กต. แจ้งข่าวดี คณะกรรมาธิการยุโรป อนุมัติ Visa Cascade ให้ผู้ถือหนังสือเดินทางไทย
กระทรวงต่างประเทศของประเทศไทย แจ้งข่าวดี คณะกรรมาธิการยุโรป อนุมัติ Visa Cascade ให้ผู้ถือหนังสือเดินทางไทย ช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย-เวลา
กระทรวงต่างประเทศของประเทศไทย ได้แจ้งข่าวว่า ข่าวดีสำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางไทย! คณะกรรมาธิการยุโรป
EU Commission
อนุมัติมาตรการ Visa Cascade สำหรับประเทศไทย ซึ่งจะอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหนังสือเดินทางไทยที่เคยได้รับและใช้วีซ่าเชงเกนอย่างถูกต้อง และมีประวัติการเดินทางที่ดี ให้มีสิทธิได้รับวีซ่าเชงเกนประเภทพำนักระยะสั้น แบบเข้าออกได้หลายครั้งที่มีอายุยาวขึ้นตามลำดับ (สูงสุด 5 ปี) ซึ่งสะท้อนถึงความร่วมมือที่แน่นแฟ้นระหว่างไทยกับสหภาพยุโรป และจะช่วยส่งเสริมการเดินทาง การค้า การลงทุน การศึกษา และความสัมพันธ์ระดับประชาชน (8 พ.ค. 2569)
โดยประโยชน์ที่คนจะได้รับนั้น จะทำให้ ประหยัดค่าใช้จ่าย ในการขอวีซ่า ประหยัดเวลาไม่ต้องยื่นขอวีซ่าบ่อยๆ ลดขั้นตอนเอกสาร และ โอกาสที่มากขึ้นสำหรับคนไทย การท่องเที่วย ติดต่อธุรกิจ หรือเรียนต่อ
อย่างไรก็ดีกระทรวงต่างประเทศย้ำว่า Visa Cascade ไม่ใช่ Visa-free ดังนั้นคนไทยยังต้องขอวีซ่าเชงเกน เพื่อเดินทางเข้าประเทศในเขตเชงเกนอยู่
การได้สิทธิวีซ่าระยะยาวขึ้น Visa Cascade จำเป็นต้อง มีประวัติการใช้วีซ่าที่ได้รับอย่างถูกต้อง และรักษาประวัติที่ดี เช่น ไม่อยู่เกินกำหนด และเคารพกฎหมายประเทศปลายทาง หากมีการละเมิด อาจส่งผลต่อสิทธิในการได้รับวีซ่าในอนาคต รวมถึงสร้างปัจจัยทางลบต่อการยกเว้นการตรวจลงตราเข้าเขตเชงเกน (Schengen visa exemption) อันเป็นเป้าหมายระยะยาวของไทย
