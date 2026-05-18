ทราย สก๊อต เปิดใจโหนกระแส ลั่นหาเงินด้วยลำแข้งตัวเอง ไม่พึ่งเส้นสาย

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 18 พ.ค. 2569 16:56 น.| อัปเดต: 18 พ.ค. 2569 16:56 น.
“ทราย สก๊อต” ชี้แจงประเด็นดราม่าครอบครัวกลางรายการโหนกระแส ยืนยันยืนหยัดด้วยตัวเองมาตลอด เผยเบื้องหลังงานอนุรักษ์ ลุยระดมทุนซื้อประกันให้เจ้าหน้าที่มูลนิธิด้วยตัวเอง จนบริษัทยักษ์ใหญ่อย่าง CP และเครื่องดื่มช้างร่วมสนับสนุน

กลายเป็นประเด็นร้อนแรงที่สังคมกำลังให้ความสนใจ สำหรับกรณีความขัดแย้งภายในครอบครัวของ “ทราย สก๊อต” ล่าสุดเจ้าตัวได้ออกมาเปิดใจชี้แจงถึงประเด็นการดำเนินชีวิตและการจัดการด้านการเงินของตนเอง ผ่านรายการโหนกระแส เพื่อยืนยันว่าตนเองสามารถยืนหยัดและพึ่งพาตัวเองได้

ทราย สก๊อต ระบุชัดเจนว่า ตนเองใช้ชีวิตแบบคนธรรมดาทั่วไปและหาเงินใช้ด้วยตัวเองมาโดยตลอด โดยเฉพาะในส่วนของการทำงานด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและงานของมูลนิธิ ทรายยืนยันว่าไม่เคยใช้เส้นสายหรือเอ่ยปากขอความช่วยเหลือใดๆ จากทางครอบครัว ทุกความสำเร็จเกิดจากความพยายามของตนเองทั้งสิ้น

หนึ่งในตัวอย่างที่ทรายยกขึ้นมาชี้แจง คือเรื่องการหาเงินมาซื้อประกันให้กับเจ้าหน้าที่ในมูลนิธิ ทรายเป็นผู้ดำเนินการระดมทุนเองทั้งหมด โดยเดินหน้าเข้าไปพูดคุยและนำเสนอโครงการ จนสามารถคว้าการสนับสนุนเงินทุนจากองค์กรระดับประเทศอย่าง CP และเครื่องดื่มช้างมาได้สำเร็จ

“ทรายเป็นคนปกติครับ ทรายใช้ชีวิตมาเป็นคนปกติ หาเงินเอง ทรายไม่เคยขอความช่วยเหลือเส้นสายอะไรในการทำงานอนุรักษ์เลยครับ” ทราย สก๊อต กล่าวในรายการโหนกระแส

ทรายยังอธิบายเพิ่มเติมถึงการทำงานในมูลนิธิว่า “งานมูลนิธิ ทรายที่ทรายซื้อประกันให้เจ้าหน้าที่ ทรายก็ระดมเอง ทรายไปคุยกับ CP ทรายได้เงินจากช้าง เราทำเองหมดครับ เราได้คนที่ช่วยระดมทุนเรา เราไม่เคยขอความช่วยเหลือที่มันเกินสิ่งที่เราควรได้รับครับ”

คำชี้แจงดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจของทราย สก๊อต ที่ต้องการพิสูจน์ให้สังคมเห็นว่า ตนเองไม่เคยเรียกร้องขอความช่วยเหลือที่เกินเลยกว่าสิ่งที่ควรได้รับ และมุ่งมั่นทำงานเพื่อสังคมด้วยกำลังของตนเองอย่างแท้จริง

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

