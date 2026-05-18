ข่าว

คมนาคม สั่งรถไฟสินค้า เดินรถเฉพาะกลางคืน ในกรุงเทพฯ สกัดซ้ำรอยชนรถเมล์

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 18 พ.ค. 2569 17:07 น.| อัปเดต: 18 พ.ค. 2569 17:07 น.
54
คมนาคม สั่งรถไฟสินค้า เดินรถเฉพาะกลางคืน ในกรุงเทพฯ สกัดซ้ำรอยชนรถเมล์

กระทรวงคมนาคม สั่งรถไฟสินค้า งดเดินรถช่วงกลางวัน ในกรุงเทพฯ เซ่นอุบัติเหตุรถไฟชนรถเมล์ พร้อมสั่งดำเนินคดีคนขับพบสารเสพติด

18 พ.ค. 2569 นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยความคืบหน้าจากเหตุขบวนรถสินค้าที่ 2126 เส้นทางท่าเรือแหลมฉบัง-บางซื่อ พุ่งชนรถโดยสารประจำทาง บริเวณทางผ่านเสมอระดับรถไฟ-รถยนต์ แยกอโศก-ดินแดง ระหว่างสถานีคลองตัน-มักกะสัน ว่าขณะนี้ยังต้องรอผลการสอบสวนอย่างละเอียด เนื่องจากข้อมูลที่ได้รับจากผู้ควบคุมรางและพนักงานขับรถไฟยังให้การไม่ตรงกัน

เบื้องต้นทราบว่ามีการแจ้งเตือนเรื่องรถโดยสารประจำทางขวางทางรถไฟตั้งแต่ช่วงแยก RCA แล้ว แต่รายละเอียดเกี่ยวกับความถี่วิทยุ การตอบรับสัญญาณ และขั้นตอนปฏิบัติยังต้องรอผลสอบอย่างเป็นทางการ คาดว่าจะสรุปข้อเท็จจริงและรายงานกระทรวงคมนาคมได้ในวันที่ 20 พ.ค.นี้ ระหว่างที่ยังไม่ทราบผลสอบสวนที่ชัดเจน ได้ให้พนักงานขับรถไฟและพนักงานคุมไม้กั้นออกจากงานไว้ก่อน พร้อมทั้งให้การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ดำเนินการฟ้องร้องทั้งสองคนด้วย

นายสิริพงศ์ สั่งการให้ผู้ว่าการ รฟท. ออกมาตรการเร่งด่วนโดยให้งดเดินขบวนรถบรรทุกสินค้าในกรุงเทพฯ ช่วงเวลากลางวัน และให้วิ่งได้เฉพาะเวลากลางคืนเท่านั้น โดยให้เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 18 พ.ค. เป็นต้นไป พร้อมเพิ่มมาตรการความปลอดภัยโดยให้พนักงานคุมไม้กั้นประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ และให้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ส่งเจ้าหน้าที่ไปประจำตามจุดเสี่ยงเพื่ออำนวยความสะดวกและกำกับดูแลการจราจรด้วย

สำหรับแนวทางแก้ไขปัญหาบริเวณจุดตัดทางรถไฟ นายสิริพงศ์ ระบุว่าต้องหารือร่วมกับกรุงเทพมหานคร (กทม.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อน ในระยะกลางจะนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพิ่มความปลอดภัย และในระยะยาวจะดำเนินการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่อไป

ด้านผลการตรวจสอบเบื้องต้น (Screening Test) สารเสพติดในพนักงานขับรถไฟที่เกิดเหตุ พบว่าผลเป็นบวกทุกตัว นายสิริพงศ์ ชี้แจงว่าปกติ รฟท. มีการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ก่อนปฏิบัติหน้าที่ทุกครั้งอยู่แล้ว แต่ในส่วนของสารเสพติดจะมีเพียงการสุ่มตรวจเป็นรอบ ไม่ได้ตรวจทุกวัน หลังจากนี้จะต้องปฏิรูปทั้งระบบ โดยสั่งให้ทุกหน่วยงานที่มีพนักงานขับรถโดยสารคุมเข้มการตรวจแอลกอฮอล์และสารเสพติดก่อนปฏิบัติหน้าที่ทุกครั้ง

นายสิริพงศ์ ยังชี้แจงกรณีใบอนุญาตขับขี่รถไฟของพนักงานขับรถไฟในขบวนเกิดเหตุว่า พบว่ายังไม่ได้ยืนยันตัวตน จึงยังไม่ได้รับใบอนุญาตจากกรมการขนส่งทางราง (ขร.) แต่พนักงานคนดังกล่าวมีใบอนุญาตของ รฟท. อยู่แล้ว จึงสามารถปฏิบัติหน้าที่ขับรถไฟได้

ส่วนของ ขร. นั้น เนื่องจาก พ.ร.บ.การขนส่งทางราง เพิ่งมีผลบังคับใช้เมื่อเดือน มี.ค.2569 และมีระยะเวลาดำเนินการ 120 วัน จึงยังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านของกฎหมาย อย่างไรก็ตาม นายสิริพงศ์ ย้ำว่านี่ไม่ใช่ข้ออ้างในการละเลยมาตรฐานความปลอดภัยแต่อย่างใด

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
สรุปมหากาพย์ ทราย สก๊อต เปิดใจโหนกระแส แฉทุกปมร้าว จุดแตกหักครอบครัว ข่าว

สรุปมหากาพย์ ทราย สก๊อต เปิดใจโหนกระแส เผยทุกปมร้าว จุดแตกหักครอบครัว

41 วินาที ที่แล้ว
เต้ย จรินทร์พร อัปเดตความรักทางไกล 2 ปีกับ คาลอส แฟนหนุ่มตากล้อง บันเทิง

เต้ย จรินทร์พร เล่ารักทางไกลแฟนหนุ่ม ยอมรับไม่ง่าย แต่แฮปปี้ดี ใช้ความเชื่อใจ

21 นาที ที่แล้ว
คมนาคม สั่งรถไฟสินค้า เดินรถเฉพาะกลางคืน ในกรุงเทพฯ สกัดซ้ำรอยชนรถเมล์ ข่าว

คมนาคม สั่งรถไฟสินค้า เดินรถเฉพาะกลางคืน ในกรุงเทพฯ สกัดซ้ำรอยชนรถเมล์

54 นาที ที่แล้ว
ทราย สก๊อต เปิดใจโหนกระแส ลั่นหาเงินเอง ไม่เคยพึ่งบารมีครอบครัว ข่าว

ทราย สก๊อต เปิดใจโหนกระแส ลั่นหาเงินด้วยลำแข้งตัวเอง ไม่พึ่งเส้นสาย

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เพจดังปล่อยคำใบ้คู่รักดาราเลิกกันแล้ว หลังขอแต่งงานปีก่อน ข่าวดารา

ใบ้อีก! ดาราสาวลูกครึ่งเลิกแฟน หลังเพิ่งขอแต่งงาน ฝ่าอาถรรพ์รัก 7 ปี

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลิขสิทธิ์บอลโลก 2026 ส่อล่ม เอเย่นต์เรียก 1,300 ล้าน ครม.จ่อถก 19 พ.ค. ข่าวกีฬา

ดับฝันทั้งประเทศ? ลิขสิทธิ์บอลโลก 2026 ส่อล่ม เอเย่นต์เรียก 1,300 ล้าน ครม.จ่อถก 19 พ.ค.

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;ทราย สก๊อต&quot; ยันออกจากตระกูลเดิม เปลี่ยนนามสกุลใหม่ เป็น &quot;ทราย สมุทร&quot; บันเทิง

“ทราย สก๊อต” ยันออกจากตระกูลเดิม เปลี่ยนนามสกุลใหม่ เป็น “ทราย สมุทร”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
รถไฟสินค้าก่อนพุ่งชนรถเมล์แยกมักกะสัน ไม่พบภาพคนขับประจำที่ควบคุมรถ ข่าว

รู้แล้วช็อก วงจรปิดชี้ชัด ไม่พบคนขับนั่งควบคุมรถไฟ ก่อนเหตุสลดชนรถเมล์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

คนขับรถเมล์สาย 24 สัญญาไม่คร่อมทางรถไฟเด็ดขาด ย้ำผู้โดยสารฝากชีวิตไว้

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ญาติแฉคลิป อำนาจ รื่นเริง อดีตนักมวยแชมป์โลก เสพยาอาละวาด จี้ถามสังคมควรให้โอกาสอีกไหม ข่าว

ญาติแฉคลิป อำนาจ รื่นเริง อดีตนักมวยแชมป์โลก เสพยาอาละวาด จี้ถามสังคมควรให้โอกาสอีกไหม

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
มาแล้ว! คอนเสิร์ต &quot;The Weeknd&quot; เช็กที่นั่ง-ราคาบัตร กดวันไหนบ้าง เช็กเลยที่นี่ อีเว้นท์

มาแล้ว! คอนเสิร์ต “The Weeknd” เช็กรายละเอียดที่นั่ง-ราคาบัตร กดวันไหนบ้าง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทราย สก๊อต ตอบกลับคำขอโทษของ มายด์ ลภัสลัล ชี้ขอดูที่การกระทำมากกว่าคำพูด บันเทิง

ทราย สก๊อต ฝากถึง มายด์ ลภัสลัล หลังโพสต์ขอโทษ ขอรอดูจากการกระทำ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

คนขับรถไฟสารภาพเสพยาบ้า-กัญชาครั้งละหลายเม็ด เสพครั้งสุดท้าย 10 วันก่อน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;ทราย สก๊อต&quot; เล่าทั้งน้ำตา เผยเหตุผลเป็น &quot;นักอนุรักษ์ฯ&quot; กับสิ่งที่ไม่เคยมีตอนเด็ก บันเทิง

“ทราย สก๊อต” เล่าทั้งน้ำตา เผยเหตุผลเป็น “นักอนุรักษ์ฯ” กับสิ่งที่ไม่เคยมีตอนเด็ก

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ชัชชาติ” วอนประชาชนอย่าตื่นตระหนก แรงสั่นสะเทือนแผ่นดินไหวไม่มาก

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
แทน ชนกชนม์ นักฮอกกี้น้ำแข็งทีมชาติไทย เสียชีวิตจากภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด ข่าว

สาเหตุเศร้า แทน ชนกชนม์ นักกีฬาไอซ์ฮอกกี้ทีมชาติ อาการทรุดไว หัวใจหยุดเต้น

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทราย สก๊อต พูดแล้วทำไมออกมาแฉครอบครัวตอนนี้ บันเทิง

ทราย สก๊อต ร่ำไห้ สาเหตุออกมาแฉเรื่องวัยเด็ก ลั่น ไม่เคยคิดทำลายครอบครัว

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ตำรวจรับเป็นเจ้าภาพ ยกเครื่องจัดมาตรการปลอดภัย ป้องกันเหตุรถไฟชนรถเมล์

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
อึ้งทั้งโซเชียล! ทนายธรรมราช ซัดแรง &quot;พรรคส้ม&quot; ดีแต่พูด ปมรถไฟชนรถเมล์ ข่าว

อึ้งทั้งโซเชียล! ทนายธรรมราช ซัดแรง “พรรคส้ม” ดีแต่พูด ปมรถไฟชนรถเมล์

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
หนุ่ม กรรชัย แจงเหตุไม่จับคู่ พาย-มายด์ คุยทราย งัดหนังสือด่วน กสทช. ชี้ข้อจำกัดคดีความรุนแรงในครอบครัว บันเทิง

หนุ่ม กรรชัย แจงเหตุไม่จับคู่ พาย-มายด์ คุยทราย งัดหนังสือด่วน กสทช. ชี้ข้อจำกัดคดีความรุนแรงในครอบครัว

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลิกอ้างว่ารีบ! แฉนิสัยตรรกะคนมักง่ายบนถนน อ้างรถติดฝ่ากฎจราจร ทำคนอื่นเดือดร้อน ข่าว

เลิกอ้างว่ารีบ! แฉนิสัยตรรกะคนมักง่ายบนถนน อ้างรถติดฝ่ากฎจราจร ทำคนอื่นเดือดร้อน

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
มินตัน อินฟลูสาวปวดท้องจนหมดสติในห้องน้ำ ก่อนแอดมิดรพ.ผ่าตัดไส้ติ่ง ข่าว

อินฟลูฯ สาว เล่านาทีเฉียดตาย ปวดท้องสลบคาห้องน้ำ ผ่าตัดด่วน ช็อก ค่ารักษาหลักแสน

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดคำให้การคนขับรถไฟ ปฏิเสธประมาท อ้างเห็นสัญญาณไฟอนุญาตให้ผ่าน ก่อนชนรถเมล์มักกะสัน ข่าว

เปิดคำให้การคนขับรถไฟ ปฏิเสธประมาท อ้างเห็นสัญญาณไฟอนุญาตให้ผ่าน ก่อนชนรถเมล์มักกะสัน

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
นิติเวช พบชิ้นส่วนอวัยวะมนุษย์เพิ่ม เร่งตรวจดีเอ็นเอผู้เสียชีวิต เหตุรถไฟชนรถเมล์ ข่าว

นิติเวช พบชิ้นส่วนอวัยวะมนุษย์เพิ่ม เร่งตรวจ DNA ผู้เสียชีวิต เหตุรถไฟชนรถเมล์

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ขสมก. หอบกระเช้าเข้าขอโทษ รถเมล์ซิ่งทำแม่ล้มหัวฟาดกระจก ไม่เก็บค่าเสียหายแล้ว

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 18 พ.ค. 2569 17:07 น.| อัปเดต: 18 พ.ค. 2569 17:07 น.
54
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เต้ย จรินทร์พร อัปเดตความรักทางไกล 2 ปีกับ คาลอส แฟนหนุ่มตากล้อง

เต้ย จรินทร์พร เล่ารักทางไกลแฟนหนุ่ม ยอมรับไม่ง่าย แต่แฮปปี้ดี ใช้ความเชื่อใจ

เผยแพร่: 18 พฤษภาคม 2569
เพจดังปล่อยคำใบ้คู่รักดาราเลิกกันแล้ว หลังขอแต่งงานปีก่อน

ใบ้อีก! ดาราสาวลูกครึ่งเลิกแฟน หลังเพิ่งขอแต่งงาน ฝ่าอาถรรพ์รัก 7 ปี

เผยแพร่: 18 พฤษภาคม 2569
ลิขสิทธิ์บอลโลก 2026 ส่อล่ม เอเย่นต์เรียก 1,300 ล้าน ครม.จ่อถก 19 พ.ค.

ดับฝันทั้งประเทศ? ลิขสิทธิ์บอลโลก 2026 ส่อล่ม เอเย่นต์เรียก 1,300 ล้าน ครม.จ่อถก 19 พ.ค.

เผยแพร่: 18 พฤษภาคม 2569
&quot;ทราย สก๊อต&quot; ยันออกจากตระกูลเดิม เปลี่ยนนามสกุลใหม่ เป็น &quot;ทราย สมุทร&quot;

“ทราย สก๊อต” ยันออกจากตระกูลเดิม เปลี่ยนนามสกุลใหม่ เป็น “ทราย สมุทร”

เผยแพร่: 18 พฤษภาคม 2569
Back to top button