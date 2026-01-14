รายชื่อผู้สมัคร ส.ส. นครศรีธรรมราช เช็กเบอร์-พรรค ทั้ง 9 เขต : เลือกตั้ง 2569
รายชื่อผู้สมัคร ส.ส. แบบแบ่งเขต จ.นครศรีธรรมราช พร้อมเบอร์แต่ละพรรคทั้ง 9 เขต เลือกตั้ง 69 วันที่ 1 และ 8 ก.พ.นี้ เช็กสิทธิผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่นี่
อย่างที่ทราบว่าการเลือกตั้ง 2569 จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 ซึ่งเป็นการเลือกตั้งแบบบัตร 2 ใบ เพื่อเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) รวม 500 คน แบ่งเป็นการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 400 คน และ แบบบัญชีรายชื่อ 100 คน
สำหรับ จ.นครศรีธรรมราช มีเขตเลือกตั้งทั้งหมด 9 เขต มีผู้สมัคร สส. แบบแบ่งเขตรวมทั้งหมด 75 คน ดังนี้
เช็กลิสต์ผู้สมัคร สส. นครศรีธรรมราช 9 เขตเลือกตั้ง
เขตเลือกตั้งที่ 1 อ.เมืองนครศรีธรรมราช (เฉพาะ ทน.นครศรีธรรมราช ทต.ปากนคร ต.ปากนคร ต.โพธิ์เสด็จ ต.นาเคียน ต.นาทราย ต.ท่าซัก และ ต.ท่างิ้ว)
- เบอร์ 1 : นาย มนตรี เฉียบแหลม พรรคเพื่อไทย
- เบอร์ 2 : นาย ทรงศักดิ์ มุสิกอง พรรคประชาธิปัตย์
- เบอร์ 3 : นางสาว สุวรรณี ว่องชล พรรคไทยภักดี
- เบอร์ 4 : นาย ปกรณ์ อารีกุล พรรคประชาชน
- เบอร์ 5 : นาย ราชิต สุดพุ่ม พรรคภูมิใจไทย
- เบอร์ 6 : นาง สุภาพ ขุนศรี พรรคพลังประชารัฐ
เขตเลือกตั้งที่ 2 อ.พระพรหม, อ.ปากพนัง, อ.เมืองนครศรีธรรมราช (เฉพาะ ต.กำแพงเซา ต.ไชยมนตรี ต.มะม่วงสองต้น ต.ท่าเรือ ต.ท่าไร่ ต.บางจาก และ ทต.บางจาก)
- เบอร์ 1 : นางสาว นันทวัน วิเชียร พรรคภูมิใจไทย
- เบอร์ 2 : นาย นนทิวรรธน์ นนทภักดิ์ พรรครวมไทยสร้างชาติ
- เบอร์ 3 : นาย เชาวน์วัศ เสนพงศ์ พรระประชาธิปัตย์
- เบอร์ 4 : นาย เจริญ ชินวงศ์ พรรคกล้าธรรม
- เบอร์ 5 : จรยุทธ มาศบำรุง พรรคประชาชน
- เบอร์ 6 : นาง วิไลลักษณ์ คชพันธ์ พรรคเพื่อไทย
- เบอร์ 7 : นาย ปัญโน หวานนุรักษ์ พรรคพลวัต
- เบอร์ 8 : นาย ทศพร แซ่ซิ้น พรรคเศรษฐกิจ
- เบอร์ 9 : นาย สิทธิพงศ์ ชูวงศ์ พรรคสังคมประชาธิปไตยไทย
- เบอร์ 10 : นาย นพดล กาญจนรักษ์ พรรคไทยก้าวใหม่
เขตเลือกตั้งที่ 3 อ.เชียรใหญ่, อ.เฉลิมพระเกียรติ, อ.หัวไทร, อ.ปากพนัง (เฉพาะ ต.หูล่อง ต.บางศาลา ต.บางพระ ต.บ้านเพิง ต.ท่าพยา ต.ปากแพรก ต.ขนาบนาก และ ต.บางตะพง)
- เบอร์ 1 : นาย พิทักษ์เดช เดชเดโช พรรคประชาธิปัตย์
- เบอร์ 2 : นาย ทศภณ ศรีสุขช่วย พรรครวมไทยสร้างชาติ
- เบอร์ 3 : นาย อัศนัย แท่นแก้ว พรรคกล้าธรรม
- เบอร์ 4 : นาย กิตษณัฐ อินทร์พรหม พรรคเพื่อไทย
- เบอร์ 5 : นาย สัณหพจน์ สุขศรีเมือง พรรคโอกาสใหม่
- เบอร์ 6 : นาย ชายประจักร์ ศิริพันธุ์ พรรคประชาชน
- เบอร์ 7 : นาย เกียรติศักดิ์ ภักดีเดโชชัย พรรคประชาธิปไตยใหม่
- เบอร์ 8 : นาย มานะ ยวงทอง พรรคภูมิใจไทย
- เบอร์ 9 : นาย ปฏิพัทธ์ เมืองสุวรรณ์ พรรคพลวัต
เขตเลือกตั้งที่ 4 อ.ชะอวด, อ.จุฬาภรณ์, อ.ร่อนพิบูลย์ (เฉพาะ ต.ร่อนพิบูลย์ ต.ควนพัง ต.ควนชุม ทต.ร่อนพิบูลย์ และ ทต.เขาชุมทอง)
- เบอร์ 1 : ว่าที่ร้อยโท สนั่น พิบูลย์ พรรคภูมิใจไทย
- เบอร์ 2 : ว่าที่ร้อยโท ยุทธการ รัตนมาศ พรรคกล้าธรรม
- เบอร์ 3 : นาย วัชระ เกตุชู พรรคประชาชน
- เบอร์ 4 : นาย สิทธิรัก ทิพย์อักษร พรรคโอกาสใหม่
- เบอร์ 5 : นาง กนกพร เดชเดโช พรรคประชาธิปัตย์
- เบอร์ 6 : นายกองตรี อาญาสิทธิ์ ศรีสุวรรณ พรรคเพื่อไทย
- เบอร์ 7 : นาย นิคม หนูแสง พรรคประชาธิปไตยใหม่
- เบอร์ 8 : นาย โอฬาร วังบุญคง พรรคเศรษฐกิจ
- เบอร์ 9 : นาย บุญเสริม หัทยานนท์ พรรคเพื่อบ้านเมือง
เขตเลือกตั้งที่ 5 อ.ทุ่งสง, อ.นาบอน (เฉพาะ ต.นาบอน ต.แก้วแสน และ ทต.นาบอน)
- เบอร์ 1 : นาย สมโชติ มีชนะ พรรคประชาชน
- เบอร์ 2 : นาย สุธรรม จริตงาม พรรคภูมิใจไทย
- เบอร์ 3 : นาย สมพงศ์ เสียงดี พรรคเพื่อไทย
- เบอร์ 4 : นาย ชนภัทร รัตนพันธ์ พรรคประชาธิปัตย์
- เบอร์ 5 : นาย สมศักดิ์ แสงอารยะกุล พรรคกล้าธรรม
- เบอร์ 6 : นาย พล อิสระลักษณ์ พรรคพลวัต
- เบอร์ 7 : นาย สหธัญ กรุณา พรรครวมไทยสร้างชาติ
- เบอร์ 8 : ว่าที่ร้อยตรี อภิรัฐ รัตนพันธุ์ พรรคไทยก้าวใหม่
- เบอร์ 9 : นาย มนัส พรหมเพศ พรรคเศรษฐกิจ
เขตเลือกตั้งที่ 6 อ.บางขัน, อ.ทุ่งใหญ่, อ.ฉวาง (เฉพาะ ต.กะเปียด ต.ไม้เรียง ต.นากะชะ ต.ฉวาง ทต.ไม้เรียง และ ทต.ฉวาง), อ.นาบอน (เฉพาะ ต.ทุ่งสง), อ.ถ้ำพรรณรา
- เบอร์ 1 : นาย วราโชติ มณีอ่อน พรรครวมไทยสร้างชาติ
- เบอร์ 2 : นาย ษฐา ขาวขำ พรรคภูมิใจไทย
- เบอร์ 3 : นาย จอมไกร สวัสดิวงษ์ พรรคประชาธิปัตย์
- เบอร์ 4 : นาย ปกป้อง ราชรักษ์ พรรคเพื่อไทย
- เบอร์ 5 : นาย สมเกียรติ ทรงสวัสดิ์ พรรคกล้าธรรม
- เบอร์ 6 : นาย เอกนิติ ภูมิ พรรคไทยก้าวใหม่
- เบอร์ 7 : นาย พุฒิพงศ์ ลุ่ยจิ๋ว พรรคประชาชน
- เบอร์ 8 : นาง เกษศิรินทร์ ช่วยศรีทอง พรรคประชาธิปไตยใหม่
- เบอร์ 9 : ว่าที่ร้อยตำรวจเอก วิรัตน์ บุญเชิด พรรคไทยภักดี
เขตเลือกตั้งที่ 7 อ.พิปูน, อ.ช้างกลาง, อ.ลานสกา, อ.ร่อนพิบูลย์ (เฉพาะ ต.หินตก ต.เสาธง และ ทต.หินตก), อ.ฉวาง (เฉพาะ ต.ห้วยปริก ต.นาเขลียง ต.นาแว ต.ไสหร้า ต.ละอาย และ ทต.จันดี)
- เบอร์ 1 : นาย นิติศักดิ์ มีขวด พรรคประชาธิปัตย์
- เบอร์ 2 : นาย ธีวฤทธิ์ ธนากรรฐ์ พรรครวมไทยสร้างชาติ
- เบอร์ 3 : นาย ก้องเกียรติ เกตุสมบัติ พรรคกล้าธรรม
- เบอร์ 4 : นาย ไสว เลื่องสีนิล พรรคโอกาสใหม่
- เบอร์ 5 : นางสาว ฮาวา นุ้ยเจริญ พรรคประชาชน
- เบอร์ 6 : นาย ปรีชานนท์ สรรพจิตต์ พรรคเพื่อไทย
- เบอร์ 7 : นาย อภินันท์ สโมสร พรรคภูมิใจไทย
- เบอร์ 8 : นาย พลวรรฒน์ ธรรมโสภณ พรรคเศรษฐกิจ
เขตเลือกตั้งที่ 8 อ.เมืองนครศรีธรรมราช (เฉพาะ ทม.ปากพูน และ ทต.ท่าแพ), อ.พรหมคีรี, อ.ท่าศาลา (เฉพาะ ต.โมคลาน ต.ดอนตะโก ต.ท่าศาลา ต.โพธิ์ทอง และ ทต.ท่าศาลา)
- เบอร์ 1 : นาย อวยพรศรี เชาวลิต พรรคภูมิใจไทย
- เบอร์ 2 : นาย ธีรวัฒน์ บุญวรรณ พรรคประชาชน
- เบอร์ 3 : นาย ธีรพงศ์ สิทธา พรรครวมไทยสร้างชาติ
- เบอร์ 4 : นางสาว รัตนาวดี ศรีนาคช พรรคเพื่อไทย
- เบอร์ 5 : นาย อนุชิต พรหมจันทร์ พรรคพลังประชารัฐ
- เบอร์ 6 : นาย ปฏิวัติ ยุติธรรม พรรคประชาธิปัตย์
- เบอร์ 7 : นาย สมบูรณ์ หัตถประดิษฐ์ พรรคพลวัต
- เบอร์ 8 : นาวาอากาศเอก สุรินทร์ เมฆาวรรณ พรรคทางเลือกใหม่
เขตเลือกตั้งที่ 9 อ.นบพิตำ, อ.ขนอม, อ.สิชล, อ.ท่าศาลา (เฉพาะ ต.กลาย ต.ตลิ่งชัน ต.สระแก้ว ต.ท่าขึ้น ต.ไทยบุรี และ ต.หัวตะพาน)
- เบอร์ 1 : นางสาว นิรมล เพ็งจันทร์ พรรครวมไทยสร้างชาติ
- เบอร์ 2 : นาย นาถวัฒน์ ทองทรัพย์ พรรคประชาชน
- เบอร์ 3 : นาย ชาญวัฒนา อิสระวัฒนา พรรคประชาธิปัตย์
- เบอร์ 4 : นางสาว ปรมาภรณ์ บริบูรณ์ พรรคเพื่อไทย
- เบอร์ 5 : นาย ภูริณัฐ ใจสนุก พรรคไทยก้าวใหม่
- เบอร์ 6 : นาย เทวกฤต อินทวงค์ พรรคพลังประชารัฐ
- เบอร์ 7 : นางสาว พิมพ์ภัทรา วิชัยกุล พรรคภูมิใจไทย
สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) และการออกเสียงประชามติ จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 17.00 น. โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง เขตเลือกตั้ง และหน่วยลงคะแนนได้ง่าย ๆ ผ่านระบบออนไลน์ของกรมการปกครองได้จากลิงก์ด้านล่างนี้
ทั้งนี้ สำหรับประชาชนที่ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า, นอกเขตเลือกตั้ง และนอกราชอาณาจักร จะต้องใช้สิทธิในวันที่อาทิตย์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 17.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่เลือกไปใช้สิทธิ
