บันเทิง

“ทราย สก๊อต” เล่าทั้งน้ำตา เผยเหตุผลเป็น “นักอนุรักษ์ฯ” กับสิ่งที่ไม่เคยมีตอนเด็ก

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 18 พ.ค. 2569 14:12 น.| อัปเดต: 18 พ.ค. 2569 14:12 น.
59
"ทราย สก๊อต" เล่าทั้งน้ำตา เผยเหตุผลเป็น "นักอนุรักษ์ฯ" กับสิ่งที่ไม่เคยมีตอนเด็ก

“ทราย สก๊อต” เล่าทั้งน้ำตา เผยเหตุผลเป็น “นักอนุรักษ์ฯ” กับมรสุมชีวิตครอบครัว และสิ่งที่ไม่เคยมีตอนเด็ก

จากกรณีดรามามหากาพย์เกี่ยวกับ “ทราย สก๊อต” หลังเปิดเผยเรื่องราวถูกพี่ชายล่วงละเมิดทางเพศ และถูกคนในครอบครัวฟ้องร้องเรื่องที่ดินมรดก จนกลายเป็นกระแสสังคมที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวาง รายการโหนกระแส ดำเนินรายการโดย หนุ่ม-กรรชัย กำเนิดพลอย ได้เชิญ ทราย สก๊อต มาสัมภาษณ์เปิดใจต่อประเด็นดังกล่าว

ทราย สก๊อต เปิดเผยเหตุผลที่หันมาทำงานเป็นนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมว่า เดิมเรียนที่ไทยมาก่อน จากนั้นไปเรียนมหาวิทยาลัยและอาศัยในสหรัฐอเมริกาเป็นเวลา 6 ปี ก่อนกลับมาไทยเมื่อประมาณ 6 ปีที่ผ่านมา และเริ่มต้นเส้นทางการเป็นนักอนุรักษ์ฯ

ทราย สก๊อต เล่าต่อว่า “ตอนที่ทรายไปอยู่ต่างประเทศ ทรายใช้เวลาบำบัดตัวเองกับจิตวิทยา คือเราไปทำงานกับจิตแพทย์ แล้วค่อย ๆ ปลดล็อกเรื่องราวต่าง ๆ ที่เราเจอตอนเด็ก ซึ่งด้วยจังหวะโควิดเราต้องกลับมา แล้วพร้อมที่จะเผชิญเรื่องนี้ ซึ่งตอนที่กลับมาปีแรกเราก็เริ่มบอกคนในครอบครัวว่าเราเจออะไรบ้าง

เมื่อสิ่งที่เราพูดไปมันไม่ค่อยมีน้ำหนัก สุดท้ายแล้วเราก็จากที่อยู่กับครอบครัวในกรุงเทพฯ หรือที่หัวหิน แล้วก็เลยไปภาคใต้และไปเริ่มต้นชีวิตใหม่”

ทราย สก๊อต ในรายการ โหนกระแส
YT/ โหนกระแส [Hone-Krasae] official
ทราย สก๊อต เผยถึงสิ่งที่ทำแรก ๆ หลังจากเป็นนักอนุรักษ์ว่า “อยู่กับทะเลครับ ว่ายน้ำ เก็บขยะ รู้สึกว่าเขาเป็นที่เดียวที่เยียวยาจิตใจเราได้ งานทุกแบบที่เราอยู่แค่หาเหตุผลที่จะอยู่กับทะเลเราก็ขอบคุณเขาทุกวัน แล้วเราก็ไปเก็บขยะกับอุทยาน เราไปเป็นเจ้าหน้าที่ เราว่ายน้ำ ทุกอย่างครับ”

จากนั้น ทราย สก๊อต เผยเหตุผลที่ไปช่วยจัดการไฟป่าที่ จ.เชียงใหม่ ว่า “เราเป็นห่วงทรัพยากร เมื่อเรารู้ว่ามีปัญหา เราก็หาทางที่จะไปแล้วเรียนรู้เรื่องปัญหา เพื่อเราอยากเข้าใจทุกปัญหาที่เกิดขึ้นสิ่งแวดล้อม” และได้เล่าเหตุผลที่เข้าร่วมเรียกร้องประเด็นช้างสีดอหูพับว่า “บางทีทรายรู้สึกว่าเหมือนเราอยากเป็นเสียงให้กับสิ่งที่มีความไม่ยุติธรรม รู้สึกว่าคือสิ่งที่ถูกต้องที่ต้องทำ”

ทราย สก๊อต เปิดใจทั้งน้ำตาว่า “ทรายแค่รู้ว่าในวันที่ทรายไม่ได้มีครอบครัว ทรายมีแต่ทะเลกับทรัพยากร เขาเป็นพ่อที่เราไม่เคยมี และเขาเป็นแม่ที่เราไม่เคยมี เขาไม่เคยทำร้ายเรา แล้วทรายตอนอยู่ในธรรมชาติทรายรู้สึกว่าเราเป็นมากกว่าแค่ผู้ชายที่โดนข่มขืน มากกว่าผู้ชายที่โดนครอบครัวทิ้ง

เหมือนเราต้องเป็นสิ่งที่ไม่เคยได้ตอนเด็ก ตอนทรายแต่เด็กทรายแค่หวังว่าจะมีเหมือนคนมาช่วยเราหรือคนที่ช่วยสิ่งอื่น ๆ แล้วตอนเราโตขึ้นเรารู้สึกว่าสิ่งพวกนี้ไม่มีจริงถ้าเกิดเราไม่ลุกขึ้นมาเป็นเอง ทุกวันที่ทรายได้เป็นตัวเองที่มันชัดเจน มันรู้สึกว่าเราได้ผลักความเลวร้ายที่เคยเกิดขึ้นกับเราไปห่างขึ้น”

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ลิขสิทธิ์บอลโลก 2026 ส่อล่ม เอเย่นต์เรียก 1,300 ล้าน ครม.จ่อถก 19 พ.ค. ข่าวกีฬา

ดับฝันทั้งประเทศ? ลิขสิทธิ์บอลโลก 2026 ส่อล่ม เอเย่นต์เรียก 1,300 ล้าน ครม.จ่อถก 19 พ.ค.

7 นาที ที่แล้ว
&quot;ทราย สก๊อต&quot; ยันออกจากตระกูลเดิม เปลี่ยนนามสกุลใหม่ เป็น &quot;ทราย สมุทร&quot; บันเทิง

“ทราย สก๊อต” ยันออกจากตระกูลเดิม เปลี่ยนนามสกุลใหม่ เป็น “ทราย สมุทร”

47 นาที ที่แล้ว
รถไฟสินค้าก่อนพุ่งชนรถเมล์แยกมักกะสัน ไม่พบภาพคนขับประจำที่ควบคุมรถ ข่าว

รู้แล้วช็อก วงจรปิดชี้ชัด ไม่พบคนขับนั่งควบคุมรถไฟ ก่อนเหตุสลดชนรถเมล์

57 นาที ที่แล้ว
ข่าว

คนขับรถเมล์สาย 24 สัญญาไม่คร่อมทางรถไฟเด็ดขาด ย้ำผู้โดยสารฝากชีวิตไว้

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ญาติแฉคลิป อำนาจ รื่นเริง อดีตนักมวยแชมป์โลก เสพยาอาละวาด จี้ถามสังคมควรให้โอกาสอีกไหม ข่าว

ญาติแฉคลิป อำนาจ รื่นเริง อดีตนักมวยแชมป์โลก เสพยาอาละวาด จี้ถามสังคมควรให้โอกาสอีกไหม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
มาแล้ว! คอนเสิร์ต &quot;The Weeknd&quot; เช็กที่นั่ง-ราคาบัตร กดวันไหนบ้าง เช็กเลยที่นี่ อีเว้นท์

มาแล้ว! คอนเสิร์ต “The Weeknd” เช็กรายละเอียดที่นั่ง-ราคาบัตร กดวันไหนบ้าง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทราย สก๊อต ตอบกลับคำขอโทษของ มายด์ ลภัสลัล ชี้ขอดูที่การกระทำมากกว่าคำพูด บันเทิง

ทราย สก๊อต ฝากถึง มายด์ ลภัสลัล หลังโพสต์ขอโทษ ขอรอดูจากการกระทำ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

คนขับรถไฟสารภาพเสพยาบ้า-กัญชาครั้งละหลายเม็ด เสพครั้งสุดท้าย 10 วันก่อน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;ทราย สก๊อต&quot; เล่าทั้งน้ำตา เผยเหตุผลเป็น &quot;นักอนุรักษ์ฯ&quot; กับสิ่งที่ไม่เคยมีตอนเด็ก บันเทิง

“ทราย สก๊อต” เล่าทั้งน้ำตา เผยเหตุผลเป็น “นักอนุรักษ์ฯ” กับสิ่งที่ไม่เคยมีตอนเด็ก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ชัชชาติ” วอนประชาชนอย่าตื่นตระหนก แรงสั่นสะเทือนแผ่นดินไหวไม่มาก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
แทน ชนกชนม์ นักฮอกกี้น้ำแข็งทีมชาติไทย เสียชีวิตจากภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด ข่าว

สาเหตุเศร้า แทน ชนกชนม์ นักกีฬาไอซ์ฮอกกี้ทีมชาติ อาการทรุดไว หัวใจหยุดเต้น

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทราย สก๊อต พูดแล้วทำไมออกมาแฉครอบครัวตอนนี้ บันเทิง

ทราย สก๊อต ร่ำไห้ สาเหตุออกมาแฉเรื่องวัยเด็ก ลั่น ไม่เคยคิดทำลายครอบครัว

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ตำรวจรับเป็นเจ้าภาพ ยกเครื่องจัดมาตรการปลอดภัย ป้องกันเหตุรถไฟชนรถเมล์

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
อึ้งทั้งโซเชียล! ทนายธรรมราช ซัดแรง &quot;พรรคส้ม&quot; ดีแต่พูด ปมรถไฟชนรถเมล์ ข่าว

อึ้งทั้งโซเชียล! ทนายธรรมราช ซัดแรง “พรรคส้ม” ดีแต่พูด ปมรถไฟชนรถเมล์

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
หนุ่ม กรรชัย แจงเหตุไม่จับคู่ พาย-มายด์ คุยทราย งัดหนังสือด่วน กสทช. ชี้ข้อจำกัดคดีความรุนแรงในครอบครัว บันเทิง

หนุ่ม กรรชัย แจงเหตุไม่จับคู่ พาย-มายด์ คุยทราย งัดหนังสือด่วน กสทช. ชี้ข้อจำกัดคดีความรุนแรงในครอบครัว

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลิกอ้างว่ารีบ! แฉนิสัยตรรกะคนมักง่ายบนถนน อ้างรถติดฝ่ากฎจราจร ทำคนอื่นเดือดร้อน ข่าว

เลิกอ้างว่ารีบ! แฉนิสัยตรรกะคนมักง่ายบนถนน อ้างรถติดฝ่ากฎจราจร ทำคนอื่นเดือดร้อน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
มินตัน อินฟลูสาวปวดท้องจนหมดสติในห้องน้ำ ก่อนแอดมิดรพ.ผ่าตัดไส้ติ่ง ข่าว

อินฟลูฯ สาว เล่านาทีเฉียดตาย ปวดท้องสลบคาห้องน้ำ ผ่าตัดด่วน ช็อก ค่ารักษาหลักแสน

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดคำให้การคนขับรถไฟ ปฏิเสธประมาท อ้างเห็นสัญญาณไฟอนุญาตให้ผ่าน ก่อนชนรถเมล์มักกะสัน ข่าว

เปิดคำให้การคนขับรถไฟ ปฏิเสธประมาท อ้างเห็นสัญญาณไฟอนุญาตให้ผ่าน ก่อนชนรถเมล์มักกะสัน

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
นิติเวช พบชิ้นส่วนอวัยวะมนุษย์เพิ่ม เร่งตรวจดีเอ็นเอผู้เสียชีวิต เหตุรถไฟชนรถเมล์ ข่าว

นิติเวช พบชิ้นส่วนอวัยวะมนุษย์เพิ่ม เร่งตรวจ DNA ผู้เสียชีวิต เหตุรถไฟชนรถเมล์

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ขสมก. หอบกระเช้าเข้าขอโทษ รถเมล์ซิ่งทำแม่ล้มหัวฟาดกระจก ไม่เก็บค่าเสียหายแล้ว

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
กรมอุตุฯ แจงสาเหตุ Cell Broadcast ไม่เตือน แผ่นดินไหว ชี้ยังไม่เข้าเกณฑ์ ข่าว

กรมอุตุฯ แจงสาเหตุ Cell Broadcast ไม่แจ้งเตือน แผ่นดินไหว ชี้ยังไม่เข้าเกณฑ์

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
แผ่นดินไหวเขตกว่างซี ประเทศจีน ขนาด 5.2 ข่าวต่างประเทศ

ดับ 2 ศพ! แผ่นดินไหวจีน 5.2 เขย่ากว่างซี ตึกถล่ม 13 แห่ง สั่งอพยพ 7000 ชีวิต

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“ศ.ดร.อมร” อธิบายสาเหตุคนกรุง รับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือน แผ่นดินไหวเมียนมา

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดเจ้าของภาพวาด นาคาไททั่น ไดโนเสาร์ตัวใหม่ของไทย ที่สื่อต่างชาติใช้ทั่วโลก ข่าว

เปิดเจ้าของภาพวาด นาคาไททั่น ไดโนเสาร์ตัวใหม่ของไทย ที่สื่อต่างชาติใช้ทั่วโลก

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ชาวกรุงเทพรายงานรับรู้ได้ถึงแรงสั่น หลังแผ่นดินไหวเมียนมาระดับ 5.3

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 18 พ.ค. 2569 14:12 น.| อัปเดต: 18 พ.ค. 2569 14:12 น.
59
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ลิขสิทธิ์บอลโลก 2026 ส่อล่ม เอเย่นต์เรียก 1,300 ล้าน ครม.จ่อถก 19 พ.ค.

ดับฝันทั้งประเทศ? ลิขสิทธิ์บอลโลก 2026 ส่อล่ม เอเย่นต์เรียก 1,300 ล้าน ครม.จ่อถก 19 พ.ค.

เผยแพร่: 18 พฤษภาคม 2569
รถไฟสินค้าก่อนพุ่งชนรถเมล์แยกมักกะสัน ไม่พบภาพคนขับประจำที่ควบคุมรถ

รู้แล้วช็อก วงจรปิดชี้ชัด ไม่พบคนขับนั่งควบคุมรถไฟ ก่อนเหตุสลดชนรถเมล์

เผยแพร่: 18 พฤษภาคม 2569

คนขับรถเมล์สาย 24 สัญญาไม่คร่อมทางรถไฟเด็ดขาด ย้ำผู้โดยสารฝากชีวิตไว้

เผยแพร่: 18 พฤษภาคม 2569
ญาติแฉคลิป อำนาจ รื่นเริง อดีตนักมวยแชมป์โลก เสพยาอาละวาด จี้ถามสังคมควรให้โอกาสอีกไหม

ญาติแฉคลิป อำนาจ รื่นเริง อดีตนักมวยแชมป์โลก เสพยาอาละวาด จี้ถามสังคมควรให้โอกาสอีกไหม

เผยแพร่: 18 พฤษภาคม 2569
Back to top button