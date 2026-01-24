ข่าวการเมือง

รายชื่อผู้สมัคร สส. ยโสธร แบบแบ่งเขต ทั้ง 3 เขต เช็กเบอร์-พรรค เลือกตั้ง 2569

กกต. ประกาศรายชื่อ หมายเลขผู้สมัคร สส. ยโสธร อย่างเป็นทางการ ทั้ง 3 เขตเลือกตั้ง เช็กรายชื่อและเบอร์ผู้สมัครได้ที่นี่

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จ.ยโสธร อย่างเป็นทางการ ภายหลังปิดรับสมัครไปเมื่อวันที่ 27 – 31 ธันวาคม 2568 ที่ผ่านมา เพื่อให้ประชาชนได้ตรวจสอบรายชื่อและหมายเลขผู้สมัคร ก่อนจะถึงวันใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งที่จะถึงนี้

สำหรับกำหนดการเลือกตั้ง วันเลือกตั้งล่วงหน้าในวันอาทิตย์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 และวันเลือกตั้งทั่วไปพร้อมวันออกเสียงประชามติ ในวันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น. โดยจังหวัดยโสธร แบ่งเขตเลือกตั้งออกเป็น 3 เขต มีรายชื่อผู้สมัครดังต่อไปนี้

เขตเลือกตั้งที่ 1

อำเภอเมืองยโสธร , อำเภอทรายมูล , อำเภอป่าติ้ว (เฉพาะตำบลศรีฐาน และตำบลกระจาย) , อำเภอคำเขื่อนแก้ว (เฉพาะตำบลทุ่งมน)

  • หมายเลข 1 นายเนรมิต จันทร์ทอง พรรคประชาธิปัตย์
  • หมายเลข 2 นางสุภาพร สลับศรี พรรคภูมิใจไทย
  • หมายเลข 3 นางสาววชิราภรณ์ ชายทวีป พรรคประชาชน
  • หมายเลข 4 นายวีระศักดิ์ โคตรสมบัติ พรรคเพื่อไทย
  • หมายเลข 5 นายสราวุธ จะกะนอง พรรคประชาธิปไตยใหม่
  • หมายเลข 6 นายนิติธร จันทรบุตร พรรคไทยก้าวใหม่
  • หมายเลข 7 นายหวาง วงษ์ศรีแก้ว พรรคเศรษฐกิจ
เขตเลือกตั้งที่ 2

อำเภอคำเขื่อนแก้ว (ยกเว้นตำบลทุ่งมน) , อำเภอมหาชนะชัย , อำเภอค้อวัง , อำเภอป่าติ้ว (ยกเว้นตำบลศรีฐาน และตำบลกระจาย) , อำเภอไทยเจริญ (เฉพาะตำบลน้ำคำ และตำบลคำไผ่)

  • หมายเลข 1 นายบุญแก้ว สมวงศ์ พรรคเพื่อไทย
  • หมายเลข 2 นายธนู ว่องไวตระกูล พรรคท้องที่ไทย
  • หมายเลข 3 นายวรายุทธ จงอักษร พรรคภูมิใจไทย
  • หมายเลข 4 นางสาวชริสา แพงมี พรรคไทยก้าวใหม่
  • หมายเลข 5 นางพงศธร สุภโกศล พรรคประชาชน
  • หมายเลข 6 นายอนันต์ หลอดคำ พรรคประชาธิปไตยใหม่
  • หมายเลข 7 นายกริชเพชร พลศรี พรรคประชาธิปัตย์
  • หมายเลข 8 ดาบตำรวจ สิทธิชัย ทองมูล พรรคพลังประชารัฐ
  • หมายเลข 9 นายสิงห์มณี กุบแก้ว พรรคเศรษฐกิจ
เขตเลือกตั้งที่ 3

อำเภอเลิงนกทา , อำเภอกุดชุม , อำเภอไทยเจริญ (ยกเว้นตำบลน้ำคำ และตำบลคำไผ่)

  • หมายเลข 1 นายพิเชษฐ์ กุมารสิทธิ์ พรรคเพื่อไทย
  • หมายเลข 2 นายธนพัฒน์ ศรีชนะ พรรคภูมิใจไทย
  • หมายเลข 3 นายสรวิศ เดชเสน พรรคประชาชน
  • หมายเลข 4 นายมงคล ชื่นตา พรรคกล้าธรรม
  • หมายเลข 5 นางกฤตลดาณัช เศิกศิริ พรรคประชาธิปัตย์
  • หมายเลข 6 นางวิภารัตย์ บุญกอง พรรคประชาธิปไตยใหม่
  • หมายเลข 7 นางสาวเสาวภาคย์ อินทนนท์ พรรคเศรษฐกิจ
  • หมายเลข 8 นายธนกร ไชยกุล พรรคพลังประชารัฐ
ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมและติดตามข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องได้ทางเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง www.ect.go.th หรือติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด และสายด่วน กกต. 1444

ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (1 , 2 , 3)

