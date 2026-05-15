ข่าวการเมือง

พิพัฒน์ สั่งสอบหน่วยงานในเครือคมนาคม หลังติดสิบอันดับเรียกสินบน

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 15 พ.ค. 2569 14:29 น.| อัปเดต: 15 พ.ค. 2569 14:29 น.
69

พิพัฒน์ พร้อมเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง หลังติดสิบอันดับเรียกสินบน ยืนยันหากพบว่ามีมูลพร้อมตั้งคณะกรรมการตรวจสอบทันที

จากกรณีที่คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ประกอบด้วยสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย ร่วมกับคณะทำงาน Zero Corruption เปิดเผยผลสำรวจจากนักธุรกิจและตัวแทนภาคเอกชน 401 รายทั่วประเทศ ช่วงเดือนมีนาคม–เมษายน 2569 โดยในสิบอันดับปรากฎชื่อของ กรมเจ้าท่า และกรมทางหลวง ตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้นั้น

ล่าสุด นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.คมนาคม กล่าวถึงผลสำรวจดังกล่าวว่า ตนได้เน้นย้ำเรื่องความโปร่งใสมาโดยตลอด

ในช่วงการมอบนโยบายให้กับทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม ไม่ว่าเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารงานธุรการ หรือการบริหารงานภาพรวมทั่วไป โดยยึดหลักธรรมาภิบาลเป็นหัวใจสำคัญในการทำงาน

นายพิพัฒน์ กล่าวว่า สำหรับหน่วยงานที่มีรายชื่อตามผลสำรวจดังกล่าว ตนจะเชิญอธิบดีหรือผู้บริหารของแต่ละหน่วยงานเข้ามาชี้แจงข้อเท็จจริงว่าข่าวที่ออกมามีมูลความจริงหรือไม่ และหากพบว่ามีข้อเท็จจริงหรือมีมูล จะตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามขั้นตอนต่อไป

ส่วนจะมีการตรวจสอบเฉพาะ หน่วยงานที่ปรากฏรายชื่อ หรือจะขยายผลไปยังทุกหน่วยงานในสังกัดด้วยหรือไม่นั้น ตนจะมอบหมายให้ นายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม ตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนว่าข้อมูลที่ปรากฏออกมานั้นเป็นอย่างไร เพราะอาจเป็นเพียงข้อมูลลอย ๆ หรืออาจมีข้อเท็จจริงก็ได้ ซึ่งต้องให้มีการตรวจสอบอย่างละเอียดต่อไป

สำหรับ 10 อันดับมูลค่าสินบนเฉลี่ยต่อครั้งสูงสุด ได้แก่

1.กรมควบคุมมลพิษ: 102,160 บาท

2.กรมเจ้าท่า: 100,000 บาท

3.กรมสรรพสามิต: 94,667 บาท

4.กรมสรรพากร: 89,498 บาท

5.กระบวนการยุติธรรม (ยกเว้นศาล): 88,750 บาท

6.สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) / บริการสาธารณสุข: 74,643 บาท

7.กรมทางหลวง: 70,167 บาท

8.กรมโยธาธิการและผังเมือง: 70,000 บาท

9.กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช: 68,000 บาท

10.กรมป่าไม้: 67,500 บาท

ส่วน 10 อันดับที่เรียกสินบนบ่อยที่สุดต่อจำนวนการติดต่อ นำโดยตำรวจทางหลวง/จราจรด้วยอัตรา 100% คือทุกครั้งที่ติดต่อมีการเสนอสิ่งตอบแทน ตามด้วยกระบวนการยุติธรรม (94.4%) อบต. (91.7%) กรมเจ้าท่า (90%) และกรมทางหลวง (82%)

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ป.ป.ช. รวบอดีตปลัดเชียงดาว ทุจริตสวมสิทธิ์ทำบัตรชมพูให้แก๊งมังกรจีน โยงคลังอาวุธ ระเบิด C4 ข่าว

ด่วน! ป.ป.ช. รวบอดีตปลัดเชียงดาว ทุจริตสวมสิทธิ์ทำบัตรชมพูให้แก๊งมังกรจีน โยงคลังอาวุธ ระเบิด C4

5 วินาที ที่แล้ว
ปตันเอ็ด’ นักบินอาสาสมัครทำภารกิจภารกิจอนุรักษ์สัตว์เสียชีวิต ข่าว

อาลัย กัปตันเอ็ด ป่วยกะทันหัน จากไปอย่างสงบ ผู้ทุ่มเทอนุรักษ์สัตว์ทะเลกว่า 20 ปี

13 นาที ที่แล้ว
ปฏิทินหลวงปู่สรวง เลขเด็ดงวด 16 พ.ค. 69 Line News

เลขเด็ดปฏิทินหลวงปู่สรวง งวด 16 พ.ค. 69 โชว์เลขเด่นเน้น ๆ พร้อมชุดจับคู่

18 นาที ที่แล้ว
ครูยึดมือถือเด็ก เรียกค่าไถ่ 1 หมื่น ยอมคืนแล้ว ประธานมูลนิธิ อ้างครูทำเพราะรัก ข่าว

ครูยึดมือถือเด็ก เรียกค่าไถ่ 1 หมื่น ยอมคืนแล้ว ประธานมูลนิธิ อ้างครูทำเพราะรัก

47 นาที ที่แล้ว
กรมอุทยานฯ ยันไม่มีนโยบายรับสินบน หลังโผล่ชื่ออันดับ 9 หน่วยงานรับผลประโยชน์ ข่าว

กรมอุทยานฯ ยันไม่มีนโยบายรับสินบน หลังโผล่ชื่ออันดับ 9 หน่วยงานรับผลประโยชน์

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด

รวมเลขเด็ด 16/5/69 ครบทุกสำนัก ก่อนลุ้นหวยออก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขอ่างน้ำมนต์ อาศรมฤาษีเณรพุทธคุณ งวด 16 พฤษภาคม 2569 เลขเด็ด

เลขอ่างน้ำมนต์ อาศรมฤาษีเณร งวด 16 พ.ค. 69 แห่จดแนวทางรับทรัพย์กลางเดือน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

พิพัฒน์ สั่งสอบหน่วยงานในเครือคมนาคม หลังติดสิบอันดับเรียกสินบน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า ถูกช้างป่าเหยียบเสียชีวิต ข่าว

สาเหตุสลด เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า ถูกช้างป่าเหยียบ แผลฉกรรจ์-ซี่โครงหัก ก่อนสิ้นใจ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ สุวรา ทวิชศรี ผู้ว่าการ กปน. คนปัจจุบัน ลูกหม้อประปานครหลวงกว่า 30 ปี ข่าว

ประวัติ สุวรา ทวิชศรี ผู้ว่าการ กปน. คนปัจจุบัน นำทีมบริหารลงนาม โปร่งใส-ไร้ทุจริต

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ประวัติ อนุชา บูรพชัยศรี ชิงเก้าอี้ผู้ว่าฯ กทม. 2569 ประชาธิปัตย์ส่ง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
พนักงานส่งพัสดุ หัวร้อน ด่าหยาบชกลุงวัย 70 เจ้าของร้านชำ คิ้วแตกเย็บ 8 เข็ม ข่าว

พนักงานส่งพัสดุ หัวร้อน ชกลุง 70 คิ้วแตกเย็บ 8 เข็ม ฉุนไม่รับฝากของบ้านอื่น

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด ดุ่ย ภรัญฯ งวด 16 พ.ค. 69 แจกแนวทางเลขท้าย 2 ตัว 3 ตัวตรง เลขเด็ด

เลขเด็ด ดุ่ย ภรัญฯ งวด 16 พ.ค. 69 วิเคราะห์เลขท้าย 2 ตัว 3 ตัวตรง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ชัชชาติ” ลาออกตำแหน่งผู้ว่าฯ บินไปเยี่ยมบุตรชาย ก่อนกลับมาเปิดตัว 28 พ.ค.

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ &quot;ดร.สุรินทร์ วรกิจธำรง&quot; อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ ผลงานโดดเด่น ประสบการณ์แน่น ข่าว

ประวัติ “ดร.สุรินทร์ วรกิจธำรง” อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ ผลงานเด่น ประสบการณ์แน่น

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

หมาก ปริญ นอนป่วย 2 วันเต็ม โพสต์ภาพเจาะเข็มน้ำเกลือ ทำแฟนคลับแห่เป็นห่วง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กองทัพไทย รับตัว “ลุงโยชน์” กลับบ้าน หลังประสานเขมรเพื่อปล่อยตัว

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

คพ. ลั่นปฏิบัติงานโปร่งใส หลังโผล่เป็นอันดับหนึ่ง ถูกเสนอสินบนต่อครั้งสูงสุด

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
อาสาพยาบาลชุมชน เงินเดือน 15,000 บาท เรียนหลักสูตรใหม่ 4 ด้านหลัก เศรษฐกิจ

อาสาพยาบาลชุมชน เงินเดือน 15,000 บาท เรียนหลักสูตรใหม่ 4 ด้านหลัก

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

จับตา! “ชัชชาติ” ยื่นลาออกวันนี้ เตรียมลงเลือกตั้ง ชิงเก้าอี้ผู้ว่า กทม. สมัย 2

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
โอลิเวีย โรดริโก แชะรูปคู่ ลามีน ยามัล เชียติดขอบสนาม บาร์เซโลนา เอฟซี บันเทิง

โอลิเวีย โรดริโก แชะรูปคู่ ลามีน ยามัล เชียติดขอบสนาม บาร์เซโลนา เอฟซี

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;หวาย ปัญญริสา&quot; เรียกสติสังคม เลิกตั้งข้อสงสัย วอนเห็นใจ ผู้ที่กล้าเผยความเจ็บปวด บันเทิง

“หวาย ปัญญริสา” เรียกสติสังคม เลิกตั้งข้อสงสัย วอนเห็นใจ ผู้ที่กล้าเผยความเจ็บปวด

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

เศร้า! นักพากย์ “โซโนโกะ” โพสต์อาลัย “วาคานะ ยามาซากิ” เพื่อนกันตลอดไป

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เกิดอะไรขึ้น? ดาราหนุ่ม โพสต์ข้อความเศร้า ทำชาวเน็ตกังวัล หวั่นขาเตียงหัก บันเทิง

เกิดอะไรขึ้น? ดาราหนุ่ม โพสต์ข้อความเศร้าคู่ลูกชาย ทำชาวเน็ตกังวัล หวั่นขาเตียงหัก

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เบียร์ เดอะวอยซ์ ถาม หนุ่ม กรรชัย ทำไมตอนเรื่องตนโทรตามจัง หลังไม่เชิญทราย-พาย บันเทิง

เบียร์ เดอะวอยซ์ ตัดพ้อ พี่หนุ่ม ถูกโทรจี้ออกรายการ น้อยใจ ไม่ใช่นักธุรกิจหมื่นล้าน

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 15 พ.ค. 2569 14:29 น.| อัปเดต: 15 พ.ค. 2569 14:29 น.
69
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ป.ป.ช. รวบอดีตปลัดเชียงดาว ทุจริตสวมสิทธิ์ทำบัตรชมพูให้แก๊งมังกรจีน โยงคลังอาวุธ ระเบิด C4

ด่วน! ป.ป.ช. รวบอดีตปลัดเชียงดาว ทุจริตสวมสิทธิ์ทำบัตรชมพูให้แก๊งมังกรจีน โยงคลังอาวุธ ระเบิด C4

เผยแพร่: 15 พฤษภาคม 2569
ปตันเอ็ด’ นักบินอาสาสมัครทำภารกิจภารกิจอนุรักษ์สัตว์เสียชีวิต

อาลัย กัปตันเอ็ด ป่วยกะทันหัน จากไปอย่างสงบ ผู้ทุ่มเทอนุรักษ์สัตว์ทะเลกว่า 20 ปี

เผยแพร่: 15 พฤษภาคม 2569
เคสกันกระแทก CaseClub

เคสกันกระแทก CaseClub ดีไหม? ปกป้องขั้นสุด สวยครบทุกสไตล์

เผยแพร่: 15 พฤษภาคม 2569
ปฏิทินหลวงปู่สรวง เลขเด็ดงวด 16 พ.ค. 69

เลขเด็ดปฏิทินหลวงปู่สรวง งวด 16 พ.ค. 69 โชว์เลขเด่นเน้น ๆ พร้อมชุดจับคู่

เผยแพร่: 15 พฤษภาคม 2569
Back to top button