รายชื่อผู้สมัคร สส.สมุทรปราการ ครบทั้ง 8 เขต 80 คน เลือกตั้ง 2569
เลือกตั้ง 2569 รายชื่อผู้สมัคร สส.สมุทรปราการ ครบทั้ง 8 เขต รวม 80 รายชื่อ เช็กเบอร์ผู้สมัครและพรรคการเมือง เตรียมความพร้อมก่อนวันเลือกตั้งล่วงหน้า 1 ก.พ. 69 และวันจริง 8 ก.พ. 69 เวลา 08.00-17.00 น.
นับถอยหลังสู่การกำหนดชะตาประเทศครั้งสำคัญ เลือกตั้ง 2569 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ดีเดย์ประกาศวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) ทั่วประเทศ ใน วันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. และเพื่อไม่ให้คนปากน้ำพลาดข้อมูลสำคัญ ทีมข่าวได้ระดมข้อมูลรายชื่อผู้สมัคร สส.สมุทรปราการ แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ซึ่งมีการแข่งขันกันอย่างดุเดือดรวมทั้งสิ้น 8 เขต โดยมีผู้สมัครตบเท้าเข้าชิงชัยรวม 80 รายชื่อ ดังนี้
เขตเลือกตั้งที่ 1 อ.เมืองสมุทรปราการ (เฉพาะ ต.บางโปรง ต.บางด้วน ต.บางเมือง ต.ท้ายบ้าน และ ต.ปากน้ำ)
- หมายเลข 1 นางสาววชิราภรณ์ สุระหิรัญพล พรรคปวงชนไทย
- หมายเลข 2 นายสมลักษณ์ ควรสงวน พรรคพลังประชารัฐ
- หมายเลข 3 นายอัครวัฒน์ อัศวเหม พรรคเพื่อไทย
- หมายเลข 4 นางสาวแพรวพรรณ พุกพิบูลย์ พรรภูมิใจไทย
- หมายเลข 5 นายราเชน ศิริวงค์นาค พรรคประชาธิปัตย์
- หมายเลข 6 นายจาตุรันต์ บุญเบ็ญจรัตน์ พรรคกล้าธรรม
- หมายเลข 7 นางสาวพนิดา มงคลสวัสดิ์ พรรคประชาชน
- หมายเลข 8 นางธนาวรรณ รุ่งเรือง พรรคเศรษฐกิจ
เขตเลือกตั้งที่ 2 อ.เมืองสมุทรปราการ (เฉพาะ ต.บางปู ต.บางปูใหม่ ต.แพรกษา และ ต.ท้ายบ้านใหม่)
- หมายเลข 1 นายธนชาติ ยังประภากร พรรคพลังประชารัฐ
- หมายเลข 2 นายกำพล สังขวดี พรรคไทยก้าวใหม่
- หมายเลข 3 นายนกเขา ท้วมกลัด พรรคภูมิใจไทย
- หมายเลข 4 นายณัฐพงษ์ โพธิ์เดช พรรคกล้าธรรม
- หมายเลข 5 นายดุสิต พันธุ์เสือ พรรคประชาธิปัตย์
- หมายเลข 6 นายนภา วันดี พรรคแรงงานสร้างชาติ
- หมายเลข 7 นางสาวรัชนก สุขประเสริฐ พรรคประชาชน
- หมายเลข 8 นายยงยุทธ สุวรรณบุตร พรรคเพื่อไทย
- หมายเลข 9 นางสาวสรัณณรัตน์ ศุภอัครโภคิน พรรครวมไทยสร้างชาติ
- หมายเลข 10 ร.ต.อ.เธียรสิน จิตพงค์ศรี พรรคเศรษฐกิจ
- หมายเลข 11 นายมานิตย์ พรหมการีย์กุล พรรคปวงชนไทย
เขตเลือกตั้งที่ 3 อ.เมืองสมุทรปราการ (เฉพาะ ต.เทพารักษ์ ต.สำโรงเหนือ และ ต.บางเมืองใหม่)
- หมายเลข 1 ว่าที่ร้อยตรีธเนศ พุ่มโพธิ์ พรรคปวงชนไทย
- หมายเลข 2 นางอภัสนันท์ ภัคนราธนเศรษฐ์ พรรคภูมิใจไทย
- หมายเลข 3 นายภิญโญ กิจเลิศไพโรนจ์ พรรคเพื่อไทย
- หมายเลข 4 นายพิชัย แจ้งจรรยาวงศ์ พรรคประชาชน
- หมายเลข 5 นายนัฏทีธร จักรแก้ว พรรคเศรษฐกิจ
- หมายเลข 6 นายธนพัต ธนัตเจริญ พรรคแรงงานสร้างชาติ
- หมายเลข 7 นายประเสริฐ ชัยกิจเด่นนภาลัย พรรคกล้าธรรม
- หมายเลข 8 นางสาวสรชา วีรชาติวัฒนา พรรคประชาธิปัตย์
- หมายเลข 9 นายชิตพล เชี่ยวอุดมทรัพย์ พรรคประชารัฐ
- หมายเลข 10 นางสาวเปมิกา หงส์อาจ พรรคไทยภักดี
เขตเลือกตั้งที่ 4 อ.บางพลี (เฉพาะ ต.บางพลีใหญ่ และ ต.บางแก้ว)
- หมายเลข 1 นายธนากร ผดาศรี พรรคโอกาสใหม่
- หมายเลข 2 นายชนสิษฎ์ ยอมฉิม พรรคประชาชน
- หมายเลข 3 นายฐาพล ณ น่าน พรรคไทยก้าวใหม่
- หมายเลข 4 นายภูมเรศ จุลโสด พรรคประชาธิปัตย์
- หมายเลข 5 นายปรัญชา สมบูรณ์ พรรครวมไทยสร้างชาติ
- หมายเลข 6 นายอดุลย์ สุนทราวงศ์ พรรคกล้าธรรม
- หมายเลข 7 พ.ต.อ.กรวัฒน์ หันประดิษฐ พรรคเพื่อไทย
- หมายเลข 8 นายไพรัตน์ สำเภาทอง พรรคปวงชนไทย
- หมายเลข 9 นางสาวพิมพ์พรรณ พึ่งบุญ พรรคภูมิใจไทย
- หมายเลข 10 นายอภิชิต เสมศรี พรรคทางเลือกใหม่
- หมายเลข 11 นางเบญจวรรณ์ จารุเพ็ญพูนผล พรรคพลังประชารัฐ
เขตเลือกตั้งที่ 5 อ.บางพลี (เฉพาะ ต.บางปลา ต.บางโฉลง ต.ราชาเทวะ และ ต.หนองปรือ), อ.เมืองสมุทรปราการ (เฉพาะ ต.แพรกษาใหม่), อ.บางเสาธง (เฉพาะ ต.ศีรษะจรเข้น้อย)
- หมายเลข 1 นายวาสนา แต้มพุดชา พรรครวมไทยสร้างชาติ
- หมายเลข 2 นายชัยณรงค์ ชยานุคุณลิขิต พรรคกล้าธรรม
- หมายเลข 3 นางสาวธนภรณ์ บุญประเสริฐ พรรคพลังประชารัฐ
- หมายเลข 4 นางยุคลฉัตร หลำวรรณะ พรรคภูมิใจไทย
- หมายเลข 5 นายมาโนช นุชนา พรรคเสรีรวมไทย
- หมายเลข 6 นายสงกรานต์ แสงสุข พรรคปวงชนไทย
- หมายเลข 7 นายชวกร อุบลรัตน์ พรรคไทยก้าวใหม่
- หมายเลข 8 นางสาวรังรอง เข็มทอง พรรคโอกาสใหม่
- หมายเลข 9 นายปิยะพงศ์ เหมะ พรรคเพื่อไทย
- หมายเลข 10 นายธวัชชัย ทรงพัฒนาศิลป์ พรรคประชาธิปัตย์
- หมายเลข 11 นางสาวนิตยา มีศรี พรรคประชาชน
เขตเลือกตั้งที่ 6 อ.พระประแดง (ยกเว้น ต.บางจาก)
- หมายเลข 1 นายบุญธรรม มุกดาสนิท พรรคเสรีรวมไทย
- หมายเลข 2 นายศิววุฒิ ศรีอินทร์จันทร์ พรรคกล้าธรรม
- หมายเลข 3 นายกิตติศักดิ์ ศีลภูษิต พรรคปวงชนไทย
- หมายเลข 4 นายฐาปกรณ์ กุลเจริญ พรรคภูมิใจไทย
- หมายเลข 5 นายณัฐกานต์ อภิสิทธิ์วัฒนกุล พรรคไทยก้าวใหม่
- หมายเลข 6 นายอุทัย เสน่หา พรรคประชาธิปัตย์
- หมายเลข 7 นายวีรภัทร คันธะ พรรคประชาชน
- หมายเลข 8 นางนฤมล ธารดำรงค์ พรรคเพื่อไทย
- หมายเลข 9 นายธวัชชวิน โกพัฒน์ตา พรรคพลังประชาชน
- หมายเลข 10 นายชนาวีร์ ชีววัฒนรัตน์
เขตเลือกตั้งที่ 7 อ.พระสมุทรเจดีย์, อ.พระประแดง (เฉพาะ ต.บางจาก)
- หมายเลข 1 นางสาวไพลิน เทียนสุรรณ พรรคภูมิใจไทย
- หมายเลข 2 นายณัฐพล ช่อสกุล พรรคกล้าธรรม
- หมายเลข 3 นายเสรี มะลิแย้ม พรรคไทยก้าวใหม่
- หมายเลข 4 นายธานัท บัวศรีคำ พรรคปวงชนไทย
- หมายเลข 5 นายธนกฤต ณ นคร พรรคประชาธิปัตย์
- หมายเลข 6 นายชยพล พอเพียงนฤกุล พรรคพลังประชารัฐ
- หมายเลข 7 นายประชา ประสพดี พรรคเพื่อไทย
- หมายเลข 8 นายบุญเลิศ แสงพันธุ์ พรรคประชาชน
- หมายเลข 9 นายอลงกต สงพัฒน์แก้ว พรรคเศรษฐกิจ
เขตเลือกตั้งที่ 8 อ.บางบ่อ, อ.บางเสาธง (เฉพาะ ต.บางเสาธง และ ต.ศีรษะจรเข้ใหญ่)
- หมายเลข 1 นายอภิศักดิ์ แก้วหาญ พรรคแรงงานสร้างชาติ
- หมายเลข 2 นายหัสวรรษ เผือกบางนา พรรคปวงชนไทย
- หมายเลข 3 นายกรุงศรีวิไล สุทินเผือก พรรคกล้าธรรม
- หมายเลข 4 นายพีรวิทย์ วงศ์วิชญะ พรรคไทยก้าวใหม่
- หมายเลข 5 นายชวลิต ทองเพียร พรรคเศรษฐกิจ
- หมายเลข 6 นางประนอม แซ่ลี้ พรรคพลังประชารัฐ
- หมายเลข 7 นางสลิลทิพย์ สุขวัฒน์ พรรคเพื่อไทย
- หมายเลข 8 นายวิบูลย์ชัย ขาวทองบริสุทธิ์ พรรคภูมิใจไทย
- หมายเลข 9 นายเทพฤทธิ์ ภาษี พรรคประชาชน
- หมายเลข 10 นายทนงศักดิ์ ปิ่นถาวร พรรคประชาธิปัตย์
สำหรับผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ได้ทำการลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าไว้ล่วงหน้า ต้องไม่ลืมว่ามีนัดเข้าคูหาใน วันอาทิตย์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 นี้ ณ สถานที่เลือกตั้งที่ท่านได้แจ้งความประสงค์ไว้ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการคัดเลือกตัวแทนเข้าไปทำหน้าที่บริหารบ้านเมือง
อ้างอิงจาก : สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสมุทรปราการ
