รายชื่อผู้สมัคร สส. หนองบัวลำภู 3 เขต 32 คน ศึกเลือกตั้ง 2569

เผยแพร่: 17 ม.ค. 2569 08:00 น.| อัปเดต: 16 ม.ค. 2569 15:48 น.
เปิดรายชื่อผู้สมัคร สส. หนองบัวลำภู ครบ 3 เขต รวม 32 คน สู้ศึกเลือกตั้ง 8 ก.พ. 69 เช็กเบอร์ผู้สมัครจากเพื่อไทย ภูมิใจไทย ประชาชน กล้าธรรม เตรียมกาบัตร 2 ใบ เลือกคนและพรรคที่ใช่ พร้อมข้อมูลเลือกตั้งล่วงหน้า

วันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 ประชาชนไทยจะออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งครั้งใหญ่ โดยใช้บัตรเลือกตั้ง 2 ใบ เพื่อเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) เข้าสภา รวม 500 คน แบ่งเป็น สส. เขต 400 คน และ สส. บัญชีรายชื่อ 100 คน

สำหรับสนามเลือกตั้งจังหวัด หนองบัวลำภู แบ่งเขตเลือกตั้งออกเป็น 3 เขต มีผู้สมัคร สส. แบบแบ่งเขต ลงชิงชัยรวมทั้งหมด 32 คน โดยมีรายชื่อและหมายเลขผู้สมัครแยกรายเขตดังนี้

เขตเลือกตั้งที่ 1 มีผู้สมัคร สส. รวม 12 คน จากหลายพรรคการเมือง
รายชื่อผู้สมัคร สส. หนองบัวลำภู 3 เขต

เขตเลือกตั้งที่ 1

พื้นที่: อ.เมืองหนองบัวลำภู และ อ.โนนสัง (เฉพาะ ต.กุดดู่ ต.โนนสัง ต.บ้านค้อ ต.บ้านถิ่น และ ต.ปางกู่) มีผู้สมัครทั้งหมด 12 คน

เบอร์ 1 นายสุวัฒน์ มนตรี (พรรคภูมิใจไทย)

เบอร์ 2 นายปัญญา ธาตุวิสัย (พรรครวมไทยสร้างชาติ)

เบอร์ 3 นายวิเชียร แสงบุดดา (พรรคเศรษฐกิจ)

เบอร์ 4 นายกฤษณโชติ เทศแก้ว (พรรคประชาชน)

เบอร์ 5 นายกมล มุขธระโกษา (พรรคเครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย)

เบอร์ 6 นายวุฒิพงษ์ ศิริสถิตย์ (พรรคพลังประชารัฐ)

เบอร์ 7 นายประไว คงอาษา (พรรคประชาธิปัตย์)

เบอร์ 8 นายพิษณุ หัตถสงเคราะห์ (พรรคเพื่อไทย)

เบอร์ 9 นายชยานันท์ เกตุเมฆ (พรรคกล้าธรรม)

เบอร์ 10 นายบุญเรือง เขื่อนตีนกง (พรรคไทยก้าวใหม่)

เบอร์ 11 นายทองคำ บุญประทุม (พรรคประชาธิปไตยใหม่)

เบอร์ 12 น.ส.พรประภาวรรณ มูลฉวี (พรรคไทยรวมไทย)

เขตเลือกตั้งที่ 2

พื้นที่: อ.ศรีบุญเรือง, อ.นาวัง (ยกเว้น ต.วังปลาป้อม) และ อ.โนนสัง (เฉพาะ ต.หนองเรือ ต.โนนเมือง ต.โคกใหญ่ ต.โคกม่วง และ ต.นิคมพัฒนา) มีผู้สมัครทั้งหมด 11 คน

เบอร์ 1 นางชญาน์นันท์ พิมพ์กิรติ (พรรคภูมิใจไทย)

เบอร์ 2 นายสยามรัฐ ศรีบัวเผื่อน (พรรคประชาธิปัตย์)

เบอร์ 3 นายรุ่งเพชร ศรีกาญจนา (พรรคเพื่อไทย)

เบอร์ 4 นายนิติภูมิ ติวทอง (พรรคประชาชน)

เบอร์ 5 นายชัยวัฒน์ มูลแก้ว (พรรครวมไทยสร้างชาติ)

เบอร์ 6 นายทรงศักดิ์ ศิริสถิตย์ (พรรคพลังประชารัฐ)

เบอร์ 7 นายไชยา พรหมา (พรรคกล้าธรรม)

เบอร์ 8 นายประสิทธิ์ พลศักดิ์ขวา (พรรคเครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย)

เบอร์ 9 น.ส.ณัฐนันท์ พรมนิล (พรรคเศรษฐกิจ)

เบอร์ 10 นางวาสนา ดอกเข็ม (พรรคประชาธิปไตยใหม่)

เบอร์ 11 นายวุฒิพงษ์ ราชโยธา (พรรคไทยก้าวใหม่)

เขตเลือกตั้งที่ 3

พื้นที่: อ.นากลาง, อ.สุวรรณคูหา และ อ.นาวัง (เฉพาะ ต.วังปลาป้อม) มีผู้สมัครทั้งหมด 9 คน

เบอร์ 1 นายอาณัติ ชินทะวัน (พรรคภูมิใจไทย)

เบอร์ 2 นายพรณรงค์ นิลนะมะ (พรรคกล้าธรรม)

เบอร์ 3 น.ส.ธนกนกอร แสนคำ (พรรคประชาชน)

เบอร์ 4 นายณพล เชยคำแหง (พรรคเพื่อไทย)

เบอร์ 5 น.ส.ประภาลักษณ์ สิทธิ (พรรคไทยสร้างไทย)

เบอร์ 6 น.ส.ณภัทธิรา โชติโอฬารกุล (พรรคประชาธิปัตย์)

เบอร์ 7 นายอานนท์ ทองนาม (พรรครวมไทยสร้างชาติ)

เบอร์ 8 นายชาคริต กุลวงศ์ (พรรคประชาธิปไตยใหม่)

เบอร์ 9 น.ส.ขวัญหทัย ชุมแวงวาปี (พรรคเศรษฐกิจ)

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ประกาศกำหนดการสำคัญที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งต้องรู้ ดังนี้

1. วันเลือกตั้งล่วงหน้า วันอาทิตย์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 (เฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนขอใช้สิทธินอกเขตหรือล่วงหน้าไว้แล้ว)

2. วันเลือกตั้งทั่วไป วันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 เปิดหีบเวลา 08.00 – 17.00 น.

ในการเข้าคูหาวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 นี้ นอกจากท่านจะได้รับบัตรเลือกตั้ง สส. แล้ว จะมีการ “ออกเสียงประชามติ” พ่วงไปด้วยในวันเดียวกัน ขอเชิญชวนชาวหนองบัวลำภูเตรียมความพร้อม ตรวจสอบรายชื่อและลำดับที่ของตนเองให้เรียบร้อย แล้วออกไปใช้สิทธิเพื่อกำหนดอนาคตประเทศตามระบอบประชาธิปไตย

ข้อมูลจาก

