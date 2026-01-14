รายชื่อผู้สมัคร ส.ส. กาญจนบุรี 5 เขต เช็กเบอร์-พรรค เลือกตั้ง 1 และ 8 ก.พ. 2569
รายชื่อผู้สมัคร ส.ส. 5 เขต จ.กาญจนบุรี ศึกเลือกตั้ง 2569 พรรคใหญ่ส่งตัวตึงลงครบ กางปฏิทินกาบัตร 1 และ 8 ก.พ.นี้ เช็กสิทธิผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่นี่
บรรยากาศทางการเมืองในภาคตะวันตกเริ่มระอุขึ้นอีกครั้ง ใกล้เข้ามาแล้วสำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) ปี 2569 จังหวัดกาญจนบุรีถือเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ยุทธศาสตร์ที่น่าจับตามอง ด้วยเดิมพันเก้าอี้ สส. ทั้ง 5 เขต ที่เหล่าพรรคใหญ่ต่างจัดทัพส่งขุนพลลงสู้ศึกกันอย่างดุเดือด ไม่ว่าจะเป็นแชมป์เก่าหรือผู้ท้าชิงหน้าใหม่ ต่างพร้อมใจกันลงสนามขอคะแนนเสียงจากพี่น้องเมืองกาญจน์
ชาวกาญจนบุรีเตรียมความพร้อมก่อนเข้าคูหา ทีมข่าวการเมืองได้รวบรวมรายชื่อผู้สมัคร สส. ทั้ง 5 เขตเลือกตั้ง มาให้ตรวจสอบกันชัด ๆ ว่าเขตของท่านมีใครอาสามาเป็นผู้แทนบ้าง และต้องกาเบอร์ไหน ดังนี้
เช็กลิสต์ผู้สมัคร สส. กาญจนบุรี 5 เขตเลือกตั้ง
เขตเลือกตั้งที่ 1 อ.เมืองกาญจนบุรี (ยกเว้น ต.บ้านเก่า), อ.บ่อพลอย (เฉพาะ ต.หนองกุ่ม)
หมายเลข 1 พันตำรวจโท กิตติพิชญ์ จันทร์สมบูรณ์ พรรคภูมิใจไทย
หมายเลข 2 นาย บุญฤทธิ์ ธรรมศร พรรคกล้าธรรม
หมายเลข 3 นาย ธนกร ทองใบ พรรคเสรีรวมไทย
หมายเลข 4 นาย อนุกูล แพรไพศาล พรรคประชาธิปัตย์
หมายเลข 5 นาย อัครนันท์ กัณณ์กิตตินันท์ พรรคเพื่อไทย
หมายเลข 6 นาย ภูวนาถ รัศมีฤกษ์เศรษฐ์ พรรคประชาชน
หมายเลข 7 นาย แดนสรวง กลิ่นสุคนธ์ พรรคเศรษฐกิจ
หมายเลข 8 นาย กำธร สร้อยพรรณา พรรครวมไทยสร้างชาติ
หมายเลข 9 สิบเอก ธวัช จูอินทร์ พรรคปวงชนไทย
หมายเลข 10 นาย ธัชกฤช หอละเอียด พรรคพลังเพื่อไทย
เขตเลือกตั้งที่ 2 อ.ท่าม่วง, อ.ด่านมะขามเตี้ย, อ.พนมทวน (เฉพาะ ต.หนองโรง ต.ทุ่งสมอ ต.ดอนเจดีย์ และ ต.หนองสาหร่าย)
หมายเลข 1 นาย สถาพร วัยวัฒนะ พรรคเศรษฐกิจ
หมายเลข 2 นาย ชูเกียรติ จีนาภักดิ์ พรรคภูมิใจไทย
หมายเลข 3 นาย ชาติชาย ศักดิ์อิสระพงศ์ พรรครวมไทยสร้างชาติ
หมายเลข 4 นาย ชูศักดิ์ แม้นทิม พรรคเพื่อไทย
หมายเลข 5 นาย ฉัตรพันธ์ เดชกิจสุนทร พรรคกล้าธรรม
หมายเลข 6 นาย กนิษฐ์ วิเศษสิงห์ พรรคประชาชน
หมายเลข 7 นาย สุกวี แสงเป่า พรรคประชาธิปัตย์
หมายเลข 8 นาย จิตรกร ว่องประเสริฐ พรรคพลังประชารัฐ
หมายเลข 9 นาย ชาติชาย เทือกเทียน พรรคปวงชนไทย
เขตเลือกตั้งที่ 3 อ.ท่ามะกา, อ.พนมทวน (ยกเว้น ต.หนองโรง ต.ทุ่งสมอ ต.ดอนเจดีย์ และ ต.หนองสาหร่าย)
หมายเลข 1 นาย ชาติชาย บัวซ้อน พรรคประชาธิปัตย์
หมายเลข 2 นาย ชุมพล แสงวรรณ พรรคประชาชน
หมายเลข 3 นาง สุมณฑา แก่นอาสา พรรคพลวัต
หมายเลข 4 น.ส. พลอย ธนิกุล พรรคเพื่อไทย
หมายเลข 5 นาย ยศวัฒน์ มาไพศาลสิน พรรคภูมิใจไทย
หมายเลข 6 น.ส. วราพร เตชาวัฒนวิศาล พรรคเศรษฐกิจ
เขตเลือกตั้งที่ 4 อ.เลาขวัญ, อ.ห้วยกระเจา, อ.บ่อพลอย (ยกเว้น ต.หนองกุ่ม), อ.หนองปรือ
หมายเลข 1 น.ส. วิสุดา วิเชียรศิลป์ พรรคภูมิใจไทย
หมายเลข 2 พลเอก ชินวัฒน์ แม้นเดช พรรคเพื่อไทย
หมายเลข 3 ว่าที่ร้อยตรีหญิง มานิตา ทิมหอม พรรคพลวัต
หมายเลข 4 นาย เดชสกล จึงประวัติ พรรคประชาชน
หมายเลข 5 ว่าที่พันตรี พงษ์เพชร ปรีดิวิสุทธิ์ พรรคประชาธิปัตย์
หมายเลข 6 นาย นิล เชื้อทอง พรรคปวงชนไทย
หมายเลข 7 นาย อำพล อินประเสริฐ พรรคเพื่อบ้านเมือง
เขตเลือกตั้งที่ 5 อ.ทองผาภูมิ, อ.สังขละบุรี, อ.ไทรโยค, อ.ศรีสวัสดิ์, อ.เมืองกาญจนบุรี (เฉพาะ ต.บ้านเก่า)
หมายเลข 1 น.ส. เพชรมณี โตเอี่ยม พรรคประชาชน
หมายเลข 2 นาย พนม โพธิ์แก้ว พรรคเพื่อไทย
หมายเลข 3 นาย ศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ พรรคภูมิใจไทย
หมายเลข 4 นาย กิตติพงศ์ ศรีกิตติกาญจน์ พรรคเศรษฐกิจ
หมายเลข 5 นาย ไสว บัวบาน พรรคประชาธิปัตย์
หมายเลข 6 นาย อุตดม สง่างาม พรรคไทยทรัพย์ทวี
หมายเลข 7 นาย วันชัย สินประเสริฐ พรรคพลังประชารัฐ
ขอเชิญชวนพี่น้องชาวกาญจนบุรีร่วมกำหนดอนาคตประเทศ ผ่านการเลือกตั้ง สส. และการออกเสียงประชามติ โดยมีกำหนดการดังนี้
- วันเลือกตั้งล่วงหน้า : วันอาทิตย์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 (08.00–17.00 น.) เฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนไว้
- วันเลือกตั้งจริง : วันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 (08.00–17.00 น.)
เช็กสิทธิผู้มีสิทธิเลือกตั้งก่อนเข้าคูหา
ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง เขตเลือกตั้ง และหน่วยลงคะแนนได้ง่าย ๆ ผ่านระบบออนไลน์ของกรมการปกครอง
1. เข้าไปที่เว็บไซต์ตรวจสอบสิทธิเลือกตั้ง
2. กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก
3. ระบบจะแสดงข้อมูล ชื่อ-นามสกุล, เขตเลือกตั้ง, หน่วยเลือกตั้ง, สถานที่เลือกตั้ง และลำดับที่ในบัญชีรายชื่อ หรือตรวจสอบได้ด้วยตนเองที่สำนักงานเขต/อำเภอ และบอร์ดประชาสัมพันธ์หน้าหน่วยเลือกตั้งทุกแห่ง
