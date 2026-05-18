ข่าวดาราบันเทิง

ทราย สก๊อต ฝากถึง มายด์ ลภัสลัล หลังโพสต์ขอโทษ ขอรอดูจากการกระทำ

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 18 พ.ค. 2569 14:55 น.| อัปเดต: 18 พ.ค. 2569 14:55 น.
ทราย สก๊อต ตอบกลับคำขอโทษของ มายด์ ลภัสลัล ชี้ขอดูที่การกระทำมากกว่าคำพูด

ทราย สก๊อต ไม่ได้รู้สึกอะไร หลัง มายด์ ลภัสลัล โพสต์ขอโทษ เผยอีกฝ่ายอาจไม่รู้เรื่องนี้และไม่ใช่ปัญหาที่เธอสร้าง ฝากข้อคิดถึงดาราที่กดไลก์ ควรให้ความสำคัญความถูกต้อง

จากกรณีที่เหล่าดาราหรือศิลปินต่าง ๆ เข้าไปกดไลก์หรือให้กำลังใจนักแสดงสาว มายด์ ลภัสลัล ที่ตอนนี้กำลังตั้งครรภ์ หลังเปิดหลักฐานเรื่องการครอบครองที่ดินหัวหินของสามี พาย สุนิษฐ์ และน้องชาย ทราย สก๊อต จนถูกโซเชียลกดดันและต้องออกมากล่าวขอโทษ ตามที่ได้มีการนัำเสนอก่อนหน้านี้

ล่าสุด ทราย สก๊อต ออกมาเปิดใจในรายการโหนกระแส กรณีที่หลาย ๆ สอบถามว่าตนจะฟ้องร้องคนที่พูดเรื่องนี้หรือไม่ เจ้าตัวตอบกลับว่า “ไม่ เพราะเคยมีปัญหาเรื่องการฟ้องเพื่อปิดปากโดยที่อาจจะไม่มีเหตุผล ทรายเคยโดยขู่เรื่องนี้มาแล้ว ทรายไม่มีทางเป็นบุคคลที่จะใช้อำนาจในทางกฎหมายมาข่มขู่คนอื่น ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะพูด แต่คนเราจะพูดอะไรขึ้นอยู่กับวิจารณญาณและจรรยาบรรณของคุณ

สำหรับดาราที่เขาไปกดไลก์เอาจริง ๆ ผมไม่ได้ไปโฟกัสตรงนั้น เพราะผมโฟกัสแค่เพื่อน ๆ กับคนที่เชียร์เรา ทรายคิดว่ามันเป็นบทเรียนเกี่ยวกับอำนาจที่ดาราหลายคนมีที่ควรพิจารณา คุณคิดว่าเสียงของคุณไม่มีน้ำหนักไม่ได้ เรื่องนี้มันเป็นเรื่องซีเรียส ผมเข้าใจว่าการเข้าไปกดไลก์เรื่องที่ดิน แทนที่จะโฟกัสเรื่องซีเรียสมากกว่านั้นคือเรื่องในวัยเด็ก มันก็สะท้อนให้เห็นว่า ณ ตอนนั้นเข้าให้ความสำคัญกับเรื่องอะไร เรื่องทรัพย์สินมากกว่าความถูกต้อง ก็เป็นเรื่องที่เขาต้องไปพิจารณากันเองครับ”

มายด์ ลภัสลัล โพสต์ขอโทษ ทราย สก๊อต
หลังจาก ทราย สก๊อต เผยคลิปบทสนทนาในวัยเด็ก ฝั่ง มายด์ ลภัสลัล เคลื่อนไหวระบุความว่า “ก่อนอื่นมายด์ต้องขอโทษจากใจจริงที่การแสดงออกและความเข้าใจคลาดเคลื่อนของมายด์ในเหตุการณ์ครั้งนี้ได้สร้างความเสียหายและทําให้หลายคนต้องผิดหวัง

โดยเฉพาะคุณทราย มายด์รู้สึกผิดและเสียใจอย่างที่สุดที่ เรื่องราวบานปลายไปถึงจุดนี้ ส่วนตัวมายด์ไม่เคยได้ยินคลิปเสียงนี้มาก่อนตลอดเวลาที่คบกันมา มายด์รู้สึกเสียใจอย่างมากกับสิ่งที่คุณทราย ต้องเผชิญ ต่อจากนี้มายด์ขอถอยห่างออกมาจากสามี
เพื่อทบทวนตัวเองและดูแลสภาพจิตใจ

สุดท้ายนี้มายด์ขอโทษเพื่อน ๆ พี่น้องในวงการและทุก ๆ คนที่ได้รับผลกระทบจากเรื่องนี้ด้วยนะคะ พวกเค้าเพียง แต่ต้องการให้กําลังใจมายด์ โดยที่ไม่ได้ทราบเรื่องราว ทั้งหมดเช่นกัน ขอบคุณทุกคนที่ส่งกําลังใจมาให้มายด์นะคะ และขอบคุณที่คอยอยู่ข้างคุณทรายเช่นกันค่ะ”

เมื่อได้เห็นแถลงการณ์ขอโทษของนักแสดงสาว หนุ่มทราย เผยว่า “ไม่ได้รู้สึกอะไรเลย ขอดูจากการกระทำดีกว่า เรื่องแบบนี้มันพูดกันไม่ค่อยได้ จะมีความช่วยเหลือที่ทำให้เรื่องนี้มีความยุติธรรมหรือไม่ มันก็ต้องมีการพูดคุยกันครับ จริง ๆ มันไม่ใช่ปัญหาที่มายด์สร้าง เขาเป็นคนที่แต่งงานเข้ามา เขามีสิทธิ์ที่อาจจะไม่ได้รู้เรื่องนี้จริง ๆ ไม่มีผู้ชายคนไหนที่จะมาพูดมาเขาทำอย่างนั้น จากที่ทรายเดานะครับ คนที่รู้เรื่องนี้ควรจะออกมารับผิดชอบ

เรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวกับทรัพย์สิน แต่มันคือความยุติธรรม ทรัพย์สินแน่นอนมันเป็นส่วนหนึ่งของความยุติธรรม เพราะเราเกิดมาในตระกูลนี้ แต่ชีวิตที่คุณตาฝันไว้ให้ทราย เราไม่ได้เกิดจริง ๆ หลังจากนี้เราก็อยากเดินออก ไม่อยากยุ่งอะไรด้วยแล้ว

ทราย สก๊อต ตอบกลับคำขอโทษของ มายด์ ลภัสลัล ชี้ขอดูที่การกระทำมากกว่าคำพูด

62
