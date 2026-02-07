เจาะเลือกตั้ง 69 คาดจำนวนสส. 3 พรรคใหญ่ กวาด 400 ที่นั่ง เขตเลือกตั้งตัวแปรสำคัญ

ข่าวการเมือง

เผยแพร่: 07 ก.พ. 2569 13:50 น.
แฟ้มภาพ

จับตาโค้งสุดท้าย 8 กุมภาพันธ์ 2569 กับศึกเลือกตั้งที่เป็นเดิมพันศักดิ์ศรีและอนาคตประเทศ เมื่อพรรคภูมิใจไทยจ่อโต 2 เท่าหวังส่ง “อนุทิน” นั่งนายกฯ ปะทะกระแสส้มพรรคประชาชน และฐานที่มั่นบ้านใหญ่พรรคเพื่อไทย

ในการเลือกตั้งวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 นี้ สมรภูมิการเมืองไทยถูกแบ่งออกเป็นกลุ่มที่น่าสนใจ โดยมีกลุ่ม “3 พรรใหญ่ชิงบัลลังก์” เป็นไฮไลต์สำคัญในการแย่งชิงธงนำจัดตั้งรัฐบาล

กลุ่มพรรคใหญ่ “3 ก๊ก” ชิงเก้าอี้นายกรัฐมนตรี

กลุ่มนี้ คือ การต่อสู้ของพรรคที่มีทรัพยากรครบเครื่องที่สุด ทั้งกระแส กระสุน และฐานสนับสนุน

พรรคภูมิใจไทย (ภท.)

จากอันดับ 3 ในปี 2566 วันนี้เติบโตเป็น “พรรคบ้านใหญ่แห่งชาติ” ภายใต้การนำของ อนุทิน ชาญวีรกูล ที่มีทีมบริหารแม่เหล็กอย่าง ศุภจี สุธรรมพันธุ์ และ เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ยุทธศาสตร์ “ตอกเสาเข็ม” เน้นเนื้องานพื้นที่และหัวคะแนนเข้มแข็ง

หากประชาชนและเพื่อไทยตัดคะแนนกันเอง “ภท.” อาจเป็น “ตาอยู่” ที่กวาด สส. เขตมากที่สุด และส่งอนุทินนั่งนายกฯ ยาว 4 ปี

พรรคประชาชน (ปชน.)

ยังคงครอง “กระแส” แข็งแกร่งที่สุด หากทำได้ถึง 160-180 ที่นั่ง จะเปลี่ยนสมการการเมืองทันที แต่จุดตาย คือ หากแลนด์สไลด์ไม่ถึงกึ่งหนึ่ง (250+) อาจถูกโดดเดี่ยวเป็นฝ่ายค้าน

พรรคเพื่อไทย (พท.)

เดิมพันศักดิ์ศรี “ตระกูลชินวัตร” โจทย์ใหญ่คือการกู้ศรัทธาจากนโยบายเศรษฐกิจเพื่อดึงกระแสคืนจากพรรคประชาชน โดยมีฐานบ้านใหญ่ในมือที่ยังเหนียวแน่น

เลือกตั้ง 2569 พรรคภูมิใจไทยเต็ง 1 ใน 3 พรรคการเมืองใหญ่ที่ลุ้นได้คะแนนเสียงมากสุด
แฟ้มภาพ
อนุทินกังขาความรักชาติของคู่แข่ง ปมดราม่าเพลงชาติ
ภาพ @พรรคภูมิใจไทย

กลุ่มตัวแปรชี้ชะตา “จิ๊กซอว์ชิ้นสุดท้าย”

พรรคกลุ่มนี้อาจไม่ได้เป็นที่ 1 แต่จะเป็น “สาวเนื้อหอม” ที่ขั้วรัฐบาลขาดไม่ได้

พรรคกล้าธรรม (กธ.)

  • ภายใต้บารมีของ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ถูกมองว่าเป็นพรรคขนาดกลางที่ทรงพลัง หากกวาดได้ 20-30 ที่นั่ง จะมีอำนาจต่อรองเก้าอี้รัฐมนตรีเกรดเอสูงมากเพราะเลือกข้างได้ทั้งซ้ายและขวา

พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.)

  • ยุค Rebuild นำโดย อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เป้าหมายคือทวงคืนพื้นที่ภาคใต้และรักษาที่นั่งให้ได้ 25-30 ที่เพื่อฟื้นคืนชีพพรรคและกลับมาเป็นตัวแปรสำคัญ
เท้ง ณัฐพงษ์ ปราศรัยโค้งสุดท้าย 6 กุมภาพันธ์ ไทยญี่ปุ่นดินแดง
ภาพ พรรคประชาชน
ภาพ @พรรคประชาชน
ภาพ @พรรคประชาชน

จากการสำรวจประชาชน 26,621 คน ระหว่างวันที่ 16-28 มกราคม 2569 พบข้อมูลที่น่าสนใจดังนี้

คำถามที่ 1 ประชาชนเลือกพรรคการเมืองใดแบบบัญชีรายชื่อ (ปาร์ตี้ลิสต์)

พรรคประชาชนได้รับความนิยมสูงสุด 35.99% ตามด้วยพรรคเพื่อไทย 22.13% พรรคภูมิใจไทย 18.92% พรรคประชาธิปัตย์ 10.16% พรรคกล้าธรรม 2.40% ส่วนพรรคอื่น ๆ รวม 5.93% และยังไม่ตัดสินใจ 4.47%

คำถามที่ 2 ประชาชนจะเลือก สส.เขต สังกัดพรรคไหน

“พรรคประชาชน” ยังนำเป็นอันดับหนึ่งที่ 33.46% ตามด้วยภูมิใจไทย 21.52% เพื่อไทย 20.60% ประชาธิปัตย์ 8.13% กล้าธรรม 3.41% พรรคอื่น ๆ 9.50% และยังไม่ตัดสินใจ 3.38%

คำถามที่ 3 ประชาชนอยากให้ใครเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไป

ณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ จากพรรคประชาชน ได้รับคะแนนนิยมสูงสุด 35.07%

ตามด้วย ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ พรรคเพื่อไทย 21.53% อนุทิน ชาญวีรกูล พรรคภูมิใจไทย 16.11% และ อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ พรรคประชาธิปัตย์ 12.97% ส่วนผู้ที่ยังไม่ตัดสินใจมีเพียง 2.22%

ขณะที่ รศ.ดร.อดิศร เนาวนนท์ ประธานที่ประชุมอธิการบดี หรือ ประธาน ทปอ. มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย และอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เปิดข้อมูลแบบเอ็กซ์คลูซีฟกับ “เนชั่นทีวี” ว่า จำนวน สส.ปาร์ตี้ลิสต์แต่ละพรรค โดยเฉพาะ 3 พรรคใหญ่ ณ เวลานี้ สรุปคาดการณ์ได้ดังนี้

  1. พรรคประชาชน คาดว่าจะได้ สส.ปาร์ตี้ลิสต์ 39 คน
  2. พรรคเพื่อไทย คาดว่าจะได้ สส.ปาร์ตี้ลิสต์ 18 คน
  3. พรรคภูมิใจไทย คาดว่าจะได้ สส.ปาร์ตี้ลิสต์ 15 คน

ทั้งนี้ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 2569 มีจำนวนทั้งสิ้นเกือบ 53 ล้านคนทั่วประเทศ โดยการเลือกตั้งครั้งนี้ กาบัตรทั้งหมด 2 ใบ แบบบัญชีรายชื่อ และแบบแบ่งเขต โดยแบบบัญชีรายชื่อ หรือบัตรเลือกพรรคการเมือง จะสรรหาผู้แทนฯ ทั้งหมด 100 คน ส่วนแบบแบ่งเขตจะสรรหาผู้แทนฯ 400 คน

สำหรับสัดส่วนของสส. เขต ทั้ง 400 เขต ซึ่งจะสะท้อนโครงสร้างประชากรและน้ำหนักทางการเมืองของแต่ละภูมิภาคอย่างชัดเจนมีดังนี้ ข้อมูลจากไทยพีบีเอส

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด 133 เขต คิดเป็น 33.25% ของจำนวน สส. ทั้งประเทศ คิดเป็นกว่า 1 ใน 3 ของสภาผู้แทนราษฎร

ภาคกลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ) 21 จังหวัด 90 เขต คิดเป็น 22.50% เป็นภูมิภาคที่มีจำนวน สส. อันดับ 2 ของประเทศ เป็นฐานเสียงสำคัญที่มักเป็นตัวแปรจัดตั้งรัฐบาล

ภาคใต้ 14 จังหวัด 59 เขต คิดเป็น 14.75% ของจำนวน สส. ทั้งประเทศ

ภาคเหนือ 9 จังหวัด 37 เขต คิดเป็น 9.25% ของจำนวน สส. ทั้งประเทศ

ภาคตะวันออก 7 จังหวัด 29 เขต คิดเป็น 7.25% ของจำนวน สส. ทั้งประเทศ

ภาคตะวันตก 5 จังหวัด 19 เขต คิดเป็น 4.75% ของจำนวน สส. ทั้งประเทศ

กรุงเทพมหานคร 33 เขต คิดเป็น 8.25% ของจำนวน สส. ทั้งประเทศ

เลือกตั้ง 2569 พรรคเพื่อไทย
แฟ้มภาพ Facebook @TPchannelFan

อ่านข่าวเพิ่มเติม

