ผู้สมัคร สส. นครปฐม 6 เขต รายชื่อ-เบอร์พรรค เลือกตั้ง 2569
เช็กรายชื่อผู้สมัคร สส. นครปฐม 6 เขต รวม 52 คน ใครได้เบอร์อะไรอยู่พรรคไหน ตรวจสอบให้ชัวร์ก่อนเข้าคูหาเลือกตั้ง 1 และ 8 กุมภาพันธ์ 2569
คณะกรรมการการเลือกตั้ง กกต. นครปฐม เผยจำนวนการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบ่งออกเป็น 6 เขต จำนวนทั้งสิ้น 52 คน มีรายชื่อแบ่งตามเขต ประชาชนต้องทราบก่อนการเลือกตั้งครั้งสำคัญที่จะกำหนดอนาคตของประเทศในวันที่ 1 และ 8 กุมภาพันธ์ 2569
เขตเลือกตั้งที่ 1
อ.เมืองนครปฐม (เฉพาะ ต.หนองดินแดง ต.สระกะเทียม ต.สวนป่าน ต.วังเย็น ต.พระประโทน ต.บางแขม ต.ดอนยายหอม ต.สามควายเผือก ต.ธรรมศาลา และ ต.ถนนขาด), อ.สามพราน (เฉพาะ ต.ตลาดจินดา ต.คลองจินดา ต.บางช้าง ต.คลองใหม่ ต.ท่าตลาด และ ต.หอมเกร็ด)
หมายเลข 1 นาย อุฬาร ชั้นอินทร์งาม พรรคกล้าธรรม
หมายเลข 2 ร้อยตำรวจโท สุธรรม เข็มแข็งปรีชานนท์ พรรครวมไทยสร้างชาติ
หมายเลข 3 นาย ชยพล จำปาโชติ พรรคพลวัต
หมายเลข 4 นาย โกศล สิงห์ทอง พรรคเศรษฐกิจ
หมายเลข 5 นาย อัครดิฏฐ์ คุณดิลกจิรายุ พรรคประชาธิปัตย์
หมายเลข 6 น.ส. ภาชินี เหลืองเพิ่มสกุล พรรคประชาชน
หมายเลข 7 นาย ธนพล โตโพธิ์ไทย พรรคเพื่อไทย
หมายเลข 8 นาย ศุภโชค ศรีสุขจร พรรคภูมิใจไทย
เขตเลือกตั้งที่ 2
อ.เมืองนครปฐม (เฉพาะ ต.ทุ่งน้อย ต.สนามจันทร์ ต.นครปฐม ต.วังตะกู ต.หนองปากโลง ต.โพรงมะเดื่อ ต.ลำพยา ต.ห้วยจรเข้ ต.บ้านยาง ต.บ่อพลับ และ ต.พระปฐมเจดีย์)
หมายเลข 1 พันเอก ทองประมาณ จันทรอัมพร พรรคเพื่อชีวิตใหม่
หมายเลข 2 นาย โรจนินทร์ ศิรรัฐเมธากรณ์ พรรคภูมิใจไทย
หมายเลข 3 พันโท สินธพ แก้วพิจิตร พรรคกล้าธรรม
หมายเลข 4 น.ส. ศศนันท์ รัตนบรรเทิง พรรคประชาชน
หมายเลข 5 น.ส. ธนัญญา พันธุ์การรุ่ง พรรคเพื่อไทย
หมายเลข 6 นาย นุกูล สิริสุวรรณ์ พรรคประชาธิปัตย์
หมายเลข 7 นาย ภาณุวิทย์ เอี้ยวโพธิเงิน พรรคโอกาสใหม่
หมายเลข 8 พันตำรวจเอก วีระยศ ชื่นกลิ่นธูปศิริ พรรคเศรษฐกิจ
เขตเลือกตั้งที่ 3
อ.เมืองนครปฐม (เฉพาะ ต.ทัพหลวง ต.ตาก้อง ต.หนองงูเหลือม และ ต.มาบแค), อ.กำแพงแสน (เฉพาะ ต.กระตีบ ต.ทุ่งลูกนก ต.ทุ่งกระพังโหม ต.ทุ่งบัว ต.ห้วยขวาง ต.ทุ่งขวาง ต.ห้วยหมอนทอง ต.กำแพงแสน ต.รางพิกุล ต.หนองกระทุ่ม ต.วังน้ำเขียว ต.ดอนข่อย และ ต.สระสี่มุม)
หมายเลข 1 นาย ทรงพล ชูศิลป์กุล พรรคเพื่อไทย
หมายเลข 2 นาย อาทิตย์ ว่องวสุสมวงศ์ พรรคประชาธิปัตย์
หมายเลข 3 ว่าที่ร้อยตรี วัยวัฒน์ อินทร์ณรงค์ พรรคพลวัต
หมายเลข 4 นาย วันชนะ วงษ์พรพันธุ์ พรรคประชาชน
หมายเลข 5 นาย อัษฎาวุธ จิตตคุตตานนท์ พรรคกล้าธรรม
หมายเลข 6 นาย พาณุวัฒณ์ สะสมทรัพย์ พรรคภูมิใจไทย
หมายเลข 7 น.ส. ฐิตารีย์ ภรณ์ปรียากูล พรรคโอกาสใหม่
หมายเลข 8 นาย ปกร มหาโยธา พรรคเศรษฐกิจ
หมายเลข 9 นาย สาโรช เบญจาสินสวัสดิ์ พรรคพลังไทยรักชาติ
เขตเลือกตั้งที่ 4
อ.ดอนตูม, อ.บางเลน, อ.กำแพงแสน (ยกเว้น ต.กระตีบ ต.ทุ่งลูกนก ต.ทุ่งกระพังโหม ต.ทุ่งบัว ต.ห้วยขวาง ต.ทุ่งขวาง ต.ห้วยหมอนทอง ต.กำแพงแสน ต.รางพิกุล ต.หนองกระทุ่ม ต.วังน้ำเขียว ต.ดอนข่อย และ ต.สระสี่มุม)
หมายเลข 1 น.ส. ศศิรัตน์ สุขแก้วฟ้า พรรคเศรษฐกิจ
หมายเลข 2 นาย กิตติภณ ปานพรหมมาศ พรรคประชาชน
หมายเลข 3 นาย วินัย วิจิตรโสภณ พรรคเพื่อไทย
หมายเลข 4 นาย ธนเดช สงวนพันธุ์ พรรคกล้าธรรม
หมายเลข 5 นาย อนุชิต ปฐมพงศ์พิทักษ์ พรรคเสรีรวมไทย
หมายเลข 6 นาย ยุทธ เสือบางพระ พรรคพลวัต
หมายเลข 7 นาย วิทิต เปี่ยมคล้า พรรคประชาธิปัตย์
หมายเลข 8 พันเอก สุขชาต สะสมทรัพย์ พรรคภูมิใจไทย
เขตเลือกตั้งที่ 5
อ.นครชัยศรี, อ.พุทธมณฑล
หมายเลข 1 นาย ณัฐพงศ์ โตอดิเทพย์ พรรคเศรษฐกิจ
หมายเลข 2 นาย สุเทพ เข้มแข็งปรีชานนท์ พรรครวมไทยสร้างชาติ
หมายเลข 3 น.ส. ณฐมน สุวรรณ พรรคประชาชน
หมายเลข 4 นาย มานพ คำหวาน พรรคเพื่อไทย
หมายเลข 5 นาย สมภพ จันทร์ทอง พรรคประชาธิปัตย์
หมายเลข 6 นาย ปฐมพงศ์ สูญจันทร์ พรรคกล้าธรรม
หมายเลข 7 นาย อนุชา สะสมทรัพย์ พรรคภูมิใจไทย
หมายเลข 8 นาง ลาวัลย์ สิงห์สถิต พรรคโอกาสใหม่
หมายเลข 9 นาย ภคพล ขาวพัฒนวรรณ พรรคเพื่อบ้านเมือง
เขตเลือกตั้งที่ 6
อ.สามพราน (ยกเว้น ต.ตลาดจินดา ต.คลองจินดา ต.บางช้าง ต.คลองใหม่ ต.ท่าตลาด และ ต.หอมเกร็ด)
หมายเลข 1 นาย ชลพฤกษ วงศ์อรุณนิยม พรรคประชาชน
หมายเลข 2 นาย ลลิต กิจสมัคร พรรคเศรษฐกิจ
หมายเลข 3 นาย พรชัย วุ่นยรรยงค์ พรรคไทยภักดี
หมายเลข 4 นาย ศิรวริศ สวนแก้ว พรรคเพื่อไทย
หมายเลข 5 นาย ระวัง เนตรโพธิ์แก้ว พรรคพลังประชารัฐ
หมายเลข 6 นาย เสรี สุขถาวร กพรรคล้าธรรม
หมายเลข 7 นาย กฤษณะพัชร์ อชโชติพงศ์ พรรคเสรีรวมไทย
หมายเลข 8 นาย ธนบดี จุติโสภณชัย พรรคประชาธิปัตย์
หมายเลข 9 นาย กองโท พเยาว์ เนียะแก้ว พรรคภูมิใจไทย
หมายเลข 10 นาย ณัชธพงศ์ ชมเชย พรรคเพื่อบ้านเมือง
ขอเชิญชวนชาวนครปฐมผู้มีสิทธิเลือกตั้งทุกท่าน ตรวจสอบรายชื่อและลำดับที่ของตนเองให้เรียบร้อยแล้วออกไปใช้สิทธิเลือกคนที่รัก เลือกพรรคที่ชอบ และ ออกเสียงประชามติในวันที่ 1 และ 8 กุมภาพันธ์ 2569 เพื่อกำหนดอนาคตเมืองเจดีย์ใหญ่พร้อมกัน
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- รายชื่อผู้สมัคร ส.ส. ลำพูน ครบ 2 เขต 20 คน ใครเบอร์ไหน ก่อนเลือกตั้ง 2569
- รายชื่อผู้สมัคร ส.ส. กาญจนบุรี 5 เขต เช็กเบอร์-พรรค เลือกตั้ง 1 และ 8 ก.พ. 2569
- รายชื่อผู้สมัคร สส. อำนาจเจริญ ครบ 2 เขต รวม 16 คน ใครลงพรรคไหน
ติดตาม The Thaiger บน Google News: