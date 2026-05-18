นักร้องดังถูกกล่าวหา ล่วงละเมิดทางเพศ เจ้าตัวปฏิเสธ ยันเดินหน้าทัวร์คอนเสิร์ต
แพทริก บรูเอล นักร้องและนักแสดงชื่อดังวัย 67 ปี ออกแถลงการณ์ปฏิเสธข้อกล่าวหาล่วงละเมิดทางเพศผู้หญิงหลายรายในฝรั่งเศสและเบลเยียม พร้อมประกาศเดินหน้าทัวร์คอนเสิร์ตตามกำหนดเดิม แม้กลุ่มสิทธิสตรีจะล่ารายชื่อกดดันให้ยกเลิกงานก็ตาม
อ้างอิงข้อมูลจากสำนักข่าว The Guardian และ Le Monde เปิดเผยว่า แพทริก บรูเอล (Patrick Bruel) นักร้องและนักแสดงชื่อดังชาวฝรั่งเศสวัย 67 ปี ออกมาปฏิเสธข้อกล่าวหาล่วงละเมิดทางเพศเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา เขาประกาศชัดเจนว่าจะไม่ทิ้งงานในวงการบันเทิง สำนักงานอัยการกรุงปารีสแถลงว่า แพทริกกำลังเผชิญหน้ากับคำร้องเรียนเรื่องการล่วงละเมิดทางเพศอย่างน้อย 4 คดีในประเทศฝรั่งเศส โดยเจ้าหน้าที่จะนำคดีทั้งหมดมารวมเพื่อสืบสวนพร้อมกัน
แพทริกโพสต์ข้อความชี้แจงผ่านอินสตาแกรมส่วนตัว เขาเขียนว่าเขาไม่เคยบังคับผู้หญิงคนไหน แต่เขาพร้อมขอโทษอย่างจริงใจหากเคยทำร้ายใคร นอกจากคดีในฝรั่งเศสแล้ว เขายังเผชิญกับการสืบสวนอีกคดีในประเทศเบลเยียม คดีนี้มีจุดเริ่มต้นจากผู้เสียหายที่ยื่นคำร้องเรียนเรื่องการล่วงละเมิดทางเพศในกรุงบรัสเซลส์เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา
ปัจจุบันแพทริกกำลังแสดงละครเวทีในกรุงปารีส เขามีกำหนดเริ่มทัวร์คอนเสิร์ตในวันที่ 16 มิถุนายนนี้ เขาจะเดินทางไปแสดงในประเทศฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ เบลเยียม และแคนาดา ขณะเดียวกัน กลุ่มนักสิทธิสตรีได้เริ่มล่ารายชื่อเพื่อเรียกร้องให้ผู้จัดยกเลิกคอนเสิร์ตเหล่านี้ แต่แพทริกยืนยันว่าเขาจะทำงานต่อไปด้วยความทุ่มเทเช่นเดิม
เว็บไซต์ข่าวสืบสวนของฝรั่งเศสชื่อ Mediapart ทยอยเผยแพร่คำกล่าวหาจากผู้หญิงหลายคนตั้งแต่เดือนมีนาคม แถลงการณ์ของแพทริกได้ชี้แจงถึงข้อกล่าวหาของ ฟลาวี ฟลาเมนต์ (Flavie Flament) พิธีกรรายการโทรทัศน์ เขาอธิบายว่าความสัมพันธ์ของพวกเขาไม่มีความรุนแรง ไม่มีการบังคับ และไม่ได้ทำอย่างลับ ๆ เขาเข้าใจดีว่าความแตกต่างของอายุอาจทำให้คนในยุคนี้เกิดความสงสัย และยอมรับว่าชื่อเสียงอาจทำให้ความสัมพันธ์เชิงชู้สาวผิดเพี้ยนไปได้
คริสตอฟ แองแกร็ง (Christophe Ingrain) ทนายความของแพทริก ให้ข้อมูลก่อนหน้านี้ว่า ศาลเคยพิจารณาข้อกล่าวหาบางส่วนไปแล้ว ตัวอย่างเช่นคดีที่พนักงานนวด 2 คนกล่าวหาเขาในปี 2019 เจ้าหน้าที่ตำรวจสั่งปิดคดีดังกล่าวไปเพราะหลักฐานไม่เพียงพอ แพทริกยืนยันว่าเขาเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมและจะต่อสู้ในชั้นศาลเพื่อพิสูจน์ความจริง
แพทริกคือคนดังรายล่าสุดในวงการภาพยนตร์และดนตรีฝรั่งเศสที่เผชิญข้อหาลักษณะนี้ ก่อนหน้านี้ ศาลเพิ่งตัดสินว่า เฌราร์ เดอปาร์ดิเยอ (Gérard Depardieu) นักแสดงระดับตำนาน มีความผิดฐานล่วงละเมิดทางเพศผู้หญิง 2 คนระหว่างการถ่ายทำภาพยนตร์ในปี 2021 ศาลสั่งลงโทษจำคุกรอลงอาญา 18 เดือน โดยศาลจะพิจารณาคำอุทธรณ์ของเขาในเดือนพฤศจิกายนนี้
