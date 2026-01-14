ข่าวการเมือง

รายชื่อผู้สมัคร ส.ส. นครศรีธรรมราช เช็กเบอร์-พรรค ทั้ง 9 เขต : เลือกตั้ง 2569

Photo of Bas Basเผยแพร่: 14 ม.ค. 2569 18:00 น.| อัปเดต: 14 ม.ค. 2569 16:02 น.
52

รายชื่อผู้สมัคร ส.ส. แบบแบ่งเขต จ.นครศรีธรรมราช พร้อมเบอร์แต่ละพรรคทั้ง 9 เขต เลือกตั้ง 69 วันที่ 1 และ 8 ก.พ.นี้ เช็กสิทธิผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่นี่

อย่างที่ทราบว่าการเลือกตั้ง 2569 จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 ซึ่งเป็นการเลือกตั้งแบบบัตร 2 ใบ เพื่อเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) รวม 500 คน แบ่งเป็นการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 400 คน และ แบบบัญชีรายชื่อ 100 คน

สำหรับ จ.นครศรีธรรมราช มีเขตเลือกตั้งทั้งหมด 9 เขต มีผู้สมัคร สส. แบบแบ่งเขตรวมทั้งหมด 75 คน ดังนี้

เช็กลิสต์ผู้สมัคร สส. นครศรีธรรมราช 9 เขตเลือกตั้ง

เขตเลือกตั้งที่ 1 อ.เมืองนครศรีธรรมราช (เฉพาะ ทน.นครศรีธรรมราช ทต.ปากนคร ต.ปากนคร ต.โพธิ์เสด็จ ต.นาเคียน ต.นาทราย ต.ท่าซัก และ ต.ท่างิ้ว)

  • เบอร์ 1 : นาย มนตรี เฉียบแหลม พรรคเพื่อไทย
  • เบอร์ 2 : นาย ทรงศักดิ์ มุสิกอง พรรคประชาธิปัตย์
  • เบอร์ 3 : นางสาว สุวรรณี ว่องชล พรรคไทยภักดี
  • เบอร์ 4 : นาย ปกรณ์ อารีกุล พรรคประชาชน
  • เบอร์ 5 : นาย ราชิต สุดพุ่ม พรรคภูมิใจไทย
  • เบอร์ 6 : นาง สุภาพ ขุนศรี พรรคพลังประชารัฐ

เขตเลือกตั้งที่ 2 อ.พระพรหม, อ.ปากพนัง, อ.เมืองนครศรีธรรมราช (เฉพาะ ต.กำแพงเซา ต.ไชยมนตรี ต.มะม่วงสองต้น ต.ท่าเรือ ต.ท่าไร่ ต.บางจาก และ ทต.บางจาก)

  • เบอร์ 1 : นางสาว นันทวัน วิเชียร พรรคภูมิใจไทย
  • เบอร์ 2 : นาย นนทิวรรธน์ นนทภักดิ์ พรรครวมไทยสร้างชาติ
  • เบอร์ 3 : นาย เชาวน์วัศ เสนพงศ์ พรระประชาธิปัตย์
  • เบอร์ 4 : นาย เจริญ ชินวงศ์ พรรคกล้าธรรม
  • เบอร์ 5 : จรยุทธ มาศบำรุง พรรคประชาชน
  • เบอร์ 6 : นาง วิไลลักษณ์ คชพันธ์ พรรคเพื่อไทย
  • เบอร์ 7 : นาย ปัญโน หวานนุรักษ์ พรรคพลวัต
  • เบอร์ 8 : นาย ทศพร แซ่ซิ้น พรรคเศรษฐกิจ
  • เบอร์ 9 : นาย สิทธิพงศ์ ชูวงศ์ พรรคสังคมประชาธิปไตยไทย
  • เบอร์ 10 : นาย นพดล กาญจนรักษ์ พรรคไทยก้าวใหม่

เขตเลือกตั้งที่ 3 อ.เชียรใหญ่, อ.เฉลิมพระเกียรติ, อ.หัวไทร, อ.ปากพนัง (เฉพาะ ต.หูล่อง ต.บางศาลา ต.บางพระ ต.บ้านเพิง ต.ท่าพยา ต.ปากแพรก ต.ขนาบนาก และ ต.บางตะพง)

  • เบอร์ 1 : นาย พิทักษ์เดช เดชเดโช พรรคประชาธิปัตย์
  • เบอร์ 2 : นาย ทศภณ ศรีสุขช่วย พรรครวมไทยสร้างชาติ
  • เบอร์ 3 : นาย อัศนัย แท่นแก้ว พรรคกล้าธรรม
  • เบอร์ 4 : นาย กิตษณัฐ อินทร์พรหม พรรคเพื่อไทย
  • เบอร์ 5 : นาย สัณหพจน์ สุขศรีเมือง พรรคโอกาสใหม่
  • เบอร์ 6 : นาย ชายประจักร์ ศิริพันธุ์ พรรคประชาชน
  • เบอร์ 7 : นาย เกียรติศักดิ์ ภักดีเดโชชัย พรรคประชาธิปไตยใหม่
  • เบอร์ 8 : นาย มานะ ยวงทอง พรรคภูมิใจไทย
  • เบอร์ 9 : นาย ปฏิพัทธ์ เมืองสุวรรณ์ พรรคพลวัต

เขตเลือกตั้งที่ 4 อ.ชะอวด, อ.จุฬาภรณ์, อ.ร่อนพิบูลย์ (เฉพาะ ต.ร่อนพิบูลย์ ต.ควนพัง ต.ควนชุม ทต.ร่อนพิบูลย์ และ ทต.เขาชุมทอง)

  • เบอร์ 1 : ว่าที่ร้อยโท สนั่น พิบูลย์ พรรคภูมิใจไทย
  • เบอร์ 2 : ว่าที่ร้อยโท ยุทธการ รัตนมาศ พรรคกล้าธรรม
  • เบอร์ 3 : นาย วัชระ เกตุชู พรรคประชาชน
  • เบอร์ 4 : นาย สิทธิรัก ทิพย์อักษร พรรคโอกาสใหม่
  • เบอร์ 5 : นาง กนกพร เดชเดโช พรรคประชาธิปัตย์
  • เบอร์ 6 : นายกองตรี อาญาสิทธิ์ ศรีสุวรรณ พรรคเพื่อไทย
  • เบอร์ 7 : นาย นิคม หนูแสง พรรคประชาธิปไตยใหม่
  • เบอร์ 8 : นาย โอฬาร วังบุญคง พรรคเศรษฐกิจ
  • เบอร์ 9 : นาย บุญเสริม หัทยานนท์ พรรคเพื่อบ้านเมือง

เขตเลือกตั้งที่ 5 อ.ทุ่งสง, อ.นาบอน (เฉพาะ ต.นาบอน ต.แก้วแสน และ ทต.นาบอน)

  • เบอร์ 1 : นาย สมโชติ มีชนะ พรรคประชาชน
  • เบอร์ 2 : นาย สุธรรม จริตงาม พรรคภูมิใจไทย
  • เบอร์ 3 : นาย สมพงศ์ เสียงดี พรรคเพื่อไทย
  • เบอร์ 4 : นาย ชนภัทร รัตนพันธ์ พรรคประชาธิปัตย์
  • เบอร์ 5 : นาย สมศักดิ์ แสงอารยะกุล พรรคกล้าธรรม
  • เบอร์ 6 : นาย พล อิสระลักษณ์ พรรคพลวัต
  • เบอร์ 7 : นาย สหธัญ กรุณา พรรครวมไทยสร้างชาติ
  • เบอร์ 8 : ว่าที่ร้อยตรี อภิรัฐ รัตนพันธุ์ พรรคไทยก้าวใหม่
  • เบอร์ 9 : นาย มนัส พรหมเพศ พรรคเศรษฐกิจ

เขตเลือกตั้งที่ 6 อ.บางขัน, อ.ทุ่งใหญ่, อ.ฉวาง (เฉพาะ ต.กะเปียด ต.ไม้เรียง ต.นากะชะ ต.ฉวาง ทต.ไม้เรียง และ ทต.ฉวาง), อ.นาบอน (เฉพาะ ต.ทุ่งสง), อ.ถ้ำพรรณรา

  • เบอร์ 1 : นาย วราโชติ มณีอ่อน พรรครวมไทยสร้างชาติ
  • เบอร์ 2 : นาย ษฐา ขาวขำ พรรคภูมิใจไทย
  • เบอร์ 3 : นาย จอมไกร สวัสดิวงษ์ พรรคประชาธิปัตย์
  • เบอร์ 4 : นาย ปกป้อง ราชรักษ์ พรรคเพื่อไทย
  • เบอร์ 5 : นาย สมเกียรติ ทรงสวัสดิ์ พรรคกล้าธรรม
  • เบอร์ 6 : นาย เอกนิติ ภูมิ พรรคไทยก้าวใหม่
  • เบอร์ 7 : นาย พุฒิพงศ์ ลุ่ยจิ๋ว พรรคประชาชน
  • เบอร์ 8 : นาง เกษศิรินทร์ ช่วยศรีทอง พรรคประชาธิปไตยใหม่
  • เบอร์ 9 : ว่าที่ร้อยตำรวจเอก วิรัตน์ บุญเชิด พรรคไทยภักดี

เขตเลือกตั้งที่ 7 อ.พิปูน, อ.ช้างกลาง, อ.ลานสกา, อ.ร่อนพิบูลย์ (เฉพาะ ต.หินตก ต.เสาธง และ ทต.หินตก), อ.ฉวาง (เฉพาะ ต.ห้วยปริก ต.นาเขลียง ต.นาแว ต.ไสหร้า ต.ละอาย และ ทต.จันดี)

  • เบอร์ 1 : นาย นิติศักดิ์ มีขวด พรรคประชาธิปัตย์
  • เบอร์ 2 : นาย ธีวฤทธิ์ ธนากรรฐ์ พรรครวมไทยสร้างชาติ
  • เบอร์ 3 : นาย ก้องเกียรติ เกตุสมบัติ พรรคกล้าธรรม
  • เบอร์ 4 : นาย ไสว เลื่องสีนิล พรรคโอกาสใหม่
  • เบอร์ 5 : นางสาว ฮาวา นุ้ยเจริญ พรรคประชาชน
  • เบอร์ 6 : นาย ปรีชานนท์ สรรพจิตต์ พรรคเพื่อไทย
  • เบอร์ 7 : นาย อภินันท์ สโมสร พรรคภูมิใจไทย
  • เบอร์ 8 : นาย พลวรรฒน์ ธรรมโสภณ พรรคเศรษฐกิจ

เขตเลือกตั้งที่ 8 อ.เมืองนครศรีธรรมราช (เฉพาะ ทม.ปากพูน และ ทต.ท่าแพ), อ.พรหมคีรี, อ.ท่าศาลา (เฉพาะ ต.โมคลาน ต.ดอนตะโก ต.ท่าศาลา ต.โพธิ์ทอง และ ทต.ท่าศาลา)

  • เบอร์ 1 : นาย อวยพรศรี เชาวลิต พรรคภูมิใจไทย
  • เบอร์ 2 : นาย ธีรวัฒน์ บุญวรรณ พรรคประชาชน
  • เบอร์ 3 : นาย ธีรพงศ์ สิทธา พรรครวมไทยสร้างชาติ
  • เบอร์ 4 : นางสาว รัตนาวดี ศรีนาคช พรรคเพื่อไทย
  • เบอร์ 5 : นาย อนุชิต พรหมจันทร์ พรรคพลังประชารัฐ
  • เบอร์ 6 : นาย ปฏิวัติ ยุติธรรม พรรคประชาธิปัตย์
  • เบอร์ 7 : นาย สมบูรณ์ หัตถประดิษฐ์ พรรคพลวัต
  • เบอร์ 8 : นาวาอากาศเอก สุรินทร์ เมฆาวรรณ พรรคทางเลือกใหม่

เขตเลือกตั้งที่ 9 อ.นบพิตำ, อ.ขนอม, อ.สิชล, อ.ท่าศาลา (เฉพาะ ต.กลาย ต.ตลิ่งชัน ต.สระแก้ว ต.ท่าขึ้น ต.ไทยบุรี และ ต.หัวตะพาน)

  • เบอร์ 1 : นางสาว นิรมล เพ็งจันทร์ พรรครวมไทยสร้างชาติ
  • เบอร์ 2 : นาย นาถวัฒน์ ทองทรัพย์ พรรคประชาชน
  • เบอร์ 3 : นาย ชาญวัฒนา อิสระวัฒนา พรรคประชาธิปัตย์
  • เบอร์ 4 : นางสาว ปรมาภรณ์ บริบูรณ์ พรรคเพื่อไทย
  • เบอร์ 5 : นาย ภูริณัฐ ใจสนุก พรรคไทยก้าวใหม่
  • เบอร์ 6 : นาย เทวกฤต อินทวงค์ พรรคพลังประชารัฐ
  • เบอร์ 7 : นางสาว พิมพ์ภัทรา วิชัยกุล พรรคภูมิใจไทย

สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) และการออกเสียงประชามติ จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 17.00 น. โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง เขตเลือกตั้ง และหน่วยลงคะแนนได้ง่าย ๆ ผ่านระบบออนไลน์ของกรมการปกครองได้จากลิงก์ด้านล่างนี้

  • ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) >> คลิก
  • รายละเอียดผู้มีสิทธิออกเสียงประชามติ >> คลิก

ทั้งนี้ สำหรับประชาชนที่ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า, นอกเขตเลือกตั้ง และนอกราชอาณาจักร จะต้องใช้สิทธิในวันที่อาทิตย์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 17.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่เลือกไปใช้สิทธิ

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
บันเทิง

อดีตผู้ประกาศข่าวช่องดัง โพสต์เศร้า สูญเสียคู่ชีวิตกะทันหัน คนบันเทิงร่วมอาลัย

8 วินาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

รายชื่อผู้สมัคร ส.ส. นครศรีธรรมราช เช็กเบอร์-พรรค ทั้ง 9 เขต : เลือกตั้ง 2569

5 นาที ที่แล้ว
เลขเด็ด

10 เลขเด็ดขายดี แม่จำเนียร งวด 17/1/69 เทียบสถิติออกบ่อย หวยวันครู

16 นาที ที่แล้ว
พลทหารค่ายสุรธรรมพิทักษ์ ข่าวการเมือง

“นิชนันท์” ซัดกองทัพแถลงไม่เคลียร์ จี้ถามคนไหนหลานผู้การกรมที่ดับในค่าย ?

20 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

นาโปลี พบ ปาร์ม่า ดูบอลสด ฟุตบอลกัลโช่ เซเรียอา 2025/26 วันที่ 14 ม.ค. 69

34 นาที ที่แล้ว
ปฏิพันธ์ ยิ้มสมบูรณ์ ผู้รับแจ้งการเจ็บป่วยฉุกเฉิน เสียชีวิตเหตุเคลนถล่ม ข่าว

สพฉ. โพสต์อาลัย สูญเสียเจ้าหน้าที่รับแจ้งเหตุ เหยื่อโศกนาฏกรรมเครนถล่ม

50 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

โฆษก กต.จีน แสดงความเสียใจ เหตุเครนถล่มรถไฟ โคราช เผยอยู่ระหว่างสอบสวน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เครนตกทับรถไฟ ข่าวล่าสุด ข่าวอาชญากรรม

เพจต้านโกงจี้ 3 ข้อ หลังเครนทับรถไฟ-ตึกสตง.ถล่ม-สะพานพระราม2 ผู้รับเหมาเจ้าเดียวกัน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

รายชื่อผู้สมัคร ส.ส. สุราษฎร์ธานี เช็กเบอร์-พรรค ทั้ง 7 เขต : เลือกตั้ง 2569

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
พนง.รถไฟ เล่านาที เครนถล่มทับรถไฟ ขณะวิ่งด้วยความเร็ว 120 กม./ชม. ร่างลอยกระแทกพื้น ข่าว

พนง.รถไฟ เล่านาที เครนถล่มทับรถไฟสีคิ้ว ขณะวิ่งด้วยความเร็ว 120 กม./ชม. ร่างลอยกระแทกพื้น

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
อิตาเลียนไทย แถลง เสียใจต่อเหตุเครนถล่มทับรถไฟที่สีคิ้ว ข่าว

อิตาเลียนไทย แถลง เสียใจสุดซึ้ง ปมเครนถล่มทับรถไฟที่สีคิ้ว พร้อมเยียวยาเต็มที่

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ภาพเหตุการณ์เครนถล่มทับรถไฟโคราชที่สีคิ้ว ทำให้มีผู้เสียชีวิต 28 ราย ข่าว

ด่วน! ยอดดับพุ่ง 28 ศพ เหตุเครนถล่มทับรถไฟโคราช กู้ภัยพบร่างเพิ่มอีก 5 ราย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“เท้ง ณัฐพงษ์” แสดงความเสียใจ เหตุเครนร่วงทับรถไฟ ลั่นรับไม่ได้ จี้เอาผิดผู้รับเหมา

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
รศ.ตรีเนตร แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเครนถล่มทับรถไฟที่โคราช ข่าวการเมือง

รศ.ตรีเนตร ซัดแรง ปมเครนถล่มทับรถไฟ ชี้ รัฐเอาชีวิตคนเซ่นต้นทุนความเจริญ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ลูกสาวโพสต์ตามหาพ่อแม่ หลังเครนถล่มทับรถไฟ เช็กรายชื่อคนเจ็บไม่เจอ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
หมอเจด เผย เด็ก 1 ขวบ เหยื่อเครนถล่มทับรถไฟ เจ็บสาหัส วอนบริจาคเลือดด่วน ข่าว

หมอเจด เผย พบเด็ก 1 ขวบ เหยื่อเครนถล่มทับรถไฟ เจ็บสาหัส วอนบริจาคเลือดด่วน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
รายชื่อผู้สมัคร สส. ลำพูน ครบ 2 เขต ข่าวการเมือง

รายชื่อผู้สมัคร ส.ส. ลำพูน ครบ 2 เขต 20 คน ใครเบอร์ไหน ก่อนเลือกตั้ง 2569

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เชลซี พบ อาร์เซนอล ดูบอลสด ฟุตบอลคาราบาว คัพ 2025/26 วันที่ 14 ม.ค. 69

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
หวยลาว

หวยลาววันนี้ 14/1/69 ตรวจผลหวยลาวพัฒนา งวดวันพุธ กลางสัปดาห์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

คลิปอนุทิน ฮึ่ม! ไล่ผู้ว่าฯ รฟท. พิจารณาตนเอง ปมเครนถล่มทับรถไฟ 22 ศพ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“ทรัมป์” เดือดแจกกล้วยให้ประชาชน โดนตะโกนด่า ขณะลงพื้นที่

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;เมทัล&quot; รับเหนื่อยใจ &quot;โดม ปกรณ์ ลัม&quot; ดื้อขั้นสุด ไม่มีใครเอาอยู่ เกินกว่าทุกคนจินตนาการ บันเทิง

“เมทัล” รับเหนื่อยใจ “โดม ปกรณ์ ลัม” ดื้อขั้นสุด ไม่มีใครเอาอยู่ เกินกว่าจินตนาการ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

โคโลญจน์ พบ บาเยิร์น มิวนิค ดูบอลสด ฟุตบอลบุนเดสลีกา 2025/26 วันที่ 14 ม.ค. 69

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
วันครู 16 ม.ค. 69 ธนาคารเปิดทำการไหม การเงิน

เช็กเลย วันครู 16 ม.ค.69 ธนาคารหยุดไหม? เคลียร์ชัดก่อนทำธุรกรรม

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ปปง. มีมติยึดทรัพย์ “ชนนพัฒฐ์” สส.พรรคกล้าธรรม เอี่ยวเว็บพนัน gimi888

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Bas Basเผยแพร่: 14 ม.ค. 2569 18:00 น.| อัปเดต: 14 ม.ค. 2569 16:02 น.
52
Photo of Bas

Bas

ผู้สื่อข่าวกีฬา จบการศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีประสบการณ์เขียนข่าวกีฬากับ SMMSport กว่า 10 ปี เริ่มทำงานกับ Thaiger เมื่อ 2021 ชอบและติดตามกีฬามาตั้งแต่เด็ก โดยเฉพาะฟุตบอลทั้งบอลไทย และต่างประเทศ 5 ลีกดังของโลก พร้อมอัปเดตข่าวสารวงการฟุตบอล แบบเข้าใจง่าย ให้เพื่อนๆและแฟนบอลได้ติดตามกันทุกวัน ช่องทางติดต่อ saral@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

อดีตผู้ประกาศข่าวช่องดัง โพสต์เศร้า สูญเสียคู่ชีวิตกะทันหัน คนบันเทิงร่วมอาลัย

เผยแพร่: 14 มกราคม 2569

10 เลขเด็ดขายดี แม่จำเนียร งวด 17/1/69 เทียบสถิติออกบ่อย หวยวันครู

เผยแพร่: 14 มกราคม 2569

นาโปลี พบ ปาร์ม่า ดูบอลสด ฟุตบอลกัลโช่ เซเรียอา 2025/26 วันที่ 14 ม.ค. 69

เผยแพร่: 14 มกราคม 2569
ปฏิพันธ์ ยิ้มสมบูรณ์ ผู้รับแจ้งการเจ็บป่วยฉุกเฉิน เสียชีวิตเหตุเคลนถล่ม

สพฉ. โพสต์อาลัย สูญเสียเจ้าหน้าที่รับแจ้งเหตุ เหยื่อโศกนาฏกรรมเครนถล่ม

เผยแพร่: 14 มกราคม 2569
Back to top button