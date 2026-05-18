เต้ย จรินทร์พร เล่ารักทางไกลแฟนหนุ่ม ยอมรับไม่ง่าย แต่แฮปปี้ดี ใช้ความเชื่อใจ

sukanlaya s. เผยแพร่: 18 พ.ค. 2569 17:39 น.| อัปเดต: 18 พ.ค. 2569 17:39 น.
เต้ย จรินทร์พร อัปเดตความรักทางไกล 2 ปีกับ คาลอส แฟนหนุ่มตากล้อง

เต้ย จรินทร์พร เปิดใจรักทางไกล 2 ปีกับ ‘คาลอส’ แฟนหนุ่มชาวเม็กซิโก ไม่ง่ายเลย แต่แฮปปี้ดี เน้นใช้ความเชื่อใจเป็นหลักยึดเหนี่ยว แจงปมทุ่มเงินสร้างบ้านที่ญี่ปุ่น

หลังจากนางเอกสาว เต้ย จรินทร์พร จุนเกียรติ โพสต์รูปคู่เปิดตัวแฟนหนุ่มตากล้องชาวเม็กซิโก คาลอส ช่วงปลายปีที่ผ่านมา ล่าสุดเจ้าตัวได้ออกมาเปิดใจให้สัมภาษณ์อัปเดตเรื่องราวชีวิตส่วนตัว ทั้งประเด็นการควักกระเป๋าสร้างบ้านที่ประเทศญี่ปุ่น และความรักทางไกลที่กำลังเป็นที่จับตามอง

ด้านความรักกับแฟนหนุ่มชาวต่างชาติที่คบหาดูใจกันมาประมาณ 2 ปีกว่านั้น เต้ยยอมรับว่าการเป็นรักทางไกล ไม่ง่ายเลย เพราะอยู่กันคนละฟากโลกและไทม์โซนเวลาสลับกัน นอกจากเรื่องเวลาแล้วยังมีความท้าทายในเรื่องของวัฒนธรรมและภาษาที่แตกต่างกันอีกด้วย แต่หลักยึดเหนี่ยวสำคัญที่ทำให้ความรักครั้งนี้มั่นคงคือคำว่า Trust หรือความไว้เนื้อเชื่อใจกัน และการเป็นกำลังใจที่ดีให้กันเสมอ อาจจะไม่ได้พูดคุยกันตลอดเวลาด้วยความที่ต่างคนต่างโตแล้ว เน้นการส่งข้อความหากันเมื่อมีเวลาว่างบ้างนิดหน่อย

แม้ฝ่ายชายอาจจะไม่ได้เข้าใจบริบทสังคมและลักษณะการทำงานของเธอในวงการบันเทิงร้อยเปอร์เซ็นต์ แต่นักแสดงสาวมองว่าเป็นเรื่องสนุกที่ได้เปิดหูเปิดตาและเรียนรู้วัฒนธรรมใหม่ ๆ ของเขาเช่นกัน

ส่วนเรื่องความโด่งดังของเต้ยนั้น ฝ่ายชายพอจะทราบเรื่องนี้อยู่บ้าง เพราะเวลาไปไหนมาไหนด้วยกันมักจะมีคนเข้ามาทักและเรียกเต้ยว่า “มาตา” ที่สาวเต้ยเคยรับบทในเรื่องมาตาลดา เมื่อนักข่าวถามแซวว่าเจอ “เป็นหนึ่ง” หรือนักแสดงในละครเรื่องมาตลาดแล้ว เธอตอบอย่างอารมณ์ดีว่าแฟนหนุ่มพูดภาษาไทยไม่ได้เลย ตนก็อยากให้เขาพูดได้มากกว่านี้

เรื่องแพลนการพบกันนั้น หลังจากที่ไม่ได้เจอกันมาประมาณ 3-4 เดือน เร็ว ๆ นี้ฝ่ายชายอาจจะบินมาหาช่วงสั้น ๆ ความสัมพันธ์ตอนนี้ถือว่าแฮปปี้ดีแต่ต้องทำความรู้จักและค่อย ๆ ปรับจูนกันต่อไปเรื่อย ๆ

สำหรับประเด็นที่หลายคนฮือฮาเรื่องบ้านหลังใหญ่ที่ญี่ปุ่นนั้น สาวเต้ยได้ชี้แจงว่าจริง ๆ ไม่ได้เป็นบ้านหลังเบ้อเริ่มตามที่เห็น แต่น่าจะเป็นเพราะมุมกล้อง โดยตัวบ้านเป็นเพียงหลังจิ๋ว ๆ น่ารัก ๆ เท่านั้น สาเหตุที่ตัดสินใจซื้อที่ดินและสร้างบ้าน เกิดจากความชื่นชอบส่วนตัวล้วน ๆ เนื่องจากเธอเป็นคนชอบเล่นสโนว์บอร์ดและหลงใหลในไลฟ์สไตล์ของที่นั่นจึงนำเงินเก็บจากการทำงานมาลงทุนสร้างทำบ้านขึ้นมา

เต้ยยอมรับว่าตอนแรกตัดสินใจทำไปด้วยความชอบโดยไม่ได้คิดอะไรมาก แต่เมื่อทำเสร็จถึงได้ทราบว่ามีเรื่องของภาษีและค่าใช้จ่ายจุกจิกต่าง ๆ ที่ต้องจัดการ รวมถึงขั้นตอนการขออนุญาตที่ค่อนข้างเยอะและต้องทำตามระบบของประเทศญี่ปุ่นอย่างเคร่งครัด ปัจจุบันบ้านสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วใช้เวลาไปประมาณ 3 เดือน และมีบริษัทจัดการเข้ามาคอยดูแลเรื่องบ้านให้เป็นที่เรียบร้อย

นอกเหนือจากการตั้งใจจะใช้เป็นที่พักผ่อนส่วนตัวในช่วงปลายปีแล้ว เธอยังมองถึงการลงทุนระยะยาว โดยเตรียมจะนำบ้านไปลงเว็บไซต์เพื่อปล่อยเช่าให้มีผลตอบแทนกลับมาด้วย

สำหรับเพื่อนบ้านในย่านนั้น เต้ยเผยว่ามี เคน ธีรเดช และ หน่อย บุษกร ซึ่งเป็นไอดอลของเธออยู่ใกล้ ๆ และได้ให้คำปรึกษาในเรื่องการทำบ้านด้วย

ส่วนเรื่องงบประมาณที่มีข่าวลือว่าทุ่มเงินไปกว่าครึ่งชีวิตนั้น เธอรีบปฏิเสธว่าไม่ถึงขนาดนั้น ตัวเลขอาจจะเจ็บนิดนึง แต่งบประมาณก็พอ ๆ กับการสร้างบ้านขนาดเล็กที่ไทยเพราะไม่ได้สร้างใหญ่โตอะไร และยังโชคดีที่ได้บ้านวิวภูเขาสวยงามอีกด้วย พร้อมยืนยันชัดเจนว่าตอนนี้ยังรับงานและใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศไทย ไม่ได้ย้ายไปอยู่ที่อื่นตามที่หลายคนสงสัย

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์

