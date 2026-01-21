รายชื่อผู้สมัคร สส.เพชรบูรณ์ 6 เขตเลือกตั้ง เลือกตั้ง 2569
เช็กรายชื่อและหมายเบอร์ ผู้สมัคร สส.เพชรบูรณ์ ประจำการเลือกตั้ง 2569 ครบทั้ง 6 เขต รวม 50 คน ก่อนถึงวันเลือกตั้งล่วงหน้า 1 ก.พ. และวันเลือกตั้งจริง 8 ก.พ. นี้
สนามเลือกตั้งจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี 2569 มีผู้สมัครเข้าชิงเก้าอี้ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) รวมทั้งหมด 50 คน จากทั้งพรรคยักษ์ใหญ่ และพรรคใหม่ ๆ ที่เพิ่งเปิดตัว เพื่ออาสาเข้ามาเป็นตัวแทนประชาชนเมืองมะขามหวานในการดูแลปากท้องคนในพื้นที่ วันนี้ทีมข่าวได้รวบรวม รายชื่อผู้สมัครสส.เพชรบูรณ์ เลือกตั้ง 2569 โดยจำแนกตามเขตเลือกตั้งทั้ง 6 เขต เพื่อให้ประชาชนได้เตรียมความพร้อมก่อนวันหย่อนบัตร 1 ก.พ. และ 8 ก.พ. 69 ดังนี้
เขตเลือกตั้งที่ 1 อ.เมืองเพชรบูรณ์ (เฉพาะ ทม.เพชรบูรณ์ ต.ชอนไพร ต.นาป่า ต.ตะเบาะ ต.นายม ต.บ้านโตก ต.สะเดียง ต.น้ำร้อน ต.ห้วยใหญ่ ต.ห้วยสะแก ต.บ้านโคก ต.ระวิง ต.ดงมูลเหล็ก ทต.วังชมภู และ ต.วังชมภู)
เบอร์ 1 น.ส.พิมพ์พร พรพฤฒิพันธุ์ พรรคภูมิใจไทย
เบอร์ 2 นายธนเดช หินวิเศษ พรรคประชาธิปัตย์
เบอร์ 3 นายพรเทพ เพชรรุ่งทอง พรรคกล้าธรรม
เบอร์ 4 นายสิทธิชัย ต๊ะอาจ พรรคเพื่อไทย
เบอร์ 5 นายรัฐภูมิ เลิศไพจิตร พรรคประชาชน
เบอร์ 6 นายณัฐพล ขวัญแจ่ม พรรคปวงชนไทย
เบอร์ 8 นายกฤษณพงษ์ สอนน้อย พรรคเศรษฐกิจ
เขตเลือกตั้งที่ 2 อ.เมืองเพชรบูรณ์ (ยกเว้น ทม.เพชรบูรณ์ ต.ชอนไพร ต.นาป่า ต.ตะเบาะ ต.นายม ต.บ้านโตก ต.สะเดียง ต.น้ำร้อน ต.ห้วยใหญ่ ต.ห้วยสะแก ต.บ้านโคก ต.ระวิง ต.ดงมูลเหล็ก ทต.วังชมภู และ ต.วังชมภู), อ.หล่มสัก (เฉพาะ ทม.หล่มสัก ต.ตาลเดี่ยว ต.บ้านกลาง ต.วัดป่า ต.ช้างตะลูด ต.หนองไขว่ ต.บ้านไร่ ต.ลานบ่า ต.ปากดุก ต.ปากช่อง ต.บ้านโสก ต.บ้านติ้ว ต.ห้วยไร่ และ ต.บ้านหวาย), อ.น้ำหนาว
เบอร์ 1 นายประเสริฐ ฤทธิ์คุ้ม พรรคประชาธิปัตย์
เบอร์ 2 นายรวงทิพร แสนคำภูเขตต์ พรรคประชาชน
เบอร์ 3 น.ส.นธพร ตันติบูล พรรคปวงชนไทย
เบอร์ 4 นายยุพราช บัวอินทร์ พรรคภูมิใจไทย
เบอร์ 5 นายจักรัตน์ พั้วช่วย พรรคกล้าธรรม
เบอร์ 6 นายธนะโรจน์ อัครกิจชัยนนท์ พรรคเพื่อไทย
เบอร์ 7 นายบัณทิด บุญอุดมกิจ พรรคไทยพัฒนธรรม
เบอร์ 8 นายมนตรี ผลจันทร์ พรรคพร้อม
เบอร์ 9 นายวงศ์วิศว์ ผลลอย พรรคพลังประชารัฐ
เบอร์ 10 นายจำเนียร โฉมงาม พรรคเศรษฐกิจ
เขตเลือกตั้งที่ 3 อ.หล่มเก่า, อ.เขาค้อ, อ.หล่มสัก (ยกเว้น ทม.หล่มสัก ต.ตาลเดี่ยว ต.บ้านกลาง ต.วัดป่า ต.ช้างตะลูด ต.หนองไขว่ ต.บ้านไร่ ต.ลานบ่า ต.ปากดุก ต.ปากช่อง ต.บ้านโสก ต.บ้านติ้ว ต.ห้วยไร่ และ ต.บ้านหวาย)
เบอร์ 1 น.ส.ตรีชฎา ศรีธาดา พรรคเพื่อไทย
เบอร์ 2 นายบุญชัย กิตติธาราทรัพย์ พรรคภูมิใจไทย
เบอร์ 3 นายมนตรี ขุนเทพ พรรคประชาชน
เบอร์ 4 นายธนาดร หลิมเจริญ พรรคประชาธิปัตย์
เบอร์ 5 นายชัยณรงค์ สืบสุรีย์กุล พรรคกล้าธรรม
เบอร์ 6 ร้อยโท อเนก ก้อนมณี พรรคเศรษฐกิจ
เบอร์ 7 นายจักรพันธ์ พิมแสน พรรคไทยพิทักษ์ธรรม
เบอร์ 8 นายอดิกานต์ วิทยศักดิ์ พรรคปวงชนไทย
เขตเลือกตั้งที่ 4 อ.ชนแดน, อ.วังโป่ง, อ.หนองไผ่ (เฉพาะ ทต.หนองไผ่ ต.หนองไผ่ ทต.เฉลียงทอง ทต.นาเฉลียง ทต.บัววัฒนา ต.ห้วยโป่ง และ ต.ยางงาม)
เบอร์ 1 นายพรหมธาดา วิเศษสิงห์ พรรคประชาชน
เบอร์ 2 นายวิเชียร แดงม่วง พรรคกล้าธรรม
เบอร์ 3 นายทวีศักดิ์ เชื้อบุญมี พรรคพร้อม
เบอร์ 4 นายทองมา ทองอ่ำ พรรคโอกาสใหม่
เบอร์ 5 นายทวีศักดิ์ อนรรฆพันธ์ พรรคเพื่อไทย
เบอร์ 6 นายโชคชัย มั่นเติม พรรคประชากรไทย
เบอร์ 7 นายวรโชติ สุคนธ์ขจร พรรคภูมิใจไทย
เบอร์ 8 นายภาณุวัฒน์ หาญเชิงชัย พรรคประชาธิปัตย์
เบอร์ 9 นายธนภาค บุ้งจันทร์ พรรคเศรษฐกิจ
เบอร์ 10 น.ส.นัฐธันยพร ภวิตรารัตนศิริ พรรคปวงชนไทย
เบอร์ 11 นายเกรียงศักดิ์ ศรีวงษ์ราช พรรคพลังประชารัฐ
เขตเลือกตั้งที่ 5 อ.บึงสามพัน, อ.หนองไผ่ (ยกเว้น ทต.หนองไผ่ ต.หนองไผ่ ทต.เฉลียงทอง ทต.นาเฉลียง ทต.บัววัฒนา ต.ห้วยโป่ง และ ต.ยางงาม), อ.วิเชียรบุรี (เฉพาะ ต.สามแยก ต.ยางสาว ต.โคกปรง และ ต.บึงกระจับ)
เบอร์ 2 นางวันเพ็ญ พร้อมพัฒน์ พรรคภูมิใจไทย
เบอร์ 3 นางสาวธารดา จันทร์สอน พรรคประชาชน
เบอร์ 4 นายบุญร่วม แสงมี พรรคเศรษฐกิจ
เบอร์ 5 นายสุประวีณ์ อนรรฆพันธ์ พรรคเพื่อไทย
เบอร์ 6 ร้อยเอก ทรงพล ทวีค้ำคูณ พรรครวมไทยสร้างชาติ
เบอร์ 7 นายธีรศาสนติ์ ทัศนสุวรรณ พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.)
เบอร์ 8 นายทองสุข บำรุงนอก พรรคพลังประชารัฐ
เขตเลือกตั้งที่ 6 อ.ศรีเทพ, อ.วิเชียรบุรี (ยกเว้น ต.สามแยก ต.ยางสาว ต.โคกปรง และ ต.บึงกระจับ)
เบอร์ 1 นายเกรียงไกร ปานสีทอง พรรคเพื่อไทย
เบอร์ 2 นายศุภกิตต์ คำดี พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.)
เบอร์ 3 นายอัคร ทองใจสด พรรคภูมิใจไทย
เบอร์ 4 นายอครพงษ์ สิทธิ พรรคประชาชน
เบอร์ 5 นายคฑาเพชร แก่นแก้ว พรรคกล้าธรรม
เบอร์ 6 นายมนัส ทองคันทา พรรคปวงชนไทย
เบอร์ 7 นายสรธร โฉมงาม พรรคเศรษฐกิจ
อ้างอิงจาก : FB สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพชรบูรณ์
