รายชื่อผู้สมัคร ส.ส. ระนอง เช็กเบอร์-พรรค 1 เขต : เลือกตั้ง 2569

Photo of Bas Basเผยแพร่: 16 ม.ค. 2569 18:00 น.| อัปเดต: 15 ม.ค. 2569 15:27 น.
52

รายชื่อผู้สมัคร ส.ส. แบบแบ่งเขต จ.ระนอง พร้อมเบอร์แต่ละพรรคทั้ง 9 เขต เลือกตั้ง 69 วันที่ 1 และ 8 ก.พ.นี้ เช็กสิทธิผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่นี่

อย่างที่ทราบว่าการเลือกตั้ง 2569 จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 ซึ่งเป็นการเลือกตั้งแบบบัตร 2 ใบ เพื่อเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) รวม 500 คน แบ่งเป็นการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 400 คน และ แบบบัญชีรายชื่อ 100 คน

สำหรับ จ.ระนอง มีเขตเลือกตั้งทั้งหมด 1 เขต มีผู้สมัคร สส. แบบแบ่งเขตรวมทั้งหมด 5 คน ดังนี้

เขตเลือกตั้งที่ 1

ทั้งจังหวัด

  • เบอร์ 1 : นาย สมพงษ์ สีหามาตร พรรคประชาชน
  • เบอร์ 2 : นาย วิรัช ร่มเย็น พรรคประชาธิปัตย์
  • เบอร์ 3 : นาย พิทยา แท่นแก้ว พรรคเพื่อไทย
  • เบอร์ 4 : นาย คงกฤษ ฉัตรมาลีรัตน์ พรรคภูมิใจไทย
  • เบอร์ 5 : นาย วรวุฒ ขนอม พรรคกล้าธรรม

สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) และการออกเสียงประชามติ จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 17.00 น. โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง เขตเลือกตั้ง และหน่วยลงคะแนนได้ง่าย ๆ ผ่านระบบออนไลน์ของกรมการปกครองได้จากลิงก์ด้านล่างนี้

  • ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) >> คลิก
  • รายละเอียดผู้มีสิทธิออกเสียงประชามติ >> คลิก

ทั้งนี้ สำหรับประชาชนที่ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า, นอกเขตเลือกตั้ง และนอกราชอาณาจักร จะต้องใช้สิทธิในวันที่อาทิตย์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 17.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่เลือกไปใช้สิทธิ

