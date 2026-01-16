รายชื่อผู้สมัคร ส.ส. ระนอง เช็กเบอร์-พรรค 1 เขต : เลือกตั้ง 2569
รายชื่อผู้สมัคร ส.ส. แบบแบ่งเขต จ.ระนอง พร้อมเบอร์แต่ละพรรคทั้ง 9 เขต เลือกตั้ง 69 วันที่ 1 และ 8 ก.พ.นี้ เช็กสิทธิผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่นี่
อย่างที่ทราบว่าการเลือกตั้ง 2569 จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 ซึ่งเป็นการเลือกตั้งแบบบัตร 2 ใบ เพื่อเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) รวม 500 คน แบ่งเป็นการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 400 คน และ แบบบัญชีรายชื่อ 100 คน
สำหรับ จ.ระนอง มีเขตเลือกตั้งทั้งหมด 1 เขต มีผู้สมัคร สส. แบบแบ่งเขตรวมทั้งหมด 5 คน ดังนี้
เขตเลือกตั้งที่ 1
ทั้งจังหวัด
- เบอร์ 1 : นาย สมพงษ์ สีหามาตร พรรคประชาชน
- เบอร์ 2 : นาย วิรัช ร่มเย็น พรรคประชาธิปัตย์
- เบอร์ 3 : นาย พิทยา แท่นแก้ว พรรคเพื่อไทย
- เบอร์ 4 : นาย คงกฤษ ฉัตรมาลีรัตน์ พรรคภูมิใจไทย
- เบอร์ 5 : นาย วรวุฒ ขนอม พรรคกล้าธรรม
สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) และการออกเสียงประชามติ จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 17.00 น. โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง เขตเลือกตั้ง และหน่วยลงคะแนนได้ง่าย ๆ ผ่านระบบออนไลน์ของกรมการปกครองได้จากลิงก์ด้านล่างนี้
ทั้งนี้ สำหรับประชาชนที่ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า, นอกเขตเลือกตั้ง และนอกราชอาณาจักร จะต้องใช้สิทธิในวันที่อาทิตย์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 17.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่เลือกไปใช้สิทธิ
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- รายชื่อผู้สมัคร ส.ส. สุราษฎร์ธานี เช็กเบอร์-พรรค ทั้ง 7 เขต : เลือกตั้ง 2569
- วิธีเช็กสิทธิเลือกตั้ง-ประชามติออนไลน์ 8 ก.พ. 69 กรอกเลขบัตรฯ รู้ผลทันที
- “ธนาธร” ลุยตราดช่วยพรรคส้มหาเสียง ลั่นเลือกตั้ง 2569 ลุ้นแค่ 2 พรรค
ติดตาม The Thaiger บน Google News: