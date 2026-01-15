ข่าวข่าวการเมือง

รายชื่อผู้สมัคร สส. พระนครศรีอยุธยา 5 เขต 39 คน เตรียมพร้อมสู่วันเลือกตั้ง 2569

เช็กรายชื่อผู้สมัคร สส.พระนครศรีอยุธยา 5 เขต จำนวน 39 คน เตรียมความพร้อมก่อนวันลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง 1 ก.พ. และ 8 ก.พ. 69

เริ่มนับถอยหลังสู่วันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) แบบแบ่งเขต และการออกเสียงประชามติ ของชาวพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธายา และคนไทยทั่วทั้งประเทศ โดยในวันอาทิตย์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 จะเป็นวันเลือกตั้งล่วงหน้าของผู้ที่ลงทะเบียนเอาไว้ และในวันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 นี้ก็จะถึงคิวของประชาชนทั่วไปจะได้เข้าคูหากาเบอร์ที่ใช่ พรรคที่ชอบ เพื่อเลือกคนดีเข้าสภาและบริหารประเทศ

วันนี้ทีมข่าว เดอะไทยเกอร์ ขอใช้พื้นที่ตรงนี้ในการรวบรวมรายชื่อผู้สมัคร สส.พระนครศรีอยุธยา ทั้ง 5 เขต พร้อมหมายเลขประจำตัวของผู้สมัครแต่ละพรรค เพื่อประกอบการพิจารณาก่อนถึงวันเลือกตั้ง 2569 ประกอบด้วย

เขตเลือกตั้งที่ 1 อ.บางบาล, อ.พระนครศรีอยุธยา

  • เบอร์ 1 นายอัณณพ อารีย์วงศ์สกุล พรรคเพื่อไทย
  • เบอร์ 2 พ.ต.ท.ชำนาญ โตวงษ์ พรรครวมไทยสร้างชาติ
  • เบอร์ 3 นายทวิวงศ์ โตทวิวงศ์ พรรคประชาชน
  • เบอร์ 4 พ.ต.อ.พงศ์พล พงษ์พิลา พรรคเสรีรวมไทย
  • เบอร์ 5 นายชยพัทธ์ รัตนกสิกร พรรคเศรษฐกิจ
  • เบอร์ 6 นายทรงพล สุขสมบูรณ์ พรรคภูมิใจไทย
  • เบอร์ 7 นายวัชรพงศ์ ระดมสิทธิพัฒน์ พรรคประชาธิปัตย์
  • เบอร์ 8 นายปมุข ภาคย์สุภาพ พรรคไทยสร้างไทย

เขตเลือกตั้งที่ 2 อ.ท่าเรือ, อ.นครหลวง, อ.บางปะหัน, อ.บ้านแพรก, อ.มหาราช

  • เบอร์ 1 นายทรงศักดิ์ อยู่ยืน พรรครวมไทยสร้างชาติ
  • เบอร์ 2 นายปัญญา พุกราชวงศ์ พรรคกล้าธรรม
  • เบอร์ 3 นายชริน วงศ์พันธ์เที่ยง พรรคประชาชน
  • เบอร์ 4 นายภาสพล โตหอมบุตร พรรคไทยก้าวใหม่
  • เบอร์ 5 น.ส.ฉวี พงษ์พนัศ พรรคประชาธิปัตย์
  • เบอร์ 6 นายวุฒิพงษ์ พวงทอง พรรคเพื่อไทย
  • เบอร์ 7 นายนพ ชีวานันท์ พรรคภูมิใจไทย
  • เบอร์ 8 น.ส.ธนภรณ์ ผลยาม พรรคพลังประชารัฐ
  • เบอร์ 9 นายปฐมรัตน์ ขวนขวายทรัพย์ พรรคเศรษฐกิจ

เขตเลือกตั้งที่ 3 อ.วังน้อย, อ.ภาชี, อ.อุทัย

  • เบอร์ 1 นายภาคภูมิสุข พวงกูลสมบัติ พรรคเศรษฐกิจ
  • เบอร์ 2 นายวิเชษฐ์ รุญเจริญ พรรครวมไทยสร้างชาติ
  • เบอร์ 3 น.ส.ธนภร โสมทองแดง พรรคเพื่อไทย
  • เบอร์ 4 นายวีระยุทธ ใยวังหน้า พรรคประชาชน
  • เบอร์ 5 น.ส.พิมพฤดา ตันจรารักษ์ พรรคภูมิใจไทย
  • เบอร์ 6 นายเอกราช ใกล้สว่าง พรรคประชาธิปัตย์

เขตเลือกตั้งที่ 4 อ.บางไทร, อ.บางปะอิน

  • เบอร์ 1 น.ส.ณัฐณิชา บุรณศิริ พรรคเพื่อไทย
  • เบอร์ 2 น.ส.เพ็ญศิริรักษ์ ปลื้มสุข พรรคประชาชน
  • เบอร์ 3 นายวีระชัย นาคมาศ พรรคโอกาสใหม่
  • เบอร์ 4 นายคงกฤช รามศักดิ์ พรรคภูมิใจไทย
  • เบอร์ 5 นายปวริศฐ์ ปิยศรีขจรศิริ พรรครวมไทยสร้างชาติ
  • เบอร์ 6 นายนพดล อมรเวช พรรคพลังประชารัฐ
  • เบอร์ 7 นายสฤษดิ์ เอี่ยมศิริ พรรคเศรษฐกิจ
  • เบอร์ 8 นายเกรียงไกร จู้ทิ่น พรรคประชาธิปัตย์

เขตเลือกตั้งที่ 5 อ.บางซ้าย, อ.ผักไห่, อ.ลาดบัวหลวง, อ.เสนา

  • เบอร์ 1 นายเอกธำรง ธนะเมธีวิทย์ พรรคประชาธิปัตย์
  • เบอร์ 2 น.ส.ฐิติฉัตร รูปสว่างกุลพงศ์ พรรครวมไทยสร้างชาติ
  • เบอร์ 3 นายสมชัย นันทาภิรัตน์ พรรคกล้าธรรม
  • เบอร์ 4 น.ส.ภิญญาพัชญ์ ภิญเดช เสน่ห์สังคม พรรคประชาชน
  • เบอร์ 5 นายเสรภณ การสมพรต พรรคไทยสร้างไทย
  • เบอร์ 6 นายจิรทัศ ไกรเดชา พรรคเพื่อไทย
  • เบอร์ 7 นายปะดิธ สังขจาย พรรคภูมิใจไทย
  • เบอร์ 8 นายธนฤกษ์ โคตรประทุม พรรคเศรษฐกิจ

ช่องทางตรวจสอบสิทธิเลือกตั้ง 2569 แบบออนไลน์

เพื่อความสะดวกรวดเร็ว ประชาชนสามารถตรวจสอบรายชื่อและลำดับที่ของตนเองได้ง่ายๆ เพียงกรอกเลขบัตรประชาชน 13 หลัก ผ่านระบบของเว็บไซต์กรมการปกครอง

หลักฐานที่ต้องใช้แสดงตัวตนในวันเลือกตั้ง 2569

  1. บัตรประจำตัวประชาชน (สามารถใช้บัตรที่หมดอายุแล้วได้)
  2. บัตรหรือเอกสารหลักฐานอื่นที่ทางราชการออกให้ ที่มีรูปถ่ายและเลขประจำตัวประชาชน (ต้องยังไม่หมดอายุ) เช่น ใบขับขี่ หรือ พาสปอร์ต
  3. หลักฐานอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านแอปพลิเคชันของรัฐ เช่น แอปฯ ThaID (บัตรประชาชนดิจิทัล), แอปฯ DLT QR LICENCE (ใบขับขี่ดิจิทัล) หรือแอปฯ บัตรคนพิการ

อ้างอิงจาก : สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยยา

