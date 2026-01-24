ข่าวการเมือง
รายชื่อ ผู้สมัคร สส.นครพนม เลือกตั้ง 2569 ทั้ง 4 เขต
เขตเลือกตั้งที่ 1
อําเภอศรีสงคราม อําเภอนาหว้า อําเภอบ้านแพง อําเภอนาทม
- นางสาวศุภพานี โพธิ์สุ ผู้สมัครหมายเลข 1 พรรคภูมิใจไทย
- นายอธิราช น้อยนาง ผู้สมัครหมายเลข 2 พรรคไทยสร้างไทย
- นายภูมิพัฒน์ พชรทรัพย์ ผู้สมัครหมายเลข 3 พรรคเพื่อไทย
- นายนัฐกร ศรีวังไสย์ ผู้สมัครหมายเลข 4 พรรคกล้าธรรม
- นายเทิดศักดิ์ แพงสาร ผู้สมัครหมายเลข 5 พรรคประชาชน
- นายธงทิพย์ชลิต แห่สถิตย์ ผู้สมัครหมายเลข 6 พรรคปวงชนไทย
- นายยุทธศักดิ์ โพธิ์ละคร ผู้สมัครหมายเลข 7 พรรคไทยพร้อม
- นายบุญเลิศ พงษ์ทิศ ผู้สมัครหมายเลข 8 พรรคประชาธิปัตย์
- นายดาบชัย ทัดสา ผู้สมัครหมายเลข 9 พรรคเศรษฐกิจ
- นางสาวสุกัญญา ชาลีวงษ์ ผู้สมัครหมายเลข 10 พรรครวมไทยสร้างชาติ
เขตเลือกตั้งที่ 2
อําเภอเมืองนครพนม (เฉพาะเทศบาลเมืองนครพนม ตําบลท่าค้อ ตําบลนาราชควาย ตําบลหนองญาติ และตําบลอาจสามารถ) อําเภอท่าอุเทน อําเภอโพนสวรรค์
- นางมนพร เจริญศรี ผู้สมัครหมายเลข 1 พรรคเพื่อไทย
- นายณพจน์ศกร ทรัพยสิทธิ์ ผู้สมัครหมายเลข 2 พรรคภูมิใจไทย
- นายพิศาล บุพศิริ ผู้สมัครหมายเลข 3 พรรคประชาชน
- นายธนชาต ธนโชติพิพิธ ผู้สมัครหมายเลข 4 พรรคกล้าธรรม
- นายประยงค์ สดมั้ย ผู้สมัครหมายเลข 5 พรรคเศรษฐกิจ
- นางสาวจารุนันท์ วรรณวงค์ ผู้สมัครหมายเลข 6 พรรครวมไทยสร้างชาติ
- นายอินหวา ระมงคล ผู้สมัครหมายเลข 7 พรรคประชาธิปัตย์
- นายสุริน ไตริน ผู้สมัครหมายเลข 8 พรรคไทยพร้อม
- นายสมพงษ์ มณีรัตน์ ผู้สมัครหมายเลข 9 พรรคปวงชนไทย
- นายกิติศักดิ์ จำปา ผู้สมัครหมายเลข 10 พรรคทางเลือกใหม่
เขตเลือกตั้งที่ 3
อําเภอเมืองนครพนม (เฉพาะตําบลขามเฒ่า ตําบลคําเตย ตําบลนาทราย ตําบลดงขวาง ตําบลบ้านกลาง และตําบลโพธิ์ตาก)
อําเภอธาตุพนม อําเภอเรณูนคร
- นางเกศราพร พูลสวัสดิ์ ผู้สมัครหมายเลข 1 พรรคเศรษฐกิจ
- นายวุฒิรัฐ ฐาปกรณ์ แก้วเขื่อง ผู้สมัครหมายเลข 2 พรรคประชาชน
- นายธงชัย พานิชดี ผู้สมัครหมายเลข 3 พรรคปวงชนไทย
- นายอลงกต มณีกาศ ผู้สมัครหมายเลข 4 พรรคภูมิใจไทย
- นายจักรพงษ์ ปทุมไกยะ ผู้สมัครหมายเลข 5 พรรคกล้าธรรม
- นายธนากรณ์ ปราณีนิตย์ ผู้สมัครหมายเลข 6 พรรคเพื่อไทย
- นายศุภกิจ โพธิ์ศรีมีสุข ผู้สมัครหมายเลข 7 พรรครวมไทยสร้างชาติ
- นายกิตติศักดิ์ ชมจันทร์ ผู้สมัครหมายเลข 9 พรรคประชาธิปัตย์
เขตเลือกตั้งที่ 4
อําเภอเมืองนครพนม (เฉพาะตําบลกุรุคุ ตําบลบ้านผึ้ง และตําบลวังตามัว) อําเภอนาแก อําเภอปลาปาก อําเภอวังยาง
- นายชาญชัย คำจำปา ผู้สมัครหมายเลข 1 พรรคเพื่อไทย
- นายวุฒิพงษ์ มีบุญ ผู้สมัครหมายเลข 2 พรรคประชาชน
- นายชูกัน กุลวงษา ผู้สมัครหมายเลข 3 พรรคภูมิใจไทย
- นายวิลัย ยศสุริยะชัย ผู้สมัครหมายเลข 4 พรรคปวงชนไทย
- นางสาวเกษราภัส เชื้อคำเพ็ง ผู้สมัครหมายเลข 5 พรรคกล้าธรรม
- นางสาวรัตติภรณ์ ทุมเที่ยง ผู้สมัครหมายเลข 6 พรรคเศรษฐกิจ
- นายบัวลา จันทร์แก้ว ผู้สมัครหมายเลข 7 พรรคประชาธิปัตย์
- นายกฐสักกษัษฐี โคตุทา ผู้สมัครหมายเลข 8 พรรครวมไทยสร้างชาติ
- นายบัญชา มาตย์วังแสง ผู้สมัครหมายเลข 9 พรรคไทยพร้อม
- นางสาวณัฐพร ฝาระมี ผู้สมัครหมายเลข 10 พรรคพลังประชารัฐ
- นายสุริยา พรหมดี ผู้สมัครหมายเลข 11 พรรคไทยสร้างไทย
