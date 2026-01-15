ข่าวการเมือง

รายชื่อผู้สมัคร สส.ตาก 3 เขตเลือกตั้ง 2569 เบอร์พรรค

Photo of Thaiger Thaigerเผยแพร่: 15 ม.ค. 2569 09:24 น.| อัปเดต: 15 ม.ค. 2569 09:24 น.
รายชื่อผู้สมัคร สส.ตาก 3 เขตเลือกตั้ง 2569 เบอร์พรรค

รายชื่อผู้สมัคร ส.ส. จังหวัดตาก เขต 1

อําเภอเมืองตาก อําเภอบ้านตาก (เฉพาะตําบลสมอโคน ตําบลตากออก และตําบลแม่สลิด) อําเภอวังเจ้า อําเภอสามเงา

หมายเลข 1 : นายธนัสถ์ ทวีเกื้อกูลกิจ สังกัดพรรคภูมิใจไทย

หมายเลข 2 : นางศิริกุล อนุตรพงศ์ สังกัดพรรครวมไทยสร้างชาติ

หมายเลข 3 : พันตำรวจโทพิษณุ พลบุตร สังกัดพรรคเพื่อไทย

หมายเลข 4 : นายชนะพล อ่อนพรม สังกัดพรรครวมใจไทย

หมายเลข 5 : นายคริษฐ์ ปานเนียม สังกัดพรรคประชาชน

หมายเลข 6 : นายปองภพ วณิชศิริ สังกัดพรรคเศรษฐกิจ

หมายเลข 7 : นายพิทักษ์ อ่อนน้อม สังกัดพรรคกล้าธรรม

หมายเลข 8 : นายวริศ มีไชโย สังกัดพรรคประชาธิปัตย์

หมายเลข 9 : นายธนพล อิ่มอ้น สังกัดพรรคพลังไทยรักชาติ

รายชื่อผู้สมัคร ส.ส. จังหวัดตาก เขต 2

อําเภอแม่สอด (ยกเว้นตําบลแม่กาษา ตําบลท่าสายลวด และตําบลแม่ปะ) อําเภอพบพระ อําเภออุ้มผาง

หมายเลข 1 : นายธีรยุทธ วงษ์แหวน สังกัดพรรครวมใจไทย

หมายเลข 2 : นายชิงชัย ก่อประภากิจ สังกัดพรรคกล้าธรรม

หมายเลข 3 : นายวราทิต ไชยนันทน์ สังกัดพรรคเพื่อไทย

หมายเลข 4 : นายพิสิษฐ ไชยลังกา สังกัดพรรคภูมิใจไทย

หมายเลข 5 : นายสราวุธ หาญเมืองใจ สังกัดพรรคประชาธิปัตย์

หมายเลข 6 : นายรัชต์พงศ์ สร้อยสุวรรณ สังกัดพรรคประชาชน

หมายเลข 7 : นายศิวกรณ์ ลำจวน สังกัดพรรคเศรษฐกิจ

รายชื่อผู้สมัคร ส.ส. จังหวัดตาก เขต 3

อําเภอแม่สอด (เฉพาะตําบลแม่กาษา ตําบลท่าสายลวด และตําบลแม่ปะ) อําเภอแม่ระมาด อําเภอท่าสองยาง อําเภอบ้านตาก (ยกเว้นตําบลสมอโคน ตําบลตากออก และตําบลแม่สลิด

หมายเลข 1 : นายเวสารัตน์ เลิศสิริโชคสกุล สังกัดพรรคเศรษฐกิจ

หมายเลข 2 : นายชัยณรงค์ มะเดชะ สังกัดพรรคเพื่อไทย

หมายเลข 3 : นายพิพัฒชัย แก้วสีเขียว สังกัดพรรครวมไทยสร้างชาติ

หมายเลข 4 : นายวสันต์ บุญลือ สังกัดพรรครวมใจไทย

หมายเลข 5 : นายอรรถสิทธิ์ ต๊ะทองคำ สังกัดพรรคภูมิใจไทย

หมายเลข 6 : นายภาคภูมิ บูลย์ประมุข สังกัดพรรคกล้าธรรม

หมายเลข 7 : นายปรัชญา ปุณหะกิจ สังกัดพรรคประชาชน

หมายเลข 8 : นายเทวฤทธิ์ เชี่ยวชาญคีรี สังกัดพรรคประชาธิปัตย์

ประชาชนจังหวัดตากต้องไปใช้สิทธิการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) ปี 2569 วันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 รวมถึงวันเลือกตั้งล่วงหน้า 1 กุมภาพันธ์ 2569

ในวันที่ 8 มีการออกเสียงประชามติเพื่อจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ในวันเดียวกับการเลือกตั้ง สส. ช่วงเวลาลงคะแนน: ตั้งแต่เวลา 08:00 – 17:00 น.

การลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าและประชามตินอกเขตได้สิ้นสุดลงไปเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2569

พรรคประชาชน งานเข้า! ส่งคนใหม่แทนไม่ได้แล้ว หลัง “รัชต์พงศ์” ผู้สมัคร สส.ตาก ถูกจับ

