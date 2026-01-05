ข่าวการเมือง

ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า 2569 ไม่ทัน ทําอย่างไร ถ้ายังไม่อยากเสียสิทธิ

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 05 ม.ค. 2569 09:38 น.| อัปเดต: 05 ม.ค. 2569 09:42 น.
ภาพแสดงการลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า 2569 ที่ปิดรับในวันที่ 5 มกราคม

ระบบปิดรับ 5 ม.ค. ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า 2569 ถ้าพลาดแล้วไม่ต้องตกใจ ยังมีสิทธิเลือกตั้งวันจริง 8 ก.พ. หรือถ้าไปไม่ได้ต้องรีบ “แจ้งเหตุ” รักษาสิทธิการเมืองด่วน

พลาดลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า ชีวิตยังไม่จบ! สำหรับใครที่กดเข้าเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันเพื่อ ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า 2569 ไม่ทันเส้นตายวันที่ 5 มกราคม 2569 ส่งผลให้ท่านหมดสิทธิไปหย่อนบัตรในวันเลือกตั้งล่วงหน้า (1 กุมภาพันธ์) ทันที แต่ไม่ต้องกังวลใจไป เพราะสิทธิเลือกตั้งของท่านยังไม่หายไปไหน เพียงแต่ท่านต้องปรับแผนการใช้สิทธิใหม่ ดังนี้

ทางเลือกที่ 1: ไปใช้สิทธิใน “วันเลือกตั้งจริง”

หากท่านพลาดการลงทะเบียนล่วงหน้า รายชื่อของท่านจะยังคงอยู่ที่หน่วยเลือกตั้งเดิมตามทะเบียนบ้านของท่านตามปกติ ไม่ได้ถูกตัดโอนไปไหน

  • วันเลือกตั้งจริง: วันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569
  • สิ่งที่ต้องทำ: เตรียมตัวกลับไปใช้สิทธิที่ภูมิลำเนา (ตามทะเบียนบ้าน)

ก่อนวันจริงควรตรวจสอบรายชื่อและสถานที่เลือกตั้งอีกครั้งผ่านแอปพลิเคชัน Smart Vote เพื่อความชัวร์ จะได้ไม่เดินทางเก้อ

ผู้เลือกตั้งตรวจสอบสถานที่เลือกตั้งตามทะเบียนบ้านก่อนวันจริง
FB/กรมประชาสัมพันธ์

ทางเลือกที่ 2: ไปวันจริงไม่ได้ ต้อง “แจ้งเหตุจำเป็น”

หากท่านรู้ตัวว่า ในวันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 ท่านติดธุระสำคัญ ไม่สามารถเดินทางกลับไปเลือกตั้งที่หน่วยตามทะเบียนบ้านได้จริง ๆ (และลงทะเบียนล่วงหน้าไม่ทันแล้ว) สิ่งที่ท่าน ต้องทำ เพื่อป้องกันการถูกตัดสิทธิทางการเมือง คือการยื่นเรื่อง “แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง”

ช่วงเวลาการแจ้งเหตุ (ทำได้ 2 ช่วง)

  • ก่อนวันเลือกตั้ง 7 วัน: ระหว่างวันที่ 1 – 7 กุมภาพันธ์ 2569
  • หลังวันเลือกตั้ง 7 วัน: ระหว่างวันที่ 9 – 15 กุมภาพันธ์ 2569

ช่องทางการแจ้งเหตุ

ถ้าไม่ไปเลือกตั้ง และ ไม่แจ้งเหตุ จะเกิดอะไรขึ้น?

ท่านจะถูก “จำกัดสิทธิทางการเมือง” เป็นเวลา 2 ปี ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสิทธิต่าง ๆ เช่น การลงสมัครรับเลือกตั้งในระดับต่าง ๆ (ส.ส., ส.ว., ส.ถ., ผ.ถ.) การดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง หรือตำแหน่งที่ปรึกษาต่าง ๆ เป็นต้น

สงสัยโทรเช็ก กกต. หากไม่แน่ใจสถานะตัวเอง หรือต้องการตรวจสอบเขตเลือกตั้งที่ชัดเจน สามารถโทรสอบถามได้ที่ สายด่วน กกต. 1444

ข้อมูลจาก

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 05 ม.ค. 2569 09:38 น.| อัปเดต: 05 ม.ค. 2569 09:42 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

