รายชื่อผู้สมัคร ส.ส. ชุมพร เช็กเบอร์-พรรค ทั้ง 3 เขต : เลือกตั้ง 2569
รายชื่อผู้สมัคร ส.ส. แบบแบ่งเขต จ.ชุมพร พร้อมเบอร์แต่ละพรรคทั้ง 3 เขต เลือกตั้ง 69 วันที่ 1 และ 8 ก.พ.นี้ เช็กสิทธิผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่นี่
อย่างที่ทราบว่าการเลือกตั้ง 2569 จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 ซึ่งเป็นการเลือกตั้งแบบบัตร 2 ใบ เพื่อเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) รวม 500 คน แบ่งเป็นการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 400 คน และ แบบบัญชีรายชื่อ 100 คน
สำหรับ จ.ชุมพร มีเขตเลือกตั้งทั้งหมด 3 เขต มีผู้สมัคร สส. แบบแบ่งเขตรวมทั้งหมด 30 คน ดังนี้
เขตเลือกตั้งที่ 1
อ.เมืองชุมพร (ยกเว้น ต.วังใหม่ ต.บ้านนา ต.หาดพันไกร ต.บางลึก และ ต.ถ้ำสิงห์), อ.สวี (ยกเว้น ต.เขาทะลุ และ ต.เขาค่าย)
- เบอร์ 1 : นาย ชวลิต อาจหาญ พรรคพลังประชารัฐ
- เบอร์ 2 : พันตำรวจเอก สิทธิพร พุ่มพะเนิน พรรคเพื่อไทย
- เบอร์ 3 : นางสาว ชุติมา ชุมขุน พรรคประชาชน
- เบอร์ 4 : นาย วิชัย สุดสวาสดิ์ พรรคภูมิใจไทย
- เบอร์ 5 : นางสาว หนึ่งฤทัย พันกุ่ม พรรคกรีน
- เบอร์ 6 : นาย สุรชัย แดงละอุ่น พรรคประชาธิปัตย์
- เบอร์ 7 : นาย ชัย กายศิหัตถาคุณ พรรคประชากรไทย
เขตเลือกตั้งที่ 2
อ.เมืองชุมพร (เฉพาะ ต.วังใหม่ ต.บ้านนา ต.หาดพันไกร ต.บางลึก และ ต.ถ้ำสิงห์), อ.ท่าแซะ, อ.ปะทิว
- เบอร์ 1 : นาย ธน บุญเกิด พรรคเสรีรวมไทย
- เบอร์ 2 : นางสาว รุจินาถ ศรีสุวรรณ พรรคเพื่อไทย
- เบอร์ 3 : นางสาว จินดารัตน์ ชูคง พรรคประชาชน
- เบอร์ 4 : นาย กิตติศักดิ์ พรหมรัตน์ พรรคภูมิใจไทย
- เบอร์ 5 : นาย สราวุธ อ่อนละมัย พรรคประชาธิปัตย์
- เบอร์ 6 : นาย สันต์ แซ่ตั้ง พรรคกล้าธรรม
- เบอร์ 7 : นาย สมมิตร ทองเหลือ พรรคโอกาสใหม่
เขตเลือกตั้งที่ 3
อ.สวี (เฉพาะ ต.เขาทะลุ และ ต.เขาค่าย), อ.หลังสวน, อ.ละแม, อ.พะโต๊ะ, อ.ทุ่งตะโก
- เบอร์ 1 : นาย สันต์ ฉิมหาด พรรคโอกาสใหม่
- เบอร์ 2 : นาย ไตรฤกษ์ มือสันทัด พรรคเพื่อไทย
- เบอร์ 3 : นาย ชุตินันท์ คงท่าเรือ พรรคประชาชน
- เบอร์ 4 : นาย สุพล จุลใส พรรคภูมิใจไทย
- เบอร์ 5 : นาย มีศักดิ์ ภักดีคง พรรคประชาธิปัตย์
- เบอร์ 6 : นาย สมบัติ ทองหัตถา พรรคเศรษฐกิจ
สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) และการออกเสียงประชามติ จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 17.00 น. โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง เขตเลือกตั้ง และหน่วยลงคะแนนได้ง่าย ๆ ผ่านระบบออนไลน์ของกรมการปกครองได้จากลิงก์ด้านล่างนี้
ทั้งนี้ สำหรับประชาชนที่ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า, นอกเขตเลือกตั้ง และนอกราชอาณาจักร จะต้องใช้สิทธิในวันที่อาทิตย์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 17.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่เลือกไปใช้สิทธิ
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- รายชื่อผู้สมัคร ส.ส. สุราษฎร์ธานี เช็กเบอร์-พรรค ทั้ง 7 เขต : เลือกตั้ง 2569
- วิธีเช็กสิทธิเลือกตั้ง-ประชามติออนไลน์ 8 ก.พ. 69 กรอกเลขบัตรฯ รู้ผลทันที
- “ธนาธร” ลุยตราดช่วยพรรคส้มหาเสียง ลั่นเลือกตั้ง 2569 ลุ้นแค่ 2 พรรค
ติดตาม The Thaiger บน Google News: