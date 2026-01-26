รายชื่อผู้สมัคร ส.ส. นราธิวาส เช็กเบอร์-พรรค 5 เขต : เลือกตั้ง 2569
รายชื่อผู้สมัคร ส.ส. แบบแบ่งเขต จ.นราธิวาส พร้อมเบอร์แต่ละพรรคทั้ง 5 เขต เลือกตั้ง 69 วันที่ 1 และ 8 ก.พ.นี้ เช็กสิทธิผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่นี่
อย่างที่ทราบว่าการเลือกตั้ง 2569 จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 ซึ่งเป็นการเลือกตั้งแบบบัตร 2 ใบ เพื่อเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) รวม 500 คน แบ่งเป็นการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 400 คน และ แบบบัญชีรายชื่อ 100 คน
สำหรับ จ.นราธิวาส มีเขตเลือกตั้งทั้งหมด 5 เขต มีผู้สมัคร สส. แบบแบ่งเขตรวมทั้งหมด 36 คน ดังนี้
เขตเลือกตั้งที่ 1
อ.เมืองนราธิวาส, อ.ยี่งอ
- เบอร์ 1 : นาย รุสลัน โต๊ะปาเก พรรคประชาธิปัตย์
- เบอร์ 2 : นาย อับดุลการีม อัสมะแอ พรรคประชาชาติ
- เบอร์ 3 : นาย วัชระ ยาวอหะซัน ภรรคภูมิใจไทย
- เบอร์ 4 : นาย ลุตฟี หะยีอีแต พรรคกล้าธรรม
- เบอร์ 5 : นาย ปารมี พิมานแมน พรรครวมไทยสร้างชาติ
- เบอร์ 6 : นางสาว อามีเน๊าะ อารง พรรคประชาชน
- เบอร์ 7 : นาย เจ๊ะอิสมาแอล เบญเจ๊ะอาลี พรรคเพื่อไทย
เขตเลือกตั้งที่ 2
อ.ตากใบ, อ.สุไหงโก-ลก
- เบอร์ 1 : นางสาว สุคนธ์ทิพย์ ศรีสุวรรณ์ พรรคเพื่อไทย
- เบอร์ 2 : นาย อามินทร์ มะยูโซ๊ะ พรรคกล้าธรรม
- เบอร์ 3 : นาย ฮัมรัน เทพลักษณ์ พรรคประชาชน
- เบอร์ 4 : นาย ชัยวัฒน์ จันทรการ พรรคประชาธิปัตย์
- เบอร์ 5 : นาย เจ๊ะซู ตาเหย็บ พรรคพลังประชารัฐ
- เบอร์ 6 : นาย มูฮัมหมัดรุสดี เชคฮารูณ พรรคประชาชาติ
- เบอร์ 7 : นาย มูฮำหมัด มามะ พรรคภูมิใจไทย
- เบอร์ 8 : นาย อุสมาน ดาโอะ พรรคพลวัต
เขตเลือกตั้งที่ 3
อ.แว้ง, อ.สุไหงปาดี, อ.เจาะไอร้อง
- เบอร์ 1 : นาย แวรุสลัน มะสาและ พรรคภูมิใจไทย
- เบอร์ 2 : นาย สัมพันธ์ มะยูโซ๊ะ พรรคกล้าธรรม
- เบอร์ 3 : นาย สูเด็ง ตอเฮ พรรคประชาชาติ
- เบอร์ 4 : นาย ภูวเดช เจ๊ฮูเซ็ง พรรคประชาธิปัตย์
- เบอร์ 5 : นาย มูฮัมหมัดอัสมัน โดยสมาน พรรคประชาชน
- เบอร์ 6 : นาย ประดิษฐ์ คลานุรักษ์ พรรคเพื่อไทย
- เบอร์ 7 : นาย ดือรอนิง เจ๊ะเด๊ะ พรรคประชากรไทย
เขตเลือกตั้งที่ 4
อ.ระแงะ, อ.จะแนะ, อ.สุคิริน
- เบอร์ 1 : นาย กูเฮว ยาวะหะซัน พรรคประชาชาติ
- เบอร์ 2 : นาย กอเซ็ง มะเซ็ง พรระประชาธิปัตย์
- เบอร์ 3 : นาย อดิศร อาแวเต๊ะ พรรคกล้าธรรม
- เบอร์ 4 : นาย บักบัร เชราลี พรรคประชาชน
- เบอร์ 5 : นาย ซาการียา สะอิ พรรคภูมิใจไทย
- เบอร์ 6 : นาย มาร์วาน บินบีดี พรรคเพื่อไทย
- เบอร์ 7 : นาย ใซดี เจ๊ะหามะ พรรคพลังประชารัฐ
- เบอร์ 8 : นางสาว ซาลีฮะห์ เจ๊ะหามะ พรรคประชากรไทย
เขตเลือกตั้งที่ 5
อ.บาเจาะ, อ.รือเสาะ, อ.ศรีสาคร
- เบอร์ 1 : นาย กมลศักดิ์ ลีวาเมาะ พรรคประชาชาติ
- เบอร์ 2 : นาย มะสกรี สาและ พรรคภูมิใจไทย
- เบอร์ 3 : นาย อดิศร เย็ง พรรคประชาธิปัตย์
- เบอร์ 4 : นาย บาสรี มะเซ็ง พรรคเพื่อไทย
- เบอร์ 5 : นาย กอเซ็ง แซมะซู พรรคกล้าธรรม
- เบอร์ 6 : นาย ลุกมาน มูซอ พรรคพลังประชาชน
สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) และการออกเสียงประชามติ จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 17.00 น. โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง เขตเลือกตั้ง และหน่วยลงคะแนนได้ง่าย ๆ ผ่านระบบออนไลน์ของกรมการปกครองได้จากลิงก์ด้านล่างนี้
ทั้งนี้ สำหรับประชาชนที่ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า, นอกเขตเลือกตั้ง และนอกราชอาณาจักร จะต้องใช้สิทธิในวันที่อาทิตย์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 17.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่เลือกไปใช้สิทธิ
