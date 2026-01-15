ข่าวการเมือง

รายชื่อผู้สมัคร สส. แพร่ ครบทุกเขต 17 คน เบอร์เลือกตั้ง 69 แนะวิธีเช็กสิทธิออนไลน์

เผยแพร่: 15 ม.ค. 2569 15:00 น.| อัปเดต: 15 ม.ค. 2569 11:53 น.
รายชื่อ 17 ผู้สมัคร สส. แพร่ 3 เขต

รายชื่อผู้สมัคร สส. แพร่ 3 เขต รวม 17 คน ใครเบอร์ไหนเช็กเลย พร้อมวิธีเช็กสิทธิออนไลน์ง่ายๆ ก่อนเข้าคูหาเลือกตั้ง 1 และ 8 ก.พ. 2569

เข้าสู่โหมดเลือกตั้งเต็มตัวสำหรับศึกชิงเก้าอี้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) ปี 2569 ที่กำลังจะถึงในเดือนกุมภาพันธ์นี้ สำหรับจังหวัดแพร่ ประตูสู่ล้านนาถือเป็นอีกหนึ่งสนามที่น่าจับตามอง ในการเลือกตั้งครั้งนี้ใช้ระบบบัตร 2 ใบ เลือกเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) เพื่อหาสส. รวม 500 คน เข้าสภา แบ่งเป็นแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 400 คน และ แบบบัญชีรายชื่อ 100 คน

สำหรับจังหวัดแพร่ แบ่งเขตเลือกตั้งออกเป็น 3 เขต มีผู้เสนอตัวลงสมัครรับเลือกตั้งรวมทั้งสิ้น 17 คน ทีมข่าวได้รวบรวมรายชื่อและหมายเลขผู้สมัครแยกรายเขตมาให้ตรวจสอบความพร้อม ดังนี้

เขตเลือกตั้งที่ 1 อ.เมืองแพร่ (ยกเว้น ต.วังธง ต.วังหงส์ ต.ท่าข้าม ต.แม่ยม ต.ห้วยม้า ต.แม่หล่าย และ ต.แม่คำมี), อ.สูงเม่น (ยกเว้น ต.หัวฝาย และ ต.บ้านปง)

หมายเลข 1 น.ส. ชนกนันท์ ศุภศิริ พรรคภูมิใจไทย
หมายเลข 2 นาง ภูวษา สินธุวงศ์ พรรคเพื่อไทย
หมายเลข 3 นาย วิตติ แสงสุพรรณ พรรคกล้าธรรม
หมายเลข 4 น.ส. ขวัญรัตน์ พนมขวัญ พรรคประชาชน
หมายเลข 5 นาย ธีรพล พรเสาวลักษณ์ พรรคประชาธิปัตย์
หมายเลข 6 นาย ภูมิพงศ์ สุนทรเนติวงศ์ พรรครวมไทยสร้างชาติ

เขตเลือกตั้งที่ 2 อ.สอง, อ.ร้องกวาง, อ.หนองม่วงไข่, อ.เมืองแพร่ (เฉพาะ ต.วังธง ต.วังหงส์ ต.ท่าข้าม ต.แม่ยม ต.ห้วยม้า ต.แม่หล่าย และ ต.แม่คำมี)

หมายเลข 1 นาย ชนาธิป ศุภศิริ พรรคภูมิใจไทย
หมายเลข 2 นาย นิยม วิวรรธนดิฐกุล พรรคเพื่อไทย
หมายเลข 3 นาย ธีรศักดิ์ มีสมศักดิ์ พรรคกล้าธรรม
หมายเลข 4 นาย วสันต์ จันทร์สอง พรรคประชาชน
หมายเลข 5 นาย ราชสิทธิ์ มิ่งปรีชา พรรคประชาธิปัตย์

เขตเลือกตั้งที่ 3 อ.สูงเม่น (เฉพาะ ต.หัวฝาย และ ต.บ้านปง), อ.เด่นชัย, อ.ลอง, อ.วังชิ้น

หมายเลข 1 นาย ประสงค์ ชุ่มเชย พรรคภูมิใจไทย
หมายเลข 2 นาย วรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล พรรคเพื่อไทย
หมายเลข 3 นาย กฤติเดช สันติวชิระกุล พรรคกล้าธรรม
หมายเลข 4 น.ส. ลักษณารีย์ ดวงตาดำ พรรคประชาชน
หมายเลข 5 นาง พรรณพร สีใหม่ พรรคประชาธิปัตย์
หมายเลข 6 นาย ชูชาติ คำมา พรรคพลังประชารัฐ

ปักหมุดวันสำคัญเลือกตั้ง 2569

ขอให้ชาวแพร่เตรียมบัตรประชาชนให้พร้อม และจำวันสำคัญเหล่านี้ไว้ให้แม่น

  • วันเลือกตั้งล่วงหน้า: วันอาทิตย์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 (08.00–17.00 น.) สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนไว้เท่านั้น
  • วันเลือกตั้งจริง : วันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 (08.00–17.00 น.) พร้อมการออกเสียงประชามติ

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง-ออกเสียงประชามติ

กรมการปกครองอำนวยความสะดวกให้ประชาชนตรวจสอบรายชื่อและหน่วยเลือกตั้งได้ล่วงหน้าผ่านระบบออนไลน์ เพียงกรอกเลขบัตรประชาชน 13 หลัก ก็จะทราบข้อมูลทันที ทั้งชื่อผู้มีสิทธิ, เขต/หน่วยเลือกตั้ง, สถานที่เลือกตั้ง และลำดับที่ในบัญชีรายชื่อ

  • ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) >> คลิก
  • ผู้มีสิทธิออกเสียงประชามติ >> คลิก

นอกจากนี้ ท่านยังสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์หน้าหน่วยเลือกตั้ง หรือสำนักงานเขต/อำเภอใกล้บ้าน

ตรวจสอบรายละเอียดผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ภาพจาก : boraservices

