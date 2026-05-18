ข่าวต่างประเทศ

สุดเกิ๊น ผอ.โรงเรียนมัธยม ซื้อบริการสาว 1.2 หมื่นคน ใน 26 ปี ศาลตัดสินรอดคุก

เผยแพร่: 18 พ.ค. 2569 22:06 น.| อัปเดต: 18 พ.ค. 2569 20:06 น.
ผู้อำนวยการโรงเรียนญี่ปุ่น ลงทุนบินข้ามน้ำ ซื้อบริการทางเพศในฟิลิปปินส์กว่า 26 ปี ตำรวจพบภาพลับกว่า 1.4 แสนรูป ฟันสาวนับหมื่น

สำนักข่าวรายงาน ทาคาชิมะ ยูเฮ ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมต้นแห่งหนึ่งในเมืองโยโกฮามา จังหวัดคานากาวะ ประเทศญี่ปุ่น เริ่มต้นอาชีพครูตั้งแต่อายุ 24 ปี สอนวิชาฟิสิกส์และเคมีมานานกว่า 13 ปี ก่อนไต่เต้าขึ้นมาเป็นผู้บริหารโรงเรียน ในสายตาของคนภายนอกเขาดูเหมือนนักการศึกษาผู้อุทิศตน แต่ชีวิตลับอีกด้านของเขาใช้เวลาเกือบสามทศวรรษกว่าจะถูกเปิดเผย

ปี 2531 ขณะอายุ 37 ปี ทาคาชิมะถูกส่งไปประจำการที่โรงเรียนญี่ปุ่นแห่งหนึ่งในกรุงมะนิลา ฟิลิปปินส์ ในฐานะครูแลกเปลี่ยน เขาพบว่าฟิลิปปินส์มีปัญหาการเข้าถึงการศึกษาอย่างรุนแรง เด็กจำนวนมากไม่ได้รับการเรียนหนังสือ แต่สิ่งที่ดึงดูดความสนใจทาคาชิมะมากกว่านั้นคือราคาค่าบริการทางเพศที่ถูกน่าใจหาย บางรายอาจต่ำกว่า 860 เยน หรือราว 200 บาท

เขาเริ่มต้นซื้อบริการในช่วงนั้น จนกลายเป็นนิสัยที่ฝังรากลึกอย่างรวดเร็วโงหัวไม่ขึ้น ระหว่าง 3 ปีที่ประจำการอยู่ในมะนิลา เขาจ้างผู้หญิงมาที่พักถึงสัปดาห์ละ 4 ครั้ง

ขณะเดียวกัน คุณครูหนุ่มหลงใหลในกามยังเขียนบทความวิชาการเกี่ยวกับปัญหาการศึกษาพื้นฐานของฟิลิปปินส์ จนได้รับการยกย่องในญี่ปุ่น

หลังสัญญาหมดอายุและกลับญี่ปุ่น ทาคาชิมะไม่ได้หยุด เขาอ้างเหตุผลทำงานเพื่อสังคม และเยี่ยมชมโครงการช่วยเหลือเด็ก เดินทางกลับฟิลิปปินส์ซ้ำแล้วซ้ำเล่า

ระหว่างปี 2535-2557 รวมระยะเวลา 22 ปี เขาบินไปฟิลิปปินส์มากกว่า 65 ครั้ง เฉลี่ยปีละกว่า 3 ครั้ง ความถี่ผิดปกติของการเดินทางนี้เองที่ดึงดูดความสนใจของเจ้าหน้าที่ตำรวจฟิลิปปินส์ ก่อนนำไปสู่การสืบสวนและการจับกุมในที่สุด

หลังถูกจับกุม ทาคาชิมะรับสารภาพทุกอย่างอย่างละเอียด เจ้าหน้าที่พบว่าตลอด 26 ปี เขามีการซื้อบริการทางเพศกับผู้หญิงรวมแล้วกว่า 12,600 คน เก็บภาพถ่ายส่วนตัวไว้มากกว่า 140,000 รูป ซึ่งเป็นการละเมิดกฎหมายคุ้มครองเด็กของญี่ปุ่น

สิ่งที่ทำให้ตำรวจและผู้ติดตามคดีงุนงงไม่แพ้กันคือ ผู้หญิงที่ถูกระบุในคดีเกือบทั้งหมดออกมาให้การแก้ต่างแทนเขา ไม่มีผู้เสียหายรายใดยื่นฟ้อง

คำพิพากษา ไม่ต้องติดคุกแม้แต่วันเดียว

ศาลญี่ปุ่นพิพากษาจำคุก 2 ปี แต่รอลงอาญา 4 ปี หมายความว่าหากไม่ก่อเหตุซ้ำในช่วงเวลาดังกล่าว จะไม่ต้องเข้าเรือนจำเลย

หลังคดีสิ้นสุด ภรรยากับลูกของเขาไม่ได้แยกทาง แต่ยังคงอยู่เคียงข้างต่อไป

ทาคาชิมะให้เหตุผลในการถ่ายภาพว่า “เพื่อเก็บไว้เป็นความทรงจำ”

ที่มา: Sanli News Network

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

