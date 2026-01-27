ข่าวการเมือง

รายชื่อผู้สมัคร สส. พะเยา ทั้ง 3 เขต เช็กเบอร์-พรรค เลือกตั้ง 2569

เผยแพร่: 27 ม.ค. 2569 17:00 น.| อัปเดต: 27 ม.ค. 2569 15:43 น.
กกต. ประกาศรายชื่อ หมายเลขผู้สมัคร สส. พะเยา อย่างเป็นทางการ ทั้ง 3 เขตเลือกตั้ง เช็กรายชื่อและเบอร์ผู้สมัครได้ที่นี่

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จ.พะเยา อย่างเป็นทางการ ภายหลังปิดรับสมัครไปเมื่อวันที่ 27 – 31 ธันวาคม 2568 ที่ผ่านมา เพื่อให้ประชาชนได้ตรวจสอบรายชื่อและหมายเลขผู้สมัคร ก่อนจะถึงวันใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งที่จะถึงนี้

สำหรับกำหนดการเลือกตั้ง วันเลือกตั้งล่วงหน้าในวันอาทิตย์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 และวันเลือกตั้งทั่วไปพร้อมวันออกเสียงประชามติ ในวันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น. โดยจังหวัดพะเยา แบ่งเขตเลือกตั้งออกเป็น 3 เขต มีรายชื่อผู้สมัครดังต่อไปนี้

เขตเลือกตั้งที่ 1

อำเภอเมืองพะเยา , อำเภอแม่ใจ

  • หมายเลข 1 นางทัศนีย์ สมธิ พรรครวมไทยสร้างชาติ
  • หมายเลข 2 นายวิสา บุญนัดดา พรรคประชาชน
  • หมายเลข 3 นายอัครา พรหมเผ่า พรรคกล้าธรรม
  • หมายเลข 4 นายชยุต จิตธำรงสุนทร พรรคภูมิใจไทย
  • หมายเลข 5 นายวิชัย ไชยมงคล พรรคเพื่อไทย
  • หมายเลข 6 นายฉัตรชัย ใจเย็น พรรคประชาธิปัตย์
รายชื่อผู้สมัคร สส. พะเยา
FB/ สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดพะเยา

เขตเลือกตั้งที่ 2

อำเภอเชียงคำ , อำเภอจุน , อำเภอภูซาง

  • หมายเลข 1 นายอนุรัตน์ ตันบรรจง พรรคกล้าธรรม
  • หมายเลข 2 นายวิทวัส รัชตาจ้าย พรรคประชาชน
  • หมายเลข 3 นายเกษียร ศรีจันทร์ พรรคเพื่อไทย
  • หมายเลข 4 นายเสมอ วงค์พุฒ พรรคภูมิใจไทย
  • หมายเลข 5 นายคมสันต์ เมืองอินทร์ พรรคประชาธิปัตย์
  • หมายเลข 6 นายอนุชา มุสิกะ พรรคพลังประชารัฐ
FB/ สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดพะเยา

เขตเลือกตั้งที่ 3

อำเภอดอกคำใต้ , อำเภอภูกามยาว , อำเภอปง , อำเภอเชียงม่วน

  • หมายเลข 1 นายจีรเดช ศรีวิราช พรรคกล้าธรรม
  • หมายเลข 2 นายรุ่งวิกรัย ครุฑธิยัง พรรคประชาชน
  • หมายเลข 3 นายอำนาจ วิชัย พรรคเพื่อไทย
  • หมายเลข 4 นายศรายุทธ หน่อแก้ว พรรคภูมิใจไทย
  • หมายเลข 5 นายสุรพล เต็มสวัสดิ์ พรรคประชาธิปัตย์
FB/ สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดพะเยา

ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมและติดตามข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องได้ทางเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง www.ect.go.th หรือติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด และสายด่วน กกต. 1444

ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (1 , 2 , 3)

