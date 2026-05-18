คมนาคม สั่งรถไฟสินค้า เดินรถเฉพาะกลางคืน ในกรุงเทพฯ สกัดซ้ำรอยชนรถเมล์
กระทรวงคมนาคม สั่งรถไฟสินค้า งดเดินรถช่วงกลางวัน ในกรุงเทพฯ เซ่นอุบัติเหตุรถไฟชนรถเมล์ พร้อมสั่งดำเนินคดีคนขับพบสารเสพติด
18 พ.ค. 2569 นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยความคืบหน้าจากเหตุขบวนรถสินค้าที่ 2126 เส้นทางท่าเรือแหลมฉบัง-บางซื่อ พุ่งชนรถโดยสารประจำทาง บริเวณทางผ่านเสมอระดับรถไฟ-รถยนต์ แยกอโศก-ดินแดง ระหว่างสถานีคลองตัน-มักกะสัน ว่าขณะนี้ยังต้องรอผลการสอบสวนอย่างละเอียด เนื่องจากข้อมูลที่ได้รับจากผู้ควบคุมรางและพนักงานขับรถไฟยังให้การไม่ตรงกัน
เบื้องต้นทราบว่ามีการแจ้งเตือนเรื่องรถโดยสารประจำทางขวางทางรถไฟตั้งแต่ช่วงแยก RCA แล้ว แต่รายละเอียดเกี่ยวกับความถี่วิทยุ การตอบรับสัญญาณ และขั้นตอนปฏิบัติยังต้องรอผลสอบอย่างเป็นทางการ คาดว่าจะสรุปข้อเท็จจริงและรายงานกระทรวงคมนาคมได้ในวันที่ 20 พ.ค.นี้ ระหว่างที่ยังไม่ทราบผลสอบสวนที่ชัดเจน ได้ให้พนักงานขับรถไฟและพนักงานคุมไม้กั้นออกจากงานไว้ก่อน พร้อมทั้งให้การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ดำเนินการฟ้องร้องทั้งสองคนด้วย
นายสิริพงศ์ สั่งการให้ผู้ว่าการ รฟท. ออกมาตรการเร่งด่วนโดยให้งดเดินขบวนรถบรรทุกสินค้าในกรุงเทพฯ ช่วงเวลากลางวัน และให้วิ่งได้เฉพาะเวลากลางคืนเท่านั้น โดยให้เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 18 พ.ค. เป็นต้นไป พร้อมเพิ่มมาตรการความปลอดภัยโดยให้พนักงานคุมไม้กั้นประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ และให้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ส่งเจ้าหน้าที่ไปประจำตามจุดเสี่ยงเพื่ออำนวยความสะดวกและกำกับดูแลการจราจรด้วย
สำหรับแนวทางแก้ไขปัญหาบริเวณจุดตัดทางรถไฟ นายสิริพงศ์ ระบุว่าต้องหารือร่วมกับกรุงเทพมหานคร (กทม.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อน ในระยะกลางจะนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพิ่มความปลอดภัย และในระยะยาวจะดำเนินการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่อไป
ด้านผลการตรวจสอบเบื้องต้น (Screening Test) สารเสพติดในพนักงานขับรถไฟที่เกิดเหตุ พบว่าผลเป็นบวกทุกตัว นายสิริพงศ์ ชี้แจงว่าปกติ รฟท. มีการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ก่อนปฏิบัติหน้าที่ทุกครั้งอยู่แล้ว แต่ในส่วนของสารเสพติดจะมีเพียงการสุ่มตรวจเป็นรอบ ไม่ได้ตรวจทุกวัน หลังจากนี้จะต้องปฏิรูปทั้งระบบ โดยสั่งให้ทุกหน่วยงานที่มีพนักงานขับรถโดยสารคุมเข้มการตรวจแอลกอฮอล์และสารเสพติดก่อนปฏิบัติหน้าที่ทุกครั้ง
นายสิริพงศ์ ยังชี้แจงกรณีใบอนุญาตขับขี่รถไฟของพนักงานขับรถไฟในขบวนเกิดเหตุว่า พบว่ายังไม่ได้ยืนยันตัวตน จึงยังไม่ได้รับใบอนุญาตจากกรมการขนส่งทางราง (ขร.) แต่พนักงานคนดังกล่าวมีใบอนุญาตของ รฟท. อยู่แล้ว จึงสามารถปฏิบัติหน้าที่ขับรถไฟได้
ส่วนของ ขร. นั้น เนื่องจาก พ.ร.บ.การขนส่งทางราง เพิ่งมีผลบังคับใช้เมื่อเดือน มี.ค.2569 และมีระยะเวลาดำเนินการ 120 วัน จึงยังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านของกฎหมาย อย่างไรก็ตาม นายสิริพงศ์ ย้ำว่านี่ไม่ใช่ข้ออ้างในการละเลยมาตรฐานความปลอดภัยแต่อย่างใด
