“ทราย สก๊อต” ยันออกจากตระกูลเดิม เปลี่ยนนามสกุลใหม่ เป็น “ทราย สมุทร”

“ทราย สก๊อต” เปิดใจหลังจบ โหนกระแส ยืนยัน ออกจากตระกูลเดิม เปลี่ยนนามสกุลใหม่ เป็น “ทราย สมุทร”
หลังจากที่รายการ “โหนกระแส” ออกอากาศ ทราย สก๊อต ได้เปิดเผยประเด็นคลิปเสียงที่เจ้าตัวได้ปล่อยออกมาก่อนหน้านี้ พร้อมทั้งจะมีการดำเนินการทางกฎหมายอย่างไรกับพี่ชายว่า “ดูก่อนว่าจบอย่างไร แต่ทรายรู้สึกว่าคลิปที่ทรายปล่อยเป็นแค่ 4 นาที คลิปจริงมัน 20 นาที” ผู้สื่อข่าวถามต่อว่าจะมีการปล่อยคลิปเสียงออกสู่สาธารณะหรือรอเงื่อนไขใด ๆ อีกหรือไม่ ทราย สก๊อต กล่าวว่า “ยังตอบไม่ได้ตอนนี้ ขอดูความรู้สึกก่อน”
ทราย สก๊อต กล่าวต่อว่า “มีคลิปเสียงคนอื่นด้วย พี่ชายไม่ใช่คนเดียวที่กดดันหรือข่มขู่เราในครอบครัว กว่าที่ทรายจะต้องมาถึงจุดนี้มีญาติ ๆ ป้า ๆ น้า ๆ คนอื่นด้วยที่กดดันเรา ทุกอย่างบางทีมันเกี่ยวกับเรื่องทรัพย์สิน สำหรับพวกเขานะครับ”
ทราย สก๊อต เผยถึงเรื่องของการปรึกษาทนายเกี่ยวกับคดีความว่า “บางทีทรายมองว่าการใช้กฎหมายในการข่มขู่คนอื่น เป็นเครื่องมือของคนที่ไม่ได้แข็งแรงจริง แล้วก็ไม่สามารถยืนด้วยความจริงที่ถูกต้อง ถ้าคิดว่าเขาเป็นคนที่จริงใจจริง ๆ สามารถคุยได้นอกรอบ แต่ถ้าเกิดเขาจะเล่นกฎหมายแบบนี้ เหมือนใช้กฎหมายกดดันคนอื่น ก็แสดงให้สาธารณชนเห็นว่าเขาใช้เครื่องมือเพื่อจะข่มขู่แล้วก็ทำลายทรายต่อ”
“รู้แล้วว่าความลับที่เราเก็บไว้เพื่อจะปกป้องครอบครัว เขาไม่ได้มีเจตนาที่จะปกป้องเราเลย พี่ชายเองก็เป็นหนึ่งในคนที่ช่วยแม่ฟ้องคดี รู้สึกแล้วว่าถ้าเกิดเขาจะฆ่าเราทิ้งเขาก็ฆ่าได้ในความรู้สึกของเรา ซึ่งในวันที่ทุก ๆ อย่างที่เขาทำมาการข่มขืนคนก็คือฆ่าคนทิ้งแล้ว” ทราย สก๊อต กล่าว
นอกจากนี้ ทราย สก๊อต ยังได้ยืนยันกับสื่อต่อประเด็นเรื่องการออกจากตระกูลพร้อมกับเปลี่ยนนามสกุลว่า “สมุทร” โดยเผยว่า “ทราย สมุทร” เป็นชื่อที่ดี ส่วนนามสกุลเดิม (สก๊อต) จะไม่ใช้แล้วเนื่องจาก “เพราะพ่อผมเป็นคนที่ไม่ใช่พ่อคน แล้วนามสกุลนี้ผมไม่อยากเกี่ยวข้องกับเขา”
