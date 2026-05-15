พิพัฒน์ สั่งสอบหน่วยงานในเครือคมนาคม หลังติดสิบอันดับเรียกสินบน
พิพัฒน์ พร้อมเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง หลังติดสิบอันดับเรียกสินบน ยืนยันหากพบว่ามีมูลพร้อมตั้งคณะกรรมการตรวจสอบทันที
จากกรณีที่คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ประกอบด้วยสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย ร่วมกับคณะทำงาน Zero Corruption เปิดเผยผลสำรวจจากนักธุรกิจและตัวแทนภาคเอกชน 401 รายทั่วประเทศ ช่วงเดือนมีนาคม–เมษายน 2569 โดยในสิบอันดับปรากฎชื่อของ กรมเจ้าท่า และกรมทางหลวง ตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้นั้น
ล่าสุด นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.คมนาคม กล่าวถึงผลสำรวจดังกล่าวว่า ตนได้เน้นย้ำเรื่องความโปร่งใสมาโดยตลอด
ในช่วงการมอบนโยบายให้กับทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม ไม่ว่าเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารงานธุรการ หรือการบริหารงานภาพรวมทั่วไป โดยยึดหลักธรรมาภิบาลเป็นหัวใจสำคัญในการทำงาน
นายพิพัฒน์ กล่าวว่า สำหรับหน่วยงานที่มีรายชื่อตามผลสำรวจดังกล่าว ตนจะเชิญอธิบดีหรือผู้บริหารของแต่ละหน่วยงานเข้ามาชี้แจงข้อเท็จจริงว่าข่าวที่ออกมามีมูลความจริงหรือไม่ และหากพบว่ามีข้อเท็จจริงหรือมีมูล จะตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามขั้นตอนต่อไป
ส่วนจะมีการตรวจสอบเฉพาะ หน่วยงานที่ปรากฏรายชื่อ หรือจะขยายผลไปยังทุกหน่วยงานในสังกัดด้วยหรือไม่นั้น ตนจะมอบหมายให้ นายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม ตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนว่าข้อมูลที่ปรากฏออกมานั้นเป็นอย่างไร เพราะอาจเป็นเพียงข้อมูลลอย ๆ หรืออาจมีข้อเท็จจริงก็ได้ ซึ่งต้องให้มีการตรวจสอบอย่างละเอียดต่อไป
สำหรับ 10 อันดับมูลค่าสินบนเฉลี่ยต่อครั้งสูงสุด ได้แก่
1.กรมควบคุมมลพิษ: 102,160 บาท
2.กรมเจ้าท่า: 100,000 บาท
3.กรมสรรพสามิต: 94,667 บาท
4.กรมสรรพากร: 89,498 บาท
5.กระบวนการยุติธรรม (ยกเว้นศาล): 88,750 บาท
6.สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) / บริการสาธารณสุข: 74,643 บาท
7.กรมทางหลวง: 70,167 บาท
8.กรมโยธาธิการและผังเมือง: 70,000 บาท
9.กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช: 68,000 บาท
10.กรมป่าไม้: 67,500 บาท
ส่วน 10 อันดับที่เรียกสินบนบ่อยที่สุดต่อจำนวนการติดต่อ นำโดยตำรวจทางหลวง/จราจรด้วยอัตรา 100% คือทุกครั้งที่ติดต่อมีการเสนอสิ่งตอบแทน ตามด้วยกระบวนการยุติธรรม (94.4%) อบต. (91.7%) กรมเจ้าท่า (90%) และกรมทางหลวง (82%)
