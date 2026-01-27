ข่าวการเมือง

รายชื่อผู้สมัคร สส. แม่ฮ่องสอน แบบแบ่งเขต ทั้ง 2 เขต เช็กเบอร์-พรรค เลือกตั้ง 2569

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 27 ม.ค. 2569 08:00 น.| อัปเดต: 26 ม.ค. 2569 14:25 น.
63
รายชื่อผู้สมัคร สส. แม่ฮ่องสอน แบบแบ่งเขต ทั้ง 2 เขต เช็กเบอร์-พรรค เลือกตั้ง 2569

กกต. ประกาศรายชื่อ หมายเลขผู้สมัคร สส. แม่ฮ่องสอน อย่างเป็นทางการ ทั้ง 2 เขตเลือกตั้ง เช็กรายชื่อและเบอร์ผู้สมัครได้ที่นี่

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จ.แม่ฮ่องสอน อย่างเป็นทางการ ภายหลังปิดรับสมัครไปเมื่อวันที่ 27 – 31 ธันวาคม 2568 ที่ผ่านมา เพื่อให้ประชาชนได้ตรวจสอบรายชื่อและหมายเลขผู้สมัคร ก่อนจะถึงวันใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งที่จะถึงนี้

สำหรับกำหนดการเลือกตั้ง วันเลือกตั้งล่วงหน้าในวันอาทิตย์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 และวันเลือกตั้งทั่วไปพร้อมวันออกเสียงประชามติ ในวันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น. โดยจังหวัดแม่ฮ่องสอน แบ่งเขตเลือกตั้งออกเป็น 2 เขต มีรายชื่อผู้สมัครดังต่อไปนี้

เขตเลือกตั้งที่ 1

อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน , อำเภอขุนยวม , อำเภอปาย , อำเภอปางมะผ้า

  • หมายเลข 1 ว่าที่ ร.ต.สุรพล ต๊ะวิชัย พรรคประชาธิปัตย์
  • หมายเลข 2 นายปกรณ์ จีนาคำ พรรคกล้าธรรม
  • หมายเลข 3 นายวิชัย เจริญพระธรรมดี พรรคเพื่อไทย
  • หมายเลข 4 นายจำลอง รุ่งเรือง พรรครวมไทยสร้างชาติ
  • หมายเลข 5 นายอนัส มณีพฤกษ์ พรรคประชาชน
ผู้สมัคร สส. แม่ฮ่องสอน
FB/ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน

เขตเลือกตั้งที่ 2

อำเภอแม่สะเรียง , อำเภอแม่ลาน้อย , อำเภอสบเมย

  • หมายเลข 1 นายสมภพ คงความซื่อ พรรคเพื่อไทย
  • หมายเลข 2 นายวิทยา หวานซึ้ง พรรคกล้าธรรม
  • หมายเลข 3 นายสติ ทรัพย์ทวีพันธ์ พรรครวมไทยสร้างชาติ
  • หมายเลข 4 นายพนธกร ใจสนอง พรรคประชาชน
  • หมายเลข 5 นายสมบัติ ยะสินธุ์ พรรคภูมิใจไทย
  • หมายเลข 6 นายภานุวัฒน์ คงมีความดี พรรคประชาธิปัตย์
  • หมายเลข 7 นางสุภิญกัลย์ พิภพสิทธิโภคิณ พรรคพลังประชารัฐ
FB/ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน
FB/ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมและติดตามข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องได้ทางเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง www.ect.go.th หรือติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด และสายด่วน กกต. 1444

ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (1 , 2)

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
เขมร เบนเข็มทำซีรีส์วาย กับฉากเปิดตัวสุดอึ้ง &quot;ผีเลียมือ&quot; ซีจี อลังการ ที่กลายเป็นไวรัลข้ามประเทศ ข่าว

เขมร เบนเข็มทำซีรีส์วาย กับฉากเปิดตัวสุดอึ้ง “ผีเลียมือ” ที่กลายเป็นไวรัลข้ามประเทศ

32 วินาที ที่แล้ว
เพลง ชนม์ทิดา ให้กำลังใจ กระติ๊บ บันเทิง

เพลง ชนม์ทิดา ให้กำลังใจ กระติ๊บ วิวาห์ล่ม-ปิดฉากรัก 15 ปี ประโยคนี้อ่านแล้วจุก

6 นาที ที่แล้ว
ข่าว

สำนักงานประกันสังคม แจง 875 บาทได้สิทธิอะไรบ้าง ท่ามกลางมรสุมดราม่า

13 นาที ที่แล้ว
ข่าว

เพจดังแชร์ข่าว นักวิ่งหัวใจวาย 3 คนในงานวิ่งเดียว แพทย์ชี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญ

18 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

จากฮีโร่โควิดสู่ “ปลดออก”! ย้อนรอย 5 ปี แพทย์ชนบทบุกกรุง ชนวนเหตุสั่งฟัน “หมอสุภัทร”

21 นาที ที่แล้ว
เลื่อนอีกแล้ว แอป &quot;SSO Plus&quot; ปิดปรับปรุงยาว ผู้ประกันตนรอเก้อ เปิดใหม่ 1 ก.พ. ข่าว

เลื่อนอีกแล้ว แอป “SSO Plus” ปิดปรับปรุงยาว ผู้ประกันตนรอเก้อ เปิดใหม่ 1 ก.พ.

25 นาที ที่แล้ว
ข่าว

กองทัพภาค 2 แจ้งข่าวแบคโฮไฟไหม้ ขณะปรับปรุงพื้นที่ชายแดน กำลังพลเจ็บ 1

27 นาที ที่แล้ว
ราคาทองวันนี้ 27 ม.ค. 69 ขยับพุ่ง ขายออกทะลุ 75,550 บาท ทองโลกพุ่งประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจ

ราคาทองวันนี้ 27 ม.ค. 69 ขยับพุ่ง ขายออกทะลุ 75,550 บาท ทองโลกพุ่งประวัติศาสตร์

36 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

หนุ่มอินเดีย ลงทุนตัดเท้าตัวเอง หวังโควต้าผู้พิการ หลังสอบหมอไม่ติด

40 นาที ที่แล้ว
ใหม่ พัชรี มอบหมายทนายเอาผิดคนปล่อยข่าวปลอม &quot;เสียนชีวิตเพราะยาลดน้ำหนัก&quot; บันเทิง

ใหม่ พัชรี มอบหมายทนาย เอาผิดคนปล่อยข่าว “เสียชีวิตเพราะยาลดน้ำหนัก”

44 นาที ที่แล้ว
ข่าว

คลิปไวรัล สาวไทยเดินทางไกลค่อนโลก แลนดิ้ง “นิการากัว” แต่นึกว่าอยู่ที่เดิม เหมือนกันยังเสาไฟ

50 นาที ที่แล้ว
ดีเจโซดาซึ้งน้ำใจคนไทย ตามหากำไล Cartier 2 แสนคืนได้สำเร็จ บันเทิง

ดีเจโซดา ทำกำไล 2 แสนหายแต่ได้คืน มอบ 1 หมื่นตอบแทน ซึ้งน้ำใจคนไทย

51 นาที ที่แล้ว
&quot;หนุ่ม กรรชัย&quot; โผล่ถามกลางวง หลังเพจดัง แฉวีรกรรม &quot;พิธีกร น.&quot; ทำชาวเน็ตขำก๊าก บันเทิง

“หนุ่ม กรรชัย” โผล่ถามกลางวง หลังเพจดัง แฉวีรกรรม “พิธีกร น.” ทำชาวเน็ตขำก๊าก

52 นาที ที่แล้ว
ข่าว

เพจดังแฉคลิป นักเรียนชาย-หญิง จ.ลำปาง นัวเนียคาห้องน้ำห้างดังหลังเลิกเรียน

53 นาที ที่แล้ว
ข่าว

นักโทษชายแหกคุก เรือนจำชั่วคราวดอยฮาง เร่งตามหา ล่าสุดยังไม่เจอ

59 นาที ที่แล้ว
งามไส้! “บิ๊กการไฟฟ้า” เอี่ยวแก๊งขุดบิตคอยน์เถื่อน DSI บุกค้นบ้าน ผงะ! เจอเงินสด 19 ล้าน ข่าว

งามไส้! “บิ๊กการไฟฟ้า” เอี่ยวแก๊งขุดบิตคอยน์เถื่อน DSI บุกค้นบ้าน ผงะ! เจอเงินสด 19 ล้าน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

พรรคประชาชน จ.สงขลา วอนไม่ต้องหวังดี ไม่ใช่วัว ป้อนหญ้าให้ป้ายหาเสียง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

รายชื่อผู้สมัคร สส. ลำปาง ทั้ง 4 เขต เช็กเบอร์-พรรค เลือกตั้ง 2569

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กรมการปกครอง แจงแล้ว สูติบัตรเคลือบพลาสติก ยังใช้ได้ไหม

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“ทรัมป์” กลับลำ ขึ้นภาษีเกาหลีใต้ 25% ซัด สส.โสมขาว ทำงานช้า

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“ซ้อเปา” แฉ พระวัดนครปฐม ลวนลามสีกา ชาวบ้านรู้หมด แต่ไม่เคยเป็นข่าว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ชูวิทย์” แซะ “พิธา” ถามตอนมีปัญหาอยู่ไหน ยก “ทหาร” คือฮีโร่ตัวจริง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
รายชื่อผู้สมัคร สส. แม่ฮ่องสอน แบบแบ่งเขต ทั้ง 2 เขต เช็กเบอร์-พรรค เลือกตั้ง 2569 ข่าวการเมือง

รายชื่อผู้สมัคร สส. แม่ฮ่องสอน แบบแบ่งเขต ทั้ง 2 เขต เช็กเบอร์-พรรค เลือกตั้ง 2569

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

สมาคมราชกรีฑาสโมสร แถลงเสียใจกรณี รปภ. ทำร้ายไรเดอร์ พร้อมช่วยเหลือ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“เพื่อไทย” แถลงด่วน หลัง “สจ.เนย์ ปฐนัญ” เจอหมายจับคดีเว็บพนัน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 27 ม.ค. 2569 08:00 น.| อัปเดต: 26 ม.ค. 2569 14:25 น.
63
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เขมร เบนเข็มทำซีรีส์วาย กับฉากเปิดตัวสุดอึ้ง &quot;ผีเลียมือ&quot; ซีจี อลังการ ที่กลายเป็นไวรัลข้ามประเทศ

เขมร เบนเข็มทำซีรีส์วาย กับฉากเปิดตัวสุดอึ้ง “ผีเลียมือ” ที่กลายเป็นไวรัลข้ามประเทศ

เผยแพร่: 27 มกราคม 2569
เพลง ชนม์ทิดา ให้กำลังใจ กระติ๊บ

เพลง ชนม์ทิดา ให้กำลังใจ กระติ๊บ วิวาห์ล่ม-ปิดฉากรัก 15 ปี ประโยคนี้อ่านแล้วจุก

เผยแพร่: 27 มกราคม 2569

สำนักงานประกันสังคม แจง 875 บาทได้สิทธิอะไรบ้าง ท่ามกลางมรสุมดราม่า

เผยแพร่: 27 มกราคม 2569

เพจดังแชร์ข่าว นักวิ่งหัวใจวาย 3 คนในงานวิ่งเดียว แพทย์ชี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญ

เผยแพร่: 27 มกราคม 2569
Back to top button