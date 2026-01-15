ข่าวการเมือง

รายชื่อผู้สมัคร ส.ส. ตรัง เช็กเบอร์-พรรค ทั้ง 4 เขต : เลือกตั้ง 2569

รายชื่อผู้สมัคร ส.ส. แบบแบ่งเขต จ.ตรัง พร้อมเบอร์แต่ละพรรคทั้ง 4 เขต เลือกตั้ง 69 วันที่ 1 และ 8 ก.พ.นี้ เช็กสิทธิผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่นี่

อย่างที่ทราบว่าการเลือกตั้ง 2569 จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 ซึ่งเป็นการเลือกตั้งแบบบัตร 2 ใบ เพื่อเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) รวม 500 คน แบ่งเป็นการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 400 คน และ แบบบัญชีรายชื่อ 100 คน

สำหรับ จ.ตรัง มีเขตเลือกตั้งทั้งหมด 4 เขต มีผู้สมัคร สส. แบบแบ่งเขตรวมทั้งหมด 28 คน ดังนี้

เขตเลือกตั้งที่ 1

อ.เมืองตรัง

  • เบอร์ 1 : นาย เอกพล ณ พัทลุง พรรคภูมิใจไทย
  • เบอร์ 2 : เรือเอก พัฒน์พงษ์ คงผลาญ พรรครวมไทยสร้างชาติ
  • เบอร์ 3 : นาย รัตน์ ภู่กลาง พรรคเพื่อไทย
  • เบอร์ 4 : นาย ศุภกร สุวรรณหมัด พรรคประชาชน
  • เบอร์ 5 : นางสาว อัจฉรา วงศ์สุทธิวัตร พรรคไทยก้าวใหม่
  • เบอร์ 6 : นาย ธโนภาส สินไชย พรรคประชาธิปัตย์
  • เบอร์ 7 : นาย ยงยุทธ กูลเมือง พรรคกรีน

เขตเลือกตั้งที่ 2

อ.ห้วยยอด, อ.รัษฎา

  • เบอร์ 1 : นางสาว ดวงฤทัย บัวแก้ว พรรคประชาธิปัตย์
  • เบอร์ 2 : นาย กิตติเดช วรรณบวร พรรคไทยก้าวใหม่
  • เบอร์ 3 : นาย ชัยพร ชูเสน พรรคกล้าธรรม
  • เบอร์ 4 : นาย ทวี สุระบาล พรรคภูมิใจไทย
  • เบอร์ 5 : นาย ปรีชา ยอดยิ่ง พรรคเพื่อไทย
  • เบอร์ 6 : พันตำรวจเอก อธิศ ภักดีนามฉวี พรรคประชาชน
  • เบอร์ 7 : นาย ชยางกูร ชูมณี พรรครวมไทยสร้างชาติ

เขตเลือกตั้งที่ 3

อ.วังวิเศษ, อ.นาโยง, อ.หาดสำราญ, อ.ย่านตาขาว (เฉพาะ ต.หนองบ่อ ต.นาชุมเห็ด ต.ในควน และ ต.โพรงจระเข้)

  • เบอร์ 1 : นาย ศักดิ์ดาธร พุฒนวล พรรคกล้าธรรม
  • เบอร์ 2 : นางสาว สุณัฐชา โล่สถาพรพิพิธ พรรคภูมิใจไทย
  • เบอร์ 3 : นาย วีรพล เต็งรัง พรรคประชาชน
  • เบอร์ 4 : นาย ทวี จันทร์ฝาก พรรคเพื่อไทย
  • เบอร์ 5 : นาย กฤตย์อิชย์ ภาคย์อิชณน์ พรรคประชาธิปัตย์
  • เบอร์ 6 : นาย อำนวย นวลทอง พรรครวมไทยสร้างชาติ
  • เบอร์ 7 : นาย ชัยยุทธ รองเดช พรรคแรงงานสร้างชาติ

เขตเลือกตั้งที่ 4

อ.ปะเหลียน, อ.กันตัง, อ.สิเกา, อ.ย่านตาขาว (ยกเว้น ต.หนองบ่อ ต.นาชุมเห็ด ต.ในควน และ ต.โพรงจระเข้)

  • เบอร์ 1 : นาย พิชัย เจริญศิริสุนทร พรรคภูมิใจไทย
  • เบอร์ 2 : นาย กาญจน์ ตั้งปอง พรรคประชาธิปัตย์
  • เบอร์ 3 : นาย อาณัฐชัย ภู่กลาง พรรคเพื่อไทย
  • เบอร์ 4 : นาย วิรัช วิชัยวงศ์ พรรครวมไทยสร้างชาติ
  • เบอร์ 5 : นาย ปองคุณ อารยะทรงศักดิ์ พรรคประชาชน
  • เบอร์ 6 : นาย เสถียร แก้วงาม พรรคกล้าธรรม
  • เบอร์ 7 : นาย สุมิตร สามห้วย พรรคไทยก้าวใหม่

สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) และการออกเสียงประชามติ จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 17.00 น. โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง เขตเลือกตั้ง และหน่วยลงคะแนนได้ง่าย ๆ ผ่านระบบออนไลน์ของกรมการปกครองได้จากลิงก์ด้านล่างนี้

  • ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) >> คลิก
  • รายละเอียดผู้มีสิทธิออกเสียงประชามติ >> คลิก

ทั้งนี้ สำหรับประชาชนที่ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า, นอกเขตเลือกตั้ง และนอกราชอาณาจักร จะต้องใช้สิทธิในวันที่อาทิตย์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 17.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่เลือกไปใช้สิทธิ

