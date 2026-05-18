ญาติแฉคลิป อำนาจ รื่นเริง อดีตนักมวยแชมป์โลก เสพยาอาละวาด จี้ถามสังคมควรให้โอกาสอีกไหม
ดีตนักมวยแชมป์โลกถูกญาติโพสต์คลิปกล่าวหาเสพยาในบ้าน หลังเคยเปิดใจขอโอกาสเริ่มต้นใหม่ ขณะที่ครอบครัวระบุได้รับผลกระทบและเคยแจ้งตำรวจแล้ว
สื่อหลายสำนักรายงานข่าวสะเทือนวงการกีฬา เมื่ออดีตนักมวยสากลทีมชาติไทยและอดีตแชมป์โลกอย่าง อำนาจ รื่นเริง กลับมาตกเป็นประเด็นทางสังคมอีกครั้ง วันที่ 18 พฤษภาคม 2569 ผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ Methasit Raha ซึ่งระบุตัวว่าเป็นญาติของอำนาจ ได้โพสต์คลิปวิดีโอพร้อมข้อความกล่าวหาว่าอำนาจกำลังเสพยาเสพติดอยู่ภายในบ้านพัก
โพสต์ดังกล่าวระบุข้อความเชิงตั้งคำถามว่า “นี่หรือคนที่สมควรได้รับโอกาส” ญาติของอำนาจเปิดเผยว่า คนในบ้านและเพื่อนบ้านในละแวกใกล้เคียงได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักจากพฤติกรรมโวยวายของเขา ทำให้ทุกคนไม่สามารถพักผ่อนหรือใช้ชีวิตได้อย่างเป็นปกติสุข
ญาติของอำนาจเปิดเผยว่า เคยพยายามแก้ปัญหาด้วยการโทรศัพท์แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจให้เข้ามาตรวจสอบพฤติกรรมการเสพยาภายในบ้านแล้ว แต่กลับไม่มีเจ้าหน้าที่เข้ามาดำเนินการใด ๆ ข้อมูลนี้สอดคล้องกับรายงานข่าวก่อนหน้าที่ระบุว่า อำนาจเคยมีประวัติเมาสุราอาละวาดและถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมตัวมาแล้วหลายครั้ง ซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้สร้างความเดือดร้อนให้กับคนในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง
ย้อนกลับไปเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2568 อำนาจ รื่นเริง เคยให้สัมภาษณ์เปิดใจทั้งน้ำตาผ่านสื่อมวลชน เขายอมรับผิดต่อพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหลังปรากฏคลิปทะเลาะวิวาทที่อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ในเวลานั้นเขาขอโอกาสจากสังคมเพื่อกลับมาเริ่มต้นชีวิตใหม่ในวงการมวย โดยให้เหตุผลว่าต้องการเลิกดื่มสุราและอยากกลับมาทำงานเพื่อแบ่งเบาภาระของครอบครัว
ทางการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดชลบุรี ก็เคยพิจารณาให้ความช่วยเหลือเรื่องอาชีพด้วยการหาแนวทางให้เขารับงานสอนมวยในโครงการที่เกี่ยวข้อง
เหตุการณ์ล่าสุดนี้ทำให้สังคมเกิดการตั้งคำถามถึงระบบการจัดการและช่วยเหลืออดีตนักกีฬาระดับชาติที่ประสบปัญหาชีวิต เมื่อพฤติกรรมเสี่ยงเริ่มส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของคนรอบข้าง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีมาตรการรับมืออย่างไร ทั้งในด้านการบังคับใช้กฎหมาย การบำบัดรักษา และการปกป้องชุมชนให้ปลอดภัย
