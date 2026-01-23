รายชื่อผู้สมัคร สส. เลย 4 เขต 30 คน สู้ศึกเลือกตั้ง 8 ก.พ. 69
เปิดรายชื่อผู้สมัคร สส. เลย ครบ 4 เขต รวม 30 คน สู้ศึกเลือกตั้ง 8 ก.พ. 69 เช็กเบอร์ผู้สมัครจากเพื่อไทย ภูมิใจไทย ประชาชน กล้าธรรม เตรียมกาบัตร 2 ใบ เลือกคนและพรรคที่ใช่
วันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 ถึงเวลาที่พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดเลยจะออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งครั้งสำคัญ โดยใช้บัตรเลือกตั้ง 2 ใบ เพื่อเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) เข้าสภา รวม 500 คน แบ่งเป็น สส. เขต 400 คน และ สส. บัญชีรายชื่อ 100 คน
สำหรับสนามเลือกตั้ง จังหวัดเลย แบ่งเขตเลือกตั้งออกเป็น 4 เขต มีผู้เสนอตัวลงสมัครรับเลือกตั้งเป็น สส. แบบแบ่งเขต รวมทั้งหมด 30 คน ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อและหมายเลขผู้สมัครเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าคูหาได้ดังนี้
เขตเลือกตั้งที่ 1
พื้นที่: อ.เมืองเลย และ อ.เอราวัณ มีผู้สมัครทั้งหมด 8 คน
-
เบอร์ 1 นายฉัตรชัย ลีกระจ่าง (พรรคภูมิใจไทย)
-
เบอร์ 2 พันโท วีระ กองสิงห์ (พรรคพลังประชารัฐ)
-
เบอร์ 3 นายทศพล พรหมเกตุ (พรรคประชาธิปัตย์)
-
เบอร์ 4 นายนิติกรณ์ เกียวประเสริฐ (พรรครวมไทยสร้างชาติ)
-
เบอร์ 5 น.ส.อาริยา ภูมิพัฒน์ (พรรคกล้าธรรม)
-
เบอร์ 6 นายวิทยา บุญมีวิเศษ (พรรคประชาชน)
-
เบอร์ 7 นายเลิศศักดิ์ พัฒนชัยกุล (พรรคเพื่อไทย)
-
เบอร์ 8 ดาบตำรวจ ไมตรี วาที (พรรคเศรษฐกิจ)
เขตเลือกตั้งที่ 2
พื้นที่: อ.ภูหลวง, อ.หนองหิน, อ.ผาขาว, อ.ภูกระดึง และ อ.วังสะพุง (เฉพาะ ต.ศรีสงคราม ต.หนองหญ้าปล้อง และ ต.โคกขมิ้น) มีผู้สมัครทั้งหมด 7 คน
-
เบอร์ 1 นายชูศักดิ์ บัวระภาสิริ (พรรคกล้าธรรม)
-
เบอร์ 2 นายศรัณย์ ทิมสุวรรณ (พรรคเพื่อไทย)
-
เบอร์ 3 นายสมศักดิ์ คำมงคุณ (พรรคประชาชน)
-
เบอร์ 4 นายสุรสีห์ ลานนท์ (พรรคประชาธิปัตย์)
-
เบอร์ 5 นายจีระศักดิ์ น้อยก่ำ (พรรคพลังประชารัฐ)
-
เบอร์ 6 นายนิธินันท์ อินทรโฆษิต (พรรคเศรษฐกิจ)
-
เบอร์ 7 นายเกรียงไกร กลิ่นจันทร์ (พรรคภูมิใจไทย)
เขตเลือกตั้งที่ 3
พื้นที่: อ.นาแห้ว, อ.ด่านซ้าย, อ.ภูเรือ และ อ.วังสะพุง (ยกเว้น ต.ศรีสงคราม ต.หนองหญ้าปล้อง และ ต.โคกขมิ้น) มีผู้สมัครทั้งหมด 7 คน
-
เบอร์ 1 นายอดุลย์วิชญเดช ติยะบุตร (พรรคกล้าธรรม)
-
เบอร์ 2 นางอัชฌิมา แสงสุวรรณ (พรรคเพื่อไทย)
-
เบอร์ 3 นายธนยศ ทิมสุวรรณ (พรรคภูมิใจไทย)
-
เบอร์ 4 นายเอกรินทร์ สีหาบุตร (พรรคประชาชน)
-
เบอร์ 5 นายกิตติพันธ์ ปฐมชัยเกียรติ (พรรคประชาธิปัตย์)
-
เบอร์ 6 นายลำพูน มูลสุวรรณ (พรรครวมไทยสร้างชาติ)
-
เบอร์ 7 นายบุญโฮม ดวงคำจันทร์ (พรรคเศรษฐกิจ)
เขตเลือกตั้งที่ 4
พื้นที่: อ.ท่าลี่, อ.เชียงคาน, อ.ปากชม และ อ.นาด้วง มีผู้สมัครทั้งหมด 8 คน
-
เบอร์ 1 น.ส.ณัฐวรีย์ ทรัพย์มณีโภคิน (พรรคประชาธิปัตย์)
-
เบอร์ 2 นายวันชัย บุษบา (พรรคโอกาสใหม่)
-
เบอร์ 3 น.ส.ศวิตา สำลีพันธุ์ (พรรคประชาชน)
-
เบอร์ 4 นายสมเจตน์ แสงเจริญรัตน์ (พรรคเพื่อไทย)
-
เบอร์ 5 นายราเชนท์ กงสิมมา (พรรคกล้าธรรม)
-
เบอร์ 6 นายบรรพต ยาฟอง (พรรคพลังประชารัฐ)
-
เบอร์ 7 นางนิศากร ไชยคุณ (พรรคภูมิใจไทย)
-
เบอร์ 8 นายแสงเดือน ศรีบุรินทร์ (พรรคเศรษฐกิจ)
ไทม์ไลน์สำคัญ เลือกตั้ง 2569
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้กำหนดวันสำคัญสำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป โดยกำหนดให้วันอาทิตย์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 เป็นวันเลือกตั้งล่วงหน้าสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนขอใช้สิทธินอกเขตหรือล่วงหน้าไว้แล้ว ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น.
ส่วนวันเลือกตั้งทั่วไปกำหนดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 ในเวลาเดียวกัน ทั้งนี้ หากผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่สามารถไปใช้สิทธิได้ สามารถแจ้งเหตุจำเป็นได้ 2 ช่วงเวลา คือรอบแรกระหว่างวันที่ 1-7 กุมภาพันธ์ 2569 และรอบหลังระหว่างวันที่ 9-15 กุมภาพันธ์ 2569 จึงขอเชิญชวนพี่น้องชาวจังหวัดเลยที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ตรวจสอบรายชื่อและเตรียมความพร้อมเพื่อออกไปใช้สิทธิเลือกคนดีเข้าสภาตามระบอบประชาธิปไตย
