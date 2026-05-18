ข่าวต่างประเทศ

อิสราเอล ขู่ฟ้องสื่อสหรัฐฯ ตีข่าวแฉ จนท.ล่วงละเมิดทางเพศ นักโทษปาเลสไตน์

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 18 พ.ค. 2569 20:00 น.| อัปเดต: 18 พ.ค. 2569 16:22 น.
รัฐบาลอิสราเอล ขู่ฟ้องร้องสื่อสหรัฐฯ ปมตีข่าวแฉ เจ้าหน้าที่ล่วงละเมิดทางเพศ นักโทษชาวปาเลสไตน์ ด้านสื่อดังเมินคำขู่ชี้เป็นเกมการเมือง

เมื่อวันที่ 14 พ.ค. ที่ผ่านมา เบนจามิน เนทันยาฮู นายกรัฐมนตรีอิสราเอล และ กิเดียน ซาร์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ สั่งการให้เริ่มกระบวนการฟ้องร้องคดีหมิ่นประมาทสำนักพิมพ์เดอะนิวยอร์กไทมส์ (The New York Times) ของสหรัฐฯ หลังรัฐบาลอิสราเอลไม่พอใจต่อบทความที่กล่าวหาว่ามีการล่วงละเมิดทางเพศนักโทษชาวปาเลสไตน์

แถลงการณ์ร่วมระหว่าง เบนจามิน เนทันยาฮู และ กิเดียน ซาร์ ระบุว่า บทความของ นิโคลัส คริสตอฟ คอลัมนิสต์ชื่อดัง เป็นคำโกหกที่น่ารังเกียจและบิดเบือนที่สุดเท่าที่เคยตีพิมพ์เพื่อต่อต้านรัฐอิสราเอล พร้อมย้ำว่าสำนักพิมพ์เดอะนิวยอร์กไทมส์ให้การสนับสนุนการนำเสนอข้อมูลดังกล่าว

การสืบสวนของนายคริสตอฟอ้างอิงจากคำให้การที่รวบรวมในเขตเวสต์แบงก์ซึ่งถูกอิสราเอลยึดครอง โดยรวบรวมคำให้การจากชายและหญิง 14 คน ที่กล่าวว่าตนถูกล่วงละเมิดทางเพศโดยผู้ตั้งถิ่นฐานชาวอิสราเอลหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง รายงานดังกล่าวอธิบายถึงรูปแบบความรุนแรงทางเพศที่เกิดขึ้นอย่างกว้างขวางต่อผู้ชาย ผู้หญิง และเด็ก โดยฝีมือของทหาร ผู้ตั้งถิ่นฐาน ผู้สอบสวนในหน่วยชินเบต (Shin Bet) และผู้คุมเรือนจำ

ทั้งนี้ บทความของนายคริสตอฟระบุชัดเจนว่าไม่มีหลักฐานว่าผู้นำอิสราเอลเป็นผู้สั่งการให้มีการกระทำดังกล่าว

กระทรวงการต่างประเทศอิสราเอล กล่าวหาว่า นายคริสตอฟเขียนบทความนี้โดยอิงจากแหล่งข่าวที่ไม่ได้รับการตรวจสอบ และเชื่อมโยงกับเครือข่ายของกลุ่มฮามาส พร้อมกล่าวหาเพิ่มเติมว่าจงใจกำหนดเวลาตีพิมพ์เพื่อบ่อนทำลายรายงานอิสระของอิสราเอลเกี่ยวกับความรุนแรงทางเพศของกลุ่มฮามาสระหว่างการโจมตีอิสราเอลเมื่อวันที่ 7 ต.ค. 2023 ซึ่งถูกเผยแพร่ในวันเดียวกันอย่างพอดี

แดเนียล โรดส์ ฮา โฆษกของเดอะนิวยอร์กไทมส์ ออกแถลงการณ์โต้ว่า การเรียกร้องทางกฎหมายใดๆ ต่อ “คอลัมน์แสดงความคิดเห็นที่มีการรายงานข่าวเชิงลึก” นั้นไม่มีน้ำหนัก และระบุว่า “คำขู่นี้ซึ่งคล้ายกับที่เคยเกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้ว เป็นส่วนหนึ่งของกลเกมทางการเมืองแบบเดิมๆ ที่มุ่งบ่อนทำลายการรายงานข่าวที่เป็นอิสระ และปิดกั้นการทำข่าวที่ไม่ตรงกับเรื่องราวที่ถูกกำหนดไว้”

กองกำลังอิสราเอลควบคุมตัวชาวปาเลสไตน์หลายพันคนในเขตเวสต์แบงก์นับตั้งแต่กลุ่มฮามาสเปิดฉากโจมตีในปี 2023 จนนำไปสู่สงครามในฉนวนกาซา กฎหมายในสหรัฐอเมริกามีการคุ้มครองเสรีภาพสื่อมวลชนระดับสูง การฟ้องร้องคดีหมิ่นประมาทจำเป็นต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าข้อมูลนั้นจงใจบิดเบือนความจริงและมีเจตนามุ่งร้าย

ในอดีต โดนัลด์ ทรัมป์ และกลุ่มพันธมิตร เคยยื่นฟ้องสำนักข่าวหลายแห่ง คดีความบางส่วนจบลงด้วยการยอมความเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงจากการรับผลกระทบจากรัฐบาลสหรัฐฯ

ที่มา: THE HINDU

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

