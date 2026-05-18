คนขับรถไฟสารภาพเสพยาบ้า-กัญชาครั้งละหลายเม็ด เสพครั้งสุดท้าย 10 วันก่อน

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 18 พ.ค. 2569 14:15 น.| อัปเดต: 18 พ.ค. 2569 14:15 น.
คนขับรถไฟสารภาพเสพยาบ้า-กัญชาครั้งละหลายเม็ด เสพครั้งสุดท้าย 10 วันก่อน ตำรวจไม่ปักใจเชื่อ ขณะที่คนขับรถไฟกับคนโบกธงให้การสวนทางกัน

จากกรณีเหตุรถไฟชนรถประจำทาง รถยนต์ และรถจักรยานยนต์ ใต้สถานีรถไฟแอร์พอร์ตเรลลิ้งค์มักกะสัน ทำให้เกิดไฟลุกไหม้ ถ.อโศกดินแดง แยกพระราม 9 – แยกอโศกเพชร เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต 8 ศพ บาดเจ็บกว่า 30 ราย ซึ่งในเวลาต่อมาเจ้าหน้าที่ ตรวจพบการใช้สารเสพติดในปัสสาวะของพนักงานขับรถไฟคนดังกล่าวนั้น

พล.ต.ต.วรศักดิ์ พิสิษฐบรรณกร ผบก.น.1 เปิดเผยหลังประชุมคดีรถไฟชนรถเมล์ว่า ที่ประชุมตั้งคณะทำงานสอบสวนสืบสวนแบ่งหน้าที่การทำงานกัน เบื้องต้นแจ้งข้อกล่าวหากับคนขับรถเมล์แล้ว ในความผิดฐานขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย บาดเจ็บ บาดเจ็บสาหัส และทรัพย์สินผู้อื่นเสียหาย

ส่วนคนขับรถไฟและคนโบกธงให้สัญญาณ แจ้งข้อหากระทำการประมาทเป็นเหตุใดผู้อื่นถึงแก่ความตาย บาดเจ็บ-บาดเจ็บสาหัส ซึ่งคนขับรถไฟกับคนโบกธงให้สัญญาณให้การขัดแย้งกัน คนโบกธงให้สัญญาณยืนยันว่ามีการโบกธงให้สัญญาณแล้ว แต่คนขับรถไฟให้การว่าคนโบกธงไม่ได้ให้สัญญาณ ถือว่าเป็นสิทธิ์ของผู้ต้องหา

หลังจากนี้คณะทำงานจะแบ่งความรับผิดชอบกัน โดยจะตรวจสอบทุกจุดตัดแยกที่รถไฟขบวนดังกล่าววิ่งผ่าน เพื่อตรวจสอบว่ามีการใช้ความเร็วขณะผ่านแยกกี่กิโลเมตรต่อชั่วโมง รวมทั้งตรวจสอบว่าคนโบกธงให้สัญญาณในแต่ละจุดตัดแยก มีการให้สัญญาณชัดเจนหรือไม่ ตอนนี้ทางคณะทำงานส่งหนังสือไปที่ผู้ว่าการการรถไฟแห่ประเทศไทย เพื่อขอเข้าไปจำลองเหตุการณ์ เพื่อดูมุมมองการขับรถ ก่อนจะเรียกผู้เชี่ยวชาญมาให้ข้อมูล และขอเอกสารจากกล่องดำ พร้อมทั้งเรียกนิติกรของการรถไฟมาสอบถามว่า ใช้ระเบียบหรือมาตรฐานอะไรในการออกระเบียบการเดินรถ อนุญาตให้บุคคลขับรถไฟเนื่องจากขณะนี้ยังไม่มีพนักงานคนขับรถไฟคนใดมีใบอนุญาตขับขี่

“คนขับรถไฟอ้างว่าเสพยาบ้าและกัญชาเป็นประจำ ครั้งละหลายเม็ด เสพครั้งล่าสุด 10 วันก่อนเกิดเหตุ แต่ตำรวจยังไม่ปักใจเชื่อ แล้วจากการตรวจสอบประวัติพบว่า ผู้ต้องหาเคยถูกดำเนินคดีเสพยาเสพติดเมื่อปี 2562 ในพื้นที่ สภ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช” พล.ต.ต.วรศักดิ์กล่าว

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

