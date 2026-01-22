รายชื่อผู้สมัคร ส.ส. พัทลุง เช็กเบอร์-พรรค 3 เขต : เลือกตั้ง 2569
รายชื่อผู้สมัคร ส.ส. แบบแบ่งเขต จ.พัทลุง พร้อมเบอร์แต่ละพรรคทั้ง 3 เขต เลือกตั้ง 69 วันที่ 1 และ 8 ก.พ.นี้ เช็กสิทธิผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่นี่
อย่างที่ทราบว่าการเลือกตั้ง 2569 จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 ซึ่งเป็นการเลือกตั้งแบบบัตร 2 ใบ เพื่อเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) รวม 500 คน แบ่งเป็นการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 400 คน และ แบบบัญชีรายชื่อ 100 คน
สำหรับ จ.พัทลุง มีเขตเลือกตั้งทั้งหมด 3 เขต มีผู้สมัคร สส. แบบแบ่งเขตรวมทั้งหมด 24 คน ดังนี้
เขตเลือกตั้งที่ 1
อ.เมืองพัทลุง, อ.เขาชัยสน
- เบอร์ 1 : นาย สุพัชรี ธรรมเพชร พรรคกล้าธรรม
- เบอร์ 2 : นางสาว ฉัตรธิษณ์ชา เหตุทอง พรรคประชาธิปัตย์
- เบอร์ 3 : นาย กู้ชาติ ชายเกตุ พรรคเพื่อไทย
- เบอร์ 4 : นาวาอากาศเอก อธิคุณ คงมี พรรคภูมิใจไทย
- เบอร์ 5 : นาย กิตติวุฒิ สัมพันธ์สกุล พรรคประชาชน
- เบอร์ 6 : นางสาว ณรากาญจน์ บุญนวล พรรครวมไทนสร้างชาติ
- เบอร์ 7 : นาย ศุภณัฐ สำอางค์ พรรคไทยก้าวใหม่
- เบอร์ 8 : นาย ภรต ชุมช่วย พรรคเศรษฐกิจ
เขตเลือกตั้งที่ 2
อ.ควนขนุน, อ.ป่าพะยอม, อ.ศรีบรรพต, อ.ศรีนครินทร์, อ.กงหรา (เฉพาะ ต.สมหวัง และ ต.ชะรัด)
- เบอร์ 1 : นาย วรท เทอดวีระพงศ์ พรรคภูมิใจไทย
- เบอร์ 2 : นาย ศุภกร ขุนชิต พรรคประชาชน
- เบอร์ 3 : พันตำรวจเอก พงศ์พสิษฐ์ ทองด้วง พรรคกล้าธรรม
- เบอร์ 4 : นาย อธิคม ขุนแก้ว พรรคไทยก้าวใหม่
- เบอร์ 5 : นาย ภพเอกอัคร อินทรโม พรรคประชาธิปัตย์
- เบอร์ 6 : นาย สมเสริม ชูรักษ์ พรรคพลวัต
- เบอร์ 7 : นาย นิติศักดิ์ ธรรมเพชร พรรคเพื่อไทย
เขตเลือกตั้งที่ 3
อ.ตะโหมด, อ.บางแก้ว, อ.ป่าบอน, อ.ปากพะยูน, อ.กงหรา (ยกเว้น ต.สมหวัง และ ต.ชะรัด)
- เบอร์ 1 : นางสาว โฉมพิไล เพิ่มพูลธนทรัพย์ พรรคพลวัต
- เบอร์ 2 : นาย สุนัย คงแก้ว พรรคประชาธิปัตย์
- เบอร์ 3 : นาย เขมพล อุ้ยตระกุล พรรคภูมิใจไทย
- เบอร์ 4 : พันตรี ธีรวัฒน์ พรหมสะอาด พรรคประชาชน
- เบอร์ 5 : นาย ชาญวิทย์ หมาดโสะ พรรคเพื่อไทย
- เบอร์ 6 : นาย จรัญ จันทร์แก้ว พรรคกล้าธรรม
- เบอร์ 7 : นาย ปราโมทย์ หนูเลิศ พรรคประชาธิปไตยใหม่
- เบอร์ 8 : นาย ปิยะวุฒิ เคว็จดำ พรรคไทยก้าวใหม่
- เบอร์ 9 : ร้อยตรี พงศภัค จุลพันธ์ พรรคเศรษฐกิจ
สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) และการออกเสียงประชามติ จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 17.00 น. โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง เขตเลือกตั้ง และหน่วยลงคะแนนได้ง่าย ๆ ผ่านระบบออนไลน์ของกรมการปกครองได้จากลิงก์ด้านล่างนี้
ทั้งนี้ สำหรับประชาชนที่ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า, นอกเขตเลือกตั้ง และนอกราชอาณาจักร จะต้องใช้สิทธิในวันที่อาทิตย์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 17.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่เลือกไปใช้สิทธิ
