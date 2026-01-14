รายชื่อผู้สมัคร ส.ส. ลำพูน ครบ 2 เขต 20 คน ใครเบอร์ไหน ก่อนเลือกตั้ง 2569
จังหวัดลำพูนถือเป็นเมืองเล็กที่อบอุ่น แต่การแข่งขันทางการเมืองไม่เคยเล็ก สำหรับศึกเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) ปี 2569 ที่กำลังจะมาถึงนี้ ทั้ง 2 เขตเลือกตั้งของจังหวัดลำพูนกลายเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญที่พรรคใหญ่และพรรคใหม่ต่างส่งขุนพลลงชิงชัยกันอย่างดุเดือด หวังครองใจพี่น้องชาวเมือง
ชาวลำพูนเตรียมความพร้อมก่อนเข้าคูหาในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 วันนี้ทีมข่าวได้รวบรวมรายชื่อผู้สมัคร สส. ทั้ง 2 เขตเลือกตั้ง รวม 20 ราย มาให้ตรวจสอบกันว่าใครอยู่พรรคไหน และได้เบอร์อะไรกันบ้าง
เช็กลิสต์ผู้สมัคร สส. ลำพูน 2 เขตเลือกตั้ง
เขตเลือกตั้งที่ 1 อ.เมืองลำพูน, อ.แม่ทา, อ.บ้านธิ
หมายเลข 1 นาย วิทวิสิทธิ์ ปันสวนปลูก พรรคประชาชน
หมายเลข 2 นาย ณัฏฐชัย วงค์ชัยรุ่งเรือง พรรคไทยก้าวใหม่
หมายเลข 3 นาย ยุทธพงศ์ ไชยศร พรรคภูมิใจไทย
หมายเลข 4 น.ส. พัชราภรณ์ เอื้องฟ้า พรรคประชาธิปัตย์
หมายเลข 5 นาย สุวสันต์ จันทร์ตาธรรม พรรคเศรษฐกิจ
หมายเลข 6 นาย ประกอบ ยอดยา พรรคกล้าธรรม
หมายเลข 7 นาย ชวิน คำบุญเรือง พรรครวมไทยสร้างชาติ
หมายเลข 8 นาย ชัยณรงค์ ภู่พิสิฐ พรรคเพื่อไทย
หมายเลข 9 นาย สุริยา บุญนาคค้า พรรคเสรีรวมไทย
หมายเลข 10 นาย สมบัติ ใจแจ่ม พรรควิชชันใหม่
เขตเลือกตั้งที่ 2 อ.เวียงหนองล่อง, อ.บ้านโฮ่ง, อ.ทุ่งหัวช้าง, อ.ลี้, อ.ป่าซาง
หมายเลข 1 นาย ศิรศักดิ์ ทองยอด พรรคภูมิใจไทย
หมายเลข 2 นาย ประเสริฐ เอวจักร พรรคกล้าธรรม
หมายเลข 3 นาย ชัชพีร์ วรรณาพิรัชย์ พรรคประชาชน
หมายเลข 4 นาวาเอก ณัฐพงศ์ คชเสนี พรรคเศรษฐกิจ
หมายเลข 5 นาย อดิศร แก้วเล็ก พรรคโอกาสใหม่
หมายเลข 6 นาย รังสรรค์ มณีรัตน์ พรรคเพื่อไทย
หมายเลข 7 ว่าที่ร้อยตรีหญิง ชนิสรา ขว้างทา พรรคประชาธิปัตย์
หมายเลข 8 ว่าที่ร้อยตรี อภิชาติ เนตรผาบ พรรครวมไทยสร้างชาติ
หมายเลข 9 นาย ชินชัย แก้วเรือน พรรคพลังประชารัฐ
หมายเลข 10 นาย ณัฐวิน โฉมศรี พรรควิชชันใหม่
วิธีเช็กสิทธิเลือกตั้งออนไลน์ผ่านเว็บไซต์
กรมการปกครองได้เปิดระบบให้ประชาชนตรวจสอบสิทธิของตนเองได้ง่าย ๆ ผ่านเว็บไซต์ตรวจสอบสิทธิเลือกตั้งของกรมการปกครอง ได้แก่ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) และ รายละเอียดผู้มีสิทธิออกเสียงประชามติ จากนั้นเพียงแค่กรอก เลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก ระบบจะแสดงข้อมูลสำคัญที่ท่านต้องทราบก่อนเข้าคูหาเลือกตั้ง ได้แก่
- ชื่อ-นามสกุล
- เขตเลือกตั้งและหน่วยเลือกตั้ง
- สถานที่เลือกตั้ง (จุดที่ต้องไปกาบัตร)
- ลำดับที่ในบัญชีรายชื่อ
หากไม่สะดวกตรวจสอบทางออนไลน์ ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ด้วยตนเองที่สำนักงานเขต/อำเภอ หรือที่บอร์ดประชาสัมพันธ์หน้าหน่วยเลือกตั้งทุกแห่ง
ทั้งนี้ 8 กุมภาพันธ์นี้! อย่าลืมพกบัตรประชาชนแล้วออกไปใช้สิทธิเพื่อกำหนดอนาคตจังหวัดลำพูนและประเทศไทยไปด้วยกัน
