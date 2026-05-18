ทราย สก๊อต ร่ำไห้ สาเหตุออกมาแฉเรื่องวัยเด็ก ลั่น ไม่เคยคิดทำลายครอบครัว

ทราย สก๊อต เปิดใจทั้งน้ำตาสาเหตุเพิ่งออกมาพูดเรื่องวัยเด็ก เพราะไม่อยากทำลายครอบครัวตัวเองที่คุณตาสร้างไว้ แต่วันนี้หมดความหวังกับคนกลุ่มนี้
รายการโหนกระแสวันนี้ 18 พฤษภาคม 2568 พิธีกรรายการ หนุ่ม กรรชัย เชิญ ทราย สก๊อต ออกมาชี้แจงประเด็นที่เคยออกมาเล่าว่าตนเคยถูกคนในครอบครัวล่วงละเมิดในวัยเด็กหลายครั้งและเก็บเรื่องราวนี้มาเป็นเวลาหลายปี จนหลายคนตั้งข้อสงสัยว่าทำไมเจ้าตัวเพิ่งออกมาพูดเรื่องนี้ผ่านสื่อโซเชียล
ทราย สก๊อต เล่าทั้งน้ำตาว่า “คุณตาบอกให้เรารักครอบครัว ทรายโตมาในครอบครัวที่คุณตาเขาเลี้ยง เราพยายามเชื่อว่าสิ่งที่เขาสอนหรือจิตวิญญาณเขาก็ยังอยู่ในครอบครัวนี้ ทรายไม่อยากออกมาพูดเพราะมันคือโลกที่คุณตาสร้างให้กับเรา แต่เมื่อคุณตาไม่อยู่แล้ว ทรายก็เห็นว่าครอบครัวไม่ได้เก็บจิตวิญญาณของคุณทรายไว้เลย
วันที่ทรายตื่นตัวแล้ว ทรายรู้สึกว่าคุณตาเขาไม่ได้อยู่แล้ว ไม่ได้อยู่กับครอบครัวนี้แล้วครับ ทรายไม่อยากทำลายครอบครัวตัวเอง แต่ทรายคิดว่ามันหมดแล้ว
ทรายคิดว่าถ้าคุณตาเห็นในสิ่งที่เกิดขึ้น เขาก็คงบอกให้เราเดินออกเหมือนกัน หมดความหวังเรื่องนี้กับคนพวกนี้แล้วครับ”
จากนั้น หนุ่ม กรรชัย สอบถามว่าได้เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้คุณตาฟังหรือไม่ ฝั่ง ทราย สก๊อต ตอบว่า “คุณตาเสียชีวิตไปเมื่อ 10 กว่าปีที่แล้ว และยังไม่มีโอกาสได้บอก”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ป๋าต๊อบ ให้กำลังใจ ทราย สก๊อต เห็นใจพูดไปไม่มีคนฟัง ลั่น กล้าเล่าอดีตคือหลังชนฝา
- มาร์กี้ ราศรี ขอโทษ ทราย สก๊อต ถ้าทำให้เจ็บปวด ยันไม่มีเจตนาทำร้ายใคร
- ทราย สก๊อต ยอมรับยังเศร้า ปมดราม่าครอบครัว ดีใจไม่ได้สู้ตัวคนเดียว
ติดตาม The Thaiger บน Google News: