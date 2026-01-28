ข่าวการเมือง

รายชื่อผู้สมัคร ส.ส.ราชบุรี เช็กเบอร์-พรรค 5 เขต เลือกตั้ง 2569

รายชื่อผู้สมัคร ส.ส.ราชบุรี เช็กเบอร์-พรรค 5 เขต เลือกตั้ง 2569

รวม รายชื่อผู้สมัคร สส.ราชบุรี แบบแบ่งเขตพร้อมเบอร์แต่ละพรรคทั้ง 3 เขต เลือกตั้ง 69 วันที่ 1 และ 8 ก.พ.นี้ เช็กสิทธิผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่นี่

อย่างที่ประชาชนขขคนไทยทั่วประเทศทราบกันดีอยู่แล้วว่าการเลือกตั้ง 2569 จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 ซึ่งเป็นการเลือกตั้งแบบบัตร 2 ใบ เพื่อเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) รวม 500 คน แบ่งเป็นการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 400 คน และ แบบบัญชีรายชื่อ 100 คน และไฮไลท์สำคัญที่ไม่ควรพลาดคือการออกเสียงประชามติ อย่าลืมออกไปใช้่สิทธิกันทุกคน ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. ณ จุดเลือกตั้งทั่วประเทศ

สำหรับ จ.ราชบุรี มีเขตเลือกตั้งทั้งหมด 5 เขต มีผู้สมัคร สส. แบบแบ่งเขตรวมทั้งหมด 35 คน ประกอบด้วย

เขตเลือกตั้งที่ 1 อ.เมืองราชบุรี (ยกเว้น ต.น้ำพุ ต.ห้วยไผ่ ต.ดอนแร่ และ ต.อ่างทอง)

  • เบอร์ 1 นายนรพนธ์ พลายสีนิล พรรคประชาชน
  • เบอร์ 2 นายนพพล ภู่แย้ม พรรคเพื่อไทย
  • เบอร์ 3 นายทนงศักดิ์ ศิรรัตน์ประภา พรรคประชาธิปัตย์
  • เบอร์ 4 น.ส.กุลวลี นพอมรบดี พรรคฃภูมิใจไทย
  • เบอร์ 5 น.ส.ยุวดี นิติธารากุล พรรครวมไทยสร้างชาตื
  • เบอร์ 6 พันตำรวจเอก สารสิทธิ์ นวมมณีรัตน์ พรรคเศรษฐกิจ

รายชื่อผู้สมัคร สส.ราชบุรี เขต 1

เขตเลือกตั้งที่ 2 อ.เมืองราชบุรี (เฉพาะ ต.น้ำพุ ต.ห้วยไผ่ ต.ดอนแร่ และ ต.อ่างทอง), อ.ปากท่อ, อ.สวนผึ้ง, อ.วัดเพลง, อ.บ้านคา

  • เบอร์ 1 น.ส.สิรีธร ธนะชัยศรี พรรคประชาชน
  • เบอร์ 2 นายไก่ ห้องริ้ว พรรคเพื่อไทย
  • เบอร์ 3 น.ส.รดาภัค แก้วพรายตา พรรคภูมิใจไทย
  • เบอร์ 4 นางบุญยิ่ง นิติกาญจนา พรรคกล้าธรรม
  • เบอร์ 5 น.ส.ถปนัท ชาติไทย พรรคประชาธิปัตย์
  • เบอร์ 6 นายศุภชัย พงษ์ทวี พรครวมไทยสร้างชาติ

รายชื่อผู้สมัคร สส.ราชบุรี เขต 2

เขตเลือกตั้งที่ 3 อ.โพธาราม (ยกเว้น ต.บ้านฆ้อง ต.บ้านสิงห์ และ ต.ดอนทราย), อ.จอมบึง

  • เบอร์ 1 นายอภิรักษ์ชัยชนะ ปันยารชุน พรรคไทยก้าวใหม่
  • เบอร์ 2 นายจตุพร กมลพันธ์ทิพย์ พรรคกล้าธรรม
  • เบอร์ 3 นายภิญโญศิลป์ สังวาลวงศ์ พรรครวมไทยสร้างชาติ
  • เบอร์ 4 นายอนุคม ศักดิ์อิสระพงศ์ พรรคประชาธิปัตย์
  • เบอร์ 5 นายกล้าหาญ เจริญธรรม พรรคภูมิใจไทย
  • เบอร์ 6 น.ส.ศิริลักษณ์ ตันงามตรง พรรคพลังประชารัฐ
  • เบอร์ 7 น.ส.ปัญชญาภรณ์ ศักดิ์ปฐมพานิชย์ พรรคประชาชน
  • เบอร์ 8 น.ส.ชญานันท์ จินดาเจี่ย พรรคเพื่อไทย

รายชื่อผู้สมัคร สส.ราชบุรี เขต 3

เขตเลือกตั้งที่ 4 อ.บ้านโป่ง

  • เบอร์ 1 นายกฤชจ์พนธ์ อัฏฐาธนมงคล พรรครวมไทยสร้างชาติ
  • เบอร์ 2 น.ส.สุรีย์วรรณ สิงห์อยู่ พรรคเพื่อไทย
  • เบอร์ 3 นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ พรรคภูมิใจไทย
  • เบอร์ 4 นายชยานันท์ กอจิตตวนิจ พรรคประชาชน
  • เบอร์ 5 นายเอกพัฒน์ ถ้ำสุวรรณ พรรคเศรษฐกิจ
  • เบอร์ 6 นายสรวิชญ์ ขำเจริญ พรรคประชาธิปัตย์
  • เบอร์ 7 น.ส.ขะวรลัทธิ์ ชินธรรมมิตร อพรรคกล้าธรรม

รายชื่อผู้สมัคร สส.ราชบุรี เขต4

เขตเลือกตั้งที่ 5 อ.ดำเนินสะดวก, อ.บางแพ, อ.โพธาราม (เฉพาะ ต.บ้านฆ้อง ต.บ้านสิงห์ และ ต.ดอนทราย)

  • เบอร์ 1 นายปารเมษฐ์ อัศวพงศ์วาณิช พรรครวมไทยสร้างชาติ
  • เบอร์ 2 นายทศพล แก้วทิมา พรรคประชาธิปัตย์
  • เบอร์ 3 นายชัยทิพย์ กมลพันธ์ทิพย์ พรรคกล้าธรรม
  • เบอร์ 4 นายบุญลือ ประเสริฐโสภา พรรคภูมิใจไทย
  • เบอร์ 5 นายตฤณฤทธ เทพประสิทธิ์ พรรคไทยสร้างไทย
  • เบอร์ 6 น.ส.จิราภรณ์ จิตร์มั่น พรรคประชาชน
  • เบอร์ 7 น.ส.ปวันรัตน์ เอกอัครอัญธรณ์ พรรคเพื่อไทย
  • เบอร์ 8 น.ส.ชลชญา ชุ่มมงคล พรรคเศรษฐกิจ
รายชื่อผู้สมัคร สส.ราชบุรี เขต5

อ้างอิงจาก : FB สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดราชบุรี

