ผู้สมัคร สส. สุโขทัย 4 เขต เช็กเบอร์พรรค ก่อนเข้าคูหาเลือกตั้ง 2569

เผยแพร่: 17 ม.ค. 2569 09:00 น.| อัปเดต: 16 ม.ค. 2569 15:59 น.
56
รายชื่อผู้สมัครสส. สุโขทัย เลือกตั้ง 2569

รายชื่อผู้สมัคร สส. สุโขทัย ครบทั้ง 4 เขต เช็กเบอร์-พรรคให้ชัวร์ก่อนเข้าคูหา ดีเดย์ 1 และ 8 ก.พ. 2569 ชวนใช้สิทธิกำหนดอนาคต พร้อมเปิดช่องทางตรวจสอบสิทธิออนไลน์

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) ปี 2569 กำลังจะเกิดขึ้นในไม่ช้า ถือเป็นวาระสำคัญที่พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดสุโขทัยจะได้กำหนดทิศทางของจังหวัด เหล่าผู้สมัครจากทั้งพรรคการเมืองใหญ่ระดับประเทศและพรรคหน้าใหม่ต่างลงพื้นที่เพื่อขออาสาเป็นกระบอกเสียงให้พี่น้องประชาชน

ล่าสุด คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เผยข้อมูลการรับสมัครเลือกตั้ง สส. จังหวัดสุโขทัย แบ่งเขตเลือกตั้งออกเป็น 4 เขต มีผู้เสนอตัวลงชิงชัยรวมทั้งสิ้น 30 คน วันนี้ทีมข่าวได้รวบรวมรายชื่อผู้สมัคร หมายเลข และพรรคต้นสังกัด โดยเน้นในพื้นที่ทั้ง 4 เขต 4 เพื่อให้ท่านใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจก่อนถึงวันหย่อนบัตร 1 และ 8 ก.พ.นี้

เขตเลือกตั้งที่ 1

อ.เมืองสุโขทัย (ยกเว้น ต.เมืองเก่า และ ต.วังทองแดง), อ.ศรีสำโรง (ยกเว้น ต.บ้านไร่ ต.บ้านซ่าน ต.วัดเกาะ ต.นาขุนไกร และ ต.ราวต้นจันทร์), อ.กงไกรลาศ (เฉพาะ ต.ไกรกลาง ต.ไกรใน ต.กกแรต และ ต.บ้านใหม่สุขเกษม)

หมายเลข 1 นาง กัญญาวีร์ ทองสงค์ พรรคประชาชน
หมายเลข 2 นาย ชาญกิจ จำรัสศรี พรรคประชาธิปัตย์
หมายเลข 3 นาย ธนัช ชุนพงษ์ทอง พรรคกล้าธรรม
หมายเลข 4 นาย วิรัตน์ วิริยะพงษ์ พรรคพลังประชารัฐ
หมายเลข 5 น.ส. ณัคนางค์ กุลนาถศิริ พรรคเพื่อไทย
หมายเลข 6 นาย อภิรักษ์ อินดี พรรคเศรษฐกิจ
หมายเลข 7 นาย ธนารักษ์ ฉลองสัพพัญญู พรรคภูมิใจไทย
หมายเลข 8 นาย นนท์ มาทหมาย พรรครวมไทยสร้างชาติ

เขตเลือกตั้งที่ 2

อ.คีรีมาศ, อ.บ้านด่านลานหอย, อ.กงไกรลาศ (ยกเว้น ต.ไกรกลาง ต.ไกรใน ต.กกแรต และ ต.บ้านใหม่สุขเกษม)

หมายเลข 1 นาย พัฒ ตั้งเบญจผล พรรคประชาธิปัตย์
หมายเลข 2 นาย ชูศักดิ์ คีรีมาศทอง พรรคเพื่อไทย
หมายเลข 3 นาย ณรัฐพงศ์ พรหมมี พรรคประชาชน
หมายเลข 4 นาย จักรกฤษ เวชยางกูร พรรคภูมิใจไทย
หมายเลข 5 นาย หอม เอี่ยมสนิท พรรคเศรษฐกิจ
หมายเลข 6 นาย วศินภัทร์ กิตตินันท์พาณิช พรรคกล้าธรรม
หมายเลข 7 นาย อนันต์ เข็มทองคำ พรรครวมไทยสร้างชาติ
หมายเลข 8 นาย อำนวย รักฉาย พรรคเพื่อบ้านเมือง

เขตเลือกตั้งที่ 3

อ.ทุ่งเสลี่ยม, อ.สวรรคโลก (ยกเว้น ต.ป่ากุมเกาะ ต.ในเมือง ต.คลองยาง และ ต.ปากน้ำ), อ.ศรีสำโรง (เฉพาะ ต.บ้านไร่ ต.บ้านซ่าน ต.วัดเกาะ ต.นาขุนไกร และ ต.ราวต้นจันทร์), อ.เมืองสุโขทัย (เฉพาะ ต.เมืองเก่า และ ต.วังทองแดง)

หมายเลข 1 น.ส. ประภาพร ทองปากน้ำ พรรคเพื่อไทย
หมายเลข 2 นาย ชรินทร์ ชูบุญ พรรคกล้าธรรม
หมายเลข 3 นาย จำปา พลอยกระจ่าง พรรคเศรษฐกิจ
หมายเลข 4 นาย นราธิป ภูมิถาวร พรรคประชาชน
หมายเลข 5 นาย ปรีชา จันทร์นุช พรรคภูมิใจไทย
หมายเลข 6 นาย วิโรจน์ มากมูล พรรครวมไทยสร้างชาติ
หมายเลข 7 นาง ชาลิสา กันเพ็ง พรรคประชาธิปัตย์

เขตเลือกตั้งที่ 4

อ.ศรีสัชนาลัย, อ.ศรีนคร, อ.สวรรคโลก (เฉพาะ ต.ป่ากุมเกาะ ต.ในเมือง ต.คลองยาง และ ต.ปากน้ำ)

หมายเลข 1 นาย นวพันธ์ เอื้อคณิต พรรคกล้าธรรม
หมายเลข 2 นาย จักรวาล ชัยวิรัตน์นุกูล พรรคเพื่อไทย
หมายเลข 3 นาย ศราวุฒิ ปรีดากัญญารัตน์ พรรคเศรษฐกิจ
หมายเลข 4 น.ส. นาตยา กรุณามิตร พรรคประชาชน
หมายเลข 5 นาย สมเจตน์ ลิมปะพันธุ์ พรรคภูมิใจไทย
หมายเลข 6 น.ส. ดรุณี ขำดอน พรรคประชาธิปัตย์
หมายเลข 7 นาย สะอาด กาฟัก พรรคเสรีรวมไทย

วันที่ 1 และ 8 กุมภาพันธ์ 2569 ชาวสุโขทัยอย่าลืมพกบัตรประชาชน เข้าคูหาเลือกตั้งและออกเสียงประชามติ เพื่อพัฒนาจังหวัดสุโขทัยและประเทศไทยต่อไป ทุกท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อ, ลำดับที่, หน่วยเลือกตั้งผ่านระบบออนไลน์ของกรมการปกครองตามขั้นตอน ดังนี้

1. เข้าไปที่เว็บไซต์ตรวจสอบผู้มีสิทธิเลือกตั้ง กรมการปกครอง

2. กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก

3. ระบบจะแสดงข้อมูล ชื่อ-นามสกุล, เขต/หน่วยเลือกตั้ง และสถานที่เลือกตั้ง

sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์

