รายชื่อผู้สมัคร สส.สมุทรปราการ ครบทั้ง 8 เขต 80 คน เลือกตั้ง 2569

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 16 ม.ค. 2569 12:00 น.| อัปเดต: 16 ม.ค. 2569 10:26 น.
รายชื่อผู้สมัคร สส.สมุทรปราการ ครบทั้ง 8 เขต 80 คน เลือกตั้ง 2569
ภาพจาก : FB ประชาสัมพันธ์ งานแห่หลวงพ่อปาน, ข่าวสารเมืองปราการ v2

เลือกตั้ง 2569 รายชื่อผู้สมัคร สส.สมุทรปราการ ครบทั้ง 8 เขต รวม 80 รายชื่อ เช็กเบอร์ผู้สมัครและพรรคการเมือง เตรียมความพร้อมก่อนวันเลือกตั้งล่วงหน้า 1 ก.พ. 69 และวันจริง 8 ก.พ. 69 เวลา 08.00-17.00 น.

นับถอยหลังสู่การกำหนดชะตาประเทศครั้งสำคัญ เลือกตั้ง 2569 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ดีเดย์ประกาศวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) ทั่วประเทศ ใน วันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. และเพื่อไม่ให้คนปากน้ำพลาดข้อมูลสำคัญ ทีมข่าวได้ระดมข้อมูลรายชื่อผู้สมัคร สส.สมุทรปราการ แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ซึ่งมีการแข่งขันกันอย่างดุเดือดรวมทั้งสิ้น 8 เขต โดยมีผู้สมัครตบเท้าเข้าชิงชัยรวม 80 รายชื่อ ดังนี้

เขตเลือกตั้งที่ 1 อ.เมืองสมุทรปราการ (เฉพาะ ต.บางโปรง ต.บางด้วน ต.บางเมือง ต.ท้ายบ้าน และ ต.ปากน้ำ)

  • หมายเลข 1 นางสาววชิราภรณ์ สุระหิรัญพล พรรคปวงชนไทย
  • หมายเลข 2 นายสมลักษณ์ ควรสงวน พรรคพลังประชารัฐ
  • หมายเลข 3 นายอัครวัฒน์ อัศวเหม พรรคเพื่อไทย
  • หมายเลข 4 นางสาวแพรวพรรณ พุกพิบูลย์ พรรภูมิใจไทย
  • หมายเลข 5 นายราเชน ศิริวงค์นาค พรรคประชาธิปัตย์
  • หมายเลข 6 นายจาตุรันต์ บุญเบ็ญจรัตน์ พรรคกล้าธรรม
  • หมายเลข 7 นางสาวพนิดา มงคลสวัสดิ์ พรรคประชาชน
  • หมายเลข 8 นางธนาวรรณ รุ่งเรือง พรรคเศรษฐกิจ

เขตเลือกตั้งที่ 2 อ.เมืองสมุทรปราการ (เฉพาะ ต.บางปู ต.บางปูใหม่ ต.แพรกษา และ ต.ท้ายบ้านใหม่)

  • หมายเลข 1 นายธนชาติ ยังประภากร พรรคพลังประชารัฐ
  • หมายเลข 2 นายกำพล สังขวดี พรรคไทยก้าวใหม่
  • หมายเลข 3 นายนกเขา ท้วมกลัด พรรคภูมิใจไทย
  • หมายเลข 4 นายณัฐพงษ์ โพธิ์เดช พรรคกล้าธรรม
  • หมายเลข 5 นายดุสิต พันธุ์เสือ พรรคประชาธิปัตย์
  • หมายเลข 6 นายนภา วันดี พรรคแรงงานสร้างชาติ
  • หมายเลข 7 นางสาวรัชนก สุขประเสริฐ พรรคประชาชน
  • หมายเลข 8 นายยงยุทธ สุวรรณบุตร พรรคเพื่อไทย
  • หมายเลข 9 นางสาวสรัณณรัตน์ ศุภอัครโภคิน พรรครวมไทยสร้างชาติ
  • หมายเลข 10 ร.ต.อ.เธียรสิน จิตพงค์ศรี พรรคเศรษฐกิจ
  • หมายเลข 11 นายมานิตย์ พรหมการีย์กุล พรรคปวงชนไทย

เขตเลือกตั้งที่ 3 อ.เมืองสมุทรปราการ (เฉพาะ ต.เทพารักษ์ ต.สำโรงเหนือ และ ต.บางเมืองใหม่)

  • หมายเลข 1 ว่าที่ร้อยตรีธเนศ พุ่มโพธิ์ พรรคปวงชนไทย
  • หมายเลข 2 นางอภัสนันท์ ภัคนราธนเศรษฐ์ พรรคภูมิใจไทย
  • หมายเลข 3 นายภิญโญ กิจเลิศไพโรนจ์ พรรคเพื่อไทย
  • หมายเลข 4 นายพิชัย แจ้งจรรยาวงศ์ พรรคประชาชน
  • หมายเลข 5 นายนัฏทีธร จักรแก้ว พรรคเศรษฐกิจ
  • หมายเลข 6 นายธนพัต ธนัตเจริญ พรรคแรงงานสร้างชาติ
  • หมายเลข 7 นายประเสริฐ ชัยกิจเด่นนภาลัย พรรคกล้าธรรม
  • หมายเลข 8 นางสาวสรชา วีรชาติวัฒนา พรรคประชาธิปัตย์
  • หมายเลข 9 นายชิตพล เชี่ยวอุดมทรัพย์ พรรคประชารัฐ
  • หมายเลข 10 นางสาวเปมิกา หงส์อาจ พรรคไทยภักดี

เขตเลือกตั้งที่ 4 อ.บางพลี (เฉพาะ ต.บางพลีใหญ่ และ ต.บางแก้ว)

  • หมายเลข 1 นายธนากร ผดาศรี พรรคโอกาสใหม่
  • หมายเลข 2 นายชนสิษฎ์ ยอมฉิม พรรคประชาชน
  • หมายเลข 3 นายฐาพล ณ น่าน พรรคไทยก้าวใหม่
  • หมายเลข 4 นายภูมเรศ จุลโสด พรรคประชาธิปัตย์
  • หมายเลข 5 นายปรัญชา สมบูรณ์ พรรครวมไทยสร้างชาติ
  • หมายเลข 6 นายอดุลย์ สุนทราวงศ์ พรรคกล้าธรรม
  • หมายเลข 7 พ.ต.อ.กรวัฒน์ หันประดิษฐ พรรคเพื่อไทย
  • หมายเลข 8 นายไพรัตน์ สำเภาทอง พรรคปวงชนไทย
  • หมายเลข 9 นางสาวพิมพ์พรรณ พึ่งบุญ พรรคภูมิใจไทย
  • หมายเลข 10 นายอภิชิต เสมศรี พรรคทางเลือกใหม่
  • หมายเลข 11 นางเบญจวรรณ์ จารุเพ็ญพูนผล พรรคพลังประชารัฐ

เขตเลือกตั้งที่ 5 อ.บางพลี (เฉพาะ ต.บางปลา ต.บางโฉลง ต.ราชาเทวะ และ ต.หนองปรือ), อ.เมืองสมุทรปราการ (เฉพาะ ต.แพรกษาใหม่), อ.บางเสาธง (เฉพาะ ต.ศีรษะจรเข้น้อย)

  • หมายเลข 1 นายวาสนา แต้มพุดชา พรรครวมไทยสร้างชาติ
  • หมายเลข 2 นายชัยณรงค์ ชยานุคุณลิขิต พรรคกล้าธรรม
  • หมายเลข 3 นางสาวธนภรณ์ บุญประเสริฐ พรรคพลังประชารัฐ
  • หมายเลข 4 นางยุคลฉัตร หลำวรรณะ พรรคภูมิใจไทย
  • หมายเลข 5 นายมาโนช นุชนา พรรคเสรีรวมไทย
  • หมายเลข 6 นายสงกรานต์ แสงสุข พรรคปวงชนไทย
  • หมายเลข 7 นายชวกร อุบลรัตน์ พรรคไทยก้าวใหม่
  • หมายเลข 8 นางสาวรังรอง เข็มทอง พรรคโอกาสใหม่
  • หมายเลข 9 นายปิยะพงศ์ เหมะ พรรคเพื่อไทย
  • หมายเลข 10 นายธวัชชัย ทรงพัฒนาศิลป์ พรรคประชาธิปัตย์
  • หมายเลข 11 นางสาวนิตยา มีศรี พรรคประชาชน

เขตเลือกตั้งที่ 6 อ.พระประแดง (ยกเว้น ต.บางจาก)

  • หมายเลข 1 นายบุญธรรม มุกดาสนิท พรรคเสรีรวมไทย
  • หมายเลข 2 นายศิววุฒิ ศรีอินทร์จันทร์ พรรคกล้าธรรม
  • หมายเลข 3 นายกิตติศักดิ์ ศีลภูษิต พรรคปวงชนไทย
  • หมายเลข 4 นายฐาปกรณ์ กุลเจริญ พรรคภูมิใจไทย
  • หมายเลข 5 นายณัฐกานต์ อภิสิทธิ์วัฒนกุล พรรคไทยก้าวใหม่
  • หมายเลข 6 นายอุทัย เสน่หา พรรคประชาธิปัตย์
  • หมายเลข 7 นายวีรภัทร คันธะ พรรคประชาชน
  • หมายเลข 8 นางนฤมล ธารดำรงค์ พรรคเพื่อไทย
  • หมายเลข 9 นายธวัชชวิน โกพัฒน์ตา พรรคพลังประชาชน
  • หมายเลข 10 นายชนาวีร์ ชีววัฒนรัตน์

เขตเลือกตั้งที่ 7 อ.พระสมุทรเจดีย์, อ.พระประแดง (เฉพาะ ต.บางจาก)

  • หมายเลข 1 นางสาวไพลิน เทียนสุรรณ พรรคภูมิใจไทย
  • หมายเลข 2 นายณัฐพล ช่อสกุล พรรคกล้าธรรม
  • หมายเลข 3 นายเสรี มะลิแย้ม พรรคไทยก้าวใหม่
  • หมายเลข 4 นายธานัท บัวศรีคำ พรรคปวงชนไทย
  • หมายเลข 5 นายธนกฤต ณ นคร พรรคประชาธิปัตย์
  • หมายเลข 6 นายชยพล พอเพียงนฤกุล พรรคพลังประชารัฐ
  • หมายเลข 7 นายประชา ประสพดี พรรคเพื่อไทย
  • หมายเลข 8 นายบุญเลิศ แสงพันธุ์ พรรคประชาชน
  • หมายเลข 9 นายอลงกต สงพัฒน์แก้ว พรรคเศรษฐกิจ

เขตเลือกตั้งที่ 8 อ.บางบ่อ, อ.บางเสาธง (เฉพาะ ต.บางเสาธง และ ต.ศีรษะจรเข้ใหญ่)

  • หมายเลข 1 นายอภิศักดิ์ แก้วหาญ พรรคแรงงานสร้างชาติ
  • หมายเลข 2 นายหัสวรรษ เผือกบางนา พรรคปวงชนไทย
  • หมายเลข 3 นายกรุงศรีวิไล สุทินเผือก พรรคกล้าธรรม
  • หมายเลข 4 นายพีรวิทย์ วงศ์วิชญะ พรรคไทยก้าวใหม่
  • หมายเลข 5 นายชวลิต ทองเพียร พรรคเศรษฐกิจ
  • หมายเลข 6 นางประนอม แซ่ลี้ พรรคพลังประชารัฐ
  • หมายเลข 7 นางสลิลทิพย์ สุขวัฒน์ พรรคเพื่อไทย
  • หมายเลข 8 นายวิบูลย์ชัย ขาวทองบริสุทธิ์ พรรคภูมิใจไทย
  • หมายเลข 9 นายเทพฤทธิ์ ภาษี พรรคประชาชน
  • หมายเลข 10 นายทนงศักดิ์ ปิ่นถาวร พรรคประชาธิปัตย์

สำหรับผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ได้ทำการลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าไว้ล่วงหน้า ต้องไม่ลืมว่ามีนัดเข้าคูหาใน วันอาทิตย์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 นี้ ณ สถานที่เลือกตั้งที่ท่านได้แจ้งความประสงค์ไว้ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการคัดเลือกตัวแทนเข้าไปทำหน้าที่บริหารบ้านเมือง

อ้างอิงจาก : สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสมุทรปราการ

