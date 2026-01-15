ข่าวการเมือง

รายชื่อผู้สมัคร สส. อำนาจเจริญ ครบ 2 เขต รวม 16 คน ใครลงพรรคไหน

สนามเลือกตั้งอำนาจเจริญคึกคัก เปิดรายชื่อผู้สมัคร สส. อำนาจเจริญ ศึกเลือกตั้ง 2569 ทั้ง 2 เขต รวม 16 คน เช็กพื้นที่และเบอร์ผู้สมัครให้ชัวร์ก่อนเข้าคูหา 8 ก.พ. นี้ กาบัตร 2 ใบเลือกคนที่ใช่

วันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 ประเทศไทยจะมีการเลือกตั้งครั้งสำคัญ ประชาชนจะได้เลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) เข้าสภาฯ รวม 500 คน การเลือกตั้งครั้งนี้ใช้ระบบบัตร 2 ใบ แบ่งเป็นบัตรเลือก สส. เขต 400 คน และบัตรเลือกพรรค (บัญชีรายชื่อ) 100 คน สนามเลือกตั้งจังหวัด “อำนาจเจริญ” แบ่งเขตเลือกตั้งออกเป็น 2 เขต มีผู้เสนอตัวลงสมัครรับเลือกตั้งเป็น สส. แบบแบ่งเขต รวมทั้งหมด 16 คน ตรวจสอบรายชื่อและหมายเลขผู้สมัครแต่ละเขตได้ดังนี้

เขตเลือกตั้งที่ 1

พื้นที่ครอบคลุม: อำเภอเมืองอำนาจเจริญ และอำเภอหัวตะพาน มีผู้สมัครทั้งหมด 9 คน ได้แก่

  • เบอร์ 1 นายศักดิ์ดา จันเทวา (พรรคพลังประชารัฐ)

  • เบอร์ 2 น.ส.จุฑาทิพย์ ศิริขันธ์ (พรรคประชาชน)

  • เบอร์ 3 น.ส.พิมพ์วิภา บัวบุตร (พรรคเพื่อไทย)

  • เบอร์ 4 นายพลชัย โสภากันต์ (พรรคประชาธิปัตย์)

  • เบอร์ 5 นางสุขสมรวย วันทนียกุล (พรรคภูมิใจไทย)

  • เบอร์ 6 น.ส.ณัฐยกัญ ทองยศ (พรรคไทยก้าวใหม่)

  • เบอร์ 7 สิบเอกวีระยุทธ ผาริวงค์ (พรรคเพื่อชาติไทย)

  • เบอร์ 8 นายทศพร คุ้มผล (พรรคเศรษฐกิจ)

  • เบอร์ 9 นายโสนิ สุวรรณี (พรรคเพื่อบ้านเมือง)

เขตเลือกตั้งที่ 2

พื้นที่ครอบคลุม: อำเภอเสนางคนิคม, อำเภอชานุมาน, อำเภอปทุมราชวงศา, อำเภอพนา และอำเภอลืออำนาจ มีผู้สมัครทั้งหมด 7 คน ได้แก่

  • เบอร์ 1 นายสิทธิ โสพสิงห์ (พรรคพลังประชารัฐ)

  • เบอร์ 2 ว่าที่ร้อยตรีกริช กีฬา (พรรคประชาชน)

  • เบอร์ 3 น.ส.วรัดดา ประเสริฐศรี (พรรคเพื่อไทย)

  • เบอร์ 4 นายเตชินท์ชัย ผาริบุตร (พรรคประชาธิปัตย์)

  • เบอร์ 5 นางญาณีนาถ เข็มนาค (พรรคภูมิใจไทย)

  • เบอร์ 6 นายมฆวาน บัวบุตร (พรรคกล้าธรรม)

  • เบอร์ 7 ร้อยตรีเนย ชารีพันธ์ (พรรคเพื่อบ้านเมือง)

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กำหนดวันเลือกตั้งล่วงหน้าในวันอาทิตย์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ส่วนวันเลือกตั้งทั่วไปกำหนดเป็นวันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 คูหาจะเปิดให้ลงคะแนนตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น.

สิ่งสำคัญสำหรับการเลือกตั้งรอบนี้คือ ในวันที่ 8 ก.พ. 69 ท่านจะได้รับบัตรลงคะแนนเพิ่มอีก 1 ใบ เพื่อ ออกเสียงประชามติ พ่วงไปพร้อมกับการเลือกตั้ง สส. ขอเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งเตรียมความพร้อม ตรวจสอบรายชื่อและลำดับที่ของตนเอง ก่อนออกไปใช้สิทธิเพื่อเลือกตัวแทนเข้าสภาและกำหนดอนาคตประเทศตามระบอบประชาธิปไตย

