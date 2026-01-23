ข่าวการเมือง
รายชื่อ ผู้สมัคร สส.ชัยภูมิ เลือกตั้ง 2569 ทั้ง 7 เขต
เขตเลือกตั้งที่ 1
อําเภอเมืองชัยภูมิ (ยกเว้น ตําบลห้วยต้อน ตําบลท่าหินโงม และตําบลซับสีทอง)
- นางสาวนัฏฐิกา โล่ห์วีระ ผู้สมัครหมายเลข 1 พรรคประชาชน
- นายโอชิษฐ์ เกียรติก้องชูชัย ผู้สมัครหมายเลข 2 พรรคเพื่อไทย
- นายวรพล พรมเมืองเก่า ผู้สมัครหมายเลข 3 พรรคประชาธิปัตย์
- นางสาวเกวลิน ชัยวัฒนกุลวานิช ผู้สมัครหมายเลข 4 พรรคกล้าธรรม
- นายอนุชา เจริญรักษ์ ผู้สมัครหมายเลข 5 พรรคก้าวอิสระ
- นายอาวุธ ปะเมโท ผู้สมัครหมายเลข 6 พรรครวมไทยสร้างชาติ
- นายดิเรก ผาสุขมูล ผู้สมัครหมายเลข 7 พรรคไทยก้าวใหม่
- นายวรวุฒิ จอดนอก ผู้สมัครหมายเลข 8 พรรคภูมิใจไทย
- นายเกษมศักดิ์ อัครเพศ ผู้สมัครหมายเลข 9 พรรคทางเลือกใหม่
- นายวันชัย ลือมงคล ผู้สมัครหมายเลข 10 พรรคเศรษฐกิจ
เขตเลือกตั้งที่ 2
อําเภอจัตุรัส อําเภอเนินสง่า อําเภอบ้านเขว้า อําเภอซับใหญ่
- นายประเสริฐศักดิ์ ขำหินตั้ง ผู้สมัครหมายเลข 1 พรรคไทยก้าวใหม่
- นางสาววาสนา อยู่ภักดี ผู้สมัครหมายเลข 2 พรรคประชาชน
- นายเชิงชาย ชาลีรินทร์ ผู้สมัครหมายเลข 3 พรรคเพื่อไทย
- นายณรงค์ แขนอก ผู้สมัครหมายเลข 4 พรรคประชาธิปัตย์
- นายทัศนัย สุขประสาร ผู้สมัครหมายเลข 5 พรรคภูมิใจไทย
- นายโสโชค สู้โนนตาด ผู้สมัครหมายเลข 6 พรรครวมไทยสร้างชาติ
- นายพสิษฐ์ คำชัย ผู้สมัครหมายเลข 7 พรรคกล้าธรรม
- นายถวัลย์ หงษ์ไทย ผู้สมัครหมายเลข 8 พรรคเศรษฐกิจ
เขตเลือกตั้งที่ 3
อําเภอบําเหน็จณรงค์ อําเภอเทพสถิต อําเภอหนองบัวระเหว
- นายสัมฤทธิ์ แทนทรัพย์ ผู้สมัครหมายเลข 1 พรรคภูมิใจไทย
- นายวีระ ถนอมธรรม ผู้สมัครหมายเลข 2 พรรครวมไทยสร้างชาติ
- นายกฤษณ์ คูณรัตนศิริ ผู้สมัครหมายเลข 3 พรรคประชาชน
- นางสาวพิศมัย สร้อยสุวรรณ ผู้สมัครหมายเลข 4 พรรคประชาธิปัตย์
- นายสนั่น พัชรเตชโสภณ ผู้สมัครหมายเลข 5 พรรคเพื่อไทย
- พันโท สุเทพ บุญทะเล ผู้สมัครหมายเลข 6 พรรคเศรษฐกิจ
เขตเลือกตั้งที่ 4
อําเภอหนองบัวแดง อําเภอภักดีชุมพล อําเภอเมืองชัยภูมิ (เฉพาะตําบลห้วยต้อน) อําเภอเกษตรสมบูรณ์ (เฉพาะตําบลหนองข่า)
- นายวรฉัตร พงศ์ธีระดุลย์ ผู้สมัครหมายเลข 1 พรรคเพื่อไทย
- นายสิทธิพล ภูธรณ์ ผู้สมัครหมายเลข 2 พรรคประชาชน
- นางสาวน้ำฝน หอมชาลี ผู้สมัครหมายเลข 3 พรรคประชาธิปัตย์
- นายณรงฤทธิ์ มอบสันเทียะ ผู้สมัครหมายเลข 4 พรรครวมไทยสร้างชาติ
- นางสาวสุชาดา ซาง แทนทรัพย์ ผู้สมัครหมายเลข 5 พรรคภูมิใจไทย
- นางสาวกาญจนา จังหวะ ผู้สมัครหมายเลข 6 พรรคกล้าธรรม
- นางสาวนงค์คราญ ฤาชาญ ผู้สมัครหมายเลข 7 พรรคประชาธิปไตยใหม่
- นายชาติชาย อาจสนาม ผู้สมัครหมายเลข 8 พรรคเศรษฐกิจ
เขตเลือกตั้งที่ 5
อําเภอเกษตรสมบูรณ์ (ยกเว้นตําบลหนองข่า) อําเภอคอนสาร
- นายชยนนท์ คำเบ้า ผู้สมัครหมายเลข 1 พรรคประชาธิปัตย์
- นายธนกฤต จรรย์โกมล ผู้สมัครหมายเลข 2 พรรคภูมิใจไทย
- ส.อ.นิติภัส สุภาพงษ์นันทกุล ผู้สมัครหมายเลข 3 พรรครวมไทยสร้างชาติ
- นายสุขสันต์ ชื่นจิตร ผู้สมัครหมายเลข 4 พรรคกล้าธรรม
- นายศิวะ พงศ์ธีระดุลย์ ผู้สมัครหมายเลข 5 พรรคเพื่อไทย
- นายอภิเดช ประทุมแก้ว ผู้สมัครหมายเลข 6 พรรคประชาชน
- นายศรคม ภาชา ผู้สมัครหมายเลข 7 พรรคพลังประชารัฐ
- นายหนูเสน พรมวงศ์ ผู้สมัครหมายเลข 8 พรรคทางเลือกใหม่
- นายวิชัย ปัญญา ผู้สมัครหมายเลข 9 พรรคไทยทรัพย์ทวี
- นายปิยชัย โชติมาวณิช ผู้สมัครหมายเลข 10 พรรคเศรษฐกิจ
- นายจงเจริญ เอกทวีกุล ผู้สมัครหมายเลข 11 พรรคประชากรไทย
เขตเลือกตั้งที่ 6
อําเภอภูเขียว อําเภอบ้านแท่น
- นายเสถียรพงศ์ เที่ยงตรง ผู้สมัครหมายเลข 1 พรรคประชาธิปัตย์
- นายแทนยุทธพงษ์ วงษ์วัชรวานิช ผู้สมัครหมายเลข 2 พรรคประชาชน
- นางสาวบัวพันธ์ ผ่อนจรุง ผู้สมัครหมายเลข 3 พรรคประชาธิปไตยใหม่
- นายรุ่งโรจน์ ภูศักดิ์ ผู้สมัครหมายเลข 4 พรรครวมไทยสร้างชาติ
- นายเชวงศักดิ์ เร่งไพบูลย์วงษ์ ผู้สมัครหมายเลข 5 พรรคภูมิใจไทย
- นางสาววิเมลือง แก้วศิริ ผู้สมัครหมายเลข 6 พรรคเพื่อไทย
- นายสากล มาชัยภูมิ ผู้สมัครหมายเลข 7 พรรคเศรษฐกิจ
เขตเลือกตั้งที่ 7
อําเภอแก้งคร้อ อําเภอคอนสวรรค์ อําเภอเมืองชัยภูมิ (เฉพาะตําบลท่าหินโงม และตําบลซับสีทอง)
- นายกิตติธัช คำวงษ์ ผู้สมัครหมายเลข 1 พรรคประชาชน
- นายกิติพร เศรษฐภูมิภักดี ผู้สมัครหมายเลข 2 พรรครวมไทยสร้างชาติ
- นายชานนท์ ต่อสกุล ผู้สมัครหมายเลข 3 พรรคภูมิใจไทย
- นายอัครแสนคีรี โล่ห์วีระ ผู้สมัครหมายเลข 4 พรรคกล้าธรรม
- นางสาวปัญชลีย์ วัฒนชัยศาสตร์ ผู้สมัครหมายเลข 5 พรรคพลังประชารัฐ
- นายจอมจักรภพ วัชระจินดาวัฒนะ ผู้สมัครหมายเลข 6 พรรคเพื่อไทย
- นายพลากร ภูมินอก ผู้สมัครหมายเลข 7 พรรคประชาธิปัตย์
- นายธีรวุฒิ พงษ์จันทร์ ผู้สมัครหมายเลข 8 พรรคไทยก้าวใหม่
- นายอดิเรก ดวงจันนี ผู้สมัครหมายเลข 9 พรรคประชาธิปไตยใหม่
- นางสุชามนต์ เครือเครา ผู้สมัครหมายเลข 10 พรรคไทยทรัพย์ทวี
- นางอรุณณี งามจิตสุวรรณ ผู้สมัครหมายเลข 11 พรรคเศรษฐกิจ
ติดตาม The Thaiger บน Google News:
ข่าวล่าสุด
ข่าวต่างประเทศ
ศาลจีนสั่งปรับบริษัท หลังไล่พนักงานออกเพียงเพราะ “ไม่ยอมขึ้นโชว์” ในงานเลี้ยงประจำปี
9 วินาที ที่แล้ว
บันเทิง
เปิดวาร์ป “โทโมกะ ทาเคนากะ” ผู้ประกาศข่าวญี่ปุ่น ถ่ายแบบกราเวียร์ หลังลาออกเพราะ “หน้าอกใหญ่เกินไป”
8 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว
คนดูนับล้าน ครูหนุ่มเขียนหนังสือลาออกจากราชการ พร้อมเหตุผลสุดจริงใจ แต่ผู้บริหารปัดตก
10 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง
รายชื่อผู้สมัคร สส. สกลนคร 7 เขต 62 คน ใครเป็นใครดูเลย เลือกตั้ง 2569
12 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว
สลด! ครูขับเก๋งพุ่งชน เด็กหญิง 6 ขวบ เสียชีวิต ขณะข้ามทางม้าลาย หน้าโรงเรียน
13 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ
เปิดธุรกิจ “ทนายแก้ว” กวาดรายได้หลัก 10 ล้าน ตั้งแต่ก๋วยเตี๋ยวเป็ด ยันอสังหาฯ
14 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา
อินเตอร์ มิลาน พบ ปิซ่า ดูบอลสด ฟุตบอลกัลโช่ เซเรียอา 2025/26 วันที่ 23 ม.ค. 69
14 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว
ทนายเด็ก 18 ชื่นชม ทนายแก้ว แถลงขอโทษ ย้ำ หน้าที่ยังต้องดำเนินต่อ เพื่อพิสูจน์ความจริง
15 ชั่วโมง ที่แล้ว