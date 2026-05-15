ประวัติ อนุชา บูรพชัยศรี ชิงเก้าอี้ผู้ว่าฯ กทม. 2569 ประชาธิปัตย์ส่ง
ประชาธิปัตย์เคาะ อนุชา บูรพชัยศรี ชิงเก้าอี้ผู้ว่าฯ กทม. เตรียมเปิดตัวทางการบ่ายพรุ่งนี้
พรรคประชาธิปัตย์สรุปตัวบุคคลที่จะส่งลงชิงตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเรียบร้อยแล้ว ตัดสินใจเลือก นายอนุชา บูรพชัยศรี อดีตโฆษกรัฐบาลยุคพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เข้าชิงชัยในศึกเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานคร 2569 พร้อมนัดเปิดตัวอย่างเป็นทางการในวันที่ 16 พฤษภาคม 2569 เวลา 14.00 น. ณ ที่ทำการพรรค
อนหน้านี้พรรคประชาธิปัตย์พยายามทาบทามบุคคลภายนอกหลายรายที่มีศักยภาพพอจะแข่งขันกับนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าฯ กทม. คนปัจจุบัน แต่ได้รับการปฏิเสธเนื่องจากหลายฝ่ายประเมินว่าการเอาชนะนายชัชชาติทำได้ยาก ขณะที่บางส่วนสนใจลงสมัครแต่ติดเงื่อนไขสัญญากับที่ทำงานเดิม
หนึ่งในตัวเต็งที่ได้รับความสนใจคือ นายพิเชษฐ ฤกษ์ปรีชา หรือ ดร.อ๋อง อดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหาร LINE ประเทศไทย ซึ่งมีคุณสมบัติตรงตามที่นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรค และนายสกลธี ภัททิยกุล รองหัวหน้าพรรคตั้งเป้าไว้ ทั้งเรื่องอายุที่ไม่ถึง 60 ปี มีความเชี่ยวชาญด้านไอที และเคยทำงานร่วมกับนายอภิรักษ์ โกษะโยธิน อดีตผู้ว่าฯ กทม. มาก่อน แต่สุดท้ายนายพิเชษฐไม่สามารถลงสมัครได้เนื่องจากติดเงื่อนไขสัญญากับบริษัทต้นสังกัด
เหตุผลที่พรรคเลือก อนุชา บูรพชัยศรี พรรคประชาธิปัตย์จึงตัดสินใจส่งนายอนุชาลงสมัครแทน แม้จะเป็นนักการเมืองหน้าเดิมแต่มีประสบการณ์การทำงานที่หลากหลาย ดังนี้
-
เคยเป็น อดีต สส. กทม. เขตคลองเตย ถึง 2 สมัย
-
เคยทำหน้าที่โฆษกรัฐบาลในสมัยพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
-
มีความคุ้นเคยกับพื้นที่ กทม. และการทำงานร่วมกับภาครัฐ
พรรคคาดหวังว่าการส่งนายอนุชาจะช่วยดึงคะแนนเสียงและเพิ่มจำนวนสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (สก.) ให้ได้มากกว่าการเลือกตั้งปี 2565 ที่เคยทำไว้ 9 ที่นั่ง
ประวัติ เสี่ยเจมส์ อนุชา บูรพชัยศรี วิศวกร นักธุรกิจ โฆษกรัฐบาล ตัวเต็งผู้ว่าฯ กทม.
อนุชา บูรพชัยศรี ชื่อเล่น “เจมส์” เกิดวันที่ 23 มกราคม 2510 ปัจจุบันอายุ 59 ปี สมรสกับนางสุดารัตน์ บูรพชัยศรี ซึ่งเป็นธิดาของร้อยเอกกฤษฎา อรุณวงษ์ ณ อยุธยา อดีตผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มีบุตรสาวหนึ่งคนชื่อ ณัฐณิชา
เรียนมัธยมต้นที่โรงเรียนอัสสัมชัญ รุ่นเดียวกับอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีคนปัจจุบัน ก่อนไปต่อมัธยมปลายที่ Sacred Heart College ประเทศออสเตรเลีย
จากนั้นจบปริญญาตรีเกียรตินิยม สาขาวิศวกรรมเครื่องกล จากมหาวิทยาลัยอเดเลด ออสเตรเลีย ตามด้วยปริญญาโทดีเด่น สาขาพลังงานและการเผาไหม้ จากมหาวิทยาลัยลีดส์ อังกฤษ และปริญญาโทอีกใบด้านการเงินและการตลาด จากสถาบันศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รวมปริญญาโท 2 ใบจาก 2 ประเทศ นอกจากนี้ยังจบหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 63 อีกด้วย
ก่อนเข้าสู่การเมือง อนุชาดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ บริษัท เมโทรเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมชีนเนอรี่ จำกัด ผู้ประกอบธุรกิจเครื่องจักรกลหนักสำหรับงานก่อสร้าง ทำงานในภาคเอกชนมากกว่า 20 ปี ก่อนตัดสินใจเข้าสู่ถนนการเมืองในปี 2550
เส้นทางการเมือง จากประชาธิปัตย์ ผ่านสี่พรรค สู่ผู้ว่าฯ กทม.
ได้รับเลือกเป็น ส.ส. กทม. ครั้งแรกในการเลือกตั้งวันที่ 23 ธันวาคม 2550 แบบยกทีมร่วมกับกรณ์ จาติกวณิช และสมเกียรติ ฉันทวานิช สังกัดพรรคประชาธิปัตย์ และได้รับเลือกตั้งเป็นสมัยที่สองในปี 2554 ระหว่างนั้นเขายังดำรงตำแหน่งรองโฆษกด้านเศรษฐกิจและผู้ช่วยเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ด้วย
ในการเลือกตั้งปี 2562 ลงสมัคร ส.ส. เขต 4 คลองเตย-วัฒนา ในนามพรรคประชาธิปัตย์ แต่พลาดท่าไม่ได้รับเลือกตั้ง จึงตัดสินใจลาออกจากตำแหน่งรองเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์
หลังจากนั้นเขาหันมาช่วยงานเพื่อนสนิท โดยรับตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ พรรคพลังประชารัฐ
จุดเปลี่ยนสำคัญมาถึงในปี 2563 เมื่อ ครม. มีมติแต่งตั้งเขาเป็นโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ก่อนจะขยับขึ้นเป็นรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง และกลับมารับตำแหน่งโฆษกรัฐบาลอีกครั้งในปี 2565 รวมดำรงตำแหน่งโฆษกรัฐบาล 2 รอบ
หลังยุครัฐบาลประยุทธ์ อนุชาย้ายไปสังกัดพรรครวมไทยสร้างชาติ ดำรงตำแหน่งรองหัวหน้าพรรค และได้รับเลือกเป็น ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อในการเลือกตั้งปี 2566
ต่อมาในการเลือกตั้งปี 2569 ย้ายไปสังกัดพรรคภูมิใจไทย กับกลุ่มของนายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ ลงสมัครบัญชีรายชื่อแต่ไม่ได้รับเลือก
กระทั่งวันที่ 12 พฤษภาคม 2569 อนุชาเปิดเผยว่าได้ลาออกจากพรรคภูมิใจไทยแล้วเมื่อปลายสัปดาห์ก่อน และยอมรับว่าอาจมาร่วมงานกับพรรคประชาธิปัตย์ โดยปรากฏตัวในงาน AI Demo Day ของพรรคประชาธิปัตย์ที่โรงงานยาสูบ
กลับบ้านหลังเดิม ตามรอยพ่อตา
วันที่ 15 พฤษภาคม 2569 คณะกรรมการสรรหาของพรรคประชาธิปัตย์คัดเลือกอนุชาอย่างเป็นทางการให้ลงชิงเก้าอี้ผู้ว่าฯ กทม. เพื่อท้าชิงกับชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าฯ กทม. คนปัจจุบัน
การลงสมัครครั้งนี้มีมิติที่น่าสนใจ เพราะภรรยาของเขาคือลูกสาวของ ร.อ.กฤษฎา อรุณวงษ์ ณ อยุธยา อดีตผู้ว่าฯ กทม. ทำให้สื่อหลายสำนักตั้งหัวข้อว่า “ตามรอยพ่อตา”
ด้านฐานะการเงิน ทรัพย์สินที่แจ้งต่อ ป.ป.ช. ณ ขณะเข้ารับตำแหน่งโฆษกรัฐบาลในปี 2563 อยู่ที่ 552.2 ล้านบาท มีที่ดินรวม 1,284 ไร่
เส้นทาง 18 ปีในการเมืองของ “เสี่ยเจมส์” ผ่านมาแล้ว 4 พรรค ทั้งประชาธิปัตย์ รวมไทยสร้างชาติ ภูมิใจไทย และวนกลับมาที่ประชาธิปัตย์อีกครั้ง คำถามที่กรุงเทพฯ จะตอบในวันที่ 28 มิถุนายน 2569 นี้คือ ประสบการณ์และชื่อเสียงที่สะสมมาตลอดเส้นทางนั้น จะเพียงพอให้ท้าทายชัชชาติได้สำเร็จหรือไม่
