รายชื่อผู้สมัคร สส. พระนครศรีอยุธยา 5 เขต 39 คน เตรียมพร้อมสู่วันเลือกตั้ง 2569
เช็กรายชื่อผู้สมัคร สส.พระนครศรีอยุธยา 5 เขต จำนวน 39 คน เตรียมความพร้อมก่อนวันลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง 1 ก.พ. และ 8 ก.พ. 69
เริ่มนับถอยหลังสู่วันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) แบบแบ่งเขต และการออกเสียงประชามติ ของชาวพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธายา และคนไทยทั่วทั้งประเทศ โดยในวันอาทิตย์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 จะเป็นวันเลือกตั้งล่วงหน้าของผู้ที่ลงทะเบียนเอาไว้ และในวันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 นี้ก็จะถึงคิวของประชาชนทั่วไปจะได้เข้าคูหากาเบอร์ที่ใช่ พรรคที่ชอบ เพื่อเลือกคนดีเข้าสภาและบริหารประเทศ
วันนี้ทีมข่าว เดอะไทยเกอร์ ขอใช้พื้นที่ตรงนี้ในการรวบรวมรายชื่อผู้สมัคร สส.พระนครศรีอยุธยา ทั้ง 5 เขต พร้อมหมายเลขประจำตัวของผู้สมัครแต่ละพรรค เพื่อประกอบการพิจารณาก่อนถึงวันเลือกตั้ง 2569 ประกอบด้วย
เขตเลือกตั้งที่ 1 อ.บางบาล, อ.พระนครศรีอยุธยา
- เบอร์ 1 นายอัณณพ อารีย์วงศ์สกุล พรรคเพื่อไทย
- เบอร์ 2 พ.ต.ท.ชำนาญ โตวงษ์ พรรครวมไทยสร้างชาติ
- เบอร์ 3 นายทวิวงศ์ โตทวิวงศ์ พรรคประชาชน
- เบอร์ 4 พ.ต.อ.พงศ์พล พงษ์พิลา พรรคเสรีรวมไทย
- เบอร์ 5 นายชยพัทธ์ รัตนกสิกร พรรคเศรษฐกิจ
- เบอร์ 6 นายทรงพล สุขสมบูรณ์ พรรคภูมิใจไทย
- เบอร์ 7 นายวัชรพงศ์ ระดมสิทธิพัฒน์ พรรคประชาธิปัตย์
- เบอร์ 8 นายปมุข ภาคย์สุภาพ พรรคไทยสร้างไทย
เขตเลือกตั้งที่ 2 อ.ท่าเรือ, อ.นครหลวง, อ.บางปะหัน, อ.บ้านแพรก, อ.มหาราช
- เบอร์ 1 นายทรงศักดิ์ อยู่ยืน พรรครวมไทยสร้างชาติ
- เบอร์ 2 นายปัญญา พุกราชวงศ์ พรรคกล้าธรรม
- เบอร์ 3 นายชริน วงศ์พันธ์เที่ยง พรรคประชาชน
- เบอร์ 4 นายภาสพล โตหอมบุตร พรรคไทยก้าวใหม่
- เบอร์ 5 น.ส.ฉวี พงษ์พนัศ พรรคประชาธิปัตย์
- เบอร์ 6 นายวุฒิพงษ์ พวงทอง พรรคเพื่อไทย
- เบอร์ 7 นายนพ ชีวานันท์ พรรคภูมิใจไทย
- เบอร์ 8 น.ส.ธนภรณ์ ผลยาม พรรคพลังประชารัฐ
- เบอร์ 9 นายปฐมรัตน์ ขวนขวายทรัพย์ พรรคเศรษฐกิจ
เขตเลือกตั้งที่ 3 อ.วังน้อย, อ.ภาชี, อ.อุทัย
- เบอร์ 1 นายภาคภูมิสุข พวงกูลสมบัติ พรรคเศรษฐกิจ
- เบอร์ 2 นายวิเชษฐ์ รุญเจริญ พรรครวมไทยสร้างชาติ
- เบอร์ 3 น.ส.ธนภร โสมทองแดง พรรคเพื่อไทย
- เบอร์ 4 นายวีระยุทธ ใยวังหน้า พรรคประชาชน
- เบอร์ 5 น.ส.พิมพฤดา ตันจรารักษ์ พรรคภูมิใจไทย
- เบอร์ 6 นายเอกราช ใกล้สว่าง พรรคประชาธิปัตย์
เขตเลือกตั้งที่ 4 อ.บางไทร, อ.บางปะอิน
- เบอร์ 1 น.ส.ณัฐณิชา บุรณศิริ พรรคเพื่อไทย
- เบอร์ 2 น.ส.เพ็ญศิริรักษ์ ปลื้มสุข พรรคประชาชน
- เบอร์ 3 นายวีระชัย นาคมาศ พรรคโอกาสใหม่
- เบอร์ 4 นายคงกฤช รามศักดิ์ พรรคภูมิใจไทย
- เบอร์ 5 นายปวริศฐ์ ปิยศรีขจรศิริ พรรครวมไทยสร้างชาติ
- เบอร์ 6 นายนพดล อมรเวช พรรคพลังประชารัฐ
- เบอร์ 7 นายสฤษดิ์ เอี่ยมศิริ พรรคเศรษฐกิจ
- เบอร์ 8 นายเกรียงไกร จู้ทิ่น พรรคประชาธิปัตย์
เขตเลือกตั้งที่ 5 อ.บางซ้าย, อ.ผักไห่, อ.ลาดบัวหลวง, อ.เสนา
- เบอร์ 1 นายเอกธำรง ธนะเมธีวิทย์ พรรคประชาธิปัตย์
- เบอร์ 2 น.ส.ฐิติฉัตร รูปสว่างกุลพงศ์ พรรครวมไทยสร้างชาติ
- เบอร์ 3 นายสมชัย นันทาภิรัตน์ พรรคกล้าธรรม
- เบอร์ 4 น.ส.ภิญญาพัชญ์ ภิญเดช เสน่ห์สังคม พรรคประชาชน
- เบอร์ 5 นายเสรภณ การสมพรต พรรคไทยสร้างไทย
- เบอร์ 6 นายจิรทัศ ไกรเดชา พรรคเพื่อไทย
- เบอร์ 7 นายปะดิธ สังขจาย พรรคภูมิใจไทย
- เบอร์ 8 นายธนฤกษ์ โคตรประทุม พรรคเศรษฐกิจ
ช่องทางตรวจสอบสิทธิเลือกตั้ง 2569 แบบออนไลน์
เพื่อความสะดวกรวดเร็ว ประชาชนสามารถตรวจสอบรายชื่อและลำดับที่ของตนเองได้ง่ายๆ เพียงกรอกเลขบัตรประชาชน 13 หลัก ผ่านระบบของเว็บไซต์กรมการปกครอง
- ตรวจสอบสิทธิเลือกตั้ง สส. ได้ที่ลิงก์ https://boraservices.bora.dopa.go.th/election/enqelection/
- ตรวจสอบสิทธิออกเสียงประชามติ ได้ที่ลิงก์ https://boraservices.bora.dopa.go.th/election/enqelectionpm/
หลักฐานที่ต้องใช้แสดงตัวตนในวันเลือกตั้ง 2569
- บัตรประจำตัวประชาชน (สามารถใช้บัตรที่หมดอายุแล้วได้)
- บัตรหรือเอกสารหลักฐานอื่นที่ทางราชการออกให้ ที่มีรูปถ่ายและเลขประจำตัวประชาชน (ต้องยังไม่หมดอายุ) เช่น ใบขับขี่ หรือ พาสปอร์ต
- หลักฐานอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านแอปพลิเคชันของรัฐ เช่น แอปฯ ThaID (บัตรประชาชนดิจิทัล), แอปฯ DLT QR LICENCE (ใบขับขี่ดิจิทัล) หรือแอปฯ บัตรคนพิการ
อ้างอิงจาก : สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยยา
