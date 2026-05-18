ข่าว

สรุปมหากาพย์ ทราย สก๊อต เปิดใจโหนกระแส เผยทุกปมร้าว จุดแตกหักครอบครัว

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 18 พ.ค. 2569 18:00 น.| อัปเดต: 18 พ.ค. 2569 17:43 น.
51
สรุปมหากาพย์ ทราย สก๊อต เปิดใจโหนกระแส แฉทุกปมร้าว จุดแตกหักครอบครัว
โหนกระแส

สรุปมหากาพย์ดราม่า “ทราย สก๊อต” กลางโหนกระแส แฉปมถูกคนในครอบครัวล่วงละเมิด-แม่ฟ้องฮุบที่ดิน ลั่นหาเงินเอง ไม่พึ่งบารมีตระกูล พร้อมขอเปลี่ยนนามสกุล!

รายการโหนกระแส วันนี้ (18 พ.ค. 69) ได้แปรเปลี่ยนเป็นพื้นที่เปิดใจครั้งสำคัญของ ทราย สก๊อต นักอนุรักษ์ธรรมชาติชื่อดัง ที่ออกมาเปิดเผยเรื่องราวความขัดแย้งและความรุนแรงภายในครอบครัวซึ่งกำลังเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในสังคม โดย หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย ได้ชี้แจงตั้งแต่ต้นรายการว่า การนำเสนอข่าวครั้งนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อน ทางรายการจึงต้องปฏิบัติตามกฎของ กสทช. และ พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 อย่างเคร่งครัด

ด้าน หนุ่ม กรรชัย ระบุว่าทางรายการไม่สามารถเชิญคู่กรณีทั้งสองฝ่ายมาเผชิญหน้ากันได้เพื่อป้องกันการข่มขืนใจซ้ำ อย่างไรก็ตาม รายการยังคงยึดหลักความเป็นธรรม โดยเปิดพื้นที่ให้ฝั่งคุณแม่และพี่ชายสามารถออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงในมุมของตนเองได้เสมอ

สำหรับเรื่องราวที่ ทราย สก๊อต บอกเล่าผ่านรายการ สามารถสรุปประเด็นสำคัญได้ดังนี้

ปมบาดแผลในใจและจุดแตกหักของครอบครัว

ทรายเปิดเผยว่าตนเองเผชิญเหตุการณ์ล่วงละเมิดมาตั้งแต่เด็ก และต้องใช้ธรรมชาติ ทะเล เป็นเครื่องเยียวยาจิตใจแทนพ่อแม่ที่ไม่เคยมี สาเหตุที่เจ้าตัวเลือกเก็บความลับนี้มาตลอดหลายปี เป็นเพราะคุณตาเคยพร่ำสอนให้รักครอบครัว ทรายจึงอยากรักษาสิ่งที่คุณตาสร้างไว้

แต่จุดแตกหักที่ทำให้ทรายต้องตัดสินใจหนีออกจากบ้านเมื่อ 6 ปีก่อน เกิดขึ้นเมื่อทรายตัดสินใจเล่าความจริงให้คุณแม่ฟังว่าพี่เลี้ยงเคยล่วงละเมิดตน แต่คุณแม่กลับเรียกพี่เลี้ยงคนดังกล่าวกลับมาทำงานที่บ้านหัวหิน สั่งให้ทรายปิดปากเงียบ และไล่ทรายออกจากบ้าน เหตุการณ์นี้ทำให้ทรายรู้สึกสูญเสียครอบครัวและพื้นที่ปลอดภัยอย่างถาวร

นอกจากปมในอดีต ทรายยังเพิ่งทราบเมื่อ 2 ปีก่อนว่าตนมีชื่อเป็นผู้ถือครองกรรมสิทธิ์ร่วมกับพี่ชายในที่ดินหัวหิน ซึ่งเป็นทรัพย์สินที่คุณตาตั้งใจมอบให้ ทว่าคุณแม่กลับยื่นฟ้องร้องเพื่อทวงคืนที่ดินส่วนนี้ โดยอ้างเหตุผลว่าทรายเป็น “ลูกเนรคุณ” จากการที่ทรายไปพูดถึงเรื่องพี่เลี้ยงในรายการตีท้ายครัว ซึ่งคุณแม่มองว่าทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง โดยในคดีนี้คุณแม่ได้ใช้ชื่อพี่ชายมาเป็นพยานด้วย

ความขัดแย้งยังลุกลามไปถึงที่ดินมรดกย่านเอกมัย มูลค่าส่วนละกว่า 130 ล้านบาท ครอบครัวพยายามจะขายที่ดินแปลงนี้และให้หลาน ๆ เซ็นมอบสิทธิ์การรับเงินให้กับคุณแม่ ซึ่งทรายยืนยันว่าตนเป็นทายาทเพียงคนเดียวที่ไม่ยอมเซ็นมอบสิทธิ์ดังกล่าว

เมินคำขอโทษ จวกพี่ชายบิดเบือนข้อเท็จจริง

เมื่อพูดถึงกรณีที่พี่ชายใช้บัญชีโซเชียลมีเดียของภรรยา (มาย) โพสต์คลิปชี้แจงว่าเหตุการณ์ในอดีตเป็นเพียง “การเล่นกันตามประสาพี่น้อง” ทรายมองว่าการข่มขืนไม่ใช่เรื่องล้อเล่น และรู้สึกรับไม่ได้ที่พี่ชายพยายามบิดเบือนเรื่องการล่วงละเมิดทางเพศให้กลายเป็นปัญหาการแย่งชิงทรัพย์สิน

ส่วนกรณีที่ “มาย” โพสต์ข้อความขอโทษ ทรายเผยว่าไม่ได้รู้สึกอะไรกับคำขอโทษเหล่านั้น และขอรอดูจากการกระทำมากกว่า เพราะบุคคลที่ควรออกมารับผิดชอบจริง ๆ คือพี่ชาย คุณแม่ และผู้ใหญ่ในครอบครัวที่ทราบเรื่องทั้งหมดแต่เลือกที่จะเพิกเฉย

ในด้านการใช้ชีวิตและการทำงาน ทรายยืนยันว่าตนเองเป็นคนปกติที่หาเงินด้วยลำแข้ง ไม่เคยขอความช่วยเหลือหรือใช้เส้นสายของครอบครัวในการทำงานอนุรักษ์ แม้แต่การหาทุนมาซื้อประกันให้เจ้าหน้าที่มูลนิธิ ทรายก็เป็นคนเดินสายระดมทุน นำเสนอโครงการจนได้รับการสนับสนุนจากองค์กรใหญ่อย่าง CP และเครื่องดื่มช้างด้วยตนเองทั้งหมด

ปมบาดแผลในใจและจุดแตกหักของครอบครัว
โหนกระแส

เป้าหมายสูงสุดของทรายในการลุกขึ้นมาสู้ครั้งนี้คือ “ความยุติธรรม” ทรายระบุว่าตนพร้อมเจรจาเรื่องทรัพย์สินหากอีกฝ่ายส่งตัวแทนหรือเลขามาพูดคุย แต่สำหรับคดีล่วงละเมิด ทรายยืนยันหนักแน่นว่าพี่ชายไม่สมควรเดินลอยนวลอยู่ข้างนอก

ทรายทิ้งท้ายอย่างเด็ดขาดว่า เขาไม่ต้องการมีความเกี่ยวข้องกับตระกูลนี้อีกต่อไป และมีแผนจะเปลี่ยนนามสกุลเป็น “ทราย สมุทร” เพื่อแสดงถึงอิสรภาพและหลุดพ้นจากตระกูลที่เคยทำร้ายตนอย่างสมบูรณ์แบบ

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
สรุปมหากาพย์ ทราย สก๊อต เปิดใจโหนกระแส แฉทุกปมร้าว จุดแตกหักครอบครัว ข่าว

สรุปมหากาพย์ ทราย สก๊อต เปิดใจโหนกระแส เผยทุกปมร้าว จุดแตกหักครอบครัว

57 วินาที ที่แล้ว
เต้ย จรินทร์พร อัปเดตความรักทางไกล 2 ปีกับ คาลอส แฟนหนุ่มตากล้อง บันเทิง

เต้ย จรินทร์พร เล่ารักทางไกลแฟนหนุ่ม ยอมรับไม่ง่าย แต่แฮปปี้ดี ใช้ความเชื่อใจ

21 นาที ที่แล้ว
คมนาคม สั่งรถไฟสินค้า เดินรถเฉพาะกลางคืน ในกรุงเทพฯ สกัดซ้ำรอยชนรถเมล์ ข่าว

คมนาคม สั่งรถไฟสินค้า เดินรถเฉพาะกลางคืน ในกรุงเทพฯ สกัดซ้ำรอยชนรถเมล์

54 นาที ที่แล้ว
ทราย สก๊อต เปิดใจโหนกระแส ลั่นหาเงินเอง ไม่เคยพึ่งบารมีครอบครัว ข่าว

ทราย สก๊อต เปิดใจโหนกระแส ลั่นหาเงินด้วยลำแข้งตัวเอง ไม่พึ่งเส้นสาย

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เพจดังปล่อยคำใบ้คู่รักดาราเลิกกันแล้ว หลังขอแต่งงานปีก่อน ข่าวดารา

ใบ้อีก! ดาราสาวลูกครึ่งเลิกแฟน หลังเพิ่งขอแต่งงาน ฝ่าอาถรรพ์รัก 7 ปี

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลิขสิทธิ์บอลโลก 2026 ส่อล่ม เอเย่นต์เรียก 1,300 ล้าน ครม.จ่อถก 19 พ.ค. ข่าวกีฬา

ดับฝันทั้งประเทศ? ลิขสิทธิ์บอลโลก 2026 ส่อล่ม เอเย่นต์เรียก 1,300 ล้าน ครม.จ่อถก 19 พ.ค.

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;ทราย สก๊อต&quot; ยันออกจากตระกูลเดิม เปลี่ยนนามสกุลใหม่ เป็น &quot;ทราย สมุทร&quot; บันเทิง

“ทราย สก๊อต” ยันออกจากตระกูลเดิม เปลี่ยนนามสกุลใหม่ เป็น “ทราย สมุทร”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
รถไฟสินค้าก่อนพุ่งชนรถเมล์แยกมักกะสัน ไม่พบภาพคนขับประจำที่ควบคุมรถ ข่าว

รู้แล้วช็อก วงจรปิดชี้ชัด ไม่พบคนขับนั่งควบคุมรถไฟ ก่อนเหตุสลดชนรถเมล์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

คนขับรถเมล์สาย 24 สัญญาไม่คร่อมทางรถไฟเด็ดขาด ย้ำผู้โดยสารฝากชีวิตไว้

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ญาติแฉคลิป อำนาจ รื่นเริง อดีตนักมวยแชมป์โลก เสพยาอาละวาด จี้ถามสังคมควรให้โอกาสอีกไหม ข่าว

ญาติแฉคลิป อำนาจ รื่นเริง อดีตนักมวยแชมป์โลก เสพยาอาละวาด จี้ถามสังคมควรให้โอกาสอีกไหม

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
มาแล้ว! คอนเสิร์ต &quot;The Weeknd&quot; เช็กที่นั่ง-ราคาบัตร กดวันไหนบ้าง เช็กเลยที่นี่ อีเว้นท์

มาแล้ว! คอนเสิร์ต “The Weeknd” เช็กรายละเอียดที่นั่ง-ราคาบัตร กดวันไหนบ้าง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทราย สก๊อต ตอบกลับคำขอโทษของ มายด์ ลภัสลัล ชี้ขอดูที่การกระทำมากกว่าคำพูด บันเทิง

ทราย สก๊อต ฝากถึง มายด์ ลภัสลัล หลังโพสต์ขอโทษ ขอรอดูจากการกระทำ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

คนขับรถไฟสารภาพเสพยาบ้า-กัญชาครั้งละหลายเม็ด เสพครั้งสุดท้าย 10 วันก่อน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;ทราย สก๊อต&quot; เล่าทั้งน้ำตา เผยเหตุผลเป็น &quot;นักอนุรักษ์ฯ&quot; กับสิ่งที่ไม่เคยมีตอนเด็ก บันเทิง

“ทราย สก๊อต” เล่าทั้งน้ำตา เผยเหตุผลเป็น “นักอนุรักษ์ฯ” กับสิ่งที่ไม่เคยมีตอนเด็ก

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ชัชชาติ” วอนประชาชนอย่าตื่นตระหนก แรงสั่นสะเทือนแผ่นดินไหวไม่มาก

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
แทน ชนกชนม์ นักฮอกกี้น้ำแข็งทีมชาติไทย เสียชีวิตจากภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด ข่าว

สาเหตุเศร้า แทน ชนกชนม์ นักกีฬาไอซ์ฮอกกี้ทีมชาติ อาการทรุดไว หัวใจหยุดเต้น

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทราย สก๊อต พูดแล้วทำไมออกมาแฉครอบครัวตอนนี้ บันเทิง

ทราย สก๊อต ร่ำไห้ สาเหตุออกมาแฉเรื่องวัยเด็ก ลั่น ไม่เคยคิดทำลายครอบครัว

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ตำรวจรับเป็นเจ้าภาพ ยกเครื่องจัดมาตรการปลอดภัย ป้องกันเหตุรถไฟชนรถเมล์

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
อึ้งทั้งโซเชียล! ทนายธรรมราช ซัดแรง &quot;พรรคส้ม&quot; ดีแต่พูด ปมรถไฟชนรถเมล์ ข่าว

อึ้งทั้งโซเชียล! ทนายธรรมราช ซัดแรง “พรรคส้ม” ดีแต่พูด ปมรถไฟชนรถเมล์

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
หนุ่ม กรรชัย แจงเหตุไม่จับคู่ พาย-มายด์ คุยทราย งัดหนังสือด่วน กสทช. ชี้ข้อจำกัดคดีความรุนแรงในครอบครัว บันเทิง

หนุ่ม กรรชัย แจงเหตุไม่จับคู่ พาย-มายด์ คุยทราย งัดหนังสือด่วน กสทช. ชี้ข้อจำกัดคดีความรุนแรงในครอบครัว

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลิกอ้างว่ารีบ! แฉนิสัยตรรกะคนมักง่ายบนถนน อ้างรถติดฝ่ากฎจราจร ทำคนอื่นเดือดร้อน ข่าว

เลิกอ้างว่ารีบ! แฉนิสัยตรรกะคนมักง่ายบนถนน อ้างรถติดฝ่ากฎจราจร ทำคนอื่นเดือดร้อน

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
มินตัน อินฟลูสาวปวดท้องจนหมดสติในห้องน้ำ ก่อนแอดมิดรพ.ผ่าตัดไส้ติ่ง ข่าว

อินฟลูฯ สาว เล่านาทีเฉียดตาย ปวดท้องสลบคาห้องน้ำ ผ่าตัดด่วน ช็อก ค่ารักษาหลักแสน

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดคำให้การคนขับรถไฟ ปฏิเสธประมาท อ้างเห็นสัญญาณไฟอนุญาตให้ผ่าน ก่อนชนรถเมล์มักกะสัน ข่าว

เปิดคำให้การคนขับรถไฟ ปฏิเสธประมาท อ้างเห็นสัญญาณไฟอนุญาตให้ผ่าน ก่อนชนรถเมล์มักกะสัน

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
นิติเวช พบชิ้นส่วนอวัยวะมนุษย์เพิ่ม เร่งตรวจดีเอ็นเอผู้เสียชีวิต เหตุรถไฟชนรถเมล์ ข่าว

นิติเวช พบชิ้นส่วนอวัยวะมนุษย์เพิ่ม เร่งตรวจ DNA ผู้เสียชีวิต เหตุรถไฟชนรถเมล์

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ขสมก. หอบกระเช้าเข้าขอโทษ รถเมล์ซิ่งทำแม่ล้มหัวฟาดกระจก ไม่เก็บค่าเสียหายแล้ว

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 18 พ.ค. 2569 18:00 น.| อัปเดต: 18 พ.ค. 2569 17:43 น.
51
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เต้ย จรินทร์พร อัปเดตความรักทางไกล 2 ปีกับ คาลอส แฟนหนุ่มตากล้อง

เต้ย จรินทร์พร เล่ารักทางไกลแฟนหนุ่ม ยอมรับไม่ง่าย แต่แฮปปี้ดี ใช้ความเชื่อใจ

เผยแพร่: 18 พฤษภาคม 2569
เพจดังปล่อยคำใบ้คู่รักดาราเลิกกันแล้ว หลังขอแต่งงานปีก่อน

ใบ้อีก! ดาราสาวลูกครึ่งเลิกแฟน หลังเพิ่งขอแต่งงาน ฝ่าอาถรรพ์รัก 7 ปี

เผยแพร่: 18 พฤษภาคม 2569
ลิขสิทธิ์บอลโลก 2026 ส่อล่ม เอเย่นต์เรียก 1,300 ล้าน ครม.จ่อถก 19 พ.ค.

ดับฝันทั้งประเทศ? ลิขสิทธิ์บอลโลก 2026 ส่อล่ม เอเย่นต์เรียก 1,300 ล้าน ครม.จ่อถก 19 พ.ค.

เผยแพร่: 18 พฤษภาคม 2569
&quot;ทราย สก๊อต&quot; ยันออกจากตระกูลเดิม เปลี่ยนนามสกุลใหม่ เป็น &quot;ทราย สมุทร&quot;

“ทราย สก๊อต” ยันออกจากตระกูลเดิม เปลี่ยนนามสกุลใหม่ เป็น “ทราย สมุทร”

เผยแพร่: 18 พฤษภาคม 2569
Back to top button