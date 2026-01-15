รายชื่อผู้สมัคร สส.ตาก 3 เขตเลือกตั้ง 2569 เบอร์พรรค
รายชื่อผู้สมัคร ส.ส. จังหวัดตาก เขต 1
อําเภอเมืองตาก อําเภอบ้านตาก (เฉพาะตําบลสมอโคน ตําบลตากออก และตําบลแม่สลิด) อําเภอวังเจ้า อําเภอสามเงา
หมายเลข 1 : นายธนัสถ์ ทวีเกื้อกูลกิจ สังกัดพรรคภูมิใจไทย
หมายเลข 2 : นางศิริกุล อนุตรพงศ์ สังกัดพรรครวมไทยสร้างชาติ
หมายเลข 3 : พันตำรวจโทพิษณุ พลบุตร สังกัดพรรคเพื่อไทย
หมายเลข 4 : นายชนะพล อ่อนพรม สังกัดพรรครวมใจไทย
หมายเลข 5 : นายคริษฐ์ ปานเนียม สังกัดพรรคประชาชน
หมายเลข 6 : นายปองภพ วณิชศิริ สังกัดพรรคเศรษฐกิจ
หมายเลข 7 : นายพิทักษ์ อ่อนน้อม สังกัดพรรคกล้าธรรม
หมายเลข 8 : นายวริศ มีไชโย สังกัดพรรคประชาธิปัตย์
หมายเลข 9 : นายธนพล อิ่มอ้น สังกัดพรรคพลังไทยรักชาติ
รายชื่อผู้สมัคร ส.ส. จังหวัดตาก เขต 2
อําเภอแม่สอด (ยกเว้นตําบลแม่กาษา ตําบลท่าสายลวด และตําบลแม่ปะ) อําเภอพบพระ อําเภออุ้มผาง
หมายเลข 1 : นายธีรยุทธ วงษ์แหวน สังกัดพรรครวมใจไทย
หมายเลข 2 : นายชิงชัย ก่อประภากิจ สังกัดพรรคกล้าธรรม
หมายเลข 3 : นายวราทิต ไชยนันทน์ สังกัดพรรคเพื่อไทย
หมายเลข 4 : นายพิสิษฐ ไชยลังกา สังกัดพรรคภูมิใจไทย
หมายเลข 5 : นายสราวุธ หาญเมืองใจ สังกัดพรรคประชาธิปัตย์
หมายเลข 6 : นายรัชต์พงศ์ สร้อยสุวรรณ สังกัดพรรคประชาชน
หมายเลข 7 : นายศิวกรณ์ ลำจวน สังกัดพรรคเศรษฐกิจ
รายชื่อผู้สมัคร ส.ส. จังหวัดตาก เขต 3
อําเภอแม่สอด (เฉพาะตําบลแม่กาษา ตําบลท่าสายลวด และตําบลแม่ปะ) อําเภอแม่ระมาด อําเภอท่าสองยาง อําเภอบ้านตาก (ยกเว้นตําบลสมอโคน ตําบลตากออก และตําบลแม่สลิด
หมายเลข 1 : นายเวสารัตน์ เลิศสิริโชคสกุล สังกัดพรรคเศรษฐกิจ
หมายเลข 2 : นายชัยณรงค์ มะเดชะ สังกัดพรรคเพื่อไทย
หมายเลข 3 : นายพิพัฒชัย แก้วสีเขียว สังกัดพรรครวมไทยสร้างชาติ
หมายเลข 4 : นายวสันต์ บุญลือ สังกัดพรรครวมใจไทย
หมายเลข 5 : นายอรรถสิทธิ์ ต๊ะทองคำ สังกัดพรรคภูมิใจไทย
หมายเลข 6 : นายภาคภูมิ บูลย์ประมุข สังกัดพรรคกล้าธรรม
หมายเลข 7 : นายปรัชญา ปุณหะกิจ สังกัดพรรคประชาชน
หมายเลข 8 : นายเทวฤทธิ์ เชี่ยวชาญคีรี สังกัดพรรคประชาธิปัตย์
ประชาชนจังหวัดตากต้องไปใช้สิทธิการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) ปี 2569 วันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 รวมถึงวันเลือกตั้งล่วงหน้า 1 กุมภาพันธ์ 2569
ในวันที่ 8 มีการออกเสียงประชามติเพื่อจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ในวันเดียวกับการเลือกตั้ง สส. ช่วงเวลาลงคะแนน: ตั้งแต่เวลา 08:00 – 17:00 น.
การลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าและประชามตินอกเขตได้สิ้นสุดลงไปเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2569
พรรคประชาชน งานเข้า! ส่งคนใหม่แทนไม่ได้แล้ว หลัง “รัชต์พงศ์” ผู้สมัคร สส.ตาก ถูกจับ
ติดตาม The Thaiger บน Google News: