รายชื่อผู้สมัคร สส. ปราจีนบุรี ทั้ง 3 เขต เช็กเบอร์-พรรค เลือกตั้ง 2569
กกต. ประกาศรายชื่อ หมายเลขผู้สมัคร สส. ปราจีนบุรี อย่างเป็นทางการ ทั้ง 3 เขตเลือกตั้ง เช็กรายชื่อและเบอร์ผู้สมัครได้ที่นี่
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จ.ปราจีนบุรี อย่างเป็นทางการ ภายหลังปิดรับสมัครไปเมื่อวันที่ 27 – 31 ธันวาคม 2568 ที่ผ่านมา เพื่อให้ประชาชนได้ตรวจสอบรายชื่อและหมายเลขผู้สมัคร ก่อนจะถึงวันใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งที่จะถึงนี้
สำหรับกำหนดการเลือกตั้ง วันเลือกตั้งล่วงหน้าในวันอาทิตย์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 และวันเลือกตั้งทั่วไปพร้อมวันออกเสียงประชามติ ในวันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น. โดยจังหวัดปราจีนบุรี แบ่งเขตเลือกตั้งออกเป็น 3 เขต มีรายชื่อผู้สมัครดังต่อไปนี้
เขตเลือกตั้งที่ 1
อำเภอเมืองปราจีนบุรี , อำเภอบ้านสร้าง , อำเภอศรีมโหสถ
- หมายเลข 1 นายอำนาจ วิลาวัลย์ พรรคภูมิใจไทย
- หมายเลข 2 นายชนกานต์ ศรีเอียด พรรคประชาชน
- หมายเลข 3 พันตำรวจเอก สมศักดิ์ นารอด พรรคโอกาสใหม่
- หมายเลข 4 นายจิตร์จา สังข์สี พรรคเพื่อไทย
- หมายเลข 5 นายไพทูรย์ นาคหิรัญ พรรคกล้าธรรม
- หมายเลข 6 นางพรจรัส สงวนศิลป พรรคประชาธิปัตย์
- หมายเลข 7 นางสาวนิภาพร บุญช่วยนางเดี่ยว พรรคไทยภักดี
เขตเลือกตั้งที่ 2
อำเภอศรีมหาโพธิ , อำเภอประจันตคาม , อำเภอนาดี (เฉพาะตำบลนาดี ตำบลบุพราหมณ์ ตำบลสำพันตา ตำบลสะพานหิน และเทศบาลตำบลนาดี)
- หมายเลข 1 นางสาวพรทิพย์พา ฤทธิ์ประเสริฐ พรรคประชาธิปัตย์
- หมายเลข 2 นางสาวศิริรัตน์ ศิริรักษ์ พรรคประชาชน
- หมายเลข 3 นายชยุต ภุมมะกาญจนะ พรรคภูมิใจไทย
- หมายเลข 4 นายกันพิเชฐษ์ มลิเกตุ พรรคไทยภักดี
- หมายเลข 5 นายสมเกียรติ คำดำ พรรคเพื่อไทย
- หมายเลข 6 นายสุรศักดิ์ หร่ำเดช พรรคเสรีรวมไทย
เขตเลือกตั้งที่ 3
อำเภอกบินทร์บุรี , อำเภอนาดี (ยกเว้นตำบลนาดี ตำบลบุพราหมณ์ ตำบลสำพันตา ตำบลสะพานหิน และเทศบาลตำบลนาดี)
- หมายเลข 1 นายคงกฤช หงษ์วิไล พรรคเพื่อไทย
- หมายเลข 2 นายสฤษดิ์ บุตรเนียร พรรคภูมิใจไทย
- หมายเลข 3 นายสุนทร คมคาย พรรคประชาชน
- หมายเลข 4 พันจ่าอากาศ เอนก พรมที พรรคประชาธิปัตย์
- หมายเลข 5 นางสาวธนัญภัทร์ ชัญเจริญทรัพย์ พรรคไทยภักดี
ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมและติดตามข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องได้ทางเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง www.ect.go.th หรือติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด และสายด่วน กกต. 1444
ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (1 , 2 , 3)
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- รายชื่อผู้สมัคร สส. อุตรดิตถ์ ทั้ง 3 เขต เช็กเบอร์-พรรค เลือกตั้ง 2569
- รายชื่อผู้สมัคร ส.ส. ชลบุรี 10 เขต เบอร์พรรค เลือกตั้ง 2569
- รายชื่อผู้สมัคร ส.ส. นครนายก ทั้ง 2 เขต เช็กเบอร์-พรรค เลือกตั้ง 2569
ติดตาม The Thaiger บน Google News: