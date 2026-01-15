ข่าวการเมือง

รายชื่อผู้สมัคร สส.เชียงราย เลือกตั้ง 2569 รวม 52 คนจากทั้งหมด 7 เขต

รายชื่อผู้สมัคร สส.เชียงราย เลือกตั้ง 2569 รวม 52 คนจากทั้งหมด 7 เขต
ภาพจาก : FB วัดร่องขุ่น - Wat Rong Khun - White Temple , Chiang Rai , Thailand

เช็กรายชื่อผู้สมัคร สส.เชียงราย รวม 52 คนจากทั้งหมด 7 เขต ปักหมุดวันเลือกตั้ง 1 ก.พ.และ 8 ก.พ. 69 ออกไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงเลือกคนที่ดี พรรคที่ใช่เข้าสภาฯ

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) ที่กำลังจะเกิดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 1 กุมภาพันธ์ (สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า) และวันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 สำหรับวันเลือกตั้งทั่วไป โดยหีบจะเปิดพร้อมกันทั่วประเทศในเวลา 08.00 น. และปิดหีบลงคะแนนเสียงในเวลา 17.00 น.

การเลือกตั้ง 2569 เป็นโอกาสครั้งสำคัญที่คนไทยทุกคนจะได้สะท้อนเจตนารมณ์ของตนเอง ส่งเสียงให้ประเทศรับรู้ถึงความต้องการที่จะเห็นสังคมถูกพัฒนาขึ้นมาในรูปแบบไหน ผ่านการคัดเลือกผู้เข้าสมัครสส.เบอร์ และพรรคการเมือง ที่ไว้วางใจ และพร้อมที่จะเข้ามาบริหารประเทศให้ขับเคลื่อนไปสู่ก้าวหน้า สำหรับวันนี้ทีมข่าว เดอะไทยเกอร์ จะขอมาแนะนำรายชื่อผู้สมัคร สส.เชียงราย ครบทั้ง 52 คน จาก 7 เขตเลือกตั้ง ประกอบด้วย

เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอเมืองเชียงราย (เฉพาะตำบลเวียง ตำบลรอบเวียง ตำบลริมกก ตำบลสันทราย ตำบลท่าสาย ตำบลป่าอ้อดอนชัย ตำบลแม่กรณ์ ตำบลดอยฮาง ตำบลแม่ยาว ตำบลห้วยชมภู ตำบลบ้านดู่)

  • หมายเลข 1 นายชิตวัน ชินอนุวัฒน์ พรรคประชาชน
  • หมายเลข 2 นายนิติธร สมสิทธิ์ พรรคภูมิใจไทย
  • หมายเลข 3 นายธเนตร ติ๊บโท๊ะ พรรคโอกาสใหม่
  • หมายเลข 4 นายสมนึก ใจจักร์ พรรครวมไทยสร้างชาติ
  • หมายเลข 5 นายไอใจ ปู่หมื่อ พรรคประชาธิปัตย์
  • หมายเลข 6 นายวุฒิชาติ เกรียงเกษตร พรรคกล้าธรรม
  • หมายเลข 7 นายธนรัช จงสุทธานามณี พรรคเพื่อไทย
  • หมายเลข 8 นายธนัยรัชต์ ศรีโชติ พรรคปวงชนไทย
  • หมายเลข 9 นายเอกนิสิต ศรีแก้ว พรรคพลวัต
รายชื่อผู้สมัคร สส.เชียงราย เขต 1
ภาพจาก : FB สวท.เชียงราย กรมประชาสัมพันธ์

เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอเมืองเชียงราย (เฉพาะตำบลแม่ข้าวต้ม ตำบลนางแล และตำบลท่าสุด) อำเภอเวียงชัย อำเภอเวียงเชียงรุ้ง อำเภอแม่จัน (เฉพาะตำบลแม่จัน ตำบลป่าตึง ตำบลป่าซาง ตำบลสันทราย และตำบลท่าข้าวเปลือก)

  • หมายเลข 1 นายพงษ์พณิช อันพาพรม พรรคท้องถิ่นไทย
  • หมายเลข 2 นางสาวปิยะรัฐชย์ ติยะไพรัช พรรคเพื่อไทย
  • หมายเลข 3 นายหาญ ดอนลาว พรรคประชาธิปัตย์
  • หมายเลข 4 นายทรงพล ชีวินมหาชัย พรรคกล้าธรรม
  • หมายเลข 5 นางสาวช่อพฤกษา อุดมทรัพย์ พรรคภูมิใจไทย
  • หมายเลข 6 นายอุทิศ มณีจันสุข พรรคประชาชน
  • หมายเลข 7 นายประเวช ราชชมภู พรรครวมไทยสร้างชาติ
รายชื่อผู้สมัคร สส.เชียงราย เขต 2
ภาพจาก : FB สวท.เชียงราย กรมประชาสัมพันธ์

เขตเลือกตั้งที่ 3 อำเภอแม่ลาว อำเภอแม่สรวย และอำเภอเวียงป่าเป้า

  • หมายเลข 1 นายอาคม จันต๊ะมา พรรครวมไทยสร้างชาติ
  • หมายเลข 2 นายเรืองฤทธิ์ พวกอินแสง พรรคประชาธิปัตย์
  • หมายเลข 3 นายพิทักษ์ แสงคำ พรรคกล้าธรรม
  • หมายเลข 4 นายประเวศน์ รวีโอภาส พรรคภูมิใจไทย
  • หมายเลข 5 นายฐากูล ยะแสง พรรคประชาชน
  • หมายเลข 6 นายวิสาร เตชะธีราวัฒน์ พรรคเพื่อไทย
  • หมายเลข 7 นายสมชาติ ขวัญชัย พรรคพลังประชารัฐ
รายชื่อผู้สมัคร สส.เชียงราย เขต 3
ภาพจาก : FB สวท.เชียงราย กรมประชาสัมพันธ์

เขตเลือกตั้งที่ 4 อำเภอเมืองเชียงราย (เฉพาะตำบลดอยลาน และตำบลห้วยสัก) อัำเภอพาน และอำเภอป่าแดด

  • หมายเลข 1 นายสุรสิทธิ์ เจียมวิจักษณ์ พรรคกล้าธรรม
  • หมายเลข 2 นายธรรมวัตร พรมเสน พรรคประชาชน
  • หมายเลข 3 นายสหการ เขื่อนแปด พรรคประชาธิปัตย์
  • หมายเลข 4 นางสาววิสาระดี เตชะธีราวัฒน์ พรรคเพื่อไทย
  • หมายเลข 5 นายชาติปัญญา จำปาเจียม พรรคพลวัต
  • หมายเลข 6 นายอินตา เมืองมูล พรรครวมไทยสร้างชาติ
  • หมายเลข 7 นายเทียม เทพแสน พรรค ภูมิใจไทย
  • หมายเลข 8 นายวัชรพงศ์ ปิโย พรรคโอกาสใหม่
รายชื่อผู้สมัคร สส.เชียงราย เขต 4
ภาพจาก : FB สวท.เชียงราย กรมประชาสัมพันธ์

เขตเลือกตั้งที่ 5 อำเภอเทิง อำเภอพญาเม็งราย อำเภอขุนตาล และอำเภอเชียงของ (เฉพาะตำบล บุญเรือง)

  • หมายเลข 1 นายเทอดชาติ ชัยพงษ์ พรรคเพื่อไทย
  • หมายเลข 2 นายรังสรรค์ วันไชยธนวงศ์ พรรคภูมิใจไทย
  • หมายเลข 3 นายนาวิน วังแปง พรรคประชาชน
  • หมายเลข 4 นายพันธวัช ภูผาพันธกานต์ พรรคพลวัต
  • หมายเลข 5 นายนิกร จันทร์หอม พรรครวมไทยสร้างชาติ
  • หมายเลข 6 นายสุชาติ ผิวแดง พรรคประชาธิปัตย์
รายชื่อผู้สมัคร สส.เชียงราย เขต 5
ภาพจาก : FB สวท.เชียงราย กรมประชาสัมพันธ์

เขตเลือกตั้งที่ 6 อำเภอแม่สาย อำเภอแม่ฟ้าหลวง และอำเภอแม่จัน (เฉพาะตำบลแม่ไร่ ตำบลแม่คำ ตำบลศรีค้ำ และตำบลจอมสวรรค์)

  • หมายเลข 1 นางจุฬาลักษณ์ ขันสุธรรม พรรคประชาชน
  • หมายเลข 2 นายธวัชชัย อภิวงค์ พรรครวมไทยสร้างชาติ
  • หมายเลข 3 นายอนันต์ แพทยานนท์ พรรคพลังประชารัฐ
  • หมายเลข 4 นายชัยยนต์ ศรีสมุทร พรรคเพื่อไทย
  • หมายเลข 5 นางภัทรวัลย์ พลไพบูลย์ พรรคพลวัตร
  • หมายเลข 6 นายกฤษฏ์ชัยณิช วงศ์สมพฤกษ์ พรรคประชาธิปัตย์
  • หมายเลข 7 นางมลธิชา ไชยบาล พรรคกล้าธรรม

รายชื่อผู้สมัคร สส.เชียงราย เขต 6

เขตเลือกตั้งที่ 7 อำเภอแม่จัน (เฉพาะตำบลจันจว้า และตำบลจันจว้าใต้) อำเภอเชียงแสน อำเภอดอยหลวง อำเภอเชียงของ (เฉพาะตำบลครึ่ง ตำบลศรีดอนชัย ตำบลริมโขง ตำบลเวียง ตำบลสถาาน และตำบลห้วยซ้อ) และอำเภอเวียงแก่น

  • หมายเลข 1 ร.ต.อ.ดอน สมควร พรรคประชาธิปัตย์
  • หมายเลข 2 นายสุทัศน์ ยาละ พรรคประชาชน
  • หมายเลข 3 นายเสกสรรค์ เชื้อเมืองพาน พรรคภูมิใจไทย
  • หมายเลข 4 นายบุญเกิด ร่องแก้ว พรรครวมไทยสร้างชาติ
  • หมายเลข 5 นายเสรี วังแง่ พรรคพลวัต
  • หมายเลข 6 นายสุธีระพงษ์ วันไชยธนวงศ์ พรรคกล้าธรรม
  • หมายเลข 7 นางสาวมิรันตี บุญแก้ว พรรคโอกาสใหม่
  • หมายเลข 8 นายสง่า พรมเมือง พรรคเพื่อไทย

รายชื่อผู้สมัคร สส.เชียงราย เขต 6.jp7

อ้างอิงจาก : FB สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงราย, itax, สวท.เชียงราย กรมประชาสัมพันธ์

