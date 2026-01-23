ข่าวการเมือง

รายชื่อผู้สมัคร สส. เลย 4 เขต 30 คน สู้ศึกเลือกตั้ง 8 ก.พ. 69

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 23 ม.ค. 2569 19:00 น.| อัปเดต: 23 ม.ค. 2569 19:42 น.
76
รายชื่อผู้สมัคร สส. เลย ประกอบด้วย 30 คน เตรียมสู้ศึกเลือกตั้ง 2569

เปิดรายชื่อผู้สมัคร สส. เลย ครบ 4 เขต รวม 30 คน สู้ศึกเลือกตั้ง 8 ก.พ. 69 เช็กเบอร์ผู้สมัครจากเพื่อไทย ภูมิใจไทย ประชาชน กล้าธรรม เตรียมกาบัตร 2 ใบ เลือกคนและพรรคที่ใช่

วันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 ถึงเวลาที่พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดเลยจะออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งครั้งสำคัญ โดยใช้บัตรเลือกตั้ง 2 ใบ เพื่อเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) เข้าสภา รวม 500 คน แบ่งเป็น สส. เขต 400 คน และ สส. บัญชีรายชื่อ 100 คน

สำหรับสนามเลือกตั้ง จังหวัดเลย แบ่งเขตเลือกตั้งออกเป็น 4 เขต มีผู้เสนอตัวลงสมัครรับเลือกตั้งเป็น สส. แบบแบ่งเขต รวมทั้งหมด 30 คน ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อและหมายเลขผู้สมัครเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าคูหาได้ดังนี้

เขตเลือกตั้งที่ 1

พื้นที่: อ.เมืองเลย และ อ.เอราวัณ มีผู้สมัครทั้งหมด 8 คน

  • เบอร์ 1 นายฉัตรชัย ลีกระจ่าง (พรรคภูมิใจไทย)

  • เบอร์ 2 พันโท วีระ กองสิงห์ (พรรคพลังประชารัฐ)

  • เบอร์ 3 นายทศพล พรหมเกตุ (พรรคประชาธิปัตย์)

  • เบอร์ 4 นายนิติกรณ์ เกียวประเสริฐ (พรรครวมไทยสร้างชาติ)

  • เบอร์ 5 น.ส.อาริยา ภูมิพัฒน์ (พรรคกล้าธรรม)

  • เบอร์ 6 นายวิทยา บุญมีวิเศษ (พรรคประชาชน)

  • เบอร์ 7 นายเลิศศักดิ์ พัฒนชัยกุล (พรรคเพื่อไทย)

  • เบอร์ 8 ดาบตำรวจ ไมตรี วาที (พรรคเศรษฐกิจ)

เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดเลย มีผู้สมัคร 8 คน พร้อมหมายเลขประจำตัว
สนง.กกต.จังหวัดเลย

เขตเลือกตั้งที่ 2

พื้นที่: อ.ภูหลวง, อ.หนองหิน, อ.ผาขาว, อ.ภูกระดึง และ อ.วังสะพุง (เฉพาะ ต.ศรีสงคราม ต.หนองหญ้าปล้อง และ ต.โคกขมิ้น) มีผู้สมัครทั้งหมด 7 คน

  • เบอร์ 1 นายชูศักดิ์ บัวระภาสิริ (พรรคกล้าธรรม)

  • เบอร์ 2 นายศรัณย์ ทิมสุวรรณ (พรรคเพื่อไทย)

  • เบอร์ 3 นายสมศักดิ์ คำมงคุณ (พรรคประชาชน)

  • เบอร์ 4 นายสุรสีห์ ลานนท์ (พรรคประชาธิปัตย์)

  • เบอร์ 5 นายจีระศักดิ์ น้อยก่ำ (พรรคพลังประชารัฐ)

  • เบอร์ 6 นายนิธินันท์ อินทรโฆษิต (พรรคเศรษฐกิจ)

  • เบอร์ 7 นายเกรียงไกร กลิ่นจันทร์ (พรรคภูมิใจไทย)

เขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัดเลย มีผู้สมัคร 7 คน จากหลายพรรคการเมือง
สนง.กกต.จังหวัดเลย

เขตเลือกตั้งที่ 3

พื้นที่: อ.นาแห้ว, อ.ด่านซ้าย, อ.ภูเรือ และ อ.วังสะพุง (ยกเว้น ต.ศรีสงคราม ต.หนองหญ้าปล้อง และ ต.โคกขมิ้น) มีผู้สมัครทั้งหมด 7 คน

  • เบอร์ 1 นายอดุลย์วิชญเดช ติยะบุตร (พรรคกล้าธรรม)

  • เบอร์ 2 นางอัชฌิมา แสงสุวรรณ (พรรคเพื่อไทย)

  • เบอร์ 3 นายธนยศ ทิมสุวรรณ (พรรคภูมิใจไทย)

  • เบอร์ 4 นายเอกรินทร์ สีหาบุตร (พรรคประชาชน)

  • เบอร์ 5 นายกิตติพันธ์ ปฐมชัยเกียรติ (พรรคประชาธิปัตย์)

  • เบอร์ 6 นายลำพูน มูลสุวรรณ (พรรครวมไทยสร้างชาติ)

  • เบอร์ 7 นายบุญโฮม ดวงคำจันทร์ (พรรคเศรษฐกิจ)

เขตเลือกตั้งที่ 3 จังหวัดเลย มีผู้สมัคร 7 คน เตรียมแข่งขันในวันที่ 8 ก.พ. 69
สนง.กกต.จังหวัดเลย

เขตเลือกตั้งที่ 4

พื้นที่: อ.ท่าลี่, อ.เชียงคาน, อ.ปากชม และ อ.นาด้วง มีผู้สมัครทั้งหมด 8 คน

  • เบอร์ 1 น.ส.ณัฐวรีย์ ทรัพย์มณีโภคิน (พรรคประชาธิปัตย์)

  • เบอร์ 2 นายวันชัย บุษบา (พรรคโอกาสใหม่)

  • เบอร์ 3 น.ส.ศวิตา สำลีพันธุ์ (พรรคประชาชน)

  • เบอร์ 4 นายสมเจตน์ แสงเจริญรัตน์ (พรรคเพื่อไทย)

  • เบอร์ 5 นายราเชนท์ กงสิมมา (พรรคกล้าธรรม)

  • เบอร์ 6 นายบรรพต ยาฟอง (พรรคพลังประชารัฐ)

  • เบอร์ 7 นางนิศากร ไชยคุณ (พรรคภูมิใจไทย)

  • เบอร์ 8 นายแสงเดือน ศรีบุรินทร์ (พรรคเศรษฐกิจ)

เลือกตั้ง 2569 ในจังหวัดเลย มีผู้สมัคร 30 คน แบ่งเป็น 4 เขต
สนง.กกต.จังหวัดเลย

ไทม์ไลน์สำคัญ เลือกตั้ง 2569

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้กำหนดวันสำคัญสำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป โดยกำหนดให้วันอาทิตย์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 เป็นวันเลือกตั้งล่วงหน้าสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนขอใช้สิทธินอกเขตหรือล่วงหน้าไว้แล้ว ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น.

ส่วนวันเลือกตั้งทั่วไปกำหนดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 ในเวลาเดียวกัน ทั้งนี้ หากผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่สามารถไปใช้สิทธิได้ สามารถแจ้งเหตุจำเป็นได้ 2 ช่วงเวลา คือรอบแรกระหว่างวันที่ 1-7 กุมภาพันธ์ 2569 และรอบหลังระหว่างวันที่ 9-15 กุมภาพันธ์ 2569 จึงขอเชิญชวนพี่น้องชาวจังหวัดเลยที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ตรวจสอบรายชื่อและเตรียมความพร้อมเพื่อออกไปใช้สิทธิเลือกคนดีเข้าสภาตามระบอบประชาธิปไตย

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลจาก

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
กยศหักเงินเดือน 2569 บังคับ 1.2 แสนคน เริ่ม มีนาคม เช็กเงื่อนไข เศรษฐกิจ

กยศ. หักเงินเดือน 2569 บังคับ 1.2 แสนคน เริ่ม มีนาคม เช็กเงื่อนไข

42 วินาที ที่แล้ว
ข่าว

คนดูนับล้าน ครูหนุ่มเขียนหนังสือลาออกจากราชการ พร้อมเหตุผลสุดจริงใจ แต่ผู้บริหารปัดตก

21 นาที ที่แล้ว
รายชื่อผู้สมัคร สส. เลย ประกอบด้วย 30 คน เตรียมสู้ศึกเลือกตั้ง 2569 ข่าวการเมือง

รายชื่อผู้สมัคร สส. เลย 4 เขต 30 คน สู้ศึกเลือกตั้ง 8 ก.พ. 69

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
รายชื่อ สส. สกลนคร เลือกตั้ง 2569 แสดงถึงผู้สมัครที่สำคัญในพื้นที่ ข่าวการเมือง

รายชื่อผู้สมัคร สส. สกลนคร 7 เขต 62 คน ใครเป็นใครดูเลย เลือกตั้ง 2569

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ช็อก นักร้องตัวแม่ ถูกส่งฟ้อง เปิดค่ายเพลงเถื่อน ส่อโดนโทษคุก 2 ปี บันเทิงเกาหลี

ช็อก นักร้องตัวแม่ ถูกส่งฟ้อง เปิดค่ายเพลงเถื่อน ส่อโดนโทษคุก 2 ปี

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
หวยลาว

หวยลาววันนี้ 23 ม.ค. 69 เจาะสถิติ “วันศุกร์” ย้อนหลัง 121 งวด

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Line News

เลขเด็ด แม่น้ำหนึ่ง งวด 1/2/69 ฟันธงเลข 4 เน้นๆ รีบส่องก่อนเกลี้ยงแผง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

สลด! ครูขับเก๋งพุ่งชน เด็กหญิง 6 ขวบ เสียชีวิต ขณะข้ามทางม้าลาย หน้าโรงเรียน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
นายกสภาทนายความ เผยสาเหตุ &quot;ทนายแก้ว&quot; ยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่ง ข่าว

นายกสภาทนายความ เผยสาเหตุ “ทนายแก้ว” ยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่ง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทนายแก้วยื่นหนังสือลาออกต่อหน้าผู้นำสภาทนายความด้วยความนอบน้อม ข่าว

เปิดภาพนาที “ทนายแก้ว” ยื่นหนังสือลาออก สภาทนายความ น้อมรับบทเรียนครั้งใหญ่

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทนายแก้วเปิดธุรกิจใหม่ที่สร้างรายได้หลัก 10 ล้านจากก๋วยเตี๋ยวเป็ดและอสังหาฯ เศรษฐกิจ

เปิดธุรกิจ “ทนายแก้ว” กวาดรายได้หลัก 10 ล้าน ตั้งแต่ก๋วยเตี๋ยวเป็ด ยันอสังหาฯ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

อินเตอร์ มิลาน พบ ปิซ่า ดูบอลสด ฟุตบอลกัลโช่ เซเรียอา 2025/26 วันที่ 23 ม.ค. 69

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
บุ๋ม ปนัดดา แอดมินรพ.ด่วน แพทย์สั่งงดเยี่ยม-งดใช้เสียง แฟนๆ แห่เป็นห่วง บันเทิง

บุ๋ม ปนัดดา แอดมินรพ.ด่วน แพทย์สั่งงดเยี่ยม-งดใช้เสียง แฟนๆ แห่เป็นห่วง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไลฟ์สไตล์

ท็อปส์ เปิด 5 เทรนด์ ตรุษจีน 69 เผยคนไทยเน้น ซื้อสินค้าแบบฉลาดเลือก

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“ไวรัสนิปาห์” ไทยเสี่ยงแค่ไหน? อัตราตายสูง 75% มัจจุราชจากค้างคาว

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ทนายเด็ก 18 ชื่นชม ทนายแก้ว แถลงขอโทษ ย้ำ หน้าที่ยังต้องดำเนินต่อ เพื่อพิสูจน์ความจริง

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดเนื้อหา! หนังสือลาออก &quot;ทนายแก้ว&quot; หลังชี้แจงสื่อ ปมลวนลามสาว 18 ข่าว

เปิดเนื้อหา หนังสือลาออก “ทนายแก้ว” หลังชี้แจงสื่อ ปมล่วงละเมิดสาว 18

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

โอแซร์ พบ เปแอสเช ดูบอลสด ฟุตบอลลีกเอิง 2025/26 วันที่ 23 ม.ค. 69

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กรมควบคุมโรค เฝ้าระวัง “ไวรัสนิปาห์” ระบาดในอินเดีย โอกาสตายสูงกว่าโควิด

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;เวย์-นานา&quot; ดอดพบกองปราบ รับข้อหาฉ้อโกง-กู้ยืมเงิน ปัดสัมภาษณ์สื่อ สภาพใจยังไม่พร้อม ข่าว

“เวย์-นานา” ดอดพบกองปราบ รับข้อหาฉ้อโกง-กู้ยืมเงิน ปัดสัมภาษณ์สื่อ สภาพใจยังไม่พร้อม

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
แจง เมียแจ๊ส เผยสาเหตุเป็นตัวกลางเจรจา ทนายแก้ว-พ่อเด็ก 18 ลั่น เสียความรู้สึก-อยากย้ายร้าน บันเทิง

แจง เมียแจ๊ส เผยสาเหตุเป็นตัวกลางเจรจา ทนายแก้ว-พ่อเด็ก 18 ลั่น เสียความรู้สึก-อยากย้ายร้าน

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” ตอบยังไม่ได้รับรายงาน เรื่องโรงอาหารประกันสังคมหรู มูลค่า 12 ล้าน

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทนายแก้วส่งข้อความขอโทษหนุ่ม กรรชัยหลังลาออกจากตำแหน่งในสภาทนายความ ข่าว

ด่วน! “ทนายแก้ว” ยื่นใบลาออกสภาทนายความแล้ว ทักไลน์กราบขอโทษ “หนุ่ม กรรชัย” หลังจบแถลง

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กรมราชทัณฑ์ ยืนยันย้ายเรือนจำ “เสก โลโซ” เตรียมความพร้อมก่อนพักโทษ

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

แม็ค ปวิช ปัดเป็น “พระเอกไม่ใช่พ่อของลูก” ยันครอบครัวแฮปปี้ดี แค่ไม่ได้โพสต์ลงโซเชียล

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 23 ม.ค. 2569 19:00 น.| อัปเดต: 23 ม.ค. 2569 19:42 น.
76
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กยศหักเงินเดือน 2569 บังคับ 1.2 แสนคน เริ่ม มีนาคม เช็กเงื่อนไข

กยศ. หักเงินเดือน 2569 บังคับ 1.2 แสนคน เริ่ม มีนาคม เช็กเงื่อนไข

เผยแพร่: 23 มกราคม 2569

คนดูนับล้าน ครูหนุ่มเขียนหนังสือลาออกจากราชการ พร้อมเหตุผลสุดจริงใจ แต่ผู้บริหารปัดตก

เผยแพร่: 23 มกราคม 2569
ช็อก นักร้องตัวแม่ ถูกส่งฟ้อง เปิดค่ายเพลงเถื่อน ส่อโดนโทษคุก 2 ปี

ช็อก นักร้องตัวแม่ ถูกส่งฟ้อง เปิดค่ายเพลงเถื่อน ส่อโดนโทษคุก 2 ปี

เผยแพร่: 23 มกราคม 2569

หวยลาววันนี้ 23 ม.ค. 69 เจาะสถิติ “วันศุกร์” ย้อนหลัง 121 งวด

เผยแพร่: 23 มกราคม 2569
Back to top button