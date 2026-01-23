รายชื่อ ผู้สมัคร สส. ขอนแก่น เลือกตั้ง 2569 ทั้ง 11 เขต
เขตเลือกตั้งที่ 1
อําเภอเมืองขอนแก่น (เฉพาะตําบลในเมือง ตําบลเมืองเก่า และตําบลพระลับ)
- นายธรรมรัตน์ จันท่าจีน ผู้สมัครหมายเลข 1 พรรคประชาธิปัตย์
- ว่าที่พันตรีสุดใจ จันทะบุรม ผู้สมัครหมายเลข 2 พรรคเศรษฐกิจ
- นายวีรนันท์ ฮวดศรี ผู้สมัครหมายเลข 3 พรรคประชาชน
- นายวิทิต ทองโสภิต ผู้สมัครหมายเลข 4 พรรคภูมิใจไทย
- นางสาวโชติกา สอนโว ผู้สมัครหมายเลข 5 พรรคไทยก้าวใหม่
- นางสาวศุภิกา ศุภรมย์ ผู้สมัครหมายเลข 6 พรรครวมไทยสร้างชาติ
- นายณณฑ์พัชธี กันตวธีระณัต ผู้สมัครหมายเลข 7 พรรคเพื่อไทย
- นายเนติธร ช่วยหาร ผู้สมัครหมายเลข 8 พรรคไทยภักดี
- พันตำรวจเอกอิทธิกร อุ่นประกอ ผู้สมัครหมายเลข 9 พรรคพลังประชารัฐ
- นายนรเศรษฐ์ ศรีเงิน ผู้สมัครหมายเลข 10 พรรคประชากรไทย
เขตเลือกตั้งที่ 2
อําเภอเมืองขอนแก่น (เฉพาะตําบลบ้านเป็ด ตําบลศิลา ตําบลโคกสี ตําบลหนองตูม ตําบลแดงใหญ่ ตําบลบึงเนียม ตําบลสําราญ และตําบลสาวะถี)
- นายโกเมศ ทีฆธนานนท์ ผู้สมัครหมายเลข 1 พรรคเพื่อไทย
- นายศุภกร สวรรค์ภัณฑากร ผู้สมัครหมายเลข 2 พรรครวมไทยสร้างชาติ
- นายชัชวาล ธีรภานุ ผู้สมัครหมายเลข 3 พรรคกล้าธรรม
- นายวสันต์ ศรีดรราช ผู้สมัครหมายเลข 4 พรรคประชาธิปัตย์
- นายอิทธิพล ชลธราศิริ ผู้สมัครหมายเลข 5 พรรคประชาชน
- นายพราหมณ์อิศรา อินทร์ยา ผู้สมัครหมายเลข 6 พรรคเศรษฐกิจ
- นายธีรพัฒน์ ศรีเมืองบุญ ผู้สมัครหมายเลข 7 พรรคไทยก้าวใหม่
- นายอิศม์เดช ฤาชา ผู้สมัครหมายเลข 8 พรรคไทยภักดี
- นางสาวณัฏฐศศิ ประทีปะวณิช ผู้สมัครหมายเลข 9 พรรคพลังประชารัฐ
เขตเลือกตั้งที่ 3
อําเภอกระนวน อําเภอซําสูง อําเภอน้ําพอง (เฉพาะตําบลบัวเงิน ตําบลพังทุย ตําบลทรายมลู ตําบลบัวใหญ่ และตําบลบ้านขาม) อําเภอเขาสวนกวาง (เฉพาะตําบลเขาสวนกวาง และตําบลคําม่วง)
- นายเอกชัย สืบสารคาม ผู้สมัครหมายเลข 1 พรรคกล้าธรรม
- นายสถาพร ระวิสิทธิ์ ผู้สมัครหมายเลข 2 พรรคไทยก้าวใหม่
- พันตำรวจเอกประศาสตร์ แน่นอุดร ผู้สมัครหมายเลข 3 พรรคเพื่อไทย
- นายชัชวาล อภิรักษ์มั่นคง ผู้สมัครหมายเลข 4 พรรคประชาชน
- นายนิเวศ จักร์นารายณ์ ผู้สมัครหมายเลข 5 พรรครวมไทยสร้างชาติ
- นายปัญญา ศรีปัญญา ผู้สมัครหมายเลข 6 พรรคเศรษฐกิจ
- นายสมหวัง อ่อนราษฎร์ ผู้สมัครหมายเลข 7 พรรคภูมิใจไทย
- นายพลชัย พิพิธวรกุล ผู้สมัครหมายเลข 8 พรรคประชาธิปัตย์
เขตเลือกตั้งที่ 4
อําเภอน้ําพอง (เฉพาะตําบลน้ําพอง ตําบลสะอาด ตําบลกุดน้ําใส ตําบลวังชัย ตําบลหนองกุง ตําบลม่วงหวาน และตําบลท่ากระเสริม) อําเภออุบลรัตน์ อําเภอเขาสวนกวาง (เฉพาะตําบลดงเมืองแอม ตําบลนางิ้ว และตําบลโนนสมบูรณ์) อําเภอเมืองขอนแก่น (เฉพาะตําบลบ้านค้อ และตําบลโนนท่อน)
- นายจรูญ ยศธสาร ผู้สมัครหมายเลข 1 พรรคภูมิใจไทย
- นายนันทวิชช์ วรรณเสน ผู้สมัครหมายเลข 2 พรรคเป็นธรรม
- นางสาวอาทิตยา พงษ์สมบัติ ผู้สมัครหมายเลข 3 พรรคกล้าธรรม
- ร.ต.อ.ประภาส น้อยเลาหกุล ผู้สมัครหมายเลข 4 พรรคไทยก้าวใหม่
- นายรุ่งโรจน์ เย็นสบาย ผู้สมัครหมายเลข 5 พรรคเพื่อไทย
- นายวิษณุ วงษ์เสนา ผู้สมัครหมายเลข 6 พรรคประชาธิปัตย์
- นายวุฒิกร แสงประดิษฐ์ ผู้สมัครหมายเลข 7 พรรคเศรษฐกิจ
- นายวุฒิรักษ์ แพงตาแก้ว ผู้สมัครหมายเลข 8 พรรคประชาชน
- นางบุษบา แสนสีหา ผู้สมัครหมายเลข 9 พรรคไทยภักดี
- นายประเคน โอดพิมพ์ ผู้สมัครหมายเลข 10 พรรคทางเลือกใหม่
- นายชัยนิวัฒน์ ไชยสา ผู้สมัครหมายเลข 11 พรรครวมไทยสร้างชาติ
เขตเลือกตั้งที่ 5
อําเภอภูเวียง (เฉพาะตําบลภูเวียง ตําบลบ้านเรือ ตําบลดินดํา ตําบลหว้าทอง ตําบลทุ่งชมพู ตําบลนาหว้า ตําบลหนองกุงธนสาร ตําบลนาชุมแสง และตําบลสงเปือย) อําเภอสีชมพู (เฉพาะตําบลสีชมพู ตําบลบริบูรณ์ ตําบลดงลาน ตําบลบ้านใหม่ ตําบลภูห่าน ตําบลหนองแดง ตําบลศรีสุข และตําบลวังเพิ่ม) อําเภอหนองนาคํา อําเภอเวียงเก่า
- นายอภิวัฒน์ จ่าตา ผู้สมัครหมายเลข 1 พรรคภูมิใจไทย
- นางคะนางค์ รักโนนสูง ผู้สมัครหมายเลข 2 พรรคประชาชน
- นายปราชญา หงอกชัย ผู้สมัครหมายเลข 3 พรรคกล้าธรรม
- นายภาควัต ศรีสุรพล ผู้สมัครหมายเลข 4 พรรคเพื่อไทย
- ดาบตำรวจบุญเหลือ แก่งสันเทียะ ผู้สมัครหมายเลข 5 พรรคเศรษฐกิจ
- นายวิรัตน์ ปัตโต ผู้สมัครหมายเลข 6 พรรคประชาธิปัตย์
- นางสบาย ธรรมเขต ผู้สมัครหมายเลข 7 พรรครวมไทยสร้างชาติ
- นายภิเภก คำชมภู ผู้สมัครหมายเลข 8 พรรคประชาธิปไตยใหม่
- นายจิรจิตติ์ นามจันดี ผู้สมัครหมายเลข 9 พรรคไทยก้าวใหม่
- นายศักดิ์ชัย คำขวา ผู้สมัครหมายเลข 10 พรรคทางเลือกใหม่
เขตเลือกตั้งที่ 6
อําเภอชุมแพ อําเภอภูผาม่าน อําเภอสีชมพู (เฉพาะตําบลซํายาง และตําบลนาจาน)
- นายนิติศาสตร์ กุลน้อย ผู้สมัครหมายเลข 1 พรรคประชาธิปัตย์
- นายพงษ์นิรันดร์ อุทัยกาญจนกุล ผู้สมัครหมายเลข 2 พรรครวมไทยสร้างชาติ
- นายอภิชัย ชาตะมีนา ผู้สมัครหมายเลข 3 พรรคประชาชน
- นายวิศรุต ปู่เพ็ง ผู้สมัครหมายเลข 4 พรรคภูมิใจไทย
- นางสาวพลอยไพลิน เกียรติสุรนนท์ ผู้สมัครหมายเลข 5 พรรคเพื่อไทย
- นายสำราญ ศรีภา ผู้สมัครหมายเลข 6 พรรคพลังประชารัฐ
- นายลานบุญ สีลา ผู้สมัครหมายเลข 7 พรรคไทยก้าวใหม่
- นายสุธรรม โพแหบ ผู้สมัครหมายเลข 8 พรรคทางเลือกใหม่
เขตเลือกตั้งที่ 7
อําเภอหนองเรือ อําเภอบ้านฝาง อําเภอภูเวียง (เฉพาะตําบลหนองกุงเซิน และตําบลกุดขอนแก่น)
- นายสมศักดิ์ คุณเงิน ผู้สมัครหมายเลข 1 พรรคภูมิใจไทย
- นายสุพรรณ์ ศรีบุญเรือง ผู้สมัครหมายเลข 2 พรรครวมไทยสร้างชาติ
- นายภูษณ คำเวียง ผู้สมัครหมายเลข 3 พรรคกล้าธรรม
- นายสุรพจน์ เตาะเจริญสุข ผู้สมัครหมายเลข 4 พรรคเพื่อไทย
- นายโกมล สำแดง ผู้สมัครหมายเลข 5 พรรคประชาธิปัตย์
- นายวีรภัทร มีสกุลทิพยานนท์ ผู้สมัครหมายเลข 6 พรรคประชาชน
- ร้อยตำรวจเอกบุญรอด ศรีเมืองบุญ ผู้สมัครหมายเลข 7 พรรคไทยก้าวใหม่
- นายหนูดี นามาก ผู้สมัครหมายเลข 8 พรรคทางเลือกใหม่
เขตเลือกตั้งที่ 8
- ว่าที่ร้อยตรี ยอดเพชร อุดเมืองเพีย ผู้สมัครหมายเลข 1 พรรคประชาชน
- นางสาวสมใจ ทองบาง ผู้สมัครหมายเลข 2 พรรคประชาธิปัตย์
- นายธนิก มาสีพิทักษ์ ผู้สมัครหมายเลข 3 พรรคกล้าธรรม
- นางสาวณิชวดี เลิศมหาลาภ ผู้สมัครหมายเลข 4 พรรคไทยสร้างไทย
- นายอุทัย หานนท์ ผู้สมัครหมายเลข 5 พรรครวมไทยสร้างชาติ
- นางสาววิภาณี ภูคำวงศ์ ผู้สมัครหมายเลข 6 พรรคเพื่อไทย
- นายสมบุญ ยะมุลณี ผู้สมัครหมายเลข 7 พรรคเศรษฐกิจ
- นายเดชาวัต ศรีพุดฑา ผู้สมัครหมายเลข 8 พรรคไทยก้าวใหม่
- นายศิริพงษ์ อรุณเดชาชัย ผู้สมัครหมายเลข 9 พรรคภูมิใจไทย
เขตเลือกตั้งที่ 9
อําเภอพล อําเภอแวงน้อย อําเภอแวงใหญ่
- นายวีระ วิชาธรรม ผู้สมัครหมายเลข 1 พรรคไทยภักดี
- นายสุนทร ลีแสงสาย ผู้สมัครหมายเลข 2 พรรคพลังประชารัฐ
- นางสาวพรรณวดี ตันติศิรินทร์ ผู้สมัครหมายเลข 3 พรรคเพื่อไทย
- นายวนศาสตร์ เรืองแสง ผู้สมัครหมายเลข 4 พรรคประชาชน
- นายคงฤทธิ์ อัศวพัฒนากูล ผู้สมัครหมายเลข 5 พรรคภูมิใจไทย
- นายสุรศักดิ์ ไทยน้อย ผู้สมัครหมายเลข 6 พรรครวมไทยสร้างชาติ
- นายสุรพงษ์ สึนไธสง ผู้สมัครหมายเลข 7 พรรคกล้าธรรม
- นายศักดิ์สิทธิ์ สิงห์สุนีย์ ผู้สมัครหมายเลข 8 พรรคประชากรไทย
- นายทวีศักดิ์ ดาษดา ผู้สมัครหมายเลข 9 พรรคไทยก้าวใหม่
เขตเลือกตั้งที่ 10
อําเภอหนองสองห้อง อําเภอโนนศิลา อําเภอเปือยน้อย อําเภอโคกโพธิ์ไชย อําเภอชนบท (เฉพาะตําบลห้วยแก ตําบลวังแสง และตําบลปอแดง)
- นายวันนิวัติ สมบูรณ์ ผู้สมัครหมายเลข 1 พรรคเพื่อไทย
- ร้อยตำรวจโทสงวน คมขาว ผู้สมัครหมายเลข 2 พรรคไทยก้าวใหม่
- นายนิวัตร สระพรม ผู้สมัครหมายเลข 3 พรรคประชาชน
- นายวิระศักดิ์ สายทอง ผู้สมัครหมายเลข 4 พรรคประชาธิปัตย์
- นายพชรกร อรรณนพพร ผู้สมัครหมายเลข 5 พรรคภูมิใจไทย
- นายประยูร เทียมทะนง ผู้สมัครหมายเลข 6 พรรคกล้าธรรม
เขตเลือกตั้งที่ 11
อําเภอบ้านไผ่ อําเภอบ้านแฮด อําเภอชนบท (เฉพาะตําบลศรีบุญเรือง ตําบลชนบท ตําบลโนนพะยอม ตําบลบ้านแท่น และตําบลกุดเพียขอม)
- นางสาวสุวรรณนภา แสนสีหา ผู้สมัครหมายเลข 1 พรรคไทยภักดี
- นายจิรายุ โชติศิลากุล ผู้สมัครหมายเลข 2 พรรคเพื่อไทย
- นางสาวณัฏฐณิชา สารบรรณ ผู้สมัครหมายเลข 3 พรรคประชาชน
- นายพันศักดิ์ คงแสง ผู้สมัครหมายเลข 4 พรรคประชาธิปัตย์
- ร้อยตำรวจโทเสวียน สมตัว ผู้สมัครหมายเลข 5 พรรคไทยก้าวใหม่
- นายองอาจ ฉัตรชัยพลรัตน์ ผู้สมัครหมายเลข 6 พรรคภูมิใจไทย
- นายพัฒนวิทย์ ใจตรง ผู้สมัครหมายเลข 7 พรรคกล้าธรรม
คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้กำหนดให้วันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) เป็นการทั่วไป ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 08.00 – 17.00 น.
- วันเลือกตั้งล่วงหน้า: วันอาทิตย์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569
- การออกเสียงประชามติ: มีกำหนดจัดขึ้นในวันเดียวกับการเลือกตั้งทั่วไป คือวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569
- การลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า: สิ้นสุดระยะเวลาการลงทะเบียนไปแล้วเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2569
หากท่านไม่สามารถไปใช้สิทธิในวันดังกล่าวได้ จะต้องทำการแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งต่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น ในช่วงระหว่างวันที่ 1–7 กุมภาพันธ์ 2569 หรือ 9–15 กุมภาพันธ์ 2569 เพื่อไม่ให้ถูกจำกัดสิทธิทางการเมือง ท่านสามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมและตรวจสอบสิทธิได้ที่เว็บไซต์ของ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) หรือสายด่วน 1444
ติดตาม The Thaiger บน Google News: