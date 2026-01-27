รายชื่อผู้สมัคร สส. แม่ฮ่องสอน แบบแบ่งเขต ทั้ง 2 เขต เช็กเบอร์-พรรค เลือกตั้ง 2569
กกต. ประกาศรายชื่อ หมายเลขผู้สมัคร สส. แม่ฮ่องสอน อย่างเป็นทางการ ทั้ง 2 เขตเลือกตั้ง เช็กรายชื่อและเบอร์ผู้สมัครได้ที่นี่
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จ.แม่ฮ่องสอน อย่างเป็นทางการ ภายหลังปิดรับสมัครไปเมื่อวันที่ 27 – 31 ธันวาคม 2568 ที่ผ่านมา เพื่อให้ประชาชนได้ตรวจสอบรายชื่อและหมายเลขผู้สมัคร ก่อนจะถึงวันใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งที่จะถึงนี้
สำหรับกำหนดการเลือกตั้ง วันเลือกตั้งล่วงหน้าในวันอาทิตย์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 และวันเลือกตั้งทั่วไปพร้อมวันออกเสียงประชามติ ในวันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น. โดยจังหวัดแม่ฮ่องสอน แบ่งเขตเลือกตั้งออกเป็น 2 เขต มีรายชื่อผู้สมัครดังต่อไปนี้
เขตเลือกตั้งที่ 1
อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน , อำเภอขุนยวม , อำเภอปาย , อำเภอปางมะผ้า
- หมายเลข 1 ว่าที่ ร.ต.สุรพล ต๊ะวิชัย พรรคประชาธิปัตย์
- หมายเลข 2 นายปกรณ์ จีนาคำ พรรคกล้าธรรม
- หมายเลข 3 นายวิชัย เจริญพระธรรมดี พรรคเพื่อไทย
- หมายเลข 4 นายจำลอง รุ่งเรือง พรรครวมไทยสร้างชาติ
- หมายเลข 5 นายอนัส มณีพฤกษ์ พรรคประชาชน
เขตเลือกตั้งที่ 2
อำเภอแม่สะเรียง , อำเภอแม่ลาน้อย , อำเภอสบเมย
- หมายเลข 1 นายสมภพ คงความซื่อ พรรคเพื่อไทย
- หมายเลข 2 นายวิทยา หวานซึ้ง พรรคกล้าธรรม
- หมายเลข 3 นายสติ ทรัพย์ทวีพันธ์ พรรครวมไทยสร้างชาติ
- หมายเลข 4 นายพนธกร ใจสนอง พรรคประชาชน
- หมายเลข 5 นายสมบัติ ยะสินธุ์ พรรคภูมิใจไทย
- หมายเลข 6 นายภานุวัฒน์ คงมีความดี พรรคประชาธิปัตย์
- หมายเลข 7 นางสุภิญกัลย์ พิภพสิทธิโภคิณ พรรคพลังประชารัฐ
ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมและติดตามข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องได้ทางเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง www.ect.go.th หรือติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด และสายด่วน กกต. 1444
ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (1 , 2)
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- รายชื่อผู้สมัคร สส. พระนครศรีอยุธยา 5 เขต 39 คน เตรียมพร้อมสู่วันเลือกตั้ง 2569
- รายชื่อผู้สมัคร สส. ร้อยเอ็ด แบบแบ่งเขต ทั้ง 8 เขต เช็กเบอร์-พรรค เลือกตั้ง 2569
- รายชื่อผู้สมัคร สส.สระบุรี ทั้ง 4 เขต เลือกตั้ง 2569 พรรคไหน เบอร์อะไร เช็กรายละเอียดที่นี่
ติดตาม The Thaiger บน Google News: