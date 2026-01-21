รายชื่อผู้สมัคร สส. อุทัยธานี 2569 ครบทุกเขต รวม 9 คน ก่อนเข้าคูหาเลือกตั้ง
เช็กรายชื่อผู้สมัคร สส. อุทัยธานี เลือกตั้ง 2569 เตรียมพร้อมก่อนเลือกตั้งใหญ่ 1 และ 8 ก.พ.นี้ แนะวิธีเช็กสิทธิออนไลน์ผ่านเว็บไซต์
คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) จังหวัดอุทัยธานี ปี 2569 อย่างเป็นทางการ ครั้งนี้สนามเลือกตั้งถูกแบ่งออกเป็น 2 เขต มีผู้เสนอตัวอาสาเข้ามารับใช้พี่น้องประชาชนรวมทั้งสิ้น 9 คนจากหลากพรรคการเมือง
วันนี้ทีมข่าวได้สรุปรายชื่อ หมายเลข และพื้นที่เขตเลือกตั้งมาให้ท่านพิจารณา ดังนี้
เขตเลือกตั้งที่ 1
อ.เมืองอุทัยธานี, อ.หนองขาหย่าง, อ.ทัพทัน, อ.สว่างอารมณ์, อ.หนองฉาง (ยกเว้น ต.เขาบางแกรก ต.ทุ่งโพ และ ต.เขากวางทอง)
หมายเลข 1 นาย ธนาคร อุนจะนำ พรรคเพื่อไทย
หมายเลข 2 นาย เจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์ พรรคภูมิใจไทย
หมายเลข 3 นาย เดชา คงคา พรรคประชาชน
หมายเลข 4 นาย วิทยา จันทร์สม พรรคประชาธิปัตย์
เขตเลือกตั้งที่ 2
อ.ลานสัก, อ.ห้วยคต, อ.บ้านไร่, อ.หนองฉาง (เฉพาะ ต.เขาบางแกรก ต.ทุ่งโพ และ ต.เขากวางทอง)
หมายเลข 1 นาย อรรถพล โต๋วสัจจา พรรคเพื่อไทย
หมายเลข 2 นาย ชาดา ไทยเศรษฐ์ พรรคภูมิใจไทย
หมายเลข 3 น.ส. สุชาดา บัวพันธ์ พรรคประชาชน
หมายเลข 4 เรือตรี ศึกษา ฟุ้งเฟื่อง พรรคประชาธิปัตย์
หมายเลข 5 นาง สุพรรณษา นันทา พรรคล้าธรรม
ขอเชิญชวนพี่น้องชาวอุทัยธานีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ออกมาใช้สิทธิใช้เสียงตามระบอบประชาธิปไตย ในวันเลือกตั้งล่วงหน้า อาทิตย์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 และ วันเลือกตั้งจริง-ออกเสียงประชามติ อาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 08.00–17.00 น. สามารถตรวจสอบรายชื่อและหน่วยเลือกตั้งผ่านเว็บไซต์กรมการปกครองโดยกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก
