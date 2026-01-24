ข่าวการเมือง

รายชื่อ ผู้สมัคร สส.นครพนม เลือกตั้ง 2569 ทั้ง 4 เขต

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 24 ม.ค. 2569 08:00 น.| อัปเดต: 23 ม.ค. 2569 16:22 น.
รายชื่อ ผู้สมัคร สส.นครพนม เลือกตั้ง 2569 ทั้ง 4 เขต

เขตเลือกตั้งที่ 1

อําเภอศรีสงคราม อําเภอนาหว้า อําเภอบ้านแพง อําเภอนาทม

  • นางสาวศุภพานี โพธิ์สุ ผู้สมัครหมายเลข 1 พรรคภูมิใจไทย
  • นายอธิราช น้อยนาง ผู้สมัครหมายเลข 2 พรรคไทยสร้างไทย
  • นายภูมิพัฒน์ พชรทรัพย์ ผู้สมัครหมายเลข 3 พรรคเพื่อไทย
  • นายนัฐกร ศรีวังไสย์ ผู้สมัครหมายเลข 4 พรรคกล้าธรรม
  • นายเทิดศักดิ์ แพงสาร ผู้สมัครหมายเลข 5 พรรคประชาชน
  • นายธงทิพย์ชลิต แห่สถิตย์ ผู้สมัครหมายเลข 6 พรรคปวงชนไทย
  • นายยุทธศักดิ์ โพธิ์ละคร ผู้สมัครหมายเลข 7 พรรคไทยพร้อม
  • นายบุญเลิศ พงษ์ทิศ ผู้สมัครหมายเลข 8 พรรคประชาธิปัตย์
  • นายดาบชัย ทัดสา ผู้สมัครหมายเลข 9 พรรคเศรษฐกิจ
  • นางสาวสุกัญญา ชาลีวงษ์ ผู้สมัครหมายเลข 10 พรรครวมไทยสร้างชาติ

เขตเลือกตั้งที่ 2

อําเภอเมืองนครพนม (เฉพาะเทศบาลเมืองนครพนม ตําบลท่าค้อ ตําบลนาราชควาย ตําบลหนองญาติ และตําบลอาจสามารถ) อําเภอท่าอุเทน อําเภอโพนสวรรค์

  • นางมนพร เจริญศรี ผู้สมัครหมายเลข 1 พรรคเพื่อไทย
  • นายณพจน์ศกร ทรัพยสิทธิ์ ผู้สมัครหมายเลข 2 พรรคภูมิใจไทย
  • นายพิศาล บุพศิริ ผู้สมัครหมายเลข 3 พรรคประชาชน
  • นายธนชาต ธนโชติพิพิธ ผู้สมัครหมายเลข 4 พรรคกล้าธรรม
  • นายประยงค์ สดมั้ย ผู้สมัครหมายเลข 5 พรรคเศรษฐกิจ
  • นางสาวจารุนันท์ วรรณวงค์ ผู้สมัครหมายเลข 6 พรรครวมไทยสร้างชาติ
  • นายอินหวา ระมงคล ผู้สมัครหมายเลข 7 พรรคประชาธิปัตย์
  • นายสุริน ไตริน ผู้สมัครหมายเลข 8 พรรคไทยพร้อม
  • นายสมพงษ์ มณีรัตน์ ผู้สมัครหมายเลข 9 พรรคปวงชนไทย
  • นายกิติศักดิ์ จำปา ผู้สมัครหมายเลข 10 พรรคทางเลือกใหม่

เขตเลือกตั้งที่ 3

อําเภอเมืองนครพนม (เฉพาะตําบลขามเฒ่า ตําบลคําเตย ตําบลนาทราย ตําบลดงขวาง ตําบลบ้านกลาง และตําบลโพธิ์ตาก)
อําเภอธาตุพนม อําเภอเรณูนคร

  • นางเกศราพร พูลสวัสดิ์ ผู้สมัครหมายเลข 1 พรรคเศรษฐกิจ
  • นายวุฒิรัฐ ฐาปกรณ์ แก้วเขื่อง ผู้สมัครหมายเลข 2 พรรคประชาชน
  • นายธงชัย พานิชดี ผู้สมัครหมายเลข 3 พรรคปวงชนไทย
  • นายอลงกต มณีกาศ ผู้สมัครหมายเลข 4 พรรคภูมิใจไทย
  • นายจักรพงษ์ ปทุมไกยะ ผู้สมัครหมายเลข 5 พรรคกล้าธรรม
  • นายธนากรณ์ ปราณีนิตย์ ผู้สมัครหมายเลข 6 พรรคเพื่อไทย
  • นายศุภกิจ โพธิ์ศรีมีสุข ผู้สมัครหมายเลข 7 พรรครวมไทยสร้างชาติ
  • นายกิตติศักดิ์ ชมจันทร์ ผู้สมัครหมายเลข 9 พรรคประชาธิปัตย์

เขตเลือกตั้งที่ 4

อําเภอเมืองนครพนม (เฉพาะตําบลกุรุคุ ตําบลบ้านผึ้ง และตําบลวังตามัว) อําเภอนาแก อําเภอปลาปาก อําเภอวังยาง

  • นายชาญชัย คำจำปา ผู้สมัครหมายเลข 1 พรรคเพื่อไทย
  • นายวุฒิพงษ์ มีบุญ ผู้สมัครหมายเลข 2 พรรคประชาชน
  • นายชูกัน กุลวงษา ผู้สมัครหมายเลข 3 พรรคภูมิใจไทย
  • นายวิลัย ยศสุริยะชัย ผู้สมัครหมายเลข 4 พรรคปวงชนไทย
  • นางสาวเกษราภัส เชื้อคำเพ็ง ผู้สมัครหมายเลข 5 พรรคกล้าธรรม
  • นางสาวรัตติภรณ์ ทุมเที่ยง ผู้สมัครหมายเลข 6 พรรคเศรษฐกิจ
  • นายบัวลา จันทร์แก้ว ผู้สมัครหมายเลข 7 พรรคประชาธิปัตย์
  • นายกฐสักกษัษฐี โคตุทา ผู้สมัครหมายเลข 8 พรรครวมไทยสร้างชาติ
  • นายบัญชา มาตย์วังแสง ผู้สมัครหมายเลข 9 พรรคไทยพร้อม
  • นางสาวณัฐพร ฝาระมี ผู้สมัครหมายเลข 10 พรรคพลังประชารัฐ
  • นายสุริยา พรหมดี ผู้สมัครหมายเลข 11 พรรคไทยสร้างไทย

รายชื่อ ผู้สมัคร สส.นครพนม เลือกตั้ง 2569 ทั้ง 4 เขต

