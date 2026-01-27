รายชื่อผู้สมัคร สส. พะเยา ทั้ง 3 เขต เช็กเบอร์-พรรค เลือกตั้ง 2569
กกต. ประกาศรายชื่อ หมายเลขผู้สมัคร สส. พะเยา อย่างเป็นทางการ ทั้ง 3 เขตเลือกตั้ง เช็กรายชื่อและเบอร์ผู้สมัครได้ที่นี่
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จ.พะเยา อย่างเป็นทางการ ภายหลังปิดรับสมัครไปเมื่อวันที่ 27 – 31 ธันวาคม 2568 ที่ผ่านมา เพื่อให้ประชาชนได้ตรวจสอบรายชื่อและหมายเลขผู้สมัคร ก่อนจะถึงวันใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งที่จะถึงนี้
สำหรับกำหนดการเลือกตั้ง วันเลือกตั้งล่วงหน้าในวันอาทิตย์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 และวันเลือกตั้งทั่วไปพร้อมวันออกเสียงประชามติ ในวันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น. โดยจังหวัดพะเยา แบ่งเขตเลือกตั้งออกเป็น 3 เขต มีรายชื่อผู้สมัครดังต่อไปนี้
เขตเลือกตั้งที่ 1
อำเภอเมืองพะเยา , อำเภอแม่ใจ
- หมายเลข 1 นางทัศนีย์ สมธิ พรรครวมไทยสร้างชาติ
- หมายเลข 2 นายวิสา บุญนัดดา พรรคประชาชน
- หมายเลข 3 นายอัครา พรหมเผ่า พรรคกล้าธรรม
- หมายเลข 4 นายชยุต จิตธำรงสุนทร พรรคภูมิใจไทย
- หมายเลข 5 นายวิชัย ไชยมงคล พรรคเพื่อไทย
- หมายเลข 6 นายฉัตรชัย ใจเย็น พรรคประชาธิปัตย์
เขตเลือกตั้งที่ 2
อำเภอเชียงคำ , อำเภอจุน , อำเภอภูซาง
- หมายเลข 1 นายอนุรัตน์ ตันบรรจง พรรคกล้าธรรม
- หมายเลข 2 นายวิทวัส รัชตาจ้าย พรรคประชาชน
- หมายเลข 3 นายเกษียร ศรีจันทร์ พรรคเพื่อไทย
- หมายเลข 4 นายเสมอ วงค์พุฒ พรรคภูมิใจไทย
- หมายเลข 5 นายคมสันต์ เมืองอินทร์ พรรคประชาธิปัตย์
- หมายเลข 6 นายอนุชา มุสิกะ พรรคพลังประชารัฐ
เขตเลือกตั้งที่ 3
อำเภอดอกคำใต้ , อำเภอภูกามยาว , อำเภอปง , อำเภอเชียงม่วน
- หมายเลข 1 นายจีรเดช ศรีวิราช พรรคกล้าธรรม
- หมายเลข 2 นายรุ่งวิกรัย ครุฑธิยัง พรรคประชาชน
- หมายเลข 3 นายอำนาจ วิชัย พรรคเพื่อไทย
- หมายเลข 4 นายศรายุทธ หน่อแก้ว พรรคภูมิใจไทย
- หมายเลข 5 นายสุรพล เต็มสวัสดิ์ พรรคประชาธิปัตย์
ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมและติดตามข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องได้ทางเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง www.ect.go.th หรือติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด และสายด่วน กกต. 1444
ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (1 , 2 , 3)
