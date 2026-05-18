ด่วน! ศาลให้ประกันตัว คนขับรถไฟ-พนักงานกั้นถนน คดีรถไฟชนรถเมล์ ชี้ความเสี่ยงหลบหนีต่ำ
ศาลอาญาอนุญาตปล่อยตัวชั่วคราว พนักงานขับรถไฟและเจ้าหน้าที่กั้นถนน คดีรถไฟสินค้าชนรถเมล์สาย 206 ที่มักกะสัน สั่งติดกำไล EM และห้ามออกนอกประเทศ ชี้เป็นความผิดฐานประมาทและผู้ต้องหามีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง
วันที่ 18 พฤษภาคม 2569 พนักงานสอบสวน สน.มักกะสัน นำตัว นายสยมพร สวนกูล อายุ 46 ปี พนักงานขับรถไฟขนส่งสินค้า และนายอุเทน จอมคีรี อายุ 46 ปี พนักงานรัฐวิสาหกิจทำหน้าที่กั้นถนนบริเวณทางรถไฟ เดินทางมาฝากขังต่อศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก
พนักงานสอบสวนแจ้งข้อหาบุคคลทั้งสองในความผิดฐานกระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย ได้รับอันตรายสาหัส และได้รับอันตรายแก่กาย
เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2569 เวลา 15.36 น. รถไฟบรรทุกสินค้าขับชนรถโดยสารประจำทางสาย 206 ที่จอดคร่อมรางรถไฟ บริเวณทางตัดใกล้สถานีแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ มักกะสัน จนทำให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บหลายราย เจ้าหน้าที่ตำรวจระบุว่า นายอุเทนไม่ได้ทำหน้าที่กั้นถนนเพื่อส่งสัญญาณห้ามรถยนต์ ทำให้นายสยมพรซึ่งเป็นคนขับรถไฟไม่เห็นสัญญาณและเบรกขบวนรถไม่ทัน
ในชั้นสอบสวน ผู้ต้องหาทั้งสองคนให้การปฏิเสธ พนักงานสอบสวนจึงขออำนาจศาลฝากขังระหว่างวันที่ 18-29 พฤษภาคม 2569 พร้อมยื่นคัดค้านการประกันตัว เนื่องจากคดีมีอัตราโทษสูงและตำรวจต้องสอบพยานเพิ่มอีกถึง 30 ปาก หากศาลปล่อยตัวชั่วคราว ตำรวจและผู้เสียหายเกรงว่าผู้ต้องหาจะหลบหนี
อย่างไรก็ตาม ศาลพิเคราะห์คำร้องแล้วเห็นว่า ข้อกล่าวหาดังกล่าวเป็นความผิดที่เกิดจากความประมาท ผู้ต้องหาทั้งสองคนมีที่อยู่เป็นหลักแหล่งและประกอบอาชีพเป็นกิจจะลักษณะ นอกจากนี้ รายงานการประเมินความเสี่ยงในการหลบหนียังอยู่ในระดับต่ำมาก และไม่มีหลักฐานส่อให้เห็นว่าผู้ต้องหาจะหลบหนี ศาลจึงอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวในระหว่างสอบสวน โดยกำหนดเงื่อนไขดังนี้
เงื่อนไขการปล่อยตัวชั่วคราว
-
นายอุเทน (เจ้าหน้าที่กั้นถนน): ศาลอนุญาตให้ใช้ตำแหน่งผู้บังคับบัญชาเป็นหลักประกัน
-
นายสยมพร (คนขับรถไฟ): ศาลอนุญาตให้วางเงินประกันจำนวน 100,000 บาท
-
เงื่อนไขร่วม: ผู้ต้องหาทั้งสองคนต้องติดอุปกรณ์ติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์ (กำไล EM) หากทำผิดสัญญาประกัน ศาลจะปรับเงิน 150,000 บาท
-
ห้ามเดินทางออกนอกราชอาณาจักร เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากศาล
-
ห้ามกระทำการใด ๆ ที่เป็นอุปสรรคหรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อกระบวนการสอบสวน
-
ผู้ต้องหาต้องเดินทางมารายงานตัวต่อศาลเดือนละ 1 ครั้ง
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- คมนาคม สั่งรถไฟสินค้า เดินรถเฉพาะกลางคืน ในกรุงเทพฯ สกัดซ้ำรอยชนรถเมล์
- รู้แล้วช็อก วงจรปิดชี้ชัด ไม่พบคนขับนั่งควบคุมรถไฟ ก่อนเหตุสลดชนรถเมล์
- เลิกอ้างว่ารีบ! แฉนิสัยตรรกะคนมักง่ายบนถนน อ้างรถติดฝ่ากฎจราจร ทำคนอื่นเดือดร้อน
ข้อมูลจาก : สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว
ติดตาม The Thaiger บน Google News: