รายชื่อ ผู้สมัคร สส. ขอนแก่น เลือกตั้ง 2569 ทั้ง 11 เขต

เผยแพร่: 24 ม.ค. 2569 02:00 น.| อัปเดต: 23 ม.ค. 2569 10:54 น.
รายชื่อ ผู้สมัคร สส. ขอนแก่น เลือกตั้ง 2569 ทั้ง 11 เขต

เขตเลือกตั้งที่ 1

อําเภอเมืองขอนแก่น (เฉพาะตําบลในเมือง ตําบลเมืองเก่า และตําบลพระลับ)

  • นายธรรมรัตน์ จันท่าจีน ผู้สมัครหมายเลข 1 พรรคประชาธิปัตย์
  • ว่าที่พันตรีสุดใจ จันทะบุรม ผู้สมัครหมายเลข 2 พรรคเศรษฐกิจ
  • นายวีรนันท์ ฮวดศรี ผู้สมัครหมายเลข 3 พรรคประชาชน
  • นายวิทิต ทองโสภิต ผู้สมัครหมายเลข 4 พรรคภูมิใจไทย
  • นางสาวโชติกา สอนโว ผู้สมัครหมายเลข 5 พรรคไทยก้าวใหม่
  • นางสาวศุภิกา ศุภรมย์ ผู้สมัครหมายเลข 6 พรรครวมไทยสร้างชาติ
  • นายณณฑ์พัชธี กันตวธีระณัต ผู้สมัครหมายเลข 7 พรรคเพื่อไทย
  • นายเนติธร ช่วยหาร ผู้สมัครหมายเลข 8 พรรคไทยภักดี
  • พันตำรวจเอกอิทธิกร อุ่นประกอ ผู้สมัครหมายเลข 9 พรรคพลังประชารัฐ
  • นายนรเศรษฐ์ ศรีเงิน ผู้สมัครหมายเลข 10 พรรคประชากรไทย

เขตเลือกตั้งที่ 2

อําเภอเมืองขอนแก่น (เฉพาะตําบลบ้านเป็ด ตําบลศิลา ตําบลโคกสี ตําบลหนองตูม ตําบลแดงใหญ่ ตําบลบึงเนียม ตําบลสําราญ และตําบลสาวะถี)

  • นายโกเมศ ทีฆธนานนท์ ผู้สมัครหมายเลข 1 พรรคเพื่อไทย
  • นายศุภกร สวรรค์ภัณฑากร ผู้สมัครหมายเลข 2 พรรครวมไทยสร้างชาติ
  • นายชัชวาล ธีรภานุ ผู้สมัครหมายเลข 3 พรรคกล้าธรรม
  • นายวสันต์ ศรีดรราช ผู้สมัครหมายเลข 4 พรรคประชาธิปัตย์
  • นายอิทธิพล ชลธราศิริ ผู้สมัครหมายเลข 5 พรรคประชาชน
  • นายพราหมณ์อิศรา อินทร์ยา ผู้สมัครหมายเลข 6 พรรคเศรษฐกิจ
  • นายธีรพัฒน์ ศรีเมืองบุญ ผู้สมัครหมายเลข 7 พรรคไทยก้าวใหม่
  • นายอิศม์เดช ฤาชา ผู้สมัครหมายเลข 8 พรรคไทยภักดี
  • นางสาวณัฏฐศศิ ประทีปะวณิช ผู้สมัครหมายเลข 9 พรรคพลังประชารัฐ

เขตเลือกตั้งที่ 3

อําเภอกระนวน อําเภอซําสูง อําเภอน้ําพอง (เฉพาะตําบลบัวเงิน ตําบลพังทุย ตําบลทรายมลู ตําบลบัวใหญ่ และตําบลบ้านขาม) อําเภอเขาสวนกวาง (เฉพาะตําบลเขาสวนกวาง และตําบลคําม่วง)

  • นายเอกชัย สืบสารคาม ผู้สมัครหมายเลข 1 พรรคกล้าธรรม
  • นายสถาพร ระวิสิทธิ์ ผู้สมัครหมายเลข 2 พรรคไทยก้าวใหม่
  • พันตำรวจเอกประศาสตร์ แน่นอุดร ผู้สมัครหมายเลข 3 พรรคเพื่อไทย
  • นายชัชวาล อภิรักษ์มั่นคง ผู้สมัครหมายเลข 4 พรรคประชาชน
  • นายนิเวศ จักร์นารายณ์ ผู้สมัครหมายเลข 5 พรรครวมไทยสร้างชาติ
  • นายปัญญา ศรีปัญญา ผู้สมัครหมายเลข 6 พรรคเศรษฐกิจ
  • นายสมหวัง อ่อนราษฎร์ ผู้สมัครหมายเลข 7 พรรคภูมิใจไทย
  • นายพลชัย พิพิธวรกุล ผู้สมัครหมายเลข 8 พรรคประชาธิปัตย์

เขตเลือกตั้งที่ 4

อําเภอน้ําพอง (เฉพาะตําบลน้ําพอง ตําบลสะอาด ตําบลกุดน้ําใส ตําบลวังชัย ตําบลหนองกุง ตําบลม่วงหวาน และตําบลท่ากระเสริม) อําเภออุบลรัตน์ อําเภอเขาสวนกวาง (เฉพาะตําบลดงเมืองแอม ตําบลนางิ้ว และตําบลโนนสมบูรณ์) อําเภอเมืองขอนแก่น (เฉพาะตําบลบ้านค้อ และตําบลโนนท่อน)

  • นายจรูญ ยศธสาร ผู้สมัครหมายเลข 1 พรรคภูมิใจไทย
  • นายนันทวิชช์ วรรณเสน ผู้สมัครหมายเลข 2 พรรคเป็นธรรม
  • นางสาวอาทิตยา พงษ์สมบัติ ผู้สมัครหมายเลข 3 พรรคกล้าธรรม
  • ร.ต.อ.ประภาส น้อยเลาหกุล ผู้สมัครหมายเลข 4 พรรคไทยก้าวใหม่
  • นายรุ่งโรจน์ เย็นสบาย ผู้สมัครหมายเลข 5 พรรคเพื่อไทย
  • นายวิษณุ วงษ์เสนา ผู้สมัครหมายเลข 6 พรรคประชาธิปัตย์
  • นายวุฒิกร แสงประดิษฐ์ ผู้สมัครหมายเลข 7 พรรคเศรษฐกิจ
  • นายวุฒิรักษ์ แพงตาแก้ว ผู้สมัครหมายเลข 8 พรรคประชาชน
  • นางบุษบา แสนสีหา ผู้สมัครหมายเลข 9 พรรคไทยภักดี
  • นายประเคน โอดพิมพ์ ผู้สมัครหมายเลข 10 พรรคทางเลือกใหม่
  • นายชัยนิวัฒน์ ไชยสา ผู้สมัครหมายเลข 11 พรรครวมไทยสร้างชาติ

เขตเลือกตั้งที่ 5

อําเภอภูเวียง (เฉพาะตําบลภูเวียง ตําบลบ้านเรือ ตําบลดินดํา ตําบลหว้าทอง ตําบลทุ่งชมพู ตําบลนาหว้า ตําบลหนองกุงธนสาร ตําบลนาชุมแสง และตําบลสงเปือย) อําเภอสีชมพู (เฉพาะตําบลสีชมพู ตําบลบริบูรณ์ ตําบลดงลาน ตําบลบ้านใหม่ ตําบลภูห่าน ตําบลหนองแดง ตําบลศรีสุข และตําบลวังเพิ่ม) อําเภอหนองนาคํา อําเภอเวียงเก่า

  • นายอภิวัฒน์ จ่าตา ผู้สมัครหมายเลข 1 พรรคภูมิใจไทย
  • นางคะนางค์ รักโนนสูง ผู้สมัครหมายเลข 2 พรรคประชาชน
  • นายปราชญา หงอกชัย ผู้สมัครหมายเลข 3 พรรคกล้าธรรม
  • นายภาควัต ศรีสุรพล ผู้สมัครหมายเลข 4 พรรคเพื่อไทย
  • ดาบตำรวจบุญเหลือ แก่งสันเทียะ ผู้สมัครหมายเลข 5 พรรคเศรษฐกิจ
  • นายวิรัตน์ ปัตโต ผู้สมัครหมายเลข 6 พรรคประชาธิปัตย์
  • นางสบาย ธรรมเขต ผู้สมัครหมายเลข 7 พรรครวมไทยสร้างชาติ
  • นายภิเภก คำชมภู ผู้สมัครหมายเลข 8 พรรคประชาธิปไตยใหม่
  • นายจิรจิตติ์ นามจันดี ผู้สมัครหมายเลข 9 พรรคไทยก้าวใหม่
  • นายศักดิ์ชัย คำขวา ผู้สมัครหมายเลข 10 พรรคทางเลือกใหม่

เขตเลือกตั้งที่ 6

อําเภอชุมแพ อําเภอภูผาม่าน อําเภอสีชมพู (เฉพาะตําบลซํายาง และตําบลนาจาน)

  • นายนิติศาสตร์ กุลน้อย ผู้สมัครหมายเลข 1 พรรคประชาธิปัตย์
  • นายพงษ์นิรันดร์ อุทัยกาญจนกุล ผู้สมัครหมายเลข 2 พรรครวมไทยสร้างชาติ
  • นายอภิชัย ชาตะมีนา ผู้สมัครหมายเลข 3 พรรคประชาชน
  • นายวิศรุต ปู่เพ็ง ผู้สมัครหมายเลข 4 พรรคภูมิใจไทย
  • นางสาวพลอยไพลิน เกียรติสุรนนท์ ผู้สมัครหมายเลข 5 พรรคเพื่อไทย
  • นายสำราญ ศรีภา ผู้สมัครหมายเลข 6 พรรคพลังประชารัฐ
  • นายลานบุญ สีลา ผู้สมัครหมายเลข 7 พรรคไทยก้าวใหม่
  • นายสุธรรม โพแหบ ผู้สมัครหมายเลข 8 พรรคทางเลือกใหม่

เขตเลือกตั้งที่ 7

อําเภอหนองเรือ อําเภอบ้านฝาง อําเภอภูเวียง (เฉพาะตําบลหนองกุงเซิน และตําบลกุดขอนแก่น)

  • นายสมศักดิ์ คุณเงิน ผู้สมัครหมายเลข 1 พรรคภูมิใจไทย
  • นายสุพรรณ์ ศรีบุญเรือง ผู้สมัครหมายเลข 2 พรรครวมไทยสร้างชาติ
  • นายภูษณ คำเวียง ผู้สมัครหมายเลข 3 พรรคกล้าธรรม
  • นายสุรพจน์ เตาะเจริญสุข ผู้สมัครหมายเลข 4 พรรคเพื่อไทย
  • นายโกมล สำแดง ผู้สมัครหมายเลข 5 พรรคประชาธิปัตย์
  • นายวีรภัทร มีสกุลทิพยานนท์ ผู้สมัครหมายเลข 6 พรรคประชาชน
  • ร้อยตำรวจเอกบุญรอด ศรีเมืองบุญ ผู้สมัครหมายเลข 7 พรรคไทยก้าวใหม่
  • นายหนูดี นามาก ผู้สมัครหมายเลข 8 พรรคทางเลือกใหม่

เขตเลือกตั้งที่ 8

  • ว่าที่ร้อยตรี ยอดเพชร อุดเมืองเพีย ผู้สมัครหมายเลข 1 พรรคประชาชน
  • นางสาวสมใจ ทองบาง ผู้สมัครหมายเลข 2 พรรคประชาธิปัตย์
  • นายธนิก มาสีพิทักษ์ ผู้สมัครหมายเลข 3 พรรคกล้าธรรม
  • นางสาวณิชวดี เลิศมหาลาภ ผู้สมัครหมายเลข 4 พรรคไทยสร้างไทย
  • นายอุทัย หานนท์ ผู้สมัครหมายเลข 5 พรรครวมไทยสร้างชาติ
  • นางสาววิภาณี ภูคำวงศ์ ผู้สมัครหมายเลข 6 พรรคเพื่อไทย
  • นายสมบุญ ยะมุลณี ผู้สมัครหมายเลข 7 พรรคเศรษฐกิจ
  • นายเดชาวัต ศรีพุดฑา ผู้สมัครหมายเลข 8 พรรคไทยก้าวใหม่
  • นายศิริพงษ์ อรุณเดชาชัย ผู้สมัครหมายเลข 9 พรรคภูมิใจไทย

เขตเลือกตั้งที่ 9

อําเภอพล อําเภอแวงน้อย อําเภอแวงใหญ่

  • นายวีระ วิชาธรรม ผู้สมัครหมายเลข 1 พรรคไทยภักดี
  • นายสุนทร ลีแสงสาย ผู้สมัครหมายเลข 2 พรรคพลังประชารัฐ
  • นางสาวพรรณวดี ตันติศิรินทร์ ผู้สมัครหมายเลข 3 พรรคเพื่อไทย
  • นายวนศาสตร์ เรืองแสง ผู้สมัครหมายเลข 4 พรรคประชาชน
  • นายคงฤทธิ์ อัศวพัฒนากูล ผู้สมัครหมายเลข 5 พรรคภูมิใจไทย
  • นายสุรศักดิ์ ไทยน้อย ผู้สมัครหมายเลข 6 พรรครวมไทยสร้างชาติ
  • นายสุรพงษ์ สึนไธสง ผู้สมัครหมายเลข 7 พรรคกล้าธรรม
  • นายศักดิ์สิทธิ์ สิงห์สุนีย์ ผู้สมัครหมายเลข 8 พรรคประชากรไทย
  • นายทวีศักดิ์ ดาษดา ผู้สมัครหมายเลข 9 พรรคไทยก้าวใหม่

เขตเลือกตั้งที่ 10

อําเภอหนองสองห้อง อําเภอโนนศิลา อําเภอเปือยน้อย อําเภอโคกโพธิ์ไชย อําเภอชนบท (เฉพาะตําบลห้วยแก ตําบลวังแสง และตําบลปอแดง)

  • นายวันนิวัติ สมบูรณ์ ผู้สมัครหมายเลข 1 พรรคเพื่อไทย
  • ร้อยตำรวจโทสงวน คมขาว ผู้สมัครหมายเลข 2 พรรคไทยก้าวใหม่
  • นายนิวัตร สระพรม ผู้สมัครหมายเลข 3 พรรคประชาชน
  • นายวิระศักดิ์ สายทอง ผู้สมัครหมายเลข 4 พรรคประชาธิปัตย์
  • นายพชรกร อรรณนพพร ผู้สมัครหมายเลข 5 พรรคภูมิใจไทย
  • นายประยูร เทียมทะนง ผู้สมัครหมายเลข 6 พรรคกล้าธรรม

เขตเลือกตั้งที่ 11

อําเภอบ้านไผ่ อําเภอบ้านแฮด อําเภอชนบท (เฉพาะตําบลศรีบุญเรือง ตําบลชนบท ตําบลโนนพะยอม ตําบลบ้านแท่น และตําบลกุดเพียขอม)

  • นางสาวสุวรรณนภา แสนสีหา ผู้สมัครหมายเลข 1 พรรคไทยภักดี
  • นายจิรายุ โชติศิลากุล ผู้สมัครหมายเลข 2 พรรคเพื่อไทย
  • นางสาวณัฏฐณิชา สารบรรณ ผู้สมัครหมายเลข 3 พรรคประชาชน
  • นายพันศักดิ์ คงแสง ผู้สมัครหมายเลข 4 พรรคประชาธิปัตย์
  • ร้อยตำรวจโทเสวียน สมตัว ผู้สมัครหมายเลข 5 พรรคไทยก้าวใหม่
  • นายองอาจ ฉัตรชัยพลรัตน์ ผู้สมัครหมายเลข 6 พรรคภูมิใจไทย
  • นายพัฒนวิทย์ ใจตรง ผู้สมัครหมายเลข 7 พรรคกล้าธรรม

คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้กำหนดให้วันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) เป็นการทั่วไป ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 08.00 – 17.00 น.

  • วันเลือกตั้งล่วงหน้า: วันอาทิตย์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569
  • การออกเสียงประชามติ: มีกำหนดจัดขึ้นในวันเดียวกับการเลือกตั้งทั่วไป คือวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569
  • การลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า: สิ้นสุดระยะเวลาการลงทะเบียนไปแล้วเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2569

หากท่านไม่สามารถไปใช้สิทธิในวันดังกล่าวได้ จะต้องทำการแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งต่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น ในช่วงระหว่างวันที่ 1–7 กุมภาพันธ์ 2569 หรือ 9–15 กุมภาพันธ์ 2569 เพื่อไม่ให้ถูกจำกัดสิทธิทางการเมือง ท่านสามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมและตรวจสอบสิทธิได้ที่เว็บไซต์ของ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) หรือสายด่วน 1444

