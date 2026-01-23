ข่าวการเมือง

รายชื่อ ผู้สมัคร สส.ชัยภูมิ เลือกตั้ง 2569 ทั้ง 7 เขต

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 24 ม.ค. 2569 05:00 น.| อัปเดต: 23 ม.ค. 2569 15:10 น.
52
รายชื่อ ผู้สมัคร สส.ชัยภูมิ เลือกตั้ง 2569 ทั้ง 7 เขต

เขตเลือกตั้งที่ 1

อําเภอเมืองชัยภูมิ (ยกเว้น ตําบลห้วยต้อน ตําบลท่าหินโงม และตําบลซับสีทอง)

  • นางสาวนัฏฐิกา โล่ห์วีระ ผู้สมัครหมายเลข 1 พรรคประชาชน
  • นายโอชิษฐ์ เกียรติก้องชูชัย ผู้สมัครหมายเลข 2 พรรคเพื่อไทย
  • นายวรพล พรมเมืองเก่า ผู้สมัครหมายเลข 3 พรรคประชาธิปัตย์
  • นางสาวเกวลิน ชัยวัฒนกุลวานิช ผู้สมัครหมายเลข 4 พรรคกล้าธรรม
  • นายอนุชา เจริญรักษ์ ผู้สมัครหมายเลข 5 พรรคก้าวอิสระ
  • นายอาวุธ ปะเมโท ผู้สมัครหมายเลข 6 พรรครวมไทยสร้างชาติ
  • นายดิเรก ผาสุขมูล ผู้สมัครหมายเลข 7 พรรคไทยก้าวใหม่
  • นายวรวุฒิ จอดนอก ผู้สมัครหมายเลข 8 พรรคภูมิใจไทย
  • นายเกษมศักดิ์ อัครเพศ ผู้สมัครหมายเลข 9 พรรคทางเลือกใหม่
  • นายวันชัย ลือมงคล ผู้สมัครหมายเลข 10 พรรคเศรษฐกิจ

เขตเลือกตั้งที่ 2

อําเภอจัตุรัส อําเภอเนินสง่า อําเภอบ้านเขว้า อําเภอซับใหญ่

  • นายประเสริฐศักดิ์ ขำหินตั้ง ผู้สมัครหมายเลข 1 พรรคไทยก้าวใหม่
  • นางสาววาสนา อยู่ภักดี ผู้สมัครหมายเลข 2 พรรคประชาชน
  • นายเชิงชาย ชาลีรินทร์ ผู้สมัครหมายเลข 3 พรรคเพื่อไทย
  • นายณรงค์ แขนอก ผู้สมัครหมายเลข 4 พรรคประชาธิปัตย์
  • นายทัศนัย สุขประสาร ผู้สมัครหมายเลข 5 พรรคภูมิใจไทย
  • นายโสโชค สู้โนนตาด ผู้สมัครหมายเลข 6 พรรครวมไทยสร้างชาติ
  • นายพสิษฐ์ คำชัย ผู้สมัครหมายเลข 7 พรรคกล้าธรรม
  • นายถวัลย์ หงษ์ไทย ผู้สมัครหมายเลข 8 พรรคเศรษฐกิจ

เขตเลือกตั้งที่ 3

อําเภอบําเหน็จณรงค์ อําเภอเทพสถิต อําเภอหนองบัวระเหว

  • นายสัมฤทธิ์ แทนทรัพย์ ผู้สมัครหมายเลข 1 พรรคภูมิใจไทย
  • นายวีระ ถนอมธรรม ผู้สมัครหมายเลข 2 พรรครวมไทยสร้างชาติ
  • นายกฤษณ์ คูณรัตนศิริ ผู้สมัครหมายเลข 3 พรรคประชาชน
  • นางสาวพิศมัย สร้อยสุวรรณ ผู้สมัครหมายเลข 4 พรรคประชาธิปัตย์
  • นายสนั่น พัชรเตชโสภณ ผู้สมัครหมายเลข 5 พรรคเพื่อไทย
  • พันโท สุเทพ บุญทะเล ผู้สมัครหมายเลข 6 พรรคเศรษฐกิจ

เขตเลือกตั้งที่ 4

อําเภอหนองบัวแดง อําเภอภักดีชุมพล อําเภอเมืองชัยภูมิ (เฉพาะตําบลห้วยต้อน) อําเภอเกษตรสมบูรณ์ (เฉพาะตําบลหนองข่า)

  • นายวรฉัตร พงศ์ธีระดุลย์ ผู้สมัครหมายเลข 1 พรรคเพื่อไทย
  • นายสิทธิพล ภูธรณ์ ผู้สมัครหมายเลข 2 พรรคประชาชน
  • นางสาวน้ำฝน หอมชาลี ผู้สมัครหมายเลข 3 พรรคประชาธิปัตย์
  • นายณรงฤทธิ์ มอบสันเทียะ ผู้สมัครหมายเลข 4 พรรครวมไทยสร้างชาติ
  • นางสาวสุชาดา ซาง แทนทรัพย์ ผู้สมัครหมายเลข 5 พรรคภูมิใจไทย
  • นางสาวกาญจนา จังหวะ ผู้สมัครหมายเลข 6 พรรคกล้าธรรม
  • นางสาวนงค์คราญ ฤาชาญ ผู้สมัครหมายเลข 7 พรรคประชาธิปไตยใหม่
  • นายชาติชาย อาจสนาม ผู้สมัครหมายเลข 8 พรรคเศรษฐกิจ

เขตเลือกตั้งที่ 5

อําเภอเกษตรสมบูรณ์ (ยกเว้นตําบลหนองข่า) อําเภอคอนสาร

  • นายชยนนท์ คำเบ้า ผู้สมัครหมายเลข 1 พรรคประชาธิปัตย์
  • นายธนกฤต จรรย์โกมล ผู้สมัครหมายเลข 2 พรรคภูมิใจไทย
  • ส.อ.นิติภัส สุภาพงษ์นันทกุล ผู้สมัครหมายเลข 3 พรรครวมไทยสร้างชาติ
  • นายสุขสันต์ ชื่นจิตร ผู้สมัครหมายเลข 4 พรรคกล้าธรรม
  • นายศิวะ พงศ์ธีระดุลย์ ผู้สมัครหมายเลข 5 พรรคเพื่อไทย
  • นายอภิเดช ประทุมแก้ว ผู้สมัครหมายเลข 6 พรรคประชาชน
  • นายศรคม ภาชา ผู้สมัครหมายเลข 7 พรรคพลังประชารัฐ
  • นายหนูเสน พรมวงศ์ ผู้สมัครหมายเลข 8 พรรคทางเลือกใหม่
  • นายวิชัย ปัญญา ผู้สมัครหมายเลข 9 พรรคไทยทรัพย์ทวี
  • นายปิยชัย โชติมาวณิช ผู้สมัครหมายเลข 10 พรรคเศรษฐกิจ
  • นายจงเจริญ เอกทวีกุล ผู้สมัครหมายเลข 11 พรรคประชากรไทย

เขตเลือกตั้งที่ 6

อําเภอภูเขียว อําเภอบ้านแท่น

  • นายเสถียรพงศ์ เที่ยงตรง ผู้สมัครหมายเลข 1 พรรคประชาธิปัตย์
  • นายแทนยุทธพงษ์ วงษ์วัชรวานิช ผู้สมัครหมายเลข 2 พรรคประชาชน
  • นางสาวบัวพันธ์ ผ่อนจรุง ผู้สมัครหมายเลข 3 พรรคประชาธิปไตยใหม่
  • นายรุ่งโรจน์ ภูศักดิ์ ผู้สมัครหมายเลข 4 พรรครวมไทยสร้างชาติ
  • นายเชวงศักดิ์ เร่งไพบูลย์วงษ์ ผู้สมัครหมายเลข 5 พรรคภูมิใจไทย
  • นางสาววิเมลือง แก้วศิริ ผู้สมัครหมายเลข 6 พรรคเพื่อไทย
  • นายสากล มาชัยภูมิ ผู้สมัครหมายเลข 7 พรรคเศรษฐกิจ

เขตเลือกตั้งที่ 7

อําเภอแก้งคร้อ อําเภอคอนสวรรค์ อําเภอเมืองชัยภูมิ (เฉพาะตําบลท่าหินโงม และตําบลซับสีทอง)

  • นายกิตติธัช คำวงษ์ ผู้สมัครหมายเลข 1 พรรคประชาชน
  • นายกิติพร เศรษฐภูมิภักดี ผู้สมัครหมายเลข 2 พรรครวมไทยสร้างชาติ
  • นายชานนท์ ต่อสกุล ผู้สมัครหมายเลข 3 พรรคภูมิใจไทย
  • นายอัครแสนคีรี โล่ห์วีระ ผู้สมัครหมายเลข 4 พรรคกล้าธรรม
  • นางสาวปัญชลีย์ วัฒนชัยศาสตร์ ผู้สมัครหมายเลข 5 พรรคพลังประชารัฐ
  • นายจอมจักรภพ วัชระจินดาวัฒนะ ผู้สมัครหมายเลข 6 พรรคเพื่อไทย
  • นายพลากร ภูมินอก ผู้สมัครหมายเลข 7 พรรคประชาธิปัตย์
  • นายธีรวุฒิ พงษ์จันทร์ ผู้สมัครหมายเลข 8 พรรคไทยก้าวใหม่
  • นายอดิเรก ดวงจันนี ผู้สมัครหมายเลข 9 พรรคประชาธิปไตยใหม่
  • นางสุชามนต์ เครือเครา ผู้สมัครหมายเลข 10 พรรคไทยทรัพย์ทวี
  • นางอรุณณี งามจิตสุวรรณ ผู้สมัครหมายเลข 11 พรรคเศรษฐกิจ

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวต่างประเทศ

ศาลจีนสั่งปรับบริษัท หลังไล่พนักงานออกเพียงเพราะ “ไม่ยอมขึ้นโชว์” ในงานเลี้ยงประจำปี

9 วินาที ที่แล้ว
รายชื่อ ผู้สมัคร สส.ชัยภูมิ เลือกตั้ง 2569 ทั้ง 7 เขต ข่าวการเมือง

รายชื่อ ผู้สมัคร สส.ชัยภูมิ เลือกตั้ง 2569 ทั้ง 7 เขต

60 นาที ที่แล้ว
ดูดวงวันนี้ 24 1 69 ดูดวง

3 ราศี ดวงเจรจาเด่น ปิดดีลสวย ต่อรองชนะเลิศ

60 นาที ที่แล้ว
รายชื่อ ผู้สมัคร สส. ขอนแก่น เลือกตั้ง 2569 ทั้ง 11 เขต ข่าวการเมือง

รายชื่อ ผู้สมัคร สส. ขอนแก่น เลือกตั้ง 2569 ทั้ง 11 เขต

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

เปิดวาร์ป “โทโมกะ ทาเคนากะ” ผู้ประกาศข่าวญี่ปุ่น ถ่ายแบบกราเวียร์ หลังลาออกเพราะ “หน้าอกใหญ่เกินไป”

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ภาพหายาก ผู้นำเกาหลีเหนือยิ้มหวาน ตรวจความพร้อมรีสอร์ทหรูแห่งใหม่

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
กยศหักเงินเดือน 2569 บังคับ 1.2 แสนคน เริ่ม มีนาคม เช็กเงื่อนไข เศรษฐกิจ

กยศ. หักเงินเดือน 2569 บังคับ 1.2 แสนคน เริ่ม มีนาคม เช็กเงื่อนไข

10 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

คนดูนับล้าน ครูหนุ่มเขียนหนังสือลาออกจากราชการ พร้อมเหตุผลสุดจริงใจ แต่ผู้บริหารปัดตก

10 ชั่วโมง ที่แล้ว
รายชื่อผู้สมัคร สส. เลย ประกอบด้วย 30 คน เตรียมสู้ศึกเลือกตั้ง 2569 ข่าวการเมือง

รายชื่อผู้สมัคร สส. เลย 4 เขต 30 คน สู้ศึกเลือกตั้ง 8 ก.พ. 69

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
รายชื่อ สส. สกลนคร เลือกตั้ง 2569 แสดงถึงผู้สมัครที่สำคัญในพื้นที่ ข่าวการเมือง

รายชื่อผู้สมัคร สส. สกลนคร 7 เขต 62 คน ใครเป็นใครดูเลย เลือกตั้ง 2569

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
ช็อก นักร้องตัวแม่ ถูกส่งฟ้อง เปิดค่ายเพลงเถื่อน ส่อโดนโทษคุก 2 ปี บันเทิงเกาหลี

ช็อก นักร้องตัวแม่ ถูกส่งฟ้อง เปิดค่ายเพลงเถื่อน ส่อโดนโทษคุก 2 ปี

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
หวยลาว

หวยลาววันนี้ 23 ม.ค. 69 เจาะสถิติ “วันศุกร์” ย้อนหลัง 121 งวด

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
Line News

เลขเด็ด แม่น้ำหนึ่ง งวด 1/2/69 ฟันธงเลข 4 เน้นๆ รีบส่องก่อนเกลี้ยงแผง

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

สลด! ครูขับเก๋งพุ่งชน เด็กหญิง 6 ขวบ เสียชีวิต ขณะข้ามทางม้าลาย หน้าโรงเรียน

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
นายกสภาทนายความ เผยสาเหตุ &quot;ทนายแก้ว&quot; ยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่ง ข่าว

นายกสภาทนายความ เผยสาเหตุ “ทนายแก้ว” ยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่ง

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทนายแก้วยื่นหนังสือลาออกต่อหน้าผู้นำสภาทนายความด้วยความนอบน้อม ข่าว

เปิดภาพนาที “ทนายแก้ว” ยื่นหนังสือลาออก สภาทนายความ น้อมรับบทเรียนครั้งใหญ่

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทนายแก้วเปิดธุรกิจใหม่ที่สร้างรายได้หลัก 10 ล้านจากก๋วยเตี๋ยวเป็ดและอสังหาฯ เศรษฐกิจ

เปิดธุรกิจ “ทนายแก้ว” กวาดรายได้หลัก 10 ล้าน ตั้งแต่ก๋วยเตี๋ยวเป็ด ยันอสังหาฯ

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

อินเตอร์ มิลาน พบ ปิซ่า ดูบอลสด ฟุตบอลกัลโช่ เซเรียอา 2025/26 วันที่ 23 ม.ค. 69

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
บุ๋ม ปนัดดา แอดมินรพ.ด่วน แพทย์สั่งงดเยี่ยม-งดใช้เสียง แฟนๆ แห่เป็นห่วง บันเทิง

บุ๋ม ปนัดดา แอดมินรพ.ด่วน แพทย์สั่งงดเยี่ยม-งดใช้เสียง แฟนๆ แห่เป็นห่วง

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไลฟ์สไตล์

ท็อปส์ เปิด 5 เทรนด์ ตรุษจีน 69 เผยคนไทยเน้น ซื้อสินค้าแบบฉลาดเลือก

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“ไวรัสนิปาห์” ไทยเสี่ยงแค่ไหน? อัตราตายสูง 75% มัจจุราชจากค้างคาว

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ทนายเด็ก 18 ชื่นชม ทนายแก้ว แถลงขอโทษ ย้ำ หน้าที่ยังต้องดำเนินต่อ เพื่อพิสูจน์ความจริง

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดเนื้อหา! หนังสือลาออก &quot;ทนายแก้ว&quot; หลังชี้แจงสื่อ ปมลวนลามสาว 18 ข่าว

เปิดเนื้อหา หนังสือลาออก “ทนายแก้ว” หลังชี้แจงสื่อ ปมล่วงละเมิดสาว 18

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

โอแซร์ พบ เปแอสเช ดูบอลสด ฟุตบอลลีกเอิง 2025/26 วันที่ 23 ม.ค. 69

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กรมควบคุมโรค เฝ้าระวัง “ไวรัสนิปาห์” ระบาดในอินเดีย โอกาสตายสูงกว่าโควิด

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 24 ม.ค. 2569 05:00 น.| อัปเดต: 23 ม.ค. 2569 15:10 น.
52
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ศาลจีนสั่งปรับบริษัท หลังไล่พนักงานออกเพียงเพราะ “ไม่ยอมขึ้นโชว์” ในงานเลี้ยงประจำปี

เผยแพร่: 24 มกราคม 2569
ดูดวงวันนี้ 24 1 69

3 ราศี ดวงเจรจาเด่น ปิดดีลสวย ต่อรองชนะเลิศ

เผยแพร่: 24 มกราคม 2569

เปิดวาร์ป “โทโมกะ ทาเคนากะ” ผู้ประกาศข่าวญี่ปุ่น ถ่ายแบบกราเวียร์ หลังลาออกเพราะ “หน้าอกใหญ่เกินไป”

เผยแพร่: 23 มกราคม 2569

ภาพหายาก ผู้นำเกาหลีเหนือยิ้มหวาน ตรวจความพร้อมรีสอร์ทหรูแห่งใหม่

เผยแพร่: 23 มกราคม 2569
Back to top button