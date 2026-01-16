ข่าวการเมือง

รายชื่อผู้สมัคร สส.เชียงใหม่ แบบแบ่งเขต ทั้ง 107 คน เช็กเบอร์ที่ใช่ พรรคที่ชอบ : เลือกตั้ง 2569

เผยแพร่: 16 ม.ค. 2569 09:30 น.
64
รายชื่อผู้สมัคร สส.เชียงใหม่ แบบแบ่งเขต ทั้ง 107 คน เช็กเบอร์ที่ใช่ พรรคที่ชอบ : เลือกตั้ง 2569
ภาพจาก : th.wikipedia

เปิดรายชื่อผู้สมัคร สส.เชียงใหม่ แบบแบ่งเขต ทั้ง 107 คน จาก 10 เขตเลือกตั้ง เช็กหมายเลขที่ใช่ พรรคที่ชอบ เตรียมตัวออกไปใช้สิทธิ์ เลือกตั้ง 2569

ปักหมุดวันสำคัญของประเทศ เลือกตั้ง 2569 วันอาทิตย์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า และวันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 เป็นวันเลือกตั้งทั่วไป โดยคูหาทั่วประเทศจะทำการเปิดหีบให้ประชาชนเข้าไปใช้สิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) และการลงประชามติ ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. อย่าลืมออกไปใช้สิทธิ์ออกเสียงเลือกเบอร์และพรรคที่ไว้ใจให้เข้ามาบริหารบ้านเมือง

วันนี้ทางเราได้รวบรวมรายชื่อผู้สมัคร สส.เชียงใหม่ แบบแบ่งเขต ทั้งหมด 10 เขตเลือกตั้ง รวมผู้สมัคร 107 คน ประกอบด้วย

เขตเลือกตั้งที่ 1 อ.เมืองเชียงใหม่ (เฉพาะ ต.ช้างเผือก ต.สันผีเสื้อ ต.ป่าตัน ต.ป่าแดด ต.สุเทพ ต.ช้างคลาน ต.ช้างม่อย ต.หายยา ต.พระสิงห์ ต.ศรีภูมิ ต.แม่เหียะ และ ต.ฟ้าฮ่าม)

  • หมายเลข 1 นายปราณกมล สุขวรวงษ์ พรรควิชชันใหม่
  • หมายเลข 2 น.ส.เพชรรัตน์ ใหม่ชมภู พรรคประชาชน
  • หมายเลข 3 น.ส.มนัญชยา นิลประยูร พรรคเศรษฐกิจ
  • หมายเลข 4 นายภวฤทธิ์ กาญจนเกตุ พรรคกล้าธรรม
  • หมายเลข 5 นายชินภัสร์ กิจเลิศสิริวัฒนา พรรคภูมิใจไทย
  • หมายเลข 6 นายธีรพัฒน์ ตันพิริยะกุล พรรคเพื่อไทย
  • หมายเลข 7 น.ส.นารากร ติยายน พรรคประชาธิปัตย์
  • หมายเลข 8 นายพจนารถ ศรียารัณย พรรคโอกาสใหม่
  • หมายเลข 9 นายนิธิวิทย์ เกียรติสยมภู พรรครวมไทยสร้างชาติ
  • หมายเลข 10 นายญาณพัฒน์ พันอ้น พรรคไทยก้าวใหม่
  • หมายเลข 11 นายอิสระพงศ์ เจริญวรายุทธ พรรครักชาติ
  • หมายเลข 12 ว่าที่ร้อยเอก จอห์นนพดล วศินสุนทร พรรคเสรีรวมไทย
รายชื่อผู้สมัคร สส.เชียงใหม่ เขต 1
ภาพจาก : FB สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่

เขตเลือกตั้งที่ 2 อ.สารภี, อ.เมืองเชียงใหม่ (เฉพาะ ต.หนองหอย ต.ท่าศาลา ต.หนองป่าครั่ง และ ต.วัดเกต), อ.สันกำแพง (เฉพาะ ต.บวกค้าง ต.สันกลาง และ ต.แช่ช้าง)

  • หมายเลข 1 นายเพทาย เตโชฬาร พรรคเพื่อไทย
  • หมายเลข 2 พลตำรวจตรี ปิยะพันธ์ ภัทรพงศ์สินธุ์ พรรคประชาธิปัตย์
  • หมายเลข 3 ร้อยตำรวจตรี ดร. เกษมสันต์ ยศรุ่งโรจน์ พรรคกล้าธรรม
  • หมายเลข 4 นายอานนท์ สิงห์ตาแก้ว พรรครวมไทยสร้างชาติ
  • หมายเลข 5 นางศรีพรรณ์ เขียวทอง พรรคก้าวอิสระ
  • หมายเลข 6 นายยุทธนา สุวรรณ พรรคภูมิใจไทย
  • หมายเลข 7 นายเลอยศ พุทธชิโนรสสกุล พรรคพลังประชารัฐ
  • หมายเลข 8 น.ส.การณิก จันทดา พรรคประชาชน
  • หมายเลข 9 นายตะวัน ตุ้มวอน พรรคเศรษฐกิจ
  • หมายเลข 10 นายประเสริฐ คเณสุข พรรควิชชันใหม่
  • หมายเลข 11 นายภาณุวิชญ์ สายหมอก พรรคไทยก้าวใหม่
  • หมายเลข 12 น.ส.ศิวพร ตุลวรรธนะ พรรคประชากรไทย
รายชื่อผู้สมัคร สส.เชียงใหม่ เขต 2
ภาพจาก : FB สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่

เขตเลือกตั้งที่ 3 อ.ดอยสะเก็ด, อ.แม่ออน, อ.สันกำแพง (เฉพาะ ต.สันกำแพง ต.ร้องวัวแดง ต.ออนใต้ ต.แม่ปูคา ต.ห้วยทราย ต.ทรายมูล และ ต.ต้นเปา)

  • หมายเลข 1 นายเกษม ปารมีศิลป์ขจร พรรคภูมิใจไทย
  • หมายเลข 2 นายเตชสิทธิ์ สีแดง พรรควิชชันใหม่
  • หมายเลข 3 พลตรี พนม ศรีเผือด พรรคโอกาสใหม่
  • หมายเลข 4 นายธนากร สุภาษา พรรคกล้าธรรม
  • หมายเลข 5 นายณัฐพล โตวิจักษณ์ชัยกุล พรรคประชาชน
  • หมายเลข 6 นางสรวีย์ เขื่อนวงค์วิน พรรคเศรษฐกิจ
  • หมายเลข 7 นายไพศาล ใจแก้ว พรรครวมไทยสร้างชาติ
  • หมายเลข 8 นายจักรพล ตั้งสุทธิธรรม พรรคเพื่อไทย
  • หมายเลข 9 นายศักดิ์สุบรรณ คันธา พรรคประชาธิปัตย์
  • หมายเลข 10 นายอรุณ โปธิตา พรรคพลวัต
  • หมายเลข 11 นางจิตรา สุจารี พรรคประชากรไทย
  • หมายเลข 12 นายพรชัย อรรถปรียางกูร พรรคก้าวอิสระ
  • หมายเลข 13 นายสมหวัง อุทัศ พรรคเสรีรวมไทย
  • หมายเลข 14 นางดรุณี นันทวิชัย พรรคเพื่อบ้านเมือง
ผู้สมัครสส.เชียงใหม่ เขต 3
ภาพจาก : FB สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่

เขตเลือกตั้งที่ 4 อ.สันทราย, อ.แม่ริม (เฉพาะ ต.ดอนแก้ว ต.เหมืองแก้ว และ ต.แม่สา)

  • หมายเลข 1 นายศรัณญ์ ใจคำ พรรคภูมิใจไทย
  • หมายเลข 2 นางกิ่งกาญจน์ ณ เชียงใหม่ พรรคก้าวอิสระ
  • หมายเลข 3 นายสุนทร ชัยศรีอ้าย พรรคเศรษฐกิจ
  • หมายเลข 4 นายภานุ เจริญสุข พรรคเพื่อไทย
  • หมายเลข 5 นายประเสริฐ ทรงคำ พรรคพลังประชารัฐ
  • หมายเลข 6 น.ส.พุธิตา ชัยอนันต์ พรรคประชาชน
  • หมายเลข 7 นายจิรวัฒน์ อริยคงพันธุ์ พรรคประชาธิปัตย์
  • หมายเลข 8 นายโสภณ โกชุม พรรคกล้าธรรม
  • หมายเลข 9 นายธนกฤต การบูรณ์ พรรควิชชันใหม่
  • หมายเลข 10 พันเอกศรัณย์ แสนพรหม พรรครวมไทยสร้างชาติ
  • หมายเลข 11 นายบุญฤทธิ์ มูลเฟย พรรคประชากรไทย
  • หมายเลข 12 นายชาญชัย ชัยมงคล พรรคไทยก้าวใหม่
  • หมายเลข 13 นางภัทรพรรณ เหล่าสถิรวงค์ พรรคปวงชนไทย
ผู้สมัคร สส.เชียงใหม่ เขต 4
ภาพจาก : FB สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่

เขตเลือกตั้งที่ 5 อ.แม่แตง, อ.สะเมิง, อ.กัลยาณิวัฒนา, อ.แม่ริม (เฉพาะ ต.ริมเหนือ ต.สันโป่ง ต.ขี้เหล็ก ต.สะลวง ต.ห้วยทราย ต.แม่แรม ต.โป่งแยง และต.ริมใต้)

  • หมายเลข 1 น.ส.อัจฉรารัตน์ นันทะเสน พรรคเพื่อไทย
  • หมายเลข 2 นางณัฐสุรางค์ กิตติภัทเมธา พรรควิชชันใหม่
  • หมายเลข 3 ร้อยตำรวจเอก ปรีชาพล รัตนมณี พรรคเศรษฐกิจ
  • หมายเลข 4 นายกฤศอนันต์ วัฒนะ พรรคโอกาสใหม่
  • หมายเลข 5 นายธนภูมิ วงศ์บุณยกรชัย พรรคกล้าธรรม
  • หมายเลข 6 นางวาสนา ทองสุข พรรคภูมิใจไทย
  • หมายเลข 7 นายสุรเวศม์ รินแก้ว พรรคประชาธิปัตย์
  • หมายเลข 8 ร้อยตำรวจโท วิทยา สิงห์มณี พรรครวมไทยสร้างชาติ
  • หมายเลข 9 นายสมชิด กันธะยา พรรคประชาชน
  • หมายเลข 10 นางจินตนา ไชยชมภู พรรคก้าวอิสระ
  • หมายเลข 11 นางฉัฐฐ์คณากร ภักดี พรรคประชากรไทย
  • หมายเลข 12 น.ส.อรณิช ชัยขัน พรรคเพื่อบ้านเมือง
ผู้สมัคร สส.เชียงใหม่ เขต 5
ภาพจาก : FB สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่

เขตเลือกตั้งที่ 6 อ.เชียงดาว, อ.เวียงแหง, อ.พร้าว, อ.ไชยปราการ (เฉพาะ ต.หนองบัว และ ต.ศรีดงเย็น)

  • หมายเลข 1 น.ส.สุภานันท์ ปัญญาทิพย์ พรรคกล้าธรรม
  • หมายเลข 2 ว่าที่ร้อยตรีหญิง อรพรรณ จันตาเรือง พรรคประชาชน
  • หมายเลข 3 นายเอก ปุกมณี พรรควิชชันใหม่
  • หมายเลข 4 นายอุทิศ สายดวงแก้ว พรรคประชาธิปัตย์
  • หมายเลข 5 นายวรโชติ จี้เรือน พรรคภูมิใจไทย
  • หมายเลข 6 นายธรรมนูญ วุฒิลักษณ์ พรรคเศรษฐกิจ
  • หมายเลข 7 นายอรุณ ธนะหมี พรรครวมไทยสร้างชาติ
  • หมายเลข 8 นายบัณจงศักดิ์ วงศ์รัตนวรรณ พรคเพื่อไทย
ผู้สมัคร สส.เชียงใหม่ เขต 6
ภาพจาก : FB สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่

เขตเลือกตั้งที่ 7 อ.ฝาง, อ.แม่อาย, อ.ไชยปราการ (เฉพาะ ต.แม่ทะลบ และ ต.ปงตำ)

  • หมายเลข 1 นายอดุลย์ บุญใส พรรคภูมิใจไทย
  • หมายเลข 2 นายสมดุลย์ อุตเจริญ พรรคประชาชน
  • หมายเลข 3 นายเกรียงกมล ศรีมา พรรคประชาธิปัตย์
  • หมายเลข 4 นายสันติ ตันสุหัช พรรคก้าวอิสระ
  • หมายเลข 5 นายการุณย์ คูเจริญชัยกุล พรรคกล้าธรรม
  • หมายเลข 6 นายนิธิกร วุฒินันชัย พรรคเพื่อไทย
  • หมายเลข 7 นายไกร ดาบธรรม พรรคพลังประชารัฐ
  • หมายเลข 8 นายพิสัณห์ อุปนันท์ พรรคเศรษฐกิจ
  • หมายเลข 9 นายชาญวิทยายุทธ์ อินทร์แก้ว พรรคประชากรไทย
ผู้สมัคร สส.เชียงใหม่ เขต 7
ภาพจาก : FB สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่

เขตเลือกตั้งที่ 8 อ.หางดง, อ.สันป่าตอง

  • หมายเลข 1 นายพิชิต ผ่องเกษร พรรคเศรษฐกิจ
  • หมายเลข 2 นายสุรพล เกียรติไชยากร พรรคพลังประชารัฐ
  • หมายเลข 3 นายณัฏฐ์พัฒน์ รัฐผไท พรรคเพื่อไทย
  • หมายเลข 4 นายภัทรพงษ์ ลีลาภัทร์ พรรคประชาชน
  • หมายเลข 5 นายชัยวัฒน์ เชื้อสกุล พรรคประชาธิปัตย์
  • หมายเลข 6 นายภัทรพนธ์ ชาชุมพร พรรควิชชันใหม่
  • หมายเลข 7 น.ส.กุสุมา บัวพันธ์ พรรคกล้าธรรม
  • หมายเลข 8 นายสุริยนต์ ปันทะนะ พรรคภูมิใจไทย
  • หมายเลข 9 น.ส.ฌาญาณนันท์ สุริยา พรรคโอกาสใหม่
  • หมายเลข 10 นายพงศพัศ กันทา พรรคประชากรไทย
  • หมายเลข 11 นายภูสวัสดิ์ สุขเลี้ยง พรรครวมไทยสร้างชาติ
  • หมายเลข 12 นายศานต์ภิสิทธิ์ ปัญญาทิพย์ พรรคเพื่อบ้านเมือง
ผู้สมัคร สส.เชียงใหม่ เขต 8
ภาพจาก : FB สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่

เขตเลือกตั้งที่ 9 อ.แม่วาง, อ.ดอยหล่อ, อ.จอมทอง, อ.แม่แจ่ม (เฉพาะ ต.แม่ศึก ต.แม่นาจร และ ต.ช่างเคิ่ง)

  • หมายเลข 1 น.ส.ศรีนวล บุญลือ พรรคภูมิใจไทย
  • หมายเลข 2 นายยงยุทธ์ ยาวิชัย พรรคเพื่อไทย
  • หมายเลข 3 นายฉัตรณพัฒน์ สมศักดิ์เกตุกร พรรคประชาชน
  • หมายเลข 4 นายวารัชกรณ์ ชุณหบุญญทิพย์ พรรควิชชันใหม่
  • หมายเลข 5 นายนเรศ ธำรงค์ทิพยคุณ พรรคกล้าธรรม
  • หมายเลข 6 นายณรงค์ ภูอิทธิวงศ์ พรรคประชาธิปัตย์
  • หมายเลข 7 นายถาวรเกียรติไชยากร พรรคพลังประชารัฐ
  • หมายเลข 8 น.ส.กาญจนา อาวรณ์ พรรคเศรษฐกิจ
ผู้สมัคร สส.เชียงใหม่ เขต 9
ภาพจาก : FB สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่

เขตเลือกตั้งที่ 10 อ.อมก๋อย, อ.ดอยเต่า, อ.ฮอด, อ.แม่แจ่ม (เฉพาะ ต.บ้านทับ ต.ปางหินฝน ต.กองแขก และ ต.ท่าผา)

  • หมายเลข 1 น.ส.ศรีโสภา โกฏคำลือ พรรคเพื่อไทย
  • หมายเลข 2 นายสุนทร มาลีการุณกิจ พรรคภูมิใจไทย
  • หมายเลข 3 นายชาตรี หล้าพระบาง พรรคประชาธิปัตย์
  • หมายเลข 4 นายนรพล ตันติมนตรี พรรคกล้าธรรม
  • หมายเลข 5 นายธวัชชัย แสงสว่าง พรรคพลังประชารัฐ
  • หมายเลข 6 นายอิทธิธัญกร ตาคำ พรรคประชาชน
  • หมายเลข 7 นายวัฒนกร แก้วภักดี พรรคเศรษฐกิจ
ผู้สมัคร สส.เชียงใหม่ เขต 10
ภาพจาก : FB สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่

อ้างอิงจาก : FB สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่

Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

