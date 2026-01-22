ข่าวการเมือง

รายชื่อผู้สมัคร ส.ส. ภูเก็ต เช็กเบอร์-พรรค 3 เขต : เลือกตั้ง 2569

เผยแพร่: 22 ม.ค. 2569 18:00 น.| อัปเดต: 22 ม.ค. 2569 15:02 น.
55

รายชื่อผู้สมัคร ส.ส. แบบแบ่งเขต จ.ภูเก็ต พร้อมเบอร์แต่ละพรรคทั้ง 3 เขต เลือกตั้ง 69 วันที่ 1 และ 8 ก.พ.นี้ เช็กสิทธิผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่นี่

อย่างที่ทราบว่าการเลือกตั้ง 2569 จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 ซึ่งเป็นการเลือกตั้งแบบบัตร 2 ใบ เพื่อเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) รวม 500 คน แบ่งเป็นการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 400 คน และ แบบบัญชีรายชื่อ 100 คน

สำหรับ จ.ภูเก็ต มีเขตเลือกตั้งทั้งหมด 3 เขต มีผู้สมัคร สส. แบบแบ่งเขตรวมทั้งหมด 20 คน ดังนี้

เขตเลือกตั้งที่ 1

อ.เมืองภูเก็ต (เฉพาะ ต.ตลาดใหญ่ ต.ตลาดเหนือ ต.รัษฎา และ ต.เกาะแก้ว)

  • เบอร์ 1 : นาย สรนันท์ เสน่ห์ พรรคเพื่อไทย
  • เบอร์ 2 : นาย ศุภชัย ศรีสวัสดิ์ พรรคเศรษฐกิจ
  • เบอร์ 3 : ว่าที่ร้อยตรี สมชาติ เตชถาวรเจริญ พรรคประชาชน
  • เบอร์ 4 : นางสาว พลอยทะเล ลักษมีแสงจันทร์ พรรคภูมิใจไทย
  • เบอร์ 5 : นาย ทิวัตถ์ สีดอกบวบ พรรคกล้าธรรม
  • เบอร์ 6 : นาย บุญศุภภะ ตัณฑัยย์ พรรคประชาธิปัตย์
  • เบอร์ 7 : นาย วงพงศ์ ยูระหมาน พรรคพลังประชารัฐ

เขตเลือกตั้งที่ 2

อ.เมืองภูเก็ต (ยกเว้น ต.ตลาดใหญ่ ต.ตลาดเหนือ ต.รัษฎา และ ต.เกาะแก้ว), อ.กะทู้ (ยกเว้น ต.กะทู้)

  • เบอร์ 1 : นาย ชลสิทธิ แก้วยะรัตน์ พรรคกล้าธรรม
  • เบอร์ 2 : นาย อินทร์ เพชรหิน พรรคเศรษฐกิจ
  • เบอร์ 3 : นาย ษณกร กี่สิ้น พรรคภูมิใจไทย
  • เบอร์ 4 : นาง ณัฐพร ผาณิตพิเชฐวงศ์ พรรคเพื่อไทย
  • เบอร์ 5 : นาย สมชาติ สมนาม พรรคประชาธิปัตย์
  • เบอร์ 6 : นาย เฉลิมพงศ์ แสงดี พรรคประชาชน

เขตเลือกตั้งที่ 3

อ.ถลาง, อ.กะทู้ (เฉพาะ ต.กะทู้)

  • เบอร์ 1 : นาย ศักดิ์ชาย เชาวน์ไวย พรรคเพื่อไทย
  • เบอร์ 2 : นาย ฐิติกันต์ ฐิติพฤฒิกุล พรรคประชาชน
  • เบอร์ 3 : นางสาว อรทัย เกิดทรัพย์ พรรคกล้าธรรม
  • เบอร์ 4 : นาย วิวัฒน์ จินดาพล พรรคภูมิใจไทย
  • เบอร์ 5 : นางสาว สิริเกศ ฉั่วสกุล พรรคประชาธิปัตย์
  • เบอร์ 6 : ดาบตำรวจ เดชาวัตร อุ่นสอน พรรคเศรษฐกิจ
  • เบอร์ 7 : นาย เกษม กาหรีมการ พรรคไทยภักดี

สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) และการออกเสียงประชามติ จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 17.00 น. โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง เขตเลือกตั้ง และหน่วยลงคะแนนได้ง่าย ๆ ผ่านระบบออนไลน์ของกรมการปกครองได้จากลิงก์ด้านล่างนี้

  • ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) >> คลิก
  • รายละเอียดผู้มีสิทธิออกเสียงประชามติ >> คลิก

ทั้งนี้ สำหรับประชาชนที่ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า, นอกเขตเลือกตั้ง และนอกราชอาณาจักร จะต้องใช้สิทธิในวันที่อาทิตย์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 17.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่เลือกไปใช้สิทธิ

