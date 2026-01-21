รายชื่อผู้สมัคร สส. บุรีรัมย์ แบบแบ่งเขต ทั้ง 10 เขต เช็กเบอร์-พรรค เลือกตั้ง 2569

ข่าวการเมือง

เผยแพร่: 21 ม.ค. 2569 18:00 น.| อัปเดต: 21 ม.ค. 2569 14:53 น.
58
กกต. ประกาศรายชื่อ หมายเลขผู้สมัคร สส. บุรีรัมย์ อย่างเป็นทางการ ทั้ง 10 เขตเลือกตั้ง เช็กรายชื่อและเบอร์ผู้สมัครได้ที่นี่

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จ.บุรีรัมย์ อย่างเป็นทางการ ภายหลังปิดรับสมัครไปเมื่อวันที่ 27 – 31 ธันวาคม 2568 ที่ผ่านมา เพื่อให้ประชาชนได้ตรวจสอบรายชื่อและหมายเลขผู้สมัคร ก่อนจะถึงวันใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งที่จะถึงนี้

สำหรับกำหนดการเลือกตั้ง วันเลือกตั้งล่วงหน้าในวันอาทิตย์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 และวันเลือกตั้งทั่วไปพร้อมวันออกเสียงประชามติ ในวันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น. โดยจังหวัดบุรีรัมย์ แบ่งเขตเลือกตั้งออกเป็น 10 เขต มีรายชื่อผู้สมัครดังต่อไปนี้

เขตเลือกตั้งที่ 1

อำเภอเมืองบุรีรัมย์ (เฉพาะตำบลในเมือง ตำบลบ้านบัว ตำบลพระครู ตำบลถลุงเหล็ก ตำบลหนองตาด ตำบลบ้านยาง ตำบลบัวทอง ตำบลชุมเห็ด ตำบลกลันทา ตำบลกระสัง ตำบลสะแกโพรง และตำบลลุมปุ๊ก) , อำเภอบ้านด่าน (เฉพาะตำบลปราสาท และตำบลบ้านด่าน)

  • หมายเลข 1 นายภาคภูมิ โภคทรัพย์ พรรคประชาธิปัตย์
  • หมายเลข 2 นายพีรภัทร ทองธีรสกุล พรรคเพื่อไทย
  • หมายเลข 3 นายธนายุทธ ยืนยั่ง พรรคประชาชน
  • หมายเลข 4 นางสุทธิลักษณ์ ยายิรัมย์ พรรครวมไทยสร้างชาติ
  • หมายเลข 5 นายสนอง เทพอักษรณรงค์ พรรคภูมิใจไทย
  • หมายเลข 6 นายวิเชียร ลานทอง พรรคประชากรไทย
  • หมายเลข 7 นายนาท ฉัพพรรณธนกูร พรรคกล้าธรรม
  • หมายเลข 8 นายอิทธิพัทธ์ ภักดีเนติพันธุ์ พรรคเศรษฐกิจ
ผู้สมัคร สส.บุรีรัมย์
FB/ เลือกตั้ง บุรีรัมย์

เขตเลือกตั้งที่ 2

อำเภอเมืองบุรีรัมย์ (เฉพาะตำบลหลักเขต ตำบลสวายจีก ตำบลเสม็ด ตำบลสองห้อง ตำบลสะแกซำ ตำบลเมืองฝาง และตำบลอิสาณ) , อำเภอพลับพลาชัย (เฉพาะตำบลสำโรง ตำบลสะเดา และตำบลจันดุม) , อำเภอชำนิ , อำเภอประโคนชัย (เฉพาะตำบลไพศาล)

  • หมายเลข 1 นายปัญจะ จำลองชาติ พรรคประชากรไทย
  • หมายเลข 2 นายวิทธิลักษณ์ จันทร์ธนสมบัติ พรรคประชาชน
  • หมายเลข 3 นายปรัญชญา ตรีกาญจนา พรรคเพื่อไทย
  • หมายเลข 4 นายมนัสชัย โพธิ์แก้ว พรรคปวงชนไทย
  • หมายเลข 5 นางสาวณัฐธิดา เล็กอุดากร พรรคภูมิใจไทย
  • หมายเลข 6 นายสัญชัย ทะนานทอง พรรคประชาธิปัตย์
  • หมายเลข 7 นายตี๋ แก้วสีจันทร์ พรรครวมไทยสร้างชาติ
  • หมายเลข 8 นางสาวรุ้งไพลิน ปิ่นอนันต์สกุล พรรคกล้าธรรม
  • หมายเลข 9 นายกาจ ทุมสิทธิ์ พรรคเศรษฐกิจ
FB/ เลือกตั้ง บุรีรัมย์

เขตเลือกตั้งที่ 3

อำเภอกระสัง , อำเภอห้วยราช , อำเภอพลับพลาชัย (เฉพาะตำบลโคกขมิ้น และตำบลป่าชัน)

  • หมายเลข 1 นายอดิพงษ์ ฐิติพิทยา พรรคภูมิใจไทย
  • หมายเลข 2 นายสุประดิษฐ์ แสนทวีสุข พรรครวมไทยสร้างชาติ
  • หมายเลข 3 นางสาวชุติมา นับถือสุข พรรคประชากรไทย
  • หมายเลข 4 นายพลวรรธน์ คำพันธ์ พรรคปวงชนไทย
  • หมายเลข 5 นายทรงพล ทะรารัมย์ พรรคเพื่อไทย
  • หมายเลข 6 นายณัฐพงค์ เรืองชาย พรรคประชาชน
  • หมายเลข 7 นายพิสุทธิ์ ยายิรัมย์ พรรคกล้าธรรม
  • หมายเลข 8 นายวีระยุทธ พะโรงรัมย์ พรรคประชาธิปัตย์
FB/ เลือกตั้ง บุรีรัมย์

เขตเลือกตั้งที่ 4

อำเภอสตึก , อำเภอแคนดง , อำเภอบ้านด่าน (เฉพาะตำบลโนนขวาง และตำบลวังเหนือ)

  • หมายเลข 1 นายธีรวุฒิ ทับทิมหิน พรรคประชาธิปัตย์
  • หมายเลข 2 นายวรพจน์ วิบูลย์วิริยะสกุล พรรคประชาชน
  • หมายเลข 3 นายชนกันต์ ทิมาตฤกะ พรรคภูมิใจไทย
  • หมายเลข 4 นายกฤษฎา ชูตาลัด พรรครวมไทยสร้างชาติ
  • หมายเลข 5 นายพรรษศรณ์ สาครเสถียร พรรคเพื่อไทย
  • หมายเลข 6 นางสาวรุ่งฤดี จะโชนรัมย์ พรรคกล้าธรรม
  • หมายเลข 7 นายสมชาย สุเรรัมย์ พรรคเศรษฐกิจ
FB/ เลือกตั้ง บุรีรัมย์

เขตเลือกตั้งที่ 5

อำเภอนาโพธิ์ , อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ , อำเภอพุทไธสง , อำเภอคูเมือง (ยกเว้นตำบลพรสำราญ)

  • หมายเลข 1 นายใหม่ สุขะเดชะ พรรคเพื่อไทย
  • หมายเลข 2 นางประนอม อุทัยแสน พรรครวมไทยสร้างชาติ
  • หมายเลข 3 นางพชรพรรณ ลิ้มโฆษิต พรรคประชาธิปัตย์
  • หมายเลข 4 นายธนากร สัมมาสาโก พรรคประชาชน
  • หมายเลข 5 นายสุรศักดิ์ เลี้ยงผ่องพันธุ์ พรรคไทยสร้างไทย
  • หมายเลข 6 นายโสภณ ซารัมย์ พรรคภูมิใจไทย
  • หมายเลข 7 นายณภัทร์ษธร กล้วยประโคน พรรคประชากรไทย
  • หมายเลข 8 นายสมคิด สินไธสง พรรคกล้าธรรม
  • หมายเลข 9 นางสาวนก รักพินิจ พรรคเศรษฐกิจ
FB/ เลือกตั้ง บุรีรัมย์

เขตเลือกตั้งที่ 6

อำเภอลำปลายมาศ , อำเภอคูเมือง (เฉพาะตำบลพรสำราญ) , อำเภอหนองหงส์ (เฉพาะตำบลไทยสามัคคี ตำบลสระทอง และตำบลเสาเดียว)

  • หมายเลข 1 นายประยูร เพ็งจันทร์ พรรคเพื่อไทย
  • หมายเลข 2 นายนันทภพ ทองนุ่น พรรคประชาชน
  • หมายเลข 3 นายพงษ์นรินทร์ ลิ้มโฆษิต พรรคประชาธิปัตย์
  • หมายเลข 4 นายศักดิ์ ซารัมย์ พรรคภูมิใจไทย
  • หมายเลข 5 ร้อยตำรวจโท สมพงษ์ พันธุ์ศรี พรรคปวงชนไทย
  • หมายเลข 6 นางสาวจุฑามาศ รักพินิจ พรรครวมไทยสร้างชาติ
  • หมายเลข 7 นายภูวดล ศรีหามาตย์ พรรคกล้าธรรม
  • หมายเลข 8 นายอภิชัย สิริสุข พรรคไทยสร้างไทย
  • หมายเลข 9 นายสนม อุ่นสำโรง พรรคประชากรไทย
  • หมายเลข 10 นายชัยชนะ กิ่งหว้ากลาง พรรคเศรษฐกิจ
FB/ เลือกตั้ง บุรีรัมย์

เขตเลือกตั้งที่ 7

อำเภอปะคำ (เฉพาะตำบลไทยเจริญ ตำบลหนองบัว และตำบลโคกมะม่วง) , อำเภอโนนสุวรรณ , อำเภอหนองกี่ , อำเภอหนองหงส์ (เฉพาะตำบลหนองชัยศรี ตำบลห้วยหิน ตำบลเมืองฝ้าย และตำบลสระแก้ว)

  • หมายเลข 1 นายณัฏฐชัย สวัสดี พรรคประชาชน
  • หมายเลข 2 นางสาวณโมรี ฉกรรจ์ศิลป์ พรรคประชาธิปัตย์
  • หมายเลข 3 นายพรรณธนู วรรณกางซ้าย พรรคเพื่อไทย
  • หมายเลข 4 นายคำก่าย กองพร พรรครวมไทยสร้างชาติ
  • หมายเลข 5 นายพรชัย ศรีสุริยันโยธิน พรรคภูมิใจไทย
  • หมายเลข 6 นายบุญเพ็ง สุรักษ์ พรรคปวงชนไทย
  • หมายเลข 7 นายวุฒิชัย สุขพรรณดอน พรรคกล้าธรรม
  • หมายเลข 8 นายธีรยุทธ อินทรกำแหง พรรคเศรษฐกิจ
  • หมายเลข 9 นายสมพงษ์ แช่มรัมย์ พรรคประชากรไทย
FB/ เลือกตั้ง บุรีรัมย์

เขตเลือกตั้งที่ 8

อำเภอนางรอง , อำเภอเฉลิมพระเกียรติ (เฉพาะตำบลเจริญสุข และตำบลถาวร) , อำเภอปะคำ (เฉพาะตำบลปะคำ และตำบลหูทำนบ) , อำเภอโนนดินแดง (เฉพาะตำบลโนนดินแดง)

  • หมายเลข 1 นายเพชร สุพพัตกุล พรรคประชาชน
  • หมายเลข 2 นายธนาศักดิ์ เฉลิมสิทธิวงศา พรรครวมไทยสร้างชาติ
  • หมายเลข 3 ร้อยตำรวจเอก บุญเฮียง ชัยสิทธิ์ พรรคปวงชนไทย
  • หมายเลข 4 นายพัสกร หัสดิน พรรคเศรษฐกิจ
  • หมายเลข 5 นายไตรเทพ งามกมล พรรคภูมิใจไทย
  • หมายเลข 6 นายบุญทรง ลึกลาภ พรรคประชาธิปัตย์
  • หมายเลข 7 นายวินัย จีนโน พรรคเพื่อไทย
  • หมายเลข 8 นายสุรศักดิ์ เพชรสว่าง พรรคกล้าธรรม
  • หมายเลข 9 นางธนวันต์ ทองคำ พรรคประชากรไทย
  • หมายเลข 10 นายสุระ แก้วอนันต์ พรรคประชาธิไตยใหม่
FB/ เลือกตั้ง บุรีรัมย์

เขตเลือกตั้งที่ 9

อำเภอโนนดินแดง (ยกเว้นตำบลโนนดินแดง) , อำเภอละหานทราย , อำเภอบ้านกรวด (เฉพาะตำบลบ้านกรวด ตำบลปราสาท ตำบลบึงเจริญ ตำบลจันทบเพชร และตำบลหนองไม้งาม) , อำเภอเฉลิมพระเกียรติ (เฉพาะตำบลยายแย้มวัฒนา ตำบลอีสานเขต และตำบลตาเป๊ก)

  • หมายเลข 1 นายชุมนุม ยงสืบชาติ พรคเศรษฐกิจ
  • หมายเลข 2 นายธีรวัฒน์ ลมุดกูล พรรคประชาธิปัตย์
  • หมายเลข 3 นายเสกสรร สุริยา พรรคประชาชน
  • หมายเลข 4 นายพลวิวัฒน์ แก้วพลงาม พรรคปวงชนไทย
  • หมายเลข 5 นายรุ่งโรจน์ ทองศรี พรรคภูมิใจไทย
  • หมายเลข 6 นายต่อพงษ์ จีนใจน้ำ พรรคเพื่อไทย
  • หมายเลข 7 นายสมชาย พรมวัง พรรคประชากรไทย
  • หมายเลข 8 นายพรศักดิ์ แดงทรัพย์ พรรคกล้าธรรม
  • หมายเลข 9 นายแสวง สีหามาตย์ พรรครวมไทยสร้างชาติ
FB/ เลือกตั้ง บุรีรัมย์

เขตเลือกตั้งที่ 10

อำเภอประโคนชัย (ยกเว้นตำบลไพศาล) , อำเภอบ้านกรวด (เฉพาะตำบลเขาดินเหนือ ตำบลโนนเจริญ ตำบลหินลาด และตำบลสายตะกู)

  • หมายเลข 1 นายจำรัส เวียงสงค์ พรรคเพื่อไทย
  • หมายเลข 2 นายจักรกฤษณ์ ทองศรี พรรคภูมิใจไทย
  • หมายเลข 3 นายภูมิสิทธิ์ มาประจง พรรคประชาธิปัตย์
  • หมายเลข 4 นางณัฏฐนันท์ ถาวรีย์สีแดด พรรคปวงชนไทย
  • หมายเลข 5 นายชูชัย พลวัน พรรครวมไทยสร้างชาติ
  • หมายเลข 6 พันเอก ปรมะ เรืองสูงเนิน พรรคเศรษฐกิจ
  • หมายเลข 7 นายณัฐพงศ์ แสนโคตร พรรคประชาชน
  • หมายเลข 8 นายอิทธิศักดิ์ ปาทาน พรรคกล้าธรรม
  • หมายเลข 9 นายวันทา สมร่าง พรรคประชากรไทย
FB/ เลือกตั้ง บุรีรัมย์

ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมและติดตามข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องได้ทางเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง www.ect.go.th หรือติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด และสายด่วน กกต. 1444

ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10)

Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

