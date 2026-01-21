รายชื่อผู้สมัคร สส. บุรีรัมย์ แบบแบ่งเขต ทั้ง 10 เขต เช็กเบอร์-พรรค เลือกตั้ง 2569
กกต. ประกาศรายชื่อ หมายเลขผู้สมัคร สส. บุรีรัมย์ อย่างเป็นทางการ ทั้ง 10 เขตเลือกตั้ง เช็กรายชื่อและเบอร์ผู้สมัครได้ที่นี่
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จ.บุรีรัมย์ อย่างเป็นทางการ ภายหลังปิดรับสมัครไปเมื่อวันที่ 27 – 31 ธันวาคม 2568 ที่ผ่านมา เพื่อให้ประชาชนได้ตรวจสอบรายชื่อและหมายเลขผู้สมัคร ก่อนจะถึงวันใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งที่จะถึงนี้
สำหรับกำหนดการเลือกตั้ง วันเลือกตั้งล่วงหน้าในวันอาทิตย์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 และวันเลือกตั้งทั่วไปพร้อมวันออกเสียงประชามติ ในวันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น. โดยจังหวัดบุรีรัมย์ แบ่งเขตเลือกตั้งออกเป็น 10 เขต มีรายชื่อผู้สมัครดังต่อไปนี้
เขตเลือกตั้งที่ 1
อำเภอเมืองบุรีรัมย์ (เฉพาะตำบลในเมือง ตำบลบ้านบัว ตำบลพระครู ตำบลถลุงเหล็ก ตำบลหนองตาด ตำบลบ้านยาง ตำบลบัวทอง ตำบลชุมเห็ด ตำบลกลันทา ตำบลกระสัง ตำบลสะแกโพรง และตำบลลุมปุ๊ก) , อำเภอบ้านด่าน (เฉพาะตำบลปราสาท และตำบลบ้านด่าน)
- หมายเลข 1 นายภาคภูมิ โภคทรัพย์ พรรคประชาธิปัตย์
- หมายเลข 2 นายพีรภัทร ทองธีรสกุล พรรคเพื่อไทย
- หมายเลข 3 นายธนายุทธ ยืนยั่ง พรรคประชาชน
- หมายเลข 4 นางสุทธิลักษณ์ ยายิรัมย์ พรรครวมไทยสร้างชาติ
- หมายเลข 5 นายสนอง เทพอักษรณรงค์ พรรคภูมิใจไทย
- หมายเลข 6 นายวิเชียร ลานทอง พรรคประชากรไทย
- หมายเลข 7 นายนาท ฉัพพรรณธนกูร พรรคกล้าธรรม
- หมายเลข 8 นายอิทธิพัทธ์ ภักดีเนติพันธุ์ พรรคเศรษฐกิจ
เขตเลือกตั้งที่ 2
อำเภอเมืองบุรีรัมย์ (เฉพาะตำบลหลักเขต ตำบลสวายจีก ตำบลเสม็ด ตำบลสองห้อง ตำบลสะแกซำ ตำบลเมืองฝาง และตำบลอิสาณ) , อำเภอพลับพลาชัย (เฉพาะตำบลสำโรง ตำบลสะเดา และตำบลจันดุม) , อำเภอชำนิ , อำเภอประโคนชัย (เฉพาะตำบลไพศาล)
- หมายเลข 1 นายปัญจะ จำลองชาติ พรรคประชากรไทย
- หมายเลข 2 นายวิทธิลักษณ์ จันทร์ธนสมบัติ พรรคประชาชน
- หมายเลข 3 นายปรัญชญา ตรีกาญจนา พรรคเพื่อไทย
- หมายเลข 4 นายมนัสชัย โพธิ์แก้ว พรรคปวงชนไทย
- หมายเลข 5 นางสาวณัฐธิดา เล็กอุดากร พรรคภูมิใจไทย
- หมายเลข 6 นายสัญชัย ทะนานทอง พรรคประชาธิปัตย์
- หมายเลข 7 นายตี๋ แก้วสีจันทร์ พรรครวมไทยสร้างชาติ
- หมายเลข 8 นางสาวรุ้งไพลิน ปิ่นอนันต์สกุล พรรคกล้าธรรม
- หมายเลข 9 นายกาจ ทุมสิทธิ์ พรรคเศรษฐกิจ
เขตเลือกตั้งที่ 3
อำเภอกระสัง , อำเภอห้วยราช , อำเภอพลับพลาชัย (เฉพาะตำบลโคกขมิ้น และตำบลป่าชัน)
- หมายเลข 1 นายอดิพงษ์ ฐิติพิทยา พรรคภูมิใจไทย
- หมายเลข 2 นายสุประดิษฐ์ แสนทวีสุข พรรครวมไทยสร้างชาติ
- หมายเลข 3 นางสาวชุติมา นับถือสุข พรรคประชากรไทย
- หมายเลข 4 นายพลวรรธน์ คำพันธ์ พรรคปวงชนไทย
- หมายเลข 5 นายทรงพล ทะรารัมย์ พรรคเพื่อไทย
- หมายเลข 6 นายณัฐพงค์ เรืองชาย พรรคประชาชน
- หมายเลข 7 นายพิสุทธิ์ ยายิรัมย์ พรรคกล้าธรรม
- หมายเลข 8 นายวีระยุทธ พะโรงรัมย์ พรรคประชาธิปัตย์
เขตเลือกตั้งที่ 4
อำเภอสตึก , อำเภอแคนดง , อำเภอบ้านด่าน (เฉพาะตำบลโนนขวาง และตำบลวังเหนือ)
- หมายเลข 1 นายธีรวุฒิ ทับทิมหิน พรรคประชาธิปัตย์
- หมายเลข 2 นายวรพจน์ วิบูลย์วิริยะสกุล พรรคประชาชน
- หมายเลข 3 นายชนกันต์ ทิมาตฤกะ พรรคภูมิใจไทย
- หมายเลข 4 นายกฤษฎา ชูตาลัด พรรครวมไทยสร้างชาติ
- หมายเลข 5 นายพรรษศรณ์ สาครเสถียร พรรคเพื่อไทย
- หมายเลข 6 นางสาวรุ่งฤดี จะโชนรัมย์ พรรคกล้าธรรม
- หมายเลข 7 นายสมชาย สุเรรัมย์ พรรคเศรษฐกิจ
เขตเลือกตั้งที่ 5
อำเภอนาโพธิ์ , อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ , อำเภอพุทไธสง , อำเภอคูเมือง (ยกเว้นตำบลพรสำราญ)
- หมายเลข 1 นายใหม่ สุขะเดชะ พรรคเพื่อไทย
- หมายเลข 2 นางประนอม อุทัยแสน พรรครวมไทยสร้างชาติ
- หมายเลข 3 นางพชรพรรณ ลิ้มโฆษิต พรรคประชาธิปัตย์
- หมายเลข 4 นายธนากร สัมมาสาโก พรรคประชาชน
- หมายเลข 5 นายสุรศักดิ์ เลี้ยงผ่องพันธุ์ พรรคไทยสร้างไทย
- หมายเลข 6 นายโสภณ ซารัมย์ พรรคภูมิใจไทย
- หมายเลข 7 นายณภัทร์ษธร กล้วยประโคน พรรคประชากรไทย
- หมายเลข 8 นายสมคิด สินไธสง พรรคกล้าธรรม
- หมายเลข 9 นางสาวนก รักพินิจ พรรคเศรษฐกิจ
เขตเลือกตั้งที่ 6
อำเภอลำปลายมาศ , อำเภอคูเมือง (เฉพาะตำบลพรสำราญ) , อำเภอหนองหงส์ (เฉพาะตำบลไทยสามัคคี ตำบลสระทอง และตำบลเสาเดียว)
- หมายเลข 1 นายประยูร เพ็งจันทร์ พรรคเพื่อไทย
- หมายเลข 2 นายนันทภพ ทองนุ่น พรรคประชาชน
- หมายเลข 3 นายพงษ์นรินทร์ ลิ้มโฆษิต พรรคประชาธิปัตย์
- หมายเลข 4 นายศักดิ์ ซารัมย์ พรรคภูมิใจไทย
- หมายเลข 5 ร้อยตำรวจโท สมพงษ์ พันธุ์ศรี พรรคปวงชนไทย
- หมายเลข 6 นางสาวจุฑามาศ รักพินิจ พรรครวมไทยสร้างชาติ
- หมายเลข 7 นายภูวดล ศรีหามาตย์ พรรคกล้าธรรม
- หมายเลข 8 นายอภิชัย สิริสุข พรรคไทยสร้างไทย
- หมายเลข 9 นายสนม อุ่นสำโรง พรรคประชากรไทย
- หมายเลข 10 นายชัยชนะ กิ่งหว้ากลาง พรรคเศรษฐกิจ
เขตเลือกตั้งที่ 7
อำเภอปะคำ (เฉพาะตำบลไทยเจริญ ตำบลหนองบัว และตำบลโคกมะม่วง) , อำเภอโนนสุวรรณ , อำเภอหนองกี่ , อำเภอหนองหงส์ (เฉพาะตำบลหนองชัยศรี ตำบลห้วยหิน ตำบลเมืองฝ้าย และตำบลสระแก้ว)
- หมายเลข 1 นายณัฏฐชัย สวัสดี พรรคประชาชน
- หมายเลข 2 นางสาวณโมรี ฉกรรจ์ศิลป์ พรรคประชาธิปัตย์
- หมายเลข 3 นายพรรณธนู วรรณกางซ้าย พรรคเพื่อไทย
- หมายเลข 4 นายคำก่าย กองพร พรรครวมไทยสร้างชาติ
- หมายเลข 5 นายพรชัย ศรีสุริยันโยธิน พรรคภูมิใจไทย
- หมายเลข 6 นายบุญเพ็ง สุรักษ์ พรรคปวงชนไทย
- หมายเลข 7 นายวุฒิชัย สุขพรรณดอน พรรคกล้าธรรม
- หมายเลข 8 นายธีรยุทธ อินทรกำแหง พรรคเศรษฐกิจ
- หมายเลข 9 นายสมพงษ์ แช่มรัมย์ พรรคประชากรไทย
เขตเลือกตั้งที่ 8
อำเภอนางรอง , อำเภอเฉลิมพระเกียรติ (เฉพาะตำบลเจริญสุข และตำบลถาวร) , อำเภอปะคำ (เฉพาะตำบลปะคำ และตำบลหูทำนบ) , อำเภอโนนดินแดง (เฉพาะตำบลโนนดินแดง)
- หมายเลข 1 นายเพชร สุพพัตกุล พรรคประชาชน
- หมายเลข 2 นายธนาศักดิ์ เฉลิมสิทธิวงศา พรรครวมไทยสร้างชาติ
- หมายเลข 3 ร้อยตำรวจเอก บุญเฮียง ชัยสิทธิ์ พรรคปวงชนไทย
- หมายเลข 4 นายพัสกร หัสดิน พรรคเศรษฐกิจ
- หมายเลข 5 นายไตรเทพ งามกมล พรรคภูมิใจไทย
- หมายเลข 6 นายบุญทรง ลึกลาภ พรรคประชาธิปัตย์
- หมายเลข 7 นายวินัย จีนโน พรรคเพื่อไทย
- หมายเลข 8 นายสุรศักดิ์ เพชรสว่าง พรรคกล้าธรรม
- หมายเลข 9 นางธนวันต์ ทองคำ พรรคประชากรไทย
- หมายเลข 10 นายสุระ แก้วอนันต์ พรรคประชาธิไตยใหม่
เขตเลือกตั้งที่ 9
อำเภอโนนดินแดง (ยกเว้นตำบลโนนดินแดง) , อำเภอละหานทราย , อำเภอบ้านกรวด (เฉพาะตำบลบ้านกรวด ตำบลปราสาท ตำบลบึงเจริญ ตำบลจันทบเพชร และตำบลหนองไม้งาม) , อำเภอเฉลิมพระเกียรติ (เฉพาะตำบลยายแย้มวัฒนา ตำบลอีสานเขต และตำบลตาเป๊ก)
- หมายเลข 1 นายชุมนุม ยงสืบชาติ พรคเศรษฐกิจ
- หมายเลข 2 นายธีรวัฒน์ ลมุดกูล พรรคประชาธิปัตย์
- หมายเลข 3 นายเสกสรร สุริยา พรรคประชาชน
- หมายเลข 4 นายพลวิวัฒน์ แก้วพลงาม พรรคปวงชนไทย
- หมายเลข 5 นายรุ่งโรจน์ ทองศรี พรรคภูมิใจไทย
- หมายเลข 6 นายต่อพงษ์ จีนใจน้ำ พรรคเพื่อไทย
- หมายเลข 7 นายสมชาย พรมวัง พรรคประชากรไทย
- หมายเลข 8 นายพรศักดิ์ แดงทรัพย์ พรรคกล้าธรรม
- หมายเลข 9 นายแสวง สีหามาตย์ พรรครวมไทยสร้างชาติ
เขตเลือกตั้งที่ 10
อำเภอประโคนชัย (ยกเว้นตำบลไพศาล) , อำเภอบ้านกรวด (เฉพาะตำบลเขาดินเหนือ ตำบลโนนเจริญ ตำบลหินลาด และตำบลสายตะกู)
- หมายเลข 1 นายจำรัส เวียงสงค์ พรรคเพื่อไทย
- หมายเลข 2 นายจักรกฤษณ์ ทองศรี พรรคภูมิใจไทย
- หมายเลข 3 นายภูมิสิทธิ์ มาประจง พรรคประชาธิปัตย์
- หมายเลข 4 นางณัฏฐนันท์ ถาวรีย์สีแดด พรรคปวงชนไทย
- หมายเลข 5 นายชูชัย พลวัน พรรครวมไทยสร้างชาติ
- หมายเลข 6 พันเอก ปรมะ เรืองสูงเนิน พรรคเศรษฐกิจ
- หมายเลข 7 นายณัฐพงศ์ แสนโคตร พรรคประชาชน
- หมายเลข 8 นายอิทธิศักดิ์ ปาทาน พรรคกล้าธรรม
- หมายเลข 9 นายวันทา สมร่าง พรรคประชากรไทย
ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมและติดตามข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องได้ทางเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง www.ect.go.th หรือติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด และสายด่วน กกต. 1444
ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10)
